Güncelleme: 00:10, 09 Şubat 2018 Cuma

TARİHTE BUGÜN: Balkan Antantı imzalandı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Halife Ömer Bin Abdülaziz Kendisini Zehirleyeni Affetti (720)

Emevi ailesinden gelen halifelerdendir. Adalete büyük önem vermesinden dolayı ikinci Ömer adı verilmiştir. Aslen anne tarafından Hz. Ömer’in torunudur.. Bütün Müslümanlar tarafından çok sevilen Halife Ömer Bin Abdülaziz hicretin 101. Yılında zehirlenerek 9 Şubat 720 senesinde vefat etti. Zehirleme olayını gerçekleştiren hizmetçi tespit edilmiş ama o hizmetçiyi bu iş için aldığı parayı devlet hazinesine aktarttırarak affetmişti.

Balkan Antantı İmzalandı (1934)

İtalya’nın ve Almanya’nın saldırgan tutumları karşısında endişelenen Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya 9 Şubat 1934’te Balkan Antantını imzaladılar. Balkanlarda barışın kuvvetlendirilmesi ve sınırların karşılıklı güvenceye alınması amaçlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Minarelerde İlk Kez Kandil Yakıldı (1588)

Sultan III.Murat döneminde Mevlit Kandili nedeniyle 9 Şubat 1588’de ilk kez minarelerde kandil yakıldı. Daha sonra bu uygulama gelenek haline geldi.

İstanbul Boğazı Dondu (1621)

Genç Osman zamanında 9 Şubat 1621’de İstanbul Boğazı şiddetli soğuklar nedeniyle dondu. Erzak gemilerinin İstanbul’a yaklaşamaması sonucu gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşandı.

Sakız Boğazı Deniz Muharebesi Kazanıldı (1695)

Mezomorta Hüseyin Paşa 9 Şubat 1695’te kendisinden üstün durumdaki Venedik Donanmasını Sakız Boğazı Deniz Savaşında yendi. Savaşta Venedik amirali Benedotto Pisani’de öldü. Venedik donanması yenilgiyi kabul ederek çekilmek zorunda kaldı.

Süleyman Nazif ‘’Kara Gün’’yazısını Neşretti Kurşuna Dizilmesi İstendi (1919)

İşgal Kuvvetleri komutanının beyaz bir at üzerinde ve Fatih Sultan Mehmet’in girdiği kapıdan gösterişli bir karşılama töreni ile İstanbul’a girmesi büyük tepki toplamıştı. Ertesi gün yani 9 Şubat 1919’da bu olay üzerine Süleyman Nazif hadisat gazetesinde ‘’Kara Gün’’adlı yazı kaleme almıştı. Bu yazıdan büyük rahatsızlık duyan komutan D’Esperey Süleyman Nazif’i kurşuna dizdirmek istemişti.

Irak’ta Kanlı Bir İhtilal Gerçekleştirildi (1963)

Irak’ta General Abdülkerim Kasım’ın dikta yönetimine karşı Baas Partisi tarafından 8/9 Şubat 1963 gecesi kanlı bir darbe gerçekleştirildi. General Kasım’da dahil pek çok kişi öldürüldü. Bir süre sonra tekrar darbe oldu ve Baasçılar iktidardan uzaklaştırıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Doğdu (1969)

Osman Bölükbaşı tarafından 1958 yılında kurulan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 8-9 Şubat 1969 Olağanüstü Büyük Kongresi'nde delegelerin büyük desteğini alan "Milliyetçi Hareket Partisi" adı kabul edilmiştir. Arkasından da genel başkanlığa Alparslan Türkeş seçilmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1881. Rus romancı Dostoyevski öldü.

1920. Fransızlar, Maraş’tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.

1968. Türkiye’de ilk kadın trafik polisi göreve başladı.

1993. Rallici Renç Koçibey, Gebze yakınlarında trafik kazasında öldü.

2001. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşunda Karaman’ın Ermenek İlçesi yakınlarında düştü. Pilot Teğmen Gök, “ilk kadın şehit pilot” oldu.