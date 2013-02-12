GÃ¼ncelleme: 00:10, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

TARÄ°HTE BUGÃœN: I. MeÅŸrutiyet dÃ¶nemi sona erdi

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GÃœNÃœN OLAYI

Meclis-i Mebusan KapatÄ±ldÄ± I.MeÅŸrutiyet DÃ¶nemi Sona Erdi (1878)

I.MeÅŸrutiyet Ä°lan edildikten yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l sonra sona erdi. Sultan II.AbdÃ¼lhamit gÃ¶revini layÄ±kÄ±yla yerine getirmediÄŸine kanaat ettiÄŸi Meclis-i Mebusan-Ä± 13 Åžubat 1878â€™de kapattÄ±. BÃ¶ylece II.AbdÃ¼lhamit OsmanlÄ± Devleti idaresini resmen Ã¼stlenmiÅŸ oldu. I. MeÅŸrutiyetin ilanÄ±nÄ± saÄŸlayan GenÃ§ OsmanlÄ±lar bir OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi oluÅŸturarak OsmanlÄ± Devletinin parÃ§alanmaktan kurtulacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ediyorlardÄ±. Yani azÄ±nlÄ±klarÄ±n devlet yÃ¶netiminde sÃ¶z sahibi olmasÄ± onlarÄ± ayrÄ±lma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden vazgeÃ§irecekti. Ancak Meclis-i Mebusanâ€™daki azÄ±nlÄ±k milletvekillerinin Ã§oÄŸu arkasÄ±na birer Avrupa devleti desteÄŸi alarak konumlarÄ±nÄ± ayrÄ±lmaktan yana kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

MoÄŸollar BaÄŸdatâ€™Ä± Yerle Bir Ettiler (1258)

Cengiz Hanâ€™Ä±n torunu Ä°lhanlÄ± Devletinin kurucusu HÃ¼lagu 13 Åžubat 1258â€™de BaÄŸdatâ€™Ä± ele geÃ§irdi. Åžehirde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir katliam, yaÄŸma ