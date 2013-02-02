Güncelleme: 00:10, 02 Şubat 2018 Cuma

TARİHTE BUGÜN: Hafız Esad Hama'da katliam yaptı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Suriye Ordusu Hama’da Müslüman Kardeşlere Yönelik Katliam Yaptı (1982)

Hama "Müslüman Kardeşler" Teşkilatının kalesi konumunda idi. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın emri ile Suriye ordusu büyük bir güçle 2 Şubat 1982’de Hama’da büyük bir katliam gerçekleştirdi. Bu katliamda tam olarak ne kadar insanın hayatını kaybettiği bilinmemektedir. Ancak 25 bin rakamı en çok telaffuz edilenidir, bazıları bu rakamın 40 bin civarında olduğunu iddia etmektedirler. Ayrıca ordu birlikleri Hama şehrinin yaklaşık dörtte birini de yok etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fatih Sultan Mehmet’in Bütün Düşmanları Birleşti (1468)

Osmanlı Devletine karşı Akkoyunlularla antlaşma yapan Venedik Avrupa’da 2 Şubat 1468’de büyük bir ittifak oluşturdu. Bu koalisyon içerisinde bütün İtalyan devletleri olduğu gibi Macaristan, Almanya, Polonya, İspanyol Krallıkları, Fransa, Kıbrıs, Rodos ve Gürcistan vardı. Bir ara koalisyon devleti sayısı 25’e kadar çıktı. Ancak Fatih Sultan Mehmet karşısında bu koalisyon pek bir başarı elde edemedi. Akkoyunlu Uzun Hasan Otlukbeli Savaşında darmadağın oldu. Koalisyonun başı Venedik 1479’da pes ederek antlaşma isteğinde bulunmak zorunda kaldı.

Periyodik Cetvelin Mucidi Dimitri Mendeleyev Öldü (1907)

Elementler üzerine çalışmaları ile tanınan ünlü Rus bilim adamı Dimitri Mendeleyev 2 Şubat 1907’de St.Petersburg’da öldü. Elementler üzerine yoğunlaşmış ve elementleri özeliklerine göre sıralayarak ilk periyodik cetveli yapmıştır. O zamanlar bu periyodik cetvelde 63 element yer alıyordu. Genç yaşta St. Petersburg Üniversitesi'nde kimya profesörü oldu. Çalışmalarını yaklaşık yirmi beş kitapta toplamıştır. Ölümünden iki yıl bile geçmeden periyotlar cetvelinde ki element sayısı sekseni geçmiştir.

Kanal Harekatı Başarısızlıkla Sonuçlandı (1915)

Kanal Harekatı Almanların isteği ile Süveyş Kanalının ve Mısır’ın ele geçirilmesi amacıyla düzenlenmişti. Bahriye Nazırı Cemal Paşa komutasında yetersiz donanım ile yapılan harekat 2 Şubat 1915’tebaşarısızlıkla neticelendi. Bu başarısızlık üzerine İngilizler Aden ve Süveyş bölgesinden karşı saldırıya geçtiler. Bu saldırılar ve Araplardan bir bölümünün İngilizler ile işbirliği yapması neticesinde Osmanlı ordusu Suriye’nin kuzeyine kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Ayrıca İtilaf Devletleri Çanakkale’yi geçme teşebbüsünde bulunmuşlardır.

Silahsızlanma Konferansı Açıldı (1932)

Dünya devletleri silahlanmaya büyük paralar harcamaya başlamışlar ve silahlanan devletler çevreleri için tehlikeli tutumlar içerisine girmişlerdi. Bunun üzerine duruma el koymak isteyen Milletler Cemiyeti İtalya’nın önerisi ile 2 Şubat 1932’de Cenevre’de bir Silahsızlanma Konferansı düzenledi. Ancak bu konferansın fazla başarısı şansı daha başlangıçta yoktu.

Konya’da Zümrüt Apartmanı Çöktü (2004)

Konya’nın Selçuklu ilçesinde Kerkük Caddesi üzerinde bulunan Zümrüt Apartmanı'nın 2 Şubat 2004'de çökmesi sonucu 92 kişi hayatını kaybet yaklaşık 30 kişi yaralandı. Zümrüt apartmanı iddianamesinde Cumhuriyet Savcılığı iddiaların da proje hatalarını, eksik ve yetersiz malzeme kullanımını gerekçe göstermişti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1918. ABD, I. Dünya Savaşı’na girdi.

1928. Ankara Çimento Fabrikası açıldı.

1935. Kız Teknik Öğretmen Okulu kuruldu.

1938. Bursa’da Merinos Fabrikası, Atatürk tarafından törenle açıldı.

1959. Hindistan’da Kongre Partisi liderliğine İndra Gandhi seçildi. İndra Gandhi Hindistan’da parlamenter sistemin kurucusu Cavaharlal Nehru’nun kızıydı.

1981. Milli Güvenlik Konseyi, eski Sosyal Güvenlik bakanlarından Hilmi İşgüzar’ın hakkındaki iddiaların incelenmesi için Yüce Divan’a sevketmeyi kararlaştırdı.

1981. Türkiye’nin ilk kadın rektörü Prof. Dr. Ayşe Saffet Alpar öldü.

1990. Güney Afrika Devlet Başkanı De Klerk, Afrika Ulusal Kongresi’ne konulan 30 yıllık yasağı kaldırdı; aralarında Nelson Mandela’nın da bulunduğu siyasi mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılacağını söyledi.

2000 .Fildişi Sahili Milli Takımı, Afrika Kupası'nın ilk turunda elenince, ülkenin diktatörü futbolcuların tümünü bir askeri kampa hapsettirdi.

2007 . Birleşmiş Milletler İklim Raporu açıklandı. Küresel ısınmanın insan yaşamını tehdit ettiği uyarısı yapıldı