GÃ¼ncelleme: 00:54, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

TARÄ°HTE BUGÃœN: Sultan II. AbdÃ¼lhamit vefat etti

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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylardan bazÄ±larÄ± ÅŸÃ¶yle:



Sultan II. AbdÃ¼lhamit Vefat Etti (1918)

Sultan II.AbdÃ¼lhamit 33 yÄ±l hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±k yapmÄ±ÅŸ ve izlediÄŸi siyaset ile sÃ¶mÃ¼rgecileri oldukÃ§a rahatsÄ±z etmiÅŸti. II.MeÅŸrutiyetin ilanÄ±ndan sonra Ã§Ä±kan 31 Mart olayÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek tahttan indirilmiÅŸti. Balkan SavaÅŸlarÄ±na kadar Selanikâ€™te Alatini kÃ¶ÅŸkÃ¼nde gÃ¶zaltÄ±nda tutulmuÅŸ Selanikâ€™in kaybedilme tehlikesi Ã¼zerine Ä°stanbulâ€™a getirilmiÅŸti. I.DÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ±n sonunu gÃ¶rmeden 10 Åžubat 1918â€™de Ä°stanbulâ€™da vefat etti. Cenazede bulunan Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n bile gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kerek onun deÄŸerini anlamadÄ±klarÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi sÃ¶ylenir.

HafÄ±z Ahmet PaÅŸaâ€™yÄ± YeniÃ§eriler ParÃ§aladÄ± (1632)

YeniÃ§eri ve sipahiler Topal Recep PaÅŸaâ€™nÄ±n kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ± ile 10 Åžubat 1632â€™de ayaklandÄ±lar. AmaÃ§larÄ± saraya ve padiÅŸaha baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile bilinen HafÄ±z Ahmet PaÅŸaâ€™yÄ± ortadan kaldÄ±rmaktÄ±. Ä°syancÄ±lar bu amaÃ§larÄ±na ulaÅŸtÄ±lar. HafÄ±z Ahmet PaÅŸa IV.Muratâ€™Ä±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde parÃ§alandÄ±. Ä°syancÄ±larÄ±n baÅŸÄ± Topal Recep PaÅŸa sadrazam oldu.

Almanlarâ€™Ä±n TÃ¼rkiyeâ€™ye Vermek Ä°stediÄŸi 12 Ada Yunanistanâ€™a Verildi (1947)

II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± 10 Åžubat 1947 tarihinde Ä°talya ile yapÄ±lan barÄ±ÅŸ antlaÅŸmasÄ±na bir madde eklenerek 12 Ada ve Meis adasÄ± Ä°ngiltereâ€™nin Ã¶nerisi ile Yunanistanâ€™a verildi. AlmanlarÄ±n II.DÃ¼nya savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda 12 adayÄ± size verelim Ã¶nerisini Ä°ngiltereâ€™ye danÄ±ÅŸan o zamanki TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼meti Ä°ngiltereâ€™nin olumsuz cevap vermesi Ã¼zerine ayaÄŸÄ±na gelen fÄ±rsatÄ± tepmiÅŸti.

Japonya Rusyaâ€™ya SaldÄ±rdÄ± (1904)

Rusya ile Japonya arasÄ±nda ManÃ§urya ve Kore meseleleri yÃ¼zÃ¼nden gerginlik yaÅŸanÄ±yordu. Bu gerginlik sonrasÄ± Japonlar Port-Arthurâ€™da ki Rus donanmasÄ±na 10 Åžubat 1904â€™te aniden saldÄ±rarak Rus-Japon savaÅŸÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±lar. Bu savaÅŸ Japonyaâ€™nÄ±n Rusyaâ€™ya bÃ¼yÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayÄ±p yenmesi ile sonuÃ§landÄ±. RuslarÄ±n barÄ±ÅŸ istemekten baÅŸka ÅŸanslarÄ± kalmadÄ±. Japonyaâ€™nÄ±n Ruslara karÅŸÄ± elde etmiÅŸ olduÄŸu baÅŸarÄ± OsmanlÄ± Devletinde de memnuniyetle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

Cihan PehlivanÄ± AdalÄ± Halil Vefat Etti (1927)

Ä°ki metreye yakÄ±n boyu ve 130 kg civarÄ±nda kilosu bulunan AdalÄ± Halil Avrupaâ€™da Amerikaâ€™da bir Ã§ok baÅŸarÄ±lar elde etmiÅŸtir. TÃ¼rkiyeâ€™de ise 18 yÄ±l KÄ±rkpÄ±nar baÅŸpehlivanÄ± olmuÅŸtur. AdalÄ± Halil 10 Åžubat 1927â€™de vefat etmiÅŸ ve KasÄ±mpaÅŸa Camii Ã¶nÃ¼ne defnedilmiÅŸtir.Â

SSCBÂ U-2 Pilotu ABDâ€™li Gary Poversâ€™i Affetti (1962)

ABD casus uÃ§aÄŸÄ± U-2 SSCB hava sahasÄ± Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve pilot yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu olay ABD ile SSCB arasÄ±nda krize yol aÃ§tÄ±. Ä°liÅŸkilerin yumuÅŸamaya baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine SSCB 10 Åžubat 1962â€™de U-2 pilotu Gary Poversâ€™i affetme kararÄ± aldÄ±. Daha sonra ABDâ€™de tutuklu bulunan bir SSCB casusu ile takas edilerek Ã¼lkesine dÃ¶nmesine izin verildi.

ABD 6.Filo Ä°stanbulâ€™a Geldi (1969)

Amerika BirleÅŸik Devletlerinin Akdenizâ€™de bulunan 6.filosu 10 ÅŸubat 1969â€™da Ä°stanbulâ€™a geldi. 6. Filo bir kÄ±sÄ±m sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ eylemciler tarafÄ±ndan protesto edildi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1837. Rus yazar Aleksander PuÅŸkin Ã¶ldÃ¼.

1979. Hacettepe TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesiâ€™nde, TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez bir buÃ§uk aylÄ±k bebeÄŸe aÃ§Ä±k kalp ameliyatÄ± yapÄ±ldÄ±.

1995 .Et ve BalÄ±k Kurumuâ€™nun 2 Åžubat 1995'te, gerÃ§ek deÄŸerinin onda birine, Hak-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na satÄ±lmasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Hak-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Refah Partisi'ne yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla biliniyordu. Bunun Ã¼zerine satÄ±ÅŸ incelemeye alÄ±ndÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k, satÄ±ÅŸ kararÄ±nÄ± 10 Åžubat 1995'de iptal etti.