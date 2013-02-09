TARİHTE BUGÜN: Balkan Antantı imzalandı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Halife Ömer Bin Abdülaziz Kendisini Zehirleyeni Affetti (720)
Emevi ailesinden gelen halifelerdendir. Adalete büyük önem vermesinden dolayı ikinci Ömer adı verilmiştir. Aslen anne tarafından Hz. Ömer’in torunudur.. Bütün Müslümanlar tarafından çok sevilen Halife Ömer Bin Abdülaziz hicretin 101. Yılında zehirlenerek 9 Şubat 720 senesinde vefat etti. Zehirleme olayını gerçekleştiren hizmetçi tespit edilmiş ama o hizmetçiyi bu iş için aldığı parayı devlet hazinesine aktarttırarak affetmişti.
Balkan Antantı İmzalandı (1934)
İtalya’nın ve Almanya’nın saldırgan tutumları karşısında endişelenen Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya 9 Şubat 1934’te Balkan Antantını imzaladılar. Balkanlarda barışın kuvvetlendirilmesi ve sınırların karşılıklı güvenceye alınması amaçlanmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Minarelerde İlk Kez Kandil Yakıldı (1588)
Sultan III.Murat döneminde Mevlit Kandili nedeniyle 9 Şubat 1588’de ilk kez minarelerde kandil yakıldı. Daha sonra bu uygulama gelenek haline geldi.
İstanbul Boğazı Dondu (1621)
Genç Osman zamanında 9 Şubat 1621’de İstanbul Boğazı şiddetli soğuklar nedeniyle dondu. Erzak gemilerinin İstanbul’a yaklaşamaması sonucu gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşandı.
Sakız Boğazı Deniz Muharebesi Kazanıldı (1695)
Mezomorta Hüseyin Paşa 9 Şubat 1695’te kendisinden üstün durumdaki Venedik Donanmasını Sakız Boğazı Deniz Savaşında yendi. Savaşta Venedik amirali Benedotto Pisani’de öldü. Venedik donanması yenilgiyi kabul ederek çekilmek zorunda kaldı.
Süleyman Nazif ‘’Kara Gün’’yazısını Neşretti Kurşuna Dizilmesi İstendi (1919)
İşgal Kuvvetleri komutanının beyaz bir at üzerinde ve Fatih Sultan Mehmet’in girdiği kapıdan gösterişli bir karşılama töreni ile İstanbul’a girmesi büyük tepki toplamıştı. Ertesi gün yani 9 Şubat 1919’da bu olay üzerine Süleyman Nazif hadisat gazetesinde ‘’Kara Gün’’adlı yazı kaleme almıştı. Bu yazıdan büyük rahatsızlık duyan komutan D’Esperey Süleyman Nazif’i kurşuna dizdirmek istemişti.
Irak’ta Kanlı Bir İhtilal Gerçekleştirildi (1963)
Irak’ta General Abdülkerim Kasım’ın dikta yönetimine karşı Baas Partisi tarafından 8/9 Şubat 1963 gecesi kanlı bir darbe gerçekleştirildi. General Kasım’da dahil pek çok kişi öldürüldü. Bir süre sonra tekrar darbe oldu ve Baasçılar iktidardan uzaklaştırıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Doğdu (1969)
Osman Bölükbaşı tarafından 1958 yılında kurulan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 8-9 Şubat 1969 Olağanüstü Büyük Kongresi'nde delegelerin büyük desteğini alan "Milliyetçi Hareket Partisi" adı kabul edilmiştir. Arkasından da genel başkanlığa Alparslan Türkeş seçilmiştir.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1881. Rus romancı Dostoyevski öldü.
1920. Fransızlar, Maraş’tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.
1968. Türkiye’de ilk kadın trafik polisi göreve başladı.
1993. Rallici Renç Koçibey, Gebze yakınlarında trafik kazasında öldü.
2001. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşunda Karaman’ın Ermenek İlçesi yakınlarında düştü. Pilot Teğmen Gök, “ilk kadın şehit pilot” oldu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Halife Ömer bin Abdülaziz’in şehit olması, Minarelerde ilk kez Kandil yakılması, Sakız Adası zaferi, Balkan Antantı, Irak’ta ihtilal, MHP’nin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; IV. Murat’ın vefatı, Yeni Cami’nin tamamlanması, ABD Güney Eyaletlerinin birlikten ayrılma kararı, Fransız Komutanın densizliği, TBMM’ de ilk kadın vekiller var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mustafa Kemal’in Balıkesir Hutbesi, Haiti Devlet Başkanının kaçması, Kral Hüseyin’in ölümü, Maastricht Antlaşması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Canberdi Gazali isyanı, Uzakdoğu Konferansı, Bursa Olayına Cumhurbaşkanının müdahalesi, Osman Bölükbaşı’nın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mithat Paşa’nın sürgünü, ABD’nin silah ambargosu, Adnan Kahveci’nin trafik kazasında ölümü, Bosna’da katliam, Trabzon’da Rahip Santoro Cinayeti var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İskilipli Atıf Hoca’nın idamı, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkçe Ezan konusunda genelgesi, Yalta Konferansı, Esat Coşan Hoca’nın vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Talat Paşa’nın Sadrazam olması, LUNA 9’un Aya inmesi, Yaser Arafat’ın FKÖ lideri olması, Filipinlerde Müslümanlara özerklik verilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kanal Harekatının başarısızlıkla sonuçlanması, Fatih’e karşı Haçlı seferi hazırlığı, Suriye Ordusunun Hama’da Müslüman Kardeşlere yönelik katliam yapması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bursa’da Türkçe Ezan okunmasının protesto edilmesi, Ayasofya Camii'nin Müze olarak ziyarete açılması, Humeyni'nin İran’a dönüşü, Abdi İpekçi suikastı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’de ilk kez matbaada kitap basılması, Osmanlı-Rus ateşkesi, Muammer Aksoy’un öldürülmesi, DYP Milletvekilinin TBMM’de ölümü, YTL ile ilgili kanun var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hasan Rıza Paşa’nın öldürülmesi, Fener Rum Patriğinin sınırdışı edilmesi, Mahatma Ghandhi’nin öldürülmesi, Kudüs Gecesi düzenlenmesinin ardından Sincan’da tankların yürütülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’ Erdoğan'ın Davos'taki '"One Minute’’ Çıkışı, Osmanlı’nın ilk daimi Londra elçisinin göreve başlaması, Mustafa Suphi’nin öldürülmesi, Mustafa Kemal’in Latife hanımla evlenmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Timur Devleti’nin yıkılış sürecinin başlaması, Almanya’nın Fransa’yı yenmesi, Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi, Levon Ekmekçiyan’ın idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Millet Partisinin laiklik endişesi ile kapatılması, Hatay’a yeni statü, Dış Uzay Kullanım antlaşması, ABD-Vietnam barışı, Grivas’ın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Karlofça Antlaşmasının imzalanması, Kazım Karabekir’in vefatı, Milli Nizam Partisi’nin kurulması, CHP-MSP koalisyon hükümetinin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venedik ile barış antlaşması imzalanması, COMECON’un kurulması, İdi Amin’in Uganda’da darbe yapması var…