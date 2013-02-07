Güncelleme: 00:10, 07 Şubat 2018 Çarşamba

TARİHTE BUGÜN: AB'de Maastricht Antlaşması imzalandı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Avrupa Topluluğu Ülkeleri arasında Maastricht Antlaşması İmzalandı (1992)

Avrupa Topluluğu (AT) ülkeleri arasında daha ileri seviyede bir bütünleşmenin şartlarının tespit edildiği Maastricht Antlaşması 7 şubat 1992’de Hollanda’da imzalandı. Ekonomik ve parasal birlikteliğin oluşturulabilmesi için izlenecek politikalar ve kurumsal değişiklerin nasıl yapılacağı konusunda izlenecek yol belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Mustafa Kemal Balıkesir Zağanos Paşa Camiinde Konuşma Yaptı (1923)

Mustafa Kemal Balıkesir Zağanos Paşa Cami’inde 7 Şubat 1923’te yaptığı konuşma yaptı. Konuşmanın önemli bir kısmını Türkçe ezan ve Türkçe hutbe konusu oluşturuyordu. Kısaca bu konuşmasında Türkçe ezanın gerekliliği, hutbelerin herkesin anlayabileceği bir dilde ve güncel konular üzerinden yapılması üzerinde durmuştu.

Maraş Şehrine Kahraman Ünvanı Verildi (1973)

Milli mücadele döneminde Maraş halkı işgalci Fransız ve yanlarında ki Ermenilere karşı büyük bir direniş göstermişti. Bu direnişinden dolayı Maraş önce İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Daha sonra 7 Şubat 1973 tarihinde TBMM tarafından Maraş şehrine ‘’Kahraman’’ünvanı verildi.

Haiti Devlet Başkanı Ülkesinden Kaçmak Zorunda Kaldı (1986)

Haiti Devlet Başkanı Jean Claude Duvalier 1971’de babasının yerine 19 yaşında başkan olmuştu. Haiti meclisi 1983’te yaptığı anayasa değişikliği ile ömür boyu başkanlığın önünü açtı. Bu arada ülkede muhalefet ve basına karşı şiddetli bir baskı başladı. Sonunda anti demokratik uygulamalarda rahatsız olanların harekete geçmesi üzerine başkan Jean Claude Duvalier yüklü bir servet ile 7 Şubat 1986’da ülkesinden Fransa’ya kaçtı.

Egemen Gösteri Merkezi Tümüyle Yandı (1987)

Ünlü gösteri salonu eski adı Şan sineması olan Egemen Gösteri Merkezi 7 Şubat 1987 gecesi bütünüyle yandı. Gösteri salonunda Ferhan Şensoy sahnelediği "Muzır Müzikal" adlı oyun sergileniyordu. Oyun içeriği nedeniyle muhafazakar kesimi rahatsız ediyordu. Yangının sabotaj olduğunu ima eden Ferhan Şensoy bu olayı ‘’İrtica’’nın varlığına delil gösterdi.

Amasya Yeniçeltek’te Grizu Patlaması Oldu (1990)

Amasya'nın Merzifon ilçesi'ndeki Yeniçeltek Kömür İşletmesi'nde 7 Şubat 1990’da grizu patlaması meydana geldi. Bu faciada altmış altı işçi hayatını kaybetti.

Ürdün Kralı Hüseyin Öldü (1999)

Kral Hüseyin 1953 yılında tahta geçti. Başlangıçta Arap dünyası ile ters düşecek politikalardan kaçındı. Ancak batılılar ile de ters düşmemeye özen gösterdi. 1967 Arap-İsrail savaşında Batı Şeria’yı İsrail’e kaptırdı. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ülkesinde ki faaliyetlerine son vermeye çalıştı. Son dönemlerinde etrafında bütün devletlere karşı ılımlı bir politika izledi. Körfez savaşında Irak’a karşı oluşturulan ittifaka katılmamıştır. 7 Şubat 1999’da öldü ve yerine oğlu Abdullah geçti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1924. Nezihe Muhittin’in başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu.

1929. “Hilaliahmer” (Kızılay) günü, Türkiye’de ilk kez kutlandı.

-1952. Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Birliği kuruldu.

1966. Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman öldü.

1976. ABD’de, Lockheed firmasının Başkanı Kotchian’ın uçak satışı için Türkiye’deki müşavirlik firmasına da 876 bin dolar rüşvet verildiğine ilişkin açıklaması, Meclis’e getirildi. Ankara Savcılığı 11 Şubat’ta soruşturma açtırdı ve Lockheed firması Temsilcisi Nezihi Dural’ın defterlerine ve banka hesaplarına el konuldu. Genelkurmay Başkanlığı 13 Şubat’ta konunun soruşturulduğunu açıkladı. 1984. Amerikalı astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı.

1992. Kırım’daki bir araştırma merkezinden kaçarak Sinop’un Gerze İlçesi kıyılarına gelen beyaz balinaya “Aydın” adı verildi.

1995. Uzay mekiği Discovery, Rus uzay istasyonu “Mir” ile tarihi buluşmasını gerçekleştirdi.

1996 - Türk şirketi Bir-Gen Air'e ait Boeing 757 tipi bir yolcu uçağı Dominik Cumhuriyeti açıklarında Atlantik Okyanusu'na düştü: 189 kişi öldü.

1998. Kış Olimpiyatları, Japonya’nın Nogano kentinde başladı.