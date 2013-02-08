Güncelleme: 00:10, 08 Şubat 2018 Perşembe

TARİHTE BUGÜN: Yeni Cami ibadete açıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Haddini Aşan Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı Beyaz Bir At İle İstanbul’a Girdi (1919)

Fransız işgal kuvvetleri komutanı Franchet D’Esperey özel bir İstanbul’a giriş töreni düzenletti. Beyaz bir atın üzerine binmiş ve şehre Fatih Sultan Mehmet’in girdiği kapıdan azınlıkların ve İstanbul’da bulunan batılıların çılgın gösterileri arasında 8 Şubat 1919’da şehre girmiştir. Bu olay hafızalarda derin izler bırakmış ama zamanla maalesef unutulmuştur.

Bkz: http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=151458&q=d%27esperey

Yeni Cami 66 Yılda Tamamlanarak İbadete Açıldı (1664)

İstanbul'da 1597 yılında Sultan III. Murat'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle temeli atılan Yeni Camii ya da Valide Sultan Camii, tam 66 yıl sonra tamamlandı. IV. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan'ın büyük çabaları ve bağışlarıyla tamamlandı ve 8 Şubat 1664’te ibadete açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Bağdat Fatihi IV.Murat Vefat Etti (1640)

Oldukça sıkıntılı bir dönemde on bir yaşında padişah oldu. saltanatının ilk yılları validesi Kösem Sultan’ın ve yeniçerilerin oluşturduğu kaos ortamıyla geçti. Yirmi yaşları civarında otoriteyi ele almayı başardı. Devleti karışıklık içerisinde bırakan tüm zorbaları ortadan kaldırdı. İçki ve tütün yasağı getirdi. Geceleri lambasız sokağa çıkma yasağı getirdi. İstanbul’da güvenliği yeniden tesis etti. Maliye konusunda tedbirler aldı.

İran seferine çıktı. Bu seferlerinde Revan ve Bağdat’ı tekrar geri aldı. Safeviler ile Kasr-ı Şirin Antlaşması yapılarak uzun süredir süren çatışmalara son verildi. Aldığı tedbirler ile devleti içeride ve dışarıda tekrar güçlü duruma getiren IV.Murat 8 Şubat 1640 yılında 28 yaşları civarında vefat etti. IV.Murat fiziki gücü ve mahir silah kullanımı ile de tanınıyordu.

Güneyliler Amerikan Konfedere Devletini İlan Ederek Birlikten Ayrıldılar (1861)

ABD’de köleliğin kaldırılmasını isteyen kuzey eyaletleri ile köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan güney eyaletleri arasında gerginlik giderek arttı. Sonunda 11 güney eyaleti birlikten ayrılma kararı alarak Amerika Konfedere Devletini kurdular. Arkasından da kuzeye savaş açtılar.

Ermeniler İçin Islahat Yapılmasını İçeren Antlaşma İmzalandı (1914)

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında Ermeni ıslahatı konusunda yapılan görüşmeler sonunda ortak bir metinde anlaşma sağlanarak 8 Şubat 1914’te imza altına alındı. Bu antlaşma ile Ermeniler için bir çok düzenleme yapılmasına karar veriliyor bu düzenlemelerin de iki yabancı müfettiş tarafından gözetim altında tutulacağı kabul edilmiş oluyordu.

İlk Kadın Milletvekilleri TBMM’de (1935)

TBMM için 8 Şubat 1935’te beşinci dönem milletvekili seçimleri yapıldı. Yapılan bu seçimlerde 17 kadın milletvekili olarak TBMM’de yerlerini aldılar.

Danıştay Okula Gidiş Gelişlerde Türban Takmayı Sakıncalı Buldu (2006)

Danıştay ikinci dairesi 8 Şubat 2006’da verdiği bir karar ile okula geliş - gidişlerinde türban takan bir öğretmenin anaokuluna müdür yardımcısı olmasını sakıncalı buldu. Bu karar ileri de yapılacak olan Danıştay saldırısına da konu oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1870-Kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açıldı. Sınavla 32 kız öğrenci alındı.

1922- Gaziantep’te, “Gazisancak” adlı gazetenin birinci sayısı çıktı. (285 sayı çıkan gazete, 1925 yılında kapandı.)

1963- Irak’ta, Abdüsselam Arif’in önderliğindeki “Baas”çı subaylar yönetimi ele geçirdi; Başbakan Kasım öldürüldü.

1978- İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniğinin kurucusu Ordinaryüs Prof. Dr. Ahmet Kemal Atay, İsviçre’de öldü.

1986- 6 yıl aradan sonra ilk işçi yürüyüşü Balıkesir’de yapıldı. Yürüyüşe yaklaşık 5000 kişi katıldı.

1989 - Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Portekiz açıklarındaki Azor Adaları'nda düştü: 144 kişi öldü.

1990 - AmasyaYeniçeltek'te toprak altında kalan 63 işçiden umut kesildi. Madenin hava bacaları betonlandı. Bir gün önce meydana gelen grizu patlamasında ölenlerin sayısı 66'ya ulaştı.

1991 - 81 şair savaşa karşı birer dize yazarak hazırladıkları ortak şiiri yayınladılar.

1992 - Olağanüstü Hal Bölge (OHAL) valiliğine Ünal Erkan atandı.

2000 - Danıştay 10. Dairesi, FP'den İstanbul Milletvekili seçilen Merve Safa Kavakçı'nın, 'Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine' ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali istemini oybirliğiyle reddetti.

2001 - Bonn Başsavcılığı'nın Hıristiyan-Demokrat Parti'ye (CDU) yapılan karanlık bağışlarla ilgili dava çerçevesinde eski Başbakan Helmut Kohl hakkında açtığı dava, 150 bin Euro tutarında cezanın ödenmesiyle kapandı.

2001 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Esad Coşan ile damadı Ali Yücel Uyarel'in Süleymaniye Camii haziresine definlerine imkân tanıyan kararname taslağını imzalamayarak Başbakanlık'a geri gönderdi.

2005 - İsrail başbakanı Ariel Sharon ve Filistin lideri Mahmud Abbas arasında, Mısır'da imzalanan bir antlaşma ile ateşkes sağlandı.

