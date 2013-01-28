Güncelleme: 00:07, 28 Ocak 2018 Pazar

TARİHTE BUGÜN: Misak-ı Milli kararları kabul edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Misak-ı Milli Kararları Kabul Edildi (1920)

Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde 28 Ocak 1920’de son şekli verilen Misak-ı Milli (Milli Yemin) kararları kabul edildi. Bu kararlar ile İtilaf Devletleri ile yapılacak olan barış antlaşmasının şartları belirlenmiş eğer antlaşma olmazsa yapılacak bir kurtuluş mücadelesinin hedefleri de tespit edilmişti. Ancak bu kararlara İtilaf Devletlerinin tepkisi sert oldu. İlerleyen günlerde Meclis-i Mebusan’ı dağıttılar bazı milletvekillerini tutukladılar ve sonunda İstanbul’u resmen işgal ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Uzun Hasan Timuroğulları Devletine Ağır Bir Darbe İndirdi (1469)

Karakoyunluların çağrısı ile Timur devleti hükümdarı Ebu Said Akkoyunlu Devleti üzerine sefere çıktı. Fakat Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Mahmudabat kenti yakınlarında 28 Ocak 1469’da Ebu Sait’i pusuya düşürdü ve öldürttü. Bu olaydan sonra Timuroğulları Devleti sürekli küçüldü ve bir süre sonra da tamamen ortadan kalktı.

Mülkiye Mektebi Açıldı (1859)

Ülkenin devlet adamı ihtiyacını karşılamak üzere 28 Ocak 1859’da İstanbul’da Mekteb-i Fünun-u Mülkiye açıldı. Sultan Abdülmecit döneminde açılmış II.Abdülhamit zamanında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönem de ilk kez yabancı öğrenci de kabul edilmeye başlanmıştır.

Sedan Savaşında Yenilen Fransa Prusya’ya (Almanya) Teslim Oldu (1871)

Birliğini kurma yolunda ki Almanya Fransa’yı Sedan Savaşında ağır bir yenilgiye uğrattı. Alsace-Loren bölgesi Almanların eline geçti. Çaresiz kalan Fransız hükümeti Almanya ile 28 Ocak 1871’de çok ağır şartlar içeren Versailles Antlaşmasını imzalamıştır. Almanya’nın yenilgisi ile sonuçlanan I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmanın da aynı yerde imzalanması sadece bir tesadüf müydü?

İngiliz Askerleri Kıbrıs Türklerinin Üzerine Ateş Açtı (1958)

Kıbrıs’ta 28 Ocak 1958 tarihinde miting düzenleyen Türklerin üzerine İngiliz askerleri ateş açtılar. Bu arada bir kamyon kasten miting yapan kalabalığın üzerine sürüldü. Bu olay sırasında bir çok kişi yaralanırken 8 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti 31 Ocak 1958’de İngiltere’yi kınama kararı aldı.

Levon Ekmekçiyan İdam Edildi (1982)

7 Ağustos 1982 tarihinde Ankara Esenboğa Havaalanında Asala mensubu iki Ermeni terörist silahlı eylem gerçekleştirdiler. Toplam 8 kişinin öldüğü saldırı da teröristlerden biri öldü. Levon Ekmekçiyan isimli terörist ise yaralı olarak yakalandı. Ermeni militanı Ekmekçiyan 7 Eylül 1982 tarihinde Ankara 3 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde tek celsede ölüm cezasına çarptırıldı. Ekmekçiyan'ın cezası, 28 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da infaz edildi.

Challenger Uzay Mekiği İnfilak Etti (1986)

ABD’nin ikinci uzay mekiği olan Challenger 28 Ocak 1986 tarihinde fırlatılışından 73 saniye sonra infilak etti. Uzay mekiğinde bulunan 6 astronot ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Bu olaydan altı yıl sonra NASA yeni mekiği Endeavour’u kullanmaya başladı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1953. Ney üstadı ve ünlü hiciv şairi Neyzen Tevfik Kolaylı, 74 yaşında İstanbul’da öldü.

1958. Kıbrıs’ta Türkler’in düzenlediği miting sırasında İngiliz askerlerinin ateş açması ve bir kamyonun kasten halkın üzerine sürülmesi sonucu 8 kişi öldü. TBMM, 31 Ocak’ta İngiltere’yi kınama kararı aldı.

1971. İzmir’de gençler Amerikan 6. Filosunu protesto ettiler; 20 genç gözaltına alındı.

1982. Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü; saldırıyı “Ermeni Katliamı Adalet Komandoları” adlı terör örgütü üstlendi.

1997. Promosyon Yasası yürürlüğe girdi. Süreli yayın kuruluşları kültürel amaçlar dışında promosyon yapamayacak

2002 - Ekvador havayollarına ait Boeing 727-100 tipi bir yolcu uçağı güney Kolombiya'da And dağlarına çarparak düştü: 92 kişi öldü.

2004 - Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasını ve para biriminin Yeni Türk Lirası olmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

2006 - Polonya'nın Katowiçe şehrinde bir sergi sarayının çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü: 62 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.