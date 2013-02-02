TARİHTE BUGÜN: Hafız Esad Hama'da katliam yaptı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Suriye Ordusu Hama’da Müslüman Kardeşlere Yönelik Katliam Yaptı (1982)
Hama "Müslüman Kardeşler" Teşkilatının kalesi konumunda idi. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın emri ile Suriye ordusu büyük bir güçle 2 Şubat 1982’de Hama’da büyük bir katliam gerçekleştirdi. Bu katliamda tam olarak ne kadar insanın hayatını kaybettiği bilinmemektedir. Ancak 25 bin rakamı en çok telaffuz edilenidir, bazıları bu rakamın 40 bin civarında olduğunu iddia etmektedirler. Ayrıca ordu birlikleri Hama şehrinin yaklaşık dörtte birini de yok etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Fatih Sultan Mehmet’in Bütün Düşmanları Birleşti (1468)
Osmanlı Devletine karşı Akkoyunlularla antlaşma yapan Venedik Avrupa’da 2 Şubat 1468’de büyük bir ittifak oluşturdu. Bu koalisyon içerisinde bütün İtalyan devletleri olduğu gibi Macaristan, Almanya, Polonya, İspanyol Krallıkları, Fransa, Kıbrıs, Rodos ve Gürcistan vardı. Bir ara koalisyon devleti sayısı 25’e kadar çıktı. Ancak Fatih Sultan Mehmet karşısında bu koalisyon pek bir başarı elde edemedi. Akkoyunlu Uzun Hasan Otlukbeli Savaşında darmadağın oldu. Koalisyonun başı Venedik 1479’da pes ederek antlaşma isteğinde bulunmak zorunda kaldı.
Periyodik Cetvelin Mucidi Dimitri Mendeleyev Öldü (1907)
Elementler üzerine çalışmaları ile tanınan ünlü Rus bilim adamı Dimitri Mendeleyev 2 Şubat 1907’de St.Petersburg’da öldü. Elementler üzerine yoğunlaşmış ve elementleri özeliklerine göre sıralayarak ilk periyodik cetveli yapmıştır. O zamanlar bu periyodik cetvelde 63 element yer alıyordu. Genç yaşta St. Petersburg Üniversitesi'nde kimya profesörü oldu. Çalışmalarını yaklaşık yirmi beş kitapta toplamıştır. Ölümünden iki yıl bile geçmeden periyotlar cetvelinde ki element sayısı sekseni geçmiştir.
Kanal Harekatı Başarısızlıkla Sonuçlandı (1915)
Kanal Harekatı Almanların isteği ile Süveyş Kanalının ve Mısır’ın ele geçirilmesi amacıyla düzenlenmişti. Bahriye Nazırı Cemal Paşa komutasında yetersiz donanım ile yapılan harekat 2 Şubat 1915’tebaşarısızlıkla neticelendi. Bu başarısızlık üzerine İngilizler Aden ve Süveyş bölgesinden karşı saldırıya geçtiler. Bu saldırılar ve Araplardan bir bölümünün İngilizler ile işbirliği yapması neticesinde Osmanlı ordusu Suriye’nin kuzeyine kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Ayrıca İtilaf Devletleri Çanakkale’yi geçme teşebbüsünde bulunmuşlardır.
Silahsızlanma Konferansı Açıldı (1932)
Dünya devletleri silahlanmaya büyük paralar harcamaya başlamışlar ve silahlanan devletler çevreleri için tehlikeli tutumlar içerisine girmişlerdi. Bunun üzerine duruma el koymak isteyen Milletler Cemiyeti İtalya’nın önerisi ile 2 Şubat 1932’de Cenevre’de bir Silahsızlanma Konferansı düzenledi. Ancak bu konferansın fazla başarısı şansı daha başlangıçta yoktu.
Konya’da Zümrüt Apartmanı Çöktü (2004)
Konya’nın Selçuklu ilçesinde Kerkük Caddesi üzerinde bulunan Zümrüt Apartmanı'nın 2 Şubat 2004'de çökmesi sonucu 92 kişi hayatını kaybet yaklaşık 30 kişi yaralandı. Zümrüt apartmanı iddianamesinde Cumhuriyet Savcılığı iddiaların da proje hatalarını, eksik ve yetersiz malzeme kullanımını gerekçe göstermişti.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1918. ABD, I. Dünya Savaşı’na girdi.
1928. Ankara Çimento Fabrikası açıldı.
1935. Kız Teknik Öğretmen Okulu kuruldu.
1938. Bursa’da Merinos Fabrikası, Atatürk tarafından törenle açıldı.
1959. Hindistan’da Kongre Partisi liderliğine İndra Gandhi seçildi. İndra Gandhi Hindistan’da parlamenter sistemin kurucusu Cavaharlal Nehru’nun kızıydı.
1981. Milli Güvenlik Konseyi, eski Sosyal Güvenlik bakanlarından Hilmi İşgüzar’ın hakkındaki iddiaların incelenmesi için Yüce Divan’a sevketmeyi kararlaştırdı.
1981. Türkiye’nin ilk kadın rektörü Prof. Dr. Ayşe Saffet Alpar öldü.
1990. Güney Afrika Devlet Başkanı De Klerk, Afrika Ulusal Kongresi’ne konulan 30 yıllık yasağı kaldırdı; aralarında Nelson Mandela’nın da bulunduğu siyasi mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılacağını söyledi.
2000 .Fildişi Sahili Milli Takımı, Afrika Kupası'nın ilk turunda elenince, ülkenin diktatörü futbolcuların tümünü bir askeri kampa hapsettirdi.
2007 . Birleşmiş Milletler İklim Raporu açıklandı. Küresel ısınmanın insan yaşamını tehdit ettiği uyarısı yapıldı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kanal Harekatının başarısızlıkla sonuçlanması, Fatih’e karşı Haçlı seferi hazırlığı, Suriye Ordusunun Hama’da Müslüman Kardeşlere yönelik katliam yapması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bursa’da Türkçe Ezan okunmasının protesto edilmesi, Ayasofya Camii'nin Müze olarak ziyarete açılması, Humeyni'nin İran’a dönüşü, Abdi İpekçi suikastı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’de ilk kez matbaada kitap basılması, Osmanlı-Rus ateşkesi, Muammer Aksoy’un öldürülmesi, DYP Milletvekilinin TBMM’de ölümü, YTL ile ilgili kanun var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hasan Rıza Paşa’nın öldürülmesi, Fener Rum Patriğinin sınırdışı edilmesi, Mahatma Ghandhi’nin öldürülmesi, Kudüs Gecesi düzenlenmesinin ardından Sincan’da tankların yürütülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’ Erdoğan'ın Davos'taki '"One Minute’’ Çıkışı, Osmanlı’nın ilk daimi Londra elçisinin göreve başlaması, Mustafa Suphi’nin öldürülmesi, Mustafa Kemal’in Latife hanımla evlenmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Timur Devleti’nin yıkılış sürecinin başlaması, Almanya’nın Fransa’yı yenmesi, Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi, Levon Ekmekçiyan’ın idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Millet Partisinin laiklik endişesi ile kapatılması, Hatay’a yeni statü, Dış Uzay Kullanım antlaşması, ABD-Vietnam barışı, Grivas’ın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Karlofça Antlaşmasının imzalanması, Kazım Karabekir’in vefatı, Milli Nizam Partisi’nin kurulması, CHP-MSP koalisyon hükümetinin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venedik ile barış antlaşması imzalanması, COMECON’un kurulması, İdi Amin’in Uganda’da darbe yapması var…
Gaffar Okkan'ın suikast sonucu şehit edilmesi, Uğur Mumcu’nun evinin önünde öldürülmesi, 24 Ocak kararları, Casablanca Konferansı, TÜRKSAT-I uydusunun düşmesi tarihte bugünün önemli olayları arasında
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hazreti Ali Şehit Edildi,Çin’de büyük deprem, Bab-ı Ali baskını, İlk kez Türkçe Kur’an-ı Kerim okunması,Vietnam savaşının bitmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Osmanlı Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniye’de son darbeyi indirmesi, Tac Mahal’ı Yaptıran Şah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri işçilerin üzerine ateş açması ve Ergenekon operasyonunun yapılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Maraşlıların Fransızlara karşı büyük bir mücadele başlatması, İstanbul Rasathanesinin yıkılması, Fransa Kralının idamı , İran’ın ABD’li rehineleri bırakması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Düzmece Mustafa olayı, Edirne’nin Ruslara terki, İlk Anayasanın kabulü, Kızılordu’nun Azerbaycan'da '20 Ocak Katliamı'nı gerçekleştirmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çırağan Sarayının yanması, Galiçya Zaferinin kazanılması, İndra Gandhi’nin Başbakan olması, Hrant Dink’in öldürülmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bizans Tarihinin Büyük İsyanı ‘’Nika Ayaklanması’’, Alman Ulusal Birliğinin Kurulması, Paris Barış Konferansının Başlaması, Mısır ile İsrail Arasında 101.Km. Antlaşması var…