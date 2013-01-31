Güncelleme: 00:10, 31 Ocak 2018 Çarşamba

TARİHTE BUGÜN: Türk lirasından 6 sıfır atıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Yeni Türk Lirası İle İlgili Kanun Yürürlüğe Girdi (2004)

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün arkasından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Yeni Türk Lirası’nın kabulüne ait 5083 kanun 31 Ocak 2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun ile Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmıştı.

Türkiye’de İlk Kez Matbaada Kitap Basıldı (1729)

Osmanlı Devletinde matbaa Avrupa’dan yaklaşık 275 yıl sonra İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında kurulmuştu. Bu matbaa da basılan ilk eser ise 31 Ocak 1729’da basılan Vankulu Lügatı’dır. Bu eser Vankulu Mehmet Bin Mustafa’ya aittir. Bu kitaptan 1000 adet basılmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Devleti İle Rusya Arasında Ateşkes İmzalandı (1878)

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Ruslar büyük bir üstünlük elde etmişlerdi. Rus ordusu Doğuda Erzurum’a, batıda ise İstanbul önlerine kadar gelmişti. Osmanlı Devletinin isteği ile 31 Ocak 1878’de Osmanlı devleti ile Rusya arasında Edirne antlaşması imzalandı. Böylece Osmanlı-Rus savaşı sona erdi ancak barış antlaşması imzalanması için zorlu bir dönem başladı.

Batman Petrol Rafinerinin Yapımı İçin Antlaşma İmzalandı (1953)

Batman’da bir petrol arıtma tesisi yapılması için Amerikan Ralph M. Parson Şirketi ile 31 Ocak 1953 tarihinde bir antlaşma imzalandı. Batman Petrol Rafinerisi bittiğinde Türkiye’nin en büyük rafinerisi olma özelliği taşıyordu.

Ankara ‘’Evlat Acısına Son Mitingi’’ Yapıldı (1976)

Artan şiddet olaylarında 100’den fazla çoğu genç insanın ölmesi üzerine Ankara’da 2000 civarında kadının katılımı ile 31 Ocak 1976’da ‘’Evlat Acısına Son’’ mitingi yapıldı.

Muammer Aksoy Öldürüldü (1990)

Atatürkçü Düşünce Derneğinin kurucularından hukukçu Prof.Dr.Muammer Aksoy 31 Ocak 1990’da evinin önünde uğradığı silahlı bir saldırı sonrası öldü. Muammer Aksoy aynı zamanda 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun da sözcülüğünü yapmıştı.

Sahte Peygamber Reşat Halife Evinde Ölü Bulundu (1990)

Aslen Mısırlıdır. Kendisinin peygamber olduğunu ilan etmiştir. 19 Teorisi ile meşhur olmuş, Kur’an-ı Kerim’de Tevbe suresinin son iki ayetini 19 kuralına uymadığı için inkar etmiştir. Sahte peygamber Reşat Halife 31 Ocak 1990’da Tuscon’da ki evinde ölü olarak bulunmuştur.

TBMM’de Ölümcül Kavga (2001)

TBMM’de 31 Ocak 2001 tarihinde kürsü işgali tartışması nedeni ile iktidar milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu aldığı darbeler sonrası kalp krizi geçirerek öldü.

İstanbul’da İş Merkezinde Kazan Patladı (2008)

İstanbul Zeytinburnu’nda Prestij İş Merkezinde ruhsatsız bir maytap imalathanesinde31 Ocak 2008’de çıkan yangın sonucu kazan patladı. Olayda 23 kişi öldü, çok sayı da kişi yaralandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1914. Edebiyatçı (Üstat) Recaizade Ekrem öldü.

1924. Kültür-magazin dergisi Resimli Ay kapandı.

1928. Türk Maarif Cemiyeti (Türk Eğitim Derneği) kuruldu.

1952. Yunan Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı S. Venizelos’un Türkiye’ye yaptığı resmi gezi sırasında (31 Ocak-5 Şubat), Türk-Elen Dostluk Derneği’nin kurulması kararlaştırıldı.

1964. Kıbrıs sorununu görüşmek üzere 15 Ocak günü toplanan III. Londra Konferansı, 19 günlük çalışmanın ardından bir sonuç alınamadan dağıldı.

1968. TRT Ankara Televizyonu deneme yayınına başladı.

1996. Patlayıcı yüklü bir kamyon Kolombo'da (Sri Lanka) merkez bankasının kapılarına çarparak infilak etti: en az 86 kişi öldü, 1.400 kişi yaralandı.

1999. Türk Pop Müziği sanatçısı Barış Manço, kalp krizi sonucu vefat etti.

2000. Alaska havayollarına ait bir yolcu uçağı Büyük Okyanus'a düştü: 88 kişi öldü.

2005. Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası havaalanının sorumluluğunu üstlendi.

2006. Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İrfan Dündar, müvekkilinin yeniden yargılanmaya ilişkin dilekçesini, bu konuda yetkili olan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndererek başvuruda bulunduğunu bildirdi.