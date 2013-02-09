Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:00, 09 Şubat 2018 Cuma
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 09 Şubat 2018 Cuma

  • Paylaş
TARİHTE BUGÜN: Balkan Antantı imzalandı
TARİHTE BUGÜN: Balkan Antantı imzalandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Halife Ömer bin Abdülaziz’in şehit olması, Minarelerde ilk kez Kandil yakılması, Sakız Adası zaferi, Balkan Antantı, Irak’ta ihtilal, MHP’nin kurulması var…

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Halife Ömer Bin Abdülaziz Kendisini Zehirleyeni Affetti (720)

Emevi ailesinden gelen halifelerdendir. Adalete büyük önem vermesinden dolayı ikinci Ömer adı verilmiştir. Aslen anne tarafından Hz. Ömer’in torunudur.. Bütün Müslümanlar tarafından çok sevilen Halife Ömer Bin Abdülaziz hicretin 101. Yılında zehirlenerek 9 Şubat 720 senesinde vefat etti. Zehirleme olayını gerçekleştiren hizmetçi tespit edilmiş ama o hizmetçiyi bu iş için aldığı parayı devlet hazinesine aktarttırarak affetmişti.

Balkan Antantı İmzalandı (1934)

İtalya’nın ve Almanya’nın saldırgan tutumları karşısında endişelenen Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya 9 Şubat 1934’te Balkan Antantını imzaladılar. Balkanlarda barışın kuvvetlendirilmesi ve sınırların karşılıklı güvenceye alınması amaçlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Minarelerde İlk Kez Kandil Yakıldı (1588)

Sultan III.Murat döneminde Mevlit Kandili nedeniyle 9 Şubat 1588’de ilk kez minarelerde kandil yakıldı. Daha sonra bu uygulama gelenek haline geldi.

İstanbul Boğazı Dondu (1621)

Genç Osman zamanında 9 Şubat 1621’de İstanbul Boğazı şiddetli soğuklar nedeniyle dondu. Erzak gemilerinin İstanbul’a yaklaşamaması sonucu gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşandı.

Sakız Boğazı Deniz Muharebesi Kazanıldı (1695)

Mezomorta Hüseyin Paşa 9 Şubat 1695’te kendisinden üstün durumdaki Venedik Donanmasını Sakız Boğazı Deniz Savaşında yendi. Savaşta Venedik amirali Benedotto Pisani’de öldü. Venedik donanması yenilgiyi kabul ederek çekilmek zorunda kaldı.

Süleyman Nazif ‘’Kara Gün’’yazısını Neşretti Kurşuna Dizilmesi İstendi (1919)

İşgal Kuvvetleri komutanının beyaz bir at üzerinde ve Fatih Sultan Mehmet’in girdiği kapıdan gösterişli bir karşılama töreni ile İstanbul’a girmesi büyük tepki toplamıştı. Ertesi gün yani 9 Şubat 1919’da bu olay üzerine Süleyman Nazif hadisat gazetesinde ‘’Kara Gün’’adlı yazı kaleme almıştı. Bu yazıdan büyük rahatsızlık duyan komutan D’Esperey Süleyman Nazif’i kurşuna dizdirmek istemişti.

Irak’ta Kanlı Bir İhtilal Gerçekleştirildi (1963)

Irak’ta General Abdülkerim Kasım’ın dikta yönetimine karşı Baas Partisi tarafından 8/9 Şubat 1963 gecesi kanlı bir darbe gerçekleştirildi. General Kasım’da dahil pek çok kişi öldürüldü. Bir süre sonra tekrar darbe oldu ve Baasçılar iktidardan uzaklaştırıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Doğdu (1969)

Osman Bölükbaşı tarafından 1958 yılında kurulan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 8-9 Şubat 1969 Olağanüstü Büyük Kongresi'nde delegelerin büyük desteğini alan "Milliyetçi Hareket Partisi" adı kabul edilmiştir. Arkasından da genel başkanlığa Alparslan Türkeş seçilmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1881. Rus romancı Dostoyevski öldü.

