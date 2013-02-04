TARÄ°HTE BUGÃœN: Ä°skilipli AtÄ±f Hoca idam edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkÃ§e Ezan Konusunda Genelge YayÄ±nladÄ± (1933)
TÃ¼rkÃ§e ezan okunmasÄ± konusunda ilk ciddi muhalefet 1 Åžubat 1933â€™te Bursaâ€™da yaÅŸandÄ±. Bursa Ulu Camiâ€™de bir kÄ±sÄ±m cemaat ezanÄ±n TÃ¼rkÃ§e okunmasÄ±nÄ± protesto etti. Bu tarihlerde Ä°zmirâ€™de olan Mustafa Kemal hemen Bursaâ€™ya geldi ve bu olayÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Bu olay Ã¼zerine Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 4 Åžubat 1933â€™tebir bildiri yayÄ±nlayarak camilerde ezan hutbe ve salatÄ±n TÃ¼rkÃ§e okunacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir.Â
GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°
Kafkas KartalÄ± Åžeyh Åžamil Vefat Etti (1871)
Kafkasyaâ€™da Ruslara karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadele ile efsaneleÅŸen Åžeyh Åžamil Medineâ€™de iken 4 Åžubat 1871 tarihinde akÅŸam ezanÄ± yaklaÅŸÄ±rken vefat etti. Cennet-Ã¼l Baki kabristanÄ±na defnedildi. DaÄŸÄ±stanâ€™da 1795 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan mÃ¼cadeleli hayatÄ± sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed (sav)â€™in yanÄ±nda sona erdi.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ä°skilipli AtÄ±f Hoca Ä°dam Edildi (1926)
Åžapka inkÄ±labÄ±ndan bir yÄ±l Ã¶nce yazdÄ±ÄŸÄ± Frenk MukallitliÄŸi Ve Åžapka adlÄ± eserinden dolayÄ± Ä°stiklal Mahkemesinde yargÄ±lanan ve karar gÃ¼nÃ¼ savunma yapmayan Ä°skilipli AtÄ±f Hocaâ€™ya Ä°stiklal Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Kel Ali idam hÃ¼kmÃ¼ verdi. Oysa davanÄ±n savcÄ±sÄ± Ã¼Ã§ yÄ±l hapis istemiÅŸti. Ä°skilipli AtÄ±f Hoca 4 Åžubat 1926 gÃ¼nÃ¼ Ankara SamanpazarÄ±â€™nda asÄ±larak idam edildi. Cenazesi yÄ±llar sonra Ä°skilip ilÃ§esine getirilerek yeniden defnedildi.
Parisâ€™te MeÅŸrutiyet TaraftarlarÄ± Kongre YaptÄ±lar (1902)
MeÅŸrutiyetin tekrar ilanÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan gruplar 4 Åžubat 1902â€™de Parisâ€™te Ahrar-Ä± Osmaniye Kongresi dÃ¼zenlediler. ToplantÄ±ya toplam 47 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±nÄ±n liderleri Ahmet RÄ±za ve Prens Sabahattin idi. Kongrede herhangi bir ortak sonuÃ§ antlaÅŸmasÄ± yapÄ±lamadÄ± daha Ã§ok merkeziyetÃ§ilik ve Adem-i merkeziyetÃ§ilik fikirleri tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.
Lozan GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Kesintiye UÄŸradÄ± (1923)
1922 KasÄ±mÄ±nÄ±n 22â€™sinde baÅŸlayan Lozan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 4 Åžubat 1923â€™te kesildi. Kesilme sebebi olarak Ä°tilaf devletlerinin kapitÃ¼lasyonlar konusunda ki Ä±srarÄ±, Ä°stanbulâ€™un boÅŸaltÄ±lmasÄ± ve Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda ki anlaÅŸmazlÄ±k gibi gerekÃ§eler ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Nisan ayÄ±nda tekrar baÅŸlayacaktÄ±r.
Dersim Ä°syancÄ±larÄ± Karakol BastÄ± (1938)
Tunceli ovacÄ±k ilÃ§esi DiztaÅŸ Karakoluna 4 Åžubat 1938 tarihinde baskÄ±n yapan isyancÄ± Kalan aÅŸireti Ã¼yelerinden bir grup, karakol komutanÄ± ve 20 askeri ÅŸehit etti.
ÃœÃ§ BÃ¼yÃ¼kler DÃ¼nyaâ€™nÄ±n Durumunu GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye BaÅŸladÄ± (1945)
I.DÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ±n galipler ABD, Ä°ngiltere ve SSCB liderleri savaÅŸ sonrasÄ± durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 4 Åžubat 1945â€™te Yaltaâ€™da bir araya geldiler. Yalta konferansÄ±nda BoÄŸazlar konusunda taviz koparan SSCB, TÃ¼rkiyeâ€™yi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±.
Cevat RÄ±fat Atihan Vefat Etti (1967)
Asker, yazar ve siyaset adamÄ±dÄ±r. OsmanlÄ± Devleti zamanÄ±nda Damat Ferit PaÅŸaâ€™nÄ±n komplosu ile idama giderken 2 saat farkla kurtulmuÅŸtur. 942 YÄ±lÄ±nda darbecilikle suÃ§lanmÄ±ÅŸ ve serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±r. 1950â€™lerde Ahmet Emin Yalman suikastÄ±nda tekrar tutuklanmÄ±ÅŸ ve serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir Ã§ok eser yazmÄ±ÅŸ ve Ã¼Ã§ muhafazakar siyasi partinin kuruluÅŸunda rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r. 4 Åžubat 1967â€™de vefat etmiÅŸtir.
Prof.Dr.Esat CoÅŸan Hoca Efendi Vefat Etti (2001)
Prof.Dr.Esat CoÅŸan Hoca Efendi Avusturalyaâ€™da geÃ§irdiÄŸi bir trafik kazasÄ± neticesinde 4 Åžubat 2001 tarihinde vefat etti. Cenazesi TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilerek EyÃ¼p Sultan KabristanlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1947. Hatay ilinde yer adlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§eleÅŸtirilmesine karar verildi.
1948. Valilik ve belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kanun kabul edildi.
1964. 20-21 MayÄ±s olaylarÄ± sanÄ±klarÄ±ndan Talat Aydemir, Fethi GÃ¼rcan, Osman Deniz ve Erol DinÃ§erâ€™in Ã¶lÃ¼m cezalarÄ±, TBMMâ€™de onaylandÄ±.
1975. BÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™de bir buÃ§uk saat sÃ¼reyle elektrik kesintisi uygulanmaya baÅŸlandÄ±.
1982. 22 il merkezinde bÃ¶lge idare mahkemeleri kuruldu.
1994. Ä°ngiltereâ€™de 17. yÃ¼zyÄ±ldan kalma tarihi parlamento binasÄ± yandÄ±.
2000. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°smail Cem Yunanistanâ€™a gitti. Cem, 40 yÄ±l sonra Yunanistanâ€™Ä± resmen ziyaret eden ilk TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu
2003 .Federal Yugoslavya Cumhuriyeti'nin yeni adÄ± SÄ±rbistan KaradaÄŸ oldu.
2006 .Filipinler'in baÅŸkenti Manila yakÄ±nlarÄ±ndaki bir stadyumda meydana gelen izdihamda 88 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 280 kiÅŸi yaralandÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°skilipli AtÄ±f Hocaâ€™nÄ±n idamÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e Ezan konusunda genelgesi, Yalta KonferansÄ±, Esat CoÅŸan Hocaâ€™nÄ±n vefatÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Sadrazam olmasÄ±, LUNA 9â€™un Aya inmesi, Yaser Arafatâ€™Ä±n FKÃ– lideri olmasÄ±, Filipinlerde MÃ¼slÃ¼manlara Ã¶zerklik verilmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Kanal HarekatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ±, Fatihâ€™e karÅŸÄ± HaÃ§lÄ± seferi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, Suriye Ordusunun Hamaâ€™da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlere yÃ¶nelik katliam yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bursaâ€™da TÃ¼rkÃ§e Ezan okunmasÄ±nÄ±n protesto edilmesi, Ayasofya Camii'nin MÃ¼ze olarak ziyarete aÃ§Ä±lmasÄ±, Humeyni'nin Ä°ranâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Abdi Ä°pekÃ§i suikastÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez matbaada kitap basÄ±lmasÄ±, OsmanlÄ±-Rus ateÅŸkesi, Muammer Aksoyâ€™un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, DYP Milletvekilinin TBMMâ€™de Ã¶lÃ¼mÃ¼, YTL ile ilgili kanun varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Hasan RÄ±za PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Fener Rum PatriÄŸinin sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesi, Mahatma Ghandhiâ€™nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, KudÃ¼s Gecesi dÃ¼zenlenmesinin ardÄ±ndan Sincanâ€™da tanklarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;â€™ ErdoÄŸan'Ä±n Davos'taki '"One Minuteâ€™â€™ Ã‡Ä±kÄ±ÅŸÄ±, OsmanlÄ±â€™nÄ±n ilk daimi Londra elÃ§isinin gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±, Mustafa Suphiâ€™nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Mustafa Kemalâ€™in Latife hanÄ±mla evlenmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Timur Devletiâ€™nin yÄ±kÄ±lÄ±ÅŸ sÃ¼recinin baÅŸlamasÄ±, Almanyaâ€™nÄ±n Fransaâ€™yÄ± yenmesi, Misak-Ä± Milli kararlarÄ±nÄ±n kabul edilmesi, Levon EkmekÃ§iyanâ€™Ä±n idamÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Millet Partisinin laiklik endiÅŸesi ile kapatÄ±lmasÄ±, Hatayâ€™a yeni statÃ¼, DÄ±ÅŸ Uzay KullanÄ±m antlaÅŸmasÄ±, ABD-Vietnam barÄ±ÅŸÄ±, Grivasâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; KarlofÃ§a AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±, KazÄ±m Karabekirâ€™in vefatÄ±, Milli Nizam Partisiâ€™nin kurulmasÄ±, CHP-MSP koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin kurulmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Venedik ile barÄ±ÅŸ antlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±, COMECONâ€™un kurulmasÄ±, Ä°di Aminâ€™in Ugandaâ€™da darbe yapmasÄ± varâ€¦
Gaffar Okkan'Ä±n suikast sonucu ÅŸehit edilmesi, UÄŸur Mumcuâ€™nun evinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, 24 Ocak kararlarÄ±, Casablanca KonferansÄ±, TÃœRKSAT-I uydusunun dÃ¼ÅŸmesi tarihte bugÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli olaylarÄ± arasÄ±nda
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Hazreti Ali Åžehit Edildi,Ã‡inâ€™de bÃ¼yÃ¼k deprem, Bab-Ä± Ali baskÄ±nÄ±, Ä°lk kez TÃ¼rkÃ§e Kurâ€™an-Ä± Kerim okunmasÄ±,Vietnam savaÅŸÄ±nÄ±n bitmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda OsmanlÄ± Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniyeâ€™de son darbeyi indirmesi, Tac Mahalâ€™Ä± YaptÄ±ran Åžah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri iÅŸÃ§ilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± ve Ergenekon operasyonunun yapÄ±lmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MaraÅŸlÄ±larÄ±n FransÄ±zlara karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele baÅŸlatmasÄ±, Ä°stanbul Rasathanesinin yÄ±kÄ±lmasÄ±, Fransa KralÄ±nÄ±n idamÄ± , Ä°ranâ€™Ä±n ABDâ€™li rehineleri bÄ±rakmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; DÃ¼zmece Mustafa olayÄ±, Edirneâ€™nin Ruslara terki, Ä°lk AnayasanÄ±n kabulÃ¼, KÄ±zÄ±lorduâ€™nun Azerbaycan'da '20 Ocak KatliamÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi varâ€¦