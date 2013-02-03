Güncelleme: 00:10, 03 Şubat 2018 Cumartesi

TARİHTE BUGÜN: Talat Paşa Sadrazamlığa getirildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Talat Paşa Sadrazamlığa Getirildi (1917)

Said Halim Paşa İttihat Ve Terakki Fırkasının uygulamalarından duyduğu rahatsızlık sonrasında istifa etti. Bu istifa üzerine İttihat Ve Terakki Fırkasının kurucuları ve önderleri arasında yer alan Talat Paşa 3 Şubat 1917 tarihinde sadrazamlığa getirildi. Sadrazamlığı sırasında en yararlı hizmeti Rusya ile imzalanan Brest-Litowsk Anlaşması ile1878'de 93 Harbi sırasında işgal edilen toprakları, yani Ardahan, Kars, Artvin ve Batum'un iadesini sağlamış olmasıdır. I. Dünya Savaşının sonlarına doğru istifa ederek Almanya’ya giden Talat Paşa Berlin’de bir Ermeni komitacının saldırısı ile hayatını kaybetti.

Kızıldeniz’de Titanic’ten Sonraki En Büyük Deniz Kazası Yaşandı (2006)

Denizcilik tarihinin büyük kazalarından birisi olan ve Titanic’den sonraki en büyük facia Kızıldeniz’de meydana geldi. 3 Şubat 2006 yılında Suudi Arabistan'dan 1.400 yolcu ile yola çıkan El Salam adlı 36 yaşındaki feribot, hava şartlarından dolayı Kızıldeniz'de battı. Kazada binin üzerinde yolcu hayatını kaybetti. Kaza sonrası açılan davalarda herhangi bir suçlu bulunamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul Süleymaniye’de büyük Yangın Çıktı (1750)

İstanbul'da 2-3 Şubat 1750 gecesi büyük bir yangın çıktı. Küçük Pazar, Vefa, Süleymaniye taraflarını etkileyen yangın yaklaşık on dokuz saat sürdü. Yangın büyük maddi kayıplara neden oldu. Padişah I. Mahmut yanan yerleri yeniden yaptırdı.

SSCB Luna 9 Adlı İnsansız Uzay Aracını Aya İndirdi (1966)

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Luna Programı kapsamında Luna 9 adlı insansız uzay aracını 3 Şubat 1966’da ay yüzeyine indirmeyi başardı. Baykonur Uzay Üssünden fırlatılan Luna 9 ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirebilen ilk araçtır.

Yaser Arafat FKÖ Lideri Oldu (1969)

Filistin Ulusal Konseyi'nde Yahya Hammuda Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğinden çekildi. Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğine 3 Şubat 1969'da Yaser Arafat getirildi. Yaser Arafat, iki yıl sonra Filistin Devrimci Kuvvetlerinin başkomutanı oldu ve daha sonra 1973'te FKÖ'nün siyasal kolunun da başına geçti

Filipinlerde Müslümanlara Özerklik Verildi (1987)

Filipinlerde yaşayan Müslümanlar uzun mücadelelerinin sonunda 3 Şubat 1987 yılında yapılan anayasa değişikliği oylaması ile istedikleri özerkliğe kavuştular. Anayasa değişikliği için yapılan oylamada halkın büyük bir çoğunluğu değişikliği onaylamıştır.

Sultandağı Depremi Meydana Geldi (2002)

Afyon ilinin Emirdağ ilçesinde 3 Şubat 2002 tarihinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde maddi hasar meydana gelirken 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı. Bu depremin arkasından Sultandağı’na 60’a yakın artçı sarsıntı hissedildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1899. İlk tiyatro yazarlarımızdan Ali Bey öldü. Moliere’den uyarladığı “Ayyar Hamza” (1871) ünlü oyunlarındandı.

1928. Hutbe, İstanbul’da Türkçe okunmaya başlandı. -1931. Menemen Olayı hükümlülerinden 27 kişi idam edildi; mahkumlardan biri idam sehpası önünden kaçtı.

1933. Ankara İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı.

1934. Atina’da, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında “Balkan Paktı” imzalandı.

1956. Besteci ve udi Şerif İçli, İstanbul Radyosu’nda geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında öldü.

1957. İzmir açıklarında Amerikan Hawel Lykes şilebiyle çarpışan “İzmir” yolcu gemisi battı. 244 yolcusu bulunan gemide, 4’ü yolcu 5 kişi öldü.

1961. Besteci Sadettin Kaynak, 66 yaşında öldü.

1971. 11 OPEC ülkesi, petrol alıcısı ülkeleri fiyatları artırmakla tehdit etti.

1975. Kıbrıs Türk Havayolları, Türkiye-Kıbrıs seferlerini başlattı.

1981. Gro Harlem Brundtland, Norveç’in ilk kadın başbakanı oldu.

1984. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastane ve doğumevlerinde kürtaja izin verildi.

2002. Afyon’da merkez üssü Sultandağı olan 6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı.

2006 .TRT Ankara ve İstanbul'da karasal sayısal televizyon yayınına başladı.

2011 . Ankara Ostim'de 2 ayrı fabrikada patlama meydana geldi.