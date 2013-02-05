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Günün Haberleri
11:47, 05 Şubat 2018 Pazartesi
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 05 Şubat 2018 Pazartesi

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TARİHTE BUGÜN: Bosna’da Markale Pazarı katliamı yaşandı
TARİHTE BUGÜN: Bosna’da Markale Pazarı katliamı yaşandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mithat Paşa’nın sürgünü, ABD’nin silah ambargosu, Adnan Kahveci’nin trafik kazasında ölümü, Bosna’da katliam, Trabzon’da Rahip Santoro Cinayeti var…

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Bosna’da Markale Pazarı Katliamı Yaşandı (1994)

Saraybosna’da ki Markale pazarına Sırplar tarafından havan topu saldırısı düzenlendi. Meydana gelen patlama nedeniyle 68 Bosnalı hayatını kaybetti. Yine aynı olayda 148 kişi yaralandı. Sırplar olayı kendilerinin düzenlemediğini bu olayın Müslümanlar tarafından organize edildiğini iddia etmişlerdir.

GÜNÜN KİŞİSİ

Adnan Kahveci Şüpheli Bir Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti (1993)

Adnan Kahveci Anavatan Partisi kurucularındandır. İlk dönem milletvekili adaylığı askeri yönetim tarafından dinci diye kabul edilmemişti. Anavatan Partisi hükümeti zamanında Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. Son olarak ismini hazırladığı Kürt raporu ile duyurdu.  Bolu-Gerede yakınlarında 5 Şubat 1993’te eşi ve iki çocuğu ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Trafik kazası çeşitli tartışmalara ve iddialara neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Mithat Paşa Sadrazamlıktan Alındı Ve Sürgüne Gönderildi (1877)

Osmanlıcılık fikrini savunan Genç Osmanlılar grubunun önderlerinden olup II.Abdülhamit’in tahta geçişinde ve meşrutiyetin ilanında en etkin kişiydi. Meşrutiyetin ilanından bir süre sonra sadrazam oldu. II.Abdülhamit 5 Şubat 1877’de Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sorumlu tutarak sadrazamlık görevinden azletti. Mithat Paşa aynı gün yurt dışına sürgüne gönderildi. Ancak bir yıl sonra affedildi ve Suriye valiliğine atandı.

Atatürk İlkeleri Anayasa’ya Girdi (1937)

Atatürk ilkeleri 5 Şubat 1937’de yapılan bir anayasa değişikliği ile anayasanın ikinci maddesinin kapsamı içerisine alındı.

İstanbul’da Etkili Bir Kar Yağışı Oldu (1954)

İstanbul ve çevresinde 5 Şubat 1954 tarihinde etkili bir kar yağışı oldu. Halk birkaç gün ekmek bulmakta bile zorlandı.

ABD Türkiye’ye Yaptığı Yardımı Kesti (1975)

Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Barış Harekatını gerekçe göstererek daha önceden kongrede alınan Türkiye’ye yardımın kesilmesi ve silah amborgosu konulması kararını 5 Şubat 1975’te uygulamaya koydu. Amerika’nın Kıbrıs Sorunu boyunca izlediği Türkiye karşıtı politika nedeniyle Türkiye dış politikada çok yönlü bir politika izlemeye başladı. 

Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız Gözaltına Alındı (1997)

Sincan Belediyesinin düzenlediği Kudüs Gecesinde, Hamas ve Hizbullah liderlerinin posterlerinin asılması nedeniyle yoğun baskılara maruz kalan Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız 5 Şubat 1997’de gözaltına alındı. Arkasından aynı gecede konuşma yapan İran Büyükelçisi Bagheri ülkesine gönderildi.

Rahip Andrea Santoro Silahlı Saldırı Sonucu Öldü (2006)

Trabzon’da bulunan Santa Maria kilisesinin Katolik rahibine silahlı saldırı yapıldı. Santa Maria Kilisesi rahibi Andrea Santoro aldığı kurşun yaraları sonucu 5 Şubat 2006 tarihinde öldü. Katil zanlısı olarak olaydan kısa bir süre sonra 16 yaşında ki bir lise öğrencisi tutuklandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1924. Nezihe Muhittin’in başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu.

1932. İlk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii'nde okundu.

1939. Uludağ’da ilk kez kayak yarışmaları yapıldı.

1959. Türkiye ve Yunanistan arasındaki “Kıbrıs” konulu görüşmeler, Zürih’te başladı.

1976. Amerikan uçak firması Lockheed, Türkiye’de rüşvet verdiklerini açıkladı.

1983. Nokta haber dergisi, yayın hayatına başladı.

1993. ANAP milletvekili Adnan Kahveci, eşi ve kızı, Gerede yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldüler

1998. Google, iki öğrenci L. Page ve S. Brin tarafından kuruldu.

2006. Tarihçi ve yazar Cemal Kutay, öldü.



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