Güncelleme: 08:04, 25 Ocak 2017 Çarşamba

Tarihte bugün: İngilizler İstanbul’a donanma gönderdi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İngilizler İstanbul’a Donanma Gönderdi (1878)

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rusların Çatalca’ya kadar ilerlemesi üzerine İngilizler İstanbul’un Rusların eline geçme tehlikesine karşı 25 Ocak 1878’de İstanbul’a donanma gönderdiler. Ancak Osmanlı Devleti İngiliz donanmasına ait bu filonun boğazlara girmesine izin vermedi. Osmanlı Devleti savaş sırasında barış için arabuluculuk yapmasını istediği İngiltere’den olumsuz yanıt almıştı.

İdi Amin Uganda’da Darbe Yaptı (1971)

Uganda Hava Kuvvetleri Komutanı iken görevden alınması üzerine İdi Amin 25 Ocak 1971'de Devlet Başkanı Obote'nin bir gezi için Singapur'da bulunduğu sırada, askeri darbe yaparak devlet başkanı ve silahlı kuvvetler başkomutanı oldu. Milliyetçi bir politika izledi ve1972'de Uganda'da yaşayan bütün Asyalıların (özellikle Hintliler) 90 gün içinde sınırdışı etti. Dış politikada Uganda'yla İsrail arasındaki ilişkilere son vererek Libya ve Filistin'in yanında yer aldı. Bu durum batı dünyası tarafından dışlanmasına neden oldu. Ülkesinde çıkan bir ayaklanma sonrasında Suudi Arabistan’a sığınmak zorunda kaldı ve ömrünü orada tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Venedik İle 16 yıldır Devam Eden Savaş Bitti (1479)

Papa Venediklilerin öncülüğünde Osmanlı Devletine karşı büyük bir savaş başlatmıştı. Osmanlı Devleti müttefik devletlerle 16 yıl savaştı. Sonunda başta Venedikliler olmak üzere pes ettiler. Venediklilerin isteği ile İstanbul’da 25 Ocak 1479’da antlaşma imzalandı.

Brezilya’nın Önemli Şehirlerinden Sao Paula Kuruldu (1554)

Portekizli misyoner papazlarca 25 Ocak 1554’te günümüz Brezilya’sının önemli şehirlerinden birisi olan Sao Paula’nın temelleri atıldı. Sao Paula şehri 19. Yüzyıldan itibaren hızla gelişmeye başlamıştır. Gelişmenin başlangıcı verimli topraklarında yetişen kahvedir.

Avusturya’da Nazi darbesi Hazırlıkları Ortaya Çıkarıldı (1938)

Avusturya polisi darbe hazırlıkları içerisinde olan Avusturya Nazilerine 25 Ocak 1938 sabahı baskın düzenledi. Baskın sonunda Almanya’dan verilmiş olan talimatlar ele geçirildi. Bu olay Hitler’in tepkisine neden oldu. Hitler’in baskıları sonucu tutuklanan kişiler Avusturya hükümeti tarafından serbest bırakılmak zorunda kalındı.

COMECON kuruldu (1949)

Sosyalist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla 25 Ocak 1949'da Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMECON)kuruldu. Örgütün merkezi Moskova idi.

Başbakan Celal Bayar Hükümetten Ayrıldı (1939)

Başbakan Celal Bayar 25 Ocak 1939’da istifa etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından yeni hükümeti kurma görevi Doktor Refik Saydam’a verildi.

Kore’de Kumyangjang-ni Muharebesi Başladı (1951)

Kore’de bulunan Türk tugayı ile Çin Halk Gönüllü Ordusu arasında 25-27 Ocak 1951 tarihinde Kumyangjang-ni Muharebesi meydana geldi. Muharebe Türk kuvvetlerinin zaferi ile sonuçlandı. Türk Kuvvetleri 12 kayıp veriken Çinlilerin kayıbı 500’e yakındı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1363. Sırp Sındığı Zaferi kazanıldı.

1926. Şeker, petrol ve benzin inhisarı (tekeli) hakkındakanunlar kabul edildi.

1936. İstanbul’da Vapurculuk Şirketi ile bütün kabotajın Denizyolları İdaresi’ne geçmesini sağlayan sözleşme imzalandı.

1938. İzmir Telefon İşletmesi’nin hükümetçe satın alınmasına dair sözleşme Ankara’da imzalandı.

1948. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir öldü.

1950. Şiddetli kış nedeniyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yollar kapandı, Çubuk Barajı dondu.

1952. Liseler 4 yıla çıkarıldı.

1987. 30 milyon dolara sigortalanan “Muhteşem Süleyman Sergisi”, ABD’nin Başkenti Washington’da Ulusal Sanat Müzesi’nde açıldı.

1988. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi’ni imzaladı.

1991 .Bakanlar Kurulu, Kürtçe konuşma ve şarkı söylemeyi serbest bıraktı.

1991 .A.B.D. ve müttefiklerinin bir hafta süren saldırısı karşısında Saddam Hüseyin yönetimi Kuveyt'teki petrol kuyularını ateşe verdi ve ham petrolü körfeze boşalttı.

1995 . Rusya, Norveç tarafından fırlatılan bir araştırma roketini ABD'nin Trident füzeleriyle karıştırınca az daha bir nükleer karşı saldırı başlatıyordu.

1996 .Rusya Federasyonu'nun Avrupa Konseyi'ne girişi.

1999. Kolombiya'nın batısında 6,0 şiddetinde deprem meydana geldi, en az 1.000 kişi öldü.

2004 .Opportunity adlı uzay sondası Mars yüzeyine indi.

2005 .San Francisco kenti meydanlarda,parklarda ve şehrin kamuya ait diğer yerlerinde sigara içmeyi yasakladı. Cezanın bedeli 100 dolar olarak açıklandı.

2005. Hindistan'daki bir hac töreni sırasında çıkan izdihamda 258 kişi öldü.

2006 .Dünyanın en büyük küreselleşme karşıtı eylemlerinden olan Dünya Sosyal Forumu Venezuela'da başladı.

2006 .İlk kez seçimlere katılan Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi oldu ve 10 yıllık El Fetih hakimiyetine son verdi. İsmail Haniye, 19 Şubat'ta başbakan oldu, ancak İsrail, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurdu.