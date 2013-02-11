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Güncelleme: 00:10, 11 Şubat 2018 Pazar

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TARİHTE BUGÜN: Yalta Konferansı sona erdi
TARİHTE BUGÜN: Yalta Konferansı sona erdi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yalta Konferansının sona ermesi, Adalet Partisi’nin kurulması, Kıbrıs Devleti için ilk adım, Tisa Nehri çevre felaketi, Hüsnü Mübarek’in istifası var…

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Bağımsız Kıbrıs Devleti İçin İlk Adım Atıldı (1959)

1958 Yılından itibaren Kıbrıs’ta yoğunlaşan olaylar Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ilişkilerini olumsuz etkiliyordu. Bu durum üzerine araya giren NATO ve Amerika Birleşik Devletlerinin aracılığı ile Türkiye ile Yunanistan arasında ikili görüşmeler başladı. 5-11 Şubat 1958’de Zürih’de gerçekleştirilen görüşmelerde iki devletin başbakanı bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulması konusunda anlaştılar. Bu bağımsız devlet içerisinde yaşayacak olan Kıbrıs Türk Toplumu için anayasa ve antlaşmalar ile güvence sağlanmaya çalışıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İngiltere Yemen’in Bağımsızlığını Tanıdı (1934)

Suudi Arabistan’ın kurulması Yemen’in kuzey sınırlarını tehdit altına soktu. Yemen Arabistan’ın aksine İngiltere’ye teslim olmamış ve İngilizler ile antlaşma yolunu seçmemişti. İngiltere’nin Arabistan üzerinde ki etkisini bilen Yemen İngiltere ile arasını düzeltmeye çalıştı. Bu sebeple 11 Şubat 1934’te Yemen ile İngiltere arasında bir dostluk antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile İngiltere Yemen’in bağımsızlığını ilk kez tanıdı. Buna rağmen Yemen ile İngiltere’nin arasında belirgin bir düzelme olmadı. Çünkü İngiltere Yemen’in İtalya ile olan ilişkilerinden rahatsızlık duyuyordu.

Yalta Konferansı Sona Erdi (1945)

II.Dünya savaşının galipleri ABD, İngiltere ve SSCB liderleri savaş sonrası durumu görüşmek üzere 4 Şubat 1945’te Yalta’da bir araya geldiler. Bu konferans 11 Şubat 1945 tarihinde sona erdi.Yalta konferansında Boğazlar konusunda taviz koparan SSCB, Türkiye’yi sıkıştırmaya başladı.

Adalet Partisi Kuruldu (1961)

27 Mayıs askeri darbesi sonrasında Demokrat Parti kapatılmış ve yöneticilerinin bir çoğu Yassıada’da yargılanmıştı. Demokrat Parti’nin kapatılması üzerine bu görüşte olan bir kısmı eski Demokrat Partililerin oluşturduğu bir grup 11 Şubat 1961’de Adalet Partisini kurdular. Kendilerini Demokrat Parti’nin devamı olarak nitelendiren bu partinin ilk genel başkanı emekli general Ragıp Gümüşpala’dır. Genel Başkan Ragıp Gümüşpala’nın  1964 yılında vefatı üzerine genel başkanlığa Süleyman Demirel getirilmiştir.

Deniz Yatağı (Seabed)Antlaşması İmzalandı (1971)

Uluslar arası Deniz yatağı (Seabed) Antlaşması 11 Şubat 1971’de imzalandı. Bu antlaşma ile Deniz dibinde, okyanus tabanında ve okyanusun yeraltında, nükleer silahlarla diğer kitlesel tahrip silahlarının yapımı, kullanılması, depolanması ve denenmesi ve fırlatma rampaları inşası yasaklanıyordu.

I.Milliyetçi Cephe Hükümeti Şiddet Olaylarını Görüştü (1977)

I.Milliyetçi Cephe Hükümeti Bakanlar kurulu 11 Şubat 1977 şiddet olaylarını görüştü. Alparslan Türkeş'in sıkıyönetim önerisi uygun görülmedi. MHP Genel Başkanı,Ülkü Ocakları'nı suçlayan raporundan dolayı Emniyet Genel Müdürü'ne çattı.

Tisa nehrinde Çevre Felaketi Yaşandı (2000)

11 Şubat 2000 tarihinde Romanya'daki  bir altın madeninden sızan siyanür, Macaristan sınırından geçen Tisa nehrine ulaştı. Siyanür sızıntısına maruz kalan Tisa nehrinde tam bir çevre felaketi yaşandı, binlerce canlı öldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1926. Siirt Milletvekili Mahmut Bey (Soydan) tarafından kurulan Milliyet gazetesi çıkmaya başladı.

1936. İstanbul’da kar fırtınası: Binalar yıkıldı, 120 kadar tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.

1953. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, “Gericilikle Savaşım” için “Ulusal Dayanışma Cephesi” kurmayı kararlaştırdı.

1965. ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam Halk Cumhuriyeti’ndeki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.

1979. İran’da Humeyni yanlıları Başbakanlık binasını ele geçirdi, Şah’ın Başbakanı Bahtiyar istifa etti.

1990. Güney Afrika’da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) lideri Nelson Mandela, özgürlüğüne kavuştu.

2006 - Alman arkeologlar, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Mabedi'nde, insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve günümüzde kullanılan yazının ilkel biçimi olan işaretler buldular.

2008 - Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki bir apartmanda çıkan yangında ölen dokuz Türk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

2011 - Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, uzun bir direnmenin ardından istifa ettiğini açıkladı.

 

 

 



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