GÃ¼ncelleme: 00:04, 04 Åžubat 2018 Pazar

TARÄ°HTE BUGÃœN: Ä°skilipli AtÄ±f Hoca idam edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkÃ§e Ezan Konusunda Genelge YayÄ±nladÄ± (1933)

TÃ¼rkÃ§e ezan okunmasÄ± konusunda ilk ciddi muhalefet 1 Åžubat 1933â€™te Bursaâ€™da yaÅŸandÄ±. Bursa Ulu Camiâ€™de bir kÄ±sÄ±m cemaat ezanÄ±n TÃ¼rkÃ§e okunmasÄ±nÄ± protesto etti. Bu tarihlerde Ä°zmirâ€™de olan Mustafa Kemal hemen Bursaâ€™ya geldi ve bu olayÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Bu olay Ã¼zerine Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 4 Åžubat 1933â€™tebir bildiri yayÄ±nlayarak camilerde ezan hutbe ve salatÄ±n TÃ¼rkÃ§e okunacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir.Â

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°

Kafkas KartalÄ± Åžeyh Åžamil Vefat Etti (1871)

Kafkasyaâ€™da Ruslara karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadele ile efsaneleÅŸen Åžeyh Åžamil Medineâ€™de iken 4 Åžubat 1871 tarihinde akÅŸam ezanÄ± yaklaÅŸÄ±rken vefat etti. Cennet-Ã¼l Baki kabristanÄ±na defnedildi. DaÄŸÄ±stanâ€™da 1795 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan mÃ¼cadeleli hayatÄ± sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed (sav)â€™in yanÄ±nda sona erdi.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°skilipli AtÄ±f Hoca Ä°dam Edildi (1926)

Åžapka inkÄ±labÄ±ndan bir yÄ±l Ã¶nce yazdÄ±ÄŸÄ± Frenk MukallitliÄŸi Ve Åžapka adlÄ± eserinden dolayÄ± Ä°stiklal Mahkemesinde yargÄ±lanan ve karar gÃ¼nÃ¼ savunma yapmayan Ä°skilipli AtÄ±f Hocaâ€™ya Ä°stiklal Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Kel Ali idam hÃ¼kmÃ¼ verdi. Oysa davanÄ±n savcÄ±sÄ± Ã¼Ã§ yÄ±l hapis istemiÅŸti. Ä°skilipli AtÄ±f Hoca 4 Åžubat 1926 gÃ¼nÃ¼ Ankara SamanpazarÄ±â€™nda asÄ±larak idam edildi. Cenazesi yÄ±llar sonra Ä°skilip ilÃ§esine getirilerek yeniden defnedildi.

Parisâ€™te MeÅŸrutiyet TaraftarlarÄ± Kongre YaptÄ±lar (1902)

MeÅŸrutiyetin tekrar ilanÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan gruplar 4 Åžubat 1902â€™de Parisâ€™te Ahrar-Ä± Osmaniye Kongresi dÃ¼zenlediler. ToplantÄ±ya toplam 47 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±nÄ±n liderleri Ahmet RÄ±za ve Prens Sabahattin idi. Kongrede herhangi bir ortak sonuÃ§ antlaÅŸmasÄ± yapÄ±lamadÄ± daha Ã§ok merkeziyetÃ§ilik ve Adem-i merkeziyetÃ§ilik fikirleri tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Lozan GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Kesintiye UÄŸradÄ± (1923)

1922 KasÄ±mÄ±nÄ±n 22â€™sinde baÅŸlayan Lozan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 4 Åžubat 1923â€™te kesildi. Kesilme sebebi olarak Ä°tilaf devletlerinin kapitÃ¼lasyonlar konusunda ki Ä±srarÄ±, Ä°stanbulâ€™un boÅŸaltÄ±lmasÄ± ve Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda ki anlaÅŸmazlÄ±k gibi gerekÃ§eler ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Nisan ayÄ±nda tekrar baÅŸlayacaktÄ±r.

Dersim Ä°syancÄ±larÄ± Karakol BastÄ± (1938)

Tunceli ovacÄ±k ilÃ§esi DiztaÅŸ Karakoluna 4 Åžubat 1938 tarihinde baskÄ±n yapan isyancÄ± Kalan aÅŸireti Ã¼yelerinden bir grup, karakol komutanÄ± ve 20 askeri ÅŸehit etti.

ÃœÃ§ BÃ¼yÃ¼kler DÃ¼nyaâ€™nÄ±n Durumunu GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye BaÅŸladÄ± (1945)

I.DÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ±n galipler ABD, Ä°ngiltere ve SSCB liderleri savaÅŸ sonrasÄ± durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 4 Åžubat 1945â€™te Yaltaâ€™da bir araya geldiler. Yalta konferansÄ±nda BoÄŸazlar konusunda taviz koparan SSCB, TÃ¼rkiyeâ€™yi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

Cevat RÄ±fat Atihan Vefat Etti (1967)

Asker, yazar ve siyaset adamÄ±dÄ±r. OsmanlÄ± Devleti zamanÄ±nda Damat Ferit PaÅŸaâ€™nÄ±n komplosu ile idama giderken 2 saat farkla kurtulmuÅŸtur. 942 YÄ±lÄ±nda darbecilikle suÃ§lanmÄ±ÅŸ ve serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±r. 1950â€™lerde Ahmet Emin Yalman suikastÄ±nda tekrar tutuklanmÄ±ÅŸ ve serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir Ã§ok eser yazmÄ±ÅŸ ve Ã¼Ã§ muhafazakar siyasi partinin kuruluÅŸunda rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r. 4 Åžubat 1967â€™de vefat etmiÅŸtir.

Prof.Dr.Esat CoÅŸan Hoca Efendi Vefat Etti (2001)

Prof.Dr.Esat CoÅŸan Hoca Efendi Avusturalyaâ€™da geÃ§irdiÄŸi bir trafik kazasÄ± neticesinde 4 Åžubat 2001 tarihinde vefat etti. Cenazesi TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilerek EyÃ¼p Sultan KabristanlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1947. Hatay ilinde yer adlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§eleÅŸtirilmesine karar verildi.

1948. Valilik ve belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kanun kabul edildi.

1964. 20-21 MayÄ±s olaylarÄ± sanÄ±klarÄ±ndan Talat Aydemir, Fethi GÃ¼rcan, Osman Deniz ve Erol DinÃ§erâ€™in Ã¶lÃ¼m cezalarÄ±, TBMMâ€™de onaylandÄ±.

1975. BÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™de bir buÃ§uk saat sÃ¼reyle elektrik kesintisi uygulanmaya baÅŸlandÄ±.

1982. 22 il merkezinde bÃ¶lge idare mahkemeleri kuruldu.

1994. Ä°ngiltereâ€™de 17. yÃ¼zyÄ±ldan kalma tarihi parlamento binasÄ± yandÄ±.

2000. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°smail Cem Yunanistanâ€™a gitti. Cem, 40 yÄ±l sonra Yunanistanâ€™Ä± resmen ziyaret eden ilk TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu

2003 .Federal Yugoslavya Cumhuriyeti'nin yeni adÄ± SÄ±rbistan KaradaÄŸ oldu.

2006 .Filipinler'in baÅŸkenti Manila yakÄ±nlarÄ±ndaki bir stadyumda meydana gelen izdihamda 88 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 280 kiÅŸi yaralandÄ±.