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Günün Haberleri
08:47, 30 Ocak 2018 Salı
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 30 Ocak 2018 Salı

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TARİHTE BUGÜN: Sincan’da tanklar yürüdü
TARİHTE BUGÜN: Sincan’da tanklar yürüdü

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hasan Rıza Paşa’nın öldürülmesi, Fener Rum Patriğinin sınırdışı edilmesi, Mahatma Ghandhi’nin öldürülmesi, Kudüs Gecesi düzenlenmesinin ardından Sincan’da tankların yürütülmesi var…

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Kudüs Gecesi Düzenlendi, Sincan’da Tanklar Yürüdü (1997)

Sincan'ın RP'li Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın 30 Ocak 1997’de düzenlediği Kudüs’ü anma gecesinde Hizbullah ve Hamas liderlerinin posterlerinin asılması büyük tartışmalara neden oldu. Gecede ayrıca intifada hareketinin canlandırılması yapıldı. Bu gecenin sonrasında Sincan’da tanklar geçiş yapmıştı. Bu olay 28 Şubat’a giden yolun önemli adımlarından sayıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İşkodra  Kahramanı Hasan Rıza Paşa Öldürüldü (1913) 

Balkan savaşları sırasında yaptığı başarılı mücadele nedeniyle Iskodra kahramanı olarak tanınan Tosyalı Hasan Rıza Paşa İstanbul’da Esat Paşa’nın davetine katılmak üzere giderken suikaste uğradı ve bu suikast sonucu 30 Ocak 1913’te yaşamını yitirdi. Geride başarılı bir şekilde savunduğu İşkodra kahramanı ünvanı kaldı.

Türkiye ile Yunanistan Arasında Nüfus Mübadelesi Antlaşması İmzalandı (1923)

Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan antlaşmasına ek protokol ile nüfus mübadelesi antlaşması 30 Ocak 1923 tarihinde imzalandı. Mübadelede din esas alınmıştı. Anadolu ve Trakya’da ki İstanbul ve adalar hariç Hıristiyan Rumlar ile Batı Trakya hariç olmak şartı ile Yunanistan’da bulunan Müslüman ahali değiştirilecekti. Antlaşma 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktı. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=140249&q=g%C3%B6%C3%A7+etmek+istemeyen+rumlar

Fener Rum Patriği VI.Konstantin Hakkında Sınır Dışı Edilme Kararı Alındı (1925)

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele antlaşmasına aykırı olarak VI.Konstantin Fener Rum Patriği seçilmişti. Antlaşmaya aykırı olan taraf VI.Konstantin’in Bursa doğumlu olması ve mübadeleye tabi olmasıdır. Türkiye 30 Ocak 1925 ‘te Patrik VI. Konstantin’in sınır dışı edilmesi kararı aldı. Bu durum Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliğe neden oldu. Sonun da patriğin istifası ile bu sorun çözümlendi.

Adolf Hitler Almanya Başbakanı Oldu (1933)

Adolf Hitler’in Nasyonal Sosyalist Partisi Almanya’da yapılan seçimlerde çoğunluğu elde etti. Bunun üzerine Almanya cumhurbaşkanı Hindenburg Adolf Hitleri 30 Ocak 1933 tarihinde başbakan olarak atadı. Böylece Almanya Tarihi yeni bir ivme kazandı ve hızla II.Dünya Savaşına doğru sürüklenmeye başladı.

Hindistan’ın Kurtuluş Lideri Mahatma Ghandi Öldürüldü (1948)

Şiddet içermeyen direniş yöntemi ile Hindistan’ı bağımsızlığa kavuşturan Mahatma Ghandi Yeni Delhi’de 30 Ocak 1948’de öldürüldü. Suikastçi aşırı uca mensup bir Hinti idi. Gerekçesi Pakistan’a Hindistan’ın zararına olan tavizler verildiğini düşünmesiydi. Ghandi mücadelesi sırasında bir çok kez hapsedilmiş ama mücadelesinden vazgeçmemişti. Silah kullanmadan Hindistan’ı bağımsızlığa taşımış 20. Yüzyılın önemli liderlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. 

Necmettin Erbakan Saadet Partisi Genel Başkanlığı’nı Bıraktı (2004)

Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, kapatılan RP'ye yönelik ''Kayıp Trilyon Davası''n da mahkum oldu. Bu nedenle Erbakan 30 Ocak 2004’te Saadet Partisi üyeliği ve genel başkanlık görevinden ayrıldı.

Irak’ta 50 Yıl Aradan Sonra Çok Partili Seçim Yapıldı (2005)

 Irak'ta 50 yıldır ilk kez 30 Ocak 2005 tarihinde çok partili seçimler yapıldı. Sünnilerin seçimi boykot etmesi üzerine seçimin galibi Şiiler oldu. Celal Talabani devlet Başkanlığına seçildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1919. Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasını kararlaştırdılar.

1931. Boksör Küçük Kemal, Yunanistan şampiyonu Angelidis’i yendi.

1943. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı arasındaki görüşmeler başladı. “Adana Mülakatı” olarak bilinen görüşmeye ilişkin resmi bildiri 1 Şubat’ta yayınlandı.

1946. Macaristan’da cumhuriyet ilan edildi.

1955. Ünlü tıp adamı Ord. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, İstanbul’da öldü.

1969. Türkiye’de ilk böbrek nakli Beyoğlu Devlet Hastanesi’nde, Yusuf Özer adlı hastaya yapıldı. Ancak Yusuf Özer, kendisine takılan böbreğin bir akıl hastasından alındığını öne sürerek savcılığa başvurdu.

1972 . İngiliz askerleri, Kuzey İrlanda'da gösteri yapanların üzerine ateş açarak 14 insan hakları savunucusunun ölümüne neden oldu. Bugün Birleşik Krallık tarihine kanlı pazar olarak geçti.

1972 .Pakistan, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.

1975. THY’nin İzmir-İstanbul seferini yapan Bursa uçağı, Marmara Denizi’ne düştü, 41 kişi öldü.

2000. Kenya havayollarına ait bir yolcu uçağı Fildişi Sahili açıklarında okyanusa düştü: 169 kişi öldü.



İlgili Konular tarihte bugün Hasan Rıza Paşa’nın öldürülmesi Fener Rum Patriğinin sınırdışı edilmesi Mahatma Ghandhi’nin öldürülmesi Sincan’da tankların yürütülmesi Erbakan Saadet Partisi Genel Başkanlığı’nı Bıraktı
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