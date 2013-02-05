TARİHTE BUGÜN: Bosna’da Markale Pazarı katliamı yaşandı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Bosna’da Markale Pazarı Katliamı Yaşandı (1994)
Saraybosna’da ki Markale pazarına Sırplar tarafından havan topu saldırısı düzenlendi. Meydana gelen patlama nedeniyle 68 Bosnalı hayatını kaybetti. Yine aynı olayda 148 kişi yaralandı. Sırplar olayı kendilerinin düzenlemediğini bu olayın Müslümanlar tarafından organize edildiğini iddia etmişlerdir.
GÜNÜN KİŞİSİ
Adnan Kahveci Şüpheli Bir Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti (1993)
Adnan Kahveci Anavatan Partisi kurucularındandır. İlk dönem milletvekili adaylığı askeri yönetim tarafından dinci diye kabul edilmemişti. Anavatan Partisi hükümeti zamanında Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. Son olarak ismini hazırladığı Kürt raporu ile duyurdu. Bolu-Gerede yakınlarında 5 Şubat 1993’te eşi ve iki çocuğu ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Trafik kazası çeşitli tartışmalara ve iddialara neden oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Mithat Paşa Sadrazamlıktan Alındı Ve Sürgüne Gönderildi (1877)
Osmanlıcılık fikrini savunan Genç Osmanlılar grubunun önderlerinden olup II.Abdülhamit’in tahta geçişinde ve meşrutiyetin ilanında en etkin kişiydi. Meşrutiyetin ilanından bir süre sonra sadrazam oldu. II.Abdülhamit 5 Şubat 1877’de Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sorumlu tutarak sadrazamlık görevinden azletti. Mithat Paşa aynı gün yurt dışına sürgüne gönderildi. Ancak bir yıl sonra affedildi ve Suriye valiliğine atandı.
Atatürk İlkeleri Anayasa’ya Girdi (1937)
Atatürk ilkeleri 5 Şubat 1937’de yapılan bir anayasa değişikliği ile anayasanın ikinci maddesinin kapsamı içerisine alındı.
İstanbul’da Etkili Bir Kar Yağışı Oldu (1954)
İstanbul ve çevresinde 5 Şubat 1954 tarihinde etkili bir kar yağışı oldu. Halk birkaç gün ekmek bulmakta bile zorlandı.
ABD Türkiye’ye Yaptığı Yardımı Kesti (1975)
Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Barış Harekatını gerekçe göstererek daha önceden kongrede alınan Türkiye’ye yardımın kesilmesi ve silah amborgosu konulması kararını 5 Şubat 1975’te uygulamaya koydu. Amerika’nın Kıbrıs Sorunu boyunca izlediği Türkiye karşıtı politika nedeniyle Türkiye dış politikada çok yönlü bir politika izlemeye başladı.
Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız Gözaltına Alındı (1997)
Sincan Belediyesinin düzenlediği Kudüs Gecesinde, Hamas ve Hizbullah liderlerinin posterlerinin asılması nedeniyle yoğun baskılara maruz kalan Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız 5 Şubat 1997’de gözaltına alındı. Arkasından aynı gecede konuşma yapan İran Büyükelçisi Bagheri ülkesine gönderildi.
Rahip Andrea Santoro Silahlı Saldırı Sonucu Öldü (2006)
Trabzon’da bulunan Santa Maria kilisesinin Katolik rahibine silahlı saldırı yapıldı. Santa Maria Kilisesi rahibi Andrea Santoro aldığı kurşun yaraları sonucu 5 Şubat 2006 tarihinde öldü. Katil zanlısı olarak olaydan kısa bir süre sonra 16 yaşında ki bir lise öğrencisi tutuklandı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1924. Nezihe Muhittin’in başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu.
1932. İlk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii'nde okundu.
1939. Uludağ’da ilk kez kayak yarışmaları yapıldı.
1959. Türkiye ve Yunanistan arasındaki “Kıbrıs” konulu görüşmeler, Zürih’te başladı.
1976. Amerikan uçak firması Lockheed, Türkiye’de rüşvet verdiklerini açıkladı.
1983. Nokta haber dergisi, yayın hayatına başladı.
1993. ANAP milletvekili Adnan Kahveci, eşi ve kızı, Gerede yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldüler
1998. Google, iki öğrenci L. Page ve S. Brin tarafından kuruldu.
2006. Tarihçi ve yazar Cemal Kutay, öldü.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mithat Paşa’nın sürgünü, ABD’nin silah ambargosu, Adnan Kahveci’nin trafik kazasında ölümü, Bosna’da katliam, Trabzon’da Rahip Santoro Cinayeti var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İskilipli Atıf Hoca’nın idamı, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkçe Ezan konusunda genelgesi, Yalta Konferansı, Esat Coşan Hoca’nın vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Talat Paşa’nın Sadrazam olması, LUNA 9’un Aya inmesi, Yaser Arafat’ın FKÖ lideri olması, Filipinlerde Müslümanlara özerklik verilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kanal Harekatının başarısızlıkla sonuçlanması, Fatih’e karşı Haçlı seferi hazırlığı, Suriye Ordusunun Hama’da Müslüman Kardeşlere yönelik katliam yapması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bursa’da Türkçe Ezan okunmasının protesto edilmesi, Ayasofya Camii'nin Müze olarak ziyarete açılması, Humeyni'nin İran’a dönüşü, Abdi İpekçi suikastı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’de ilk kez matbaada kitap basılması, Osmanlı-Rus ateşkesi, Muammer Aksoy’un öldürülmesi, DYP Milletvekilinin TBMM’de ölümü, YTL ile ilgili kanun var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hasan Rıza Paşa’nın öldürülmesi, Fener Rum Patriğinin sınırdışı edilmesi, Mahatma Ghandhi’nin öldürülmesi, Kudüs Gecesi düzenlenmesinin ardından Sincan’da tankların yürütülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’ Erdoğan'ın Davos'taki '"One Minute’’ Çıkışı, Osmanlı’nın ilk daimi Londra elçisinin göreve başlaması, Mustafa Suphi’nin öldürülmesi, Mustafa Kemal’in Latife hanımla evlenmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Timur Devleti’nin yıkılış sürecinin başlaması, Almanya’nın Fransa’yı yenmesi, Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi, Levon Ekmekçiyan’ın idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Millet Partisinin laiklik endişesi ile kapatılması, Hatay’a yeni statü, Dış Uzay Kullanım antlaşması, ABD-Vietnam barışı, Grivas’ın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Karlofça Antlaşmasının imzalanması, Kazım Karabekir’in vefatı, Milli Nizam Partisi’nin kurulması, CHP-MSP koalisyon hükümetinin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venedik ile barış antlaşması imzalanması, COMECON’un kurulması, İdi Amin’in Uganda’da darbe yapması var…
Gaffar Okkan'ın suikast sonucu şehit edilmesi, Uğur Mumcu’nun evinin önünde öldürülmesi, 24 Ocak kararları, Casablanca Konferansı, TÜRKSAT-I uydusunun düşmesi tarihte bugünün önemli olayları arasında
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hazreti Ali Şehit Edildi,Çin’de büyük deprem, Bab-ı Ali baskını, İlk kez Türkçe Kur’an-ı Kerim okunması,Vietnam savaşının bitmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Osmanlı Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniye’de son darbeyi indirmesi, Tac Mahal’ı Yaptıran Şah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri işçilerin üzerine ateş açması ve Ergenekon operasyonunun yapılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Maraşlıların Fransızlara karşı büyük bir mücadele başlatması, İstanbul Rasathanesinin yıkılması, Fransa Kralının idamı , İran’ın ABD’li rehineleri bırakması var…