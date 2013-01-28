TARİHTE BUGÜN: Misak-ı Milli kararları kabul edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Misak-ı Milli Kararları Kabul Edildi (1920)
Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde 28 Ocak 1920’de son şekli verilen Misak-ı Milli (Milli Yemin) kararları kabul edildi. Bu kararlar ile İtilaf Devletleri ile yapılacak olan barış antlaşmasının şartları belirlenmiş eğer antlaşma olmazsa yapılacak bir kurtuluş mücadelesinin hedefleri de tespit edilmişti. Ancak bu kararlara İtilaf Devletlerinin tepkisi sert oldu. İlerleyen günlerde Meclis-i Mebusan’ı dağıttılar bazı milletvekillerini tutukladılar ve sonunda İstanbul’u resmen işgal ettiler.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Uzun Hasan Timuroğulları Devletine Ağır Bir Darbe İndirdi (1469)
Karakoyunluların çağrısı ile Timur devleti hükümdarı Ebu Said Akkoyunlu Devleti üzerine sefere çıktı. Fakat Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Mahmudabat kenti yakınlarında 28 Ocak 1469’da Ebu Sait’i pusuya düşürdü ve öldürttü. Bu olaydan sonra Timuroğulları Devleti sürekli küçüldü ve bir süre sonra da tamamen ortadan kalktı.
Mülkiye Mektebi Açıldı (1859)
Ülkenin devlet adamı ihtiyacını karşılamak üzere 28 Ocak 1859’da İstanbul’da Mekteb-i Fünun-u Mülkiye açıldı. Sultan Abdülmecit döneminde açılmış II.Abdülhamit zamanında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönem de ilk kez yabancı öğrenci de kabul edilmeye başlanmıştır.
Sedan Savaşında Yenilen Fransa Prusya’ya (Almanya) Teslim Oldu (1871)
Birliğini kurma yolunda ki Almanya Fransa’yı Sedan Savaşında ağır bir yenilgiye uğrattı. Alsace-Loren bölgesi Almanların eline geçti. Çaresiz kalan Fransız hükümeti Almanya ile 28 Ocak 1871’de çok ağır şartlar içeren Versailles Antlaşmasını imzalamıştır. Almanya’nın yenilgisi ile sonuçlanan I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmanın da aynı yerde imzalanması sadece bir tesadüf müydü?
İngiliz Askerleri Kıbrıs Türklerinin Üzerine Ateş Açtı (1958)
Kıbrıs’ta 28 Ocak 1958 tarihinde miting düzenleyen Türklerin üzerine İngiliz askerleri ateş açtılar. Bu arada bir kamyon kasten miting yapan kalabalığın üzerine sürüldü. Bu olay sırasında bir çok kişi yaralanırken 8 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti 31 Ocak 1958’de İngiltere’yi kınama kararı aldı.
Levon Ekmekçiyan İdam Edildi (1982)
7 Ağustos 1982 tarihinde Ankara Esenboğa Havaalanında Asala mensubu iki Ermeni terörist silahlı eylem gerçekleştirdiler. Toplam 8 kişinin öldüğü saldırı da teröristlerden biri öldü. Levon Ekmekçiyan isimli terörist ise yaralı olarak yakalandı. Ermeni militanı Ekmekçiyan 7 Eylül 1982 tarihinde Ankara 3 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nde tek celsede ölüm cezasına çarptırıldı. Ekmekçiyan'ın cezası, 28 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da infaz edildi.
Challenger Uzay Mekiği İnfilak Etti (1986)
ABD’nin ikinci uzay mekiği olan Challenger 28 Ocak 1986 tarihinde fırlatılışından 73 saniye sonra infilak etti. Uzay mekiğinde bulunan 6 astronot ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Bu olaydan altı yıl sonra NASA yeni mekiği Endeavour’u kullanmaya başladı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1953. Ney üstadı ve ünlü hiciv şairi Neyzen Tevfik Kolaylı, 74 yaşında İstanbul’da öldü.
1958. Kıbrıs’ta Türkler’in düzenlediği miting sırasında İngiliz askerlerinin ateş açması ve bir kamyonun kasten halkın üzerine sürülmesi sonucu 8 kişi öldü. TBMM, 31 Ocak’ta İngiltere’yi kınama kararı aldı.
1971. İzmir’de gençler Amerikan 6. Filosunu protesto ettiler; 20 genç gözaltına alındı.
1982. Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü; saldırıyı “Ermeni Katliamı Adalet Komandoları” adlı terör örgütü üstlendi.
1997. Promosyon Yasası yürürlüğe girdi. Süreli yayın kuruluşları kültürel amaçlar dışında promosyon yapamayacak
2002 - Ekvador havayollarına ait Boeing 727-100 tipi bir yolcu uçağı güney Kolombiya'da And dağlarına çarparak düştü: 92 kişi öldü.
2004 - Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasını ve para biriminin Yeni Türk Lirası olmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
2006 - Polonya'nın Katowiçe şehrinde bir sergi sarayının çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü: 62 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Timur Devleti’nin yıkılış sürecinin başlaması, Almanya’nın Fransa’yı yenmesi, Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi, Levon Ekmekçiyan’ın idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Millet Partisinin laiklik endişesi ile kapatılması, Hatay’a yeni statü, Dış Uzay Kullanım antlaşması, ABD-Vietnam barışı, Grivas’ın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Karlofça Antlaşmasının imzalanması, Kazım Karabekir’in vefatı, Milli Nizam Partisi’nin kurulması, CHP-MSP koalisyon hükümetinin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venedik ile barış antlaşması imzalanması, COMECON’un kurulması, İdi Amin’in Uganda’da darbe yapması var…
Gaffar Okkan'ın suikast sonucu şehit edilmesi, Uğur Mumcu’nun evinin önünde öldürülmesi, 24 Ocak kararları, Casablanca Konferansı, TÜRKSAT-I uydusunun düşmesi tarihte bugünün önemli olayları arasında
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hazreti Ali Şehit Edildi,Çin’de büyük deprem, Bab-ı Ali baskını, İlk kez Türkçe Kur’an-ı Kerim okunması,Vietnam savaşının bitmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Osmanlı Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniye’de son darbeyi indirmesi, Tac Mahal’ı Yaptıran Şah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri işçilerin üzerine ateş açması ve Ergenekon operasyonunun yapılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Maraşlıların Fransızlara karşı büyük bir mücadele başlatması, İstanbul Rasathanesinin yıkılması, Fransa Kralının idamı , İran’ın ABD’li rehineleri bırakması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Düzmece Mustafa olayı, Edirne’nin Ruslara terki, İlk Anayasanın kabulü, Kızılordu’nun Azerbaycan'da '20 Ocak Katliamı'nı gerçekleştirmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çırağan Sarayının yanması, Galiçya Zaferinin kazanılması, İndra Gandhi’nin Başbakan olması, Hrant Dink’in öldürülmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bizans Tarihinin Büyük İsyanı ‘’Nika Ayaklanması’’, Alman Ulusal Birliğinin Kurulması, Paris Barış Konferansının Başlaması, Mısır ile İsrail Arasında 101.Km. Antlaşması var…
Petrol rezervlerinin %60’tan fazlasının bulunduğu Ortadoğu bölgesinde ve Kuveyt’te kontrolü kaybetmek istemeyen, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı güçler işgale seyirci kalmadılar.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İskender Bey’in ölümü, Polamares olayının yaşanması, Körfez Savaşının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kemal Reis’in şehit olması, Korkunç İvan’ın tahta çıkışı, Kaddafi’nin devlet başkanı olması, Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul Erkek Lisesinin açılması, Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Akşemseddin Hazretlerinin vefatı, Jonhson’un mektubunun açıklanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Norveç’in İsveç’e bağlanması, Darülfünun’un açılması, Türk tarihinin ilk resimli gazetesinin çıkması, Kanal harekatının başlaması var…