1920. Fransızlar, Maraş’tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.

1968. Türkiye’de ilk kadın trafik polisi göreve başladı.

 1993. Rallici Renç Koçibey, Gebze yakınlarında trafik kazasında öldü.

2001. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşunda Karaman’ın Ermenek İlçesi yakınlarında düştü. Pilot Teğmen Gök, “ilk kadın şehit pilot” oldu.



İlgili Konular tarihte bugün Halife Ömer bin Abdülaziz’in şehit olması Minarelerde ilk kez Kandil yakılması Sakız Adası zaferi Balkan Antantı Irak’ta ihtilal MHP’nin kurulması
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Tarihte bugün Haberleri
TARİHTE BUGÜN Balkan Antantı imzalandı
TARİHTE BUGÜN: Balkan Antantı imzalandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Halife Ömer bin Abdülaziz’in şehit olması, Minarelerde ilk kez Kandil yakılması, Sakız Adası zaferi, Balkan Antantı, Irak’ta ihtilal, MHP’nin kurulması var…
TARİHTE BUGÜN Yeni Cami ibadete açıldı
TARİHTE BUGÜN: Yeni Cami ibadete açıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; IV. Murat’ın vefatı, Yeni Cami’nin tamamlanması, ABD Güney Eyaletlerinin birlikten ayrılma kararı, Fransız Komutanın densizliği, TBMM’ de ilk kadın vekiller var
TARİHTE BUGÜN AB'de Maastricht Antlaşması imzalandı
TARİHTE BUGÜN: AB'de Maastricht Antlaşması imzalandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mustafa Kemal’in Balıkesir Hutbesi, Haiti Devlet Başkanının kaçması, Kral Hüseyin’in ölümü, Maastricht Antlaşması var…
TARİHTE BUGÜN TBMM'de başörtüsü için ilk oylama yapıldı
TARİHTE BUGÜN: TBMM'de başörtüsü için ilk oylama yapıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Canberdi Gazali isyanı, Uzakdoğu Konferansı, Bursa Olayına Cumhurbaşkanının müdahalesi, Osman Bölükbaşı’nın vefatı var..
TARİHTE BUGÜN Bosna da Markale Pazarı katliamı yaşandı
TARİHTE BUGÜN: Bosna’da Markale Pazarı katliamı yaşandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mithat Paşa’nın sürgünü, ABD’nin silah ambargosu, Adnan Kahveci’nin trafik kazasında ölümü, Bosna’da katliam, Trabzon’da Rahip Santoro Cinayeti var…
TARİHTE BUGÜN İskilipli Atıf Hoca idam edildi
TARİHTE BUGÜN: İskilipli Atıf Hoca idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İskilipli Atıf Hoca’nın idamı, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkçe Ezan konusunda genelgesi, Yalta Konferansı, Esat Coşan Hoca’nın vefatı var…
TARİHTE BUGÜN Talat Paşa Sadrazamlığa getirildi
TARİHTE BUGÜN: Talat Paşa Sadrazamlığa getirildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Talat Paşa’nın Sadrazam olması, LUNA 9’un Aya inmesi, Yaser Arafat’ın FKÖ lideri olması, Filipinlerde Müslümanlara özerklik verilmesi var..
TARİHTE BUGÜN Hafız Esad Hama'da katliam yaptı
TARİHTE BUGÜN: Hafız Esad Hama'da katliam yaptı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kanal Harekatının başarısızlıkla sonuçlanması, Fatih’e karşı Haçlı seferi hazırlığı, Suriye Ordusunun Hama’da Müslüman Kardeşlere yönelik katliam yapması var…
TARİHTE BUGÜN Bursa da Türkçe ezan okunması protesto edildi
TARİHTE BUGÜN: Bursa’da Türkçe ezan okunması protesto edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bursa’da Türkçe Ezan okunmasının protesto edilmesi, Ayasofya Camii'nin Müze olarak ziyarete açılması, Humeyni'nin İran’a dönüşü, Abdi İpekçi suikastı var…
TARİHTE BUGÜN Türk lirasından 6 sıfır atıldı
TARİHTE BUGÜN: Türk lirasından 6 sıfır atıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’de ilk kez matbaada kitap basılması, Osmanlı-Rus ateşkesi, Muammer Aksoy’un öldürülmesi, DYP Milletvekilinin TBMM’de ölümü, YTL ile ilgili kanun var…
TARİHTE BUGÜN Sincan da tanklar yürüdü
TARİHTE BUGÜN: Sincan’da tanklar yürüdü

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hasan Rıza Paşa’nın öldürülmesi, Fener Rum Patriğinin sınırdışı edilmesi, Mahatma Ghandhi’nin öldürülmesi, Kudüs Gecesi düzenlenmesinin ardından Sincan’da tankların yürütülmesi var…
TARİHTE BUGÜN Erdoğan'dan Davos'ta 'One Minute' çıkışı
TARİHTE BUGÜN: Erdoğan'dan Davos'ta 'One Minute' çıkışı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’ Erdoğan'ın Davos'taki '"One Minute’’ Çıkışı, Osmanlı’nın ilk daimi Londra elçisinin göreve başlaması, Mustafa Suphi’nin öldürülmesi, Mustafa Kemal’in Latife hanımla evlenmesi var..
TARİHTE BUGÜN Misak-ı Milli kararları kabul edildi
TARİHTE BUGÜN: Misak-ı Milli kararları kabul edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Timur Devleti’nin yıkılış sürecinin başlaması, Almanya’nın Fransa’yı yenmesi, Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi, Levon Ekmekçiyan’ın idamı var…
TARİHTE BUGÜN ABD ile Vietnam barış antlaşması imzaladı
TARİHTE BUGÜN: ABD ile Vietnam barış antlaşması imzaladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Millet Partisinin laiklik endişesi ile kapatılması, Hatay’a yeni statü, Dış Uzay Kullanım antlaşması, ABD-Vietnam barışı, Grivas’ın ölümü var…
TARİHTE BUGÜN Milli Nizam Partisi kuruldu
TARİHTE BUGÜN: Milli Nizam Partisi kuruldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Karlofça Antlaşmasının imzalanması, Kazım Karabekir’in vefatı, Milli Nizam Partisi’nin kurulması, CHP-MSP koalisyon hükümetinin kurulması var…
TARİHTE BUGÜN İngilizler İstanbul a donanma gönderdi
TARİHTE BUGÜN: İngilizler İstanbul’a donanma gönderdi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venedik ile barış antlaşması imzalanması, COMECON’un kurulması, İdi Amin’in Uganda’da darbe yapması var…

Haberler

TARİHTE BUGÜN: TBMM'de başörtüsü için ilk oylama yapıldı
TARİHTE BUGÜN TBMM'de başörtüsü için ilk oylama yapıldı

Akif'e kucak açan ülke; Mısır
Akif'e kucak açan ülke Mısır

Down sendromlu gençlere istihdam desteği
Down sendromlu gençlere istihdam desteği

Mugabe parti başkanlığı görevinden alındı
Mugabe parti başkanlığı görevinden alındı

TARİHTE BUGÜN: Selanik kaybedildi
TARİHTE BUGÜN Selanik kaybedildi

TARİHTE BUGÜN: Birleşmiş Milletler kuruldu
TARİHTE BUGÜN Birleşmiş Milletler kuruldu

TARİHTE BUGÜN: I. Viyana kuşatması kaldırıldı
TARİHTE BUGÜN I Viyana kuşatması kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Melih Gökçek ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Melih Gökçek ile görüştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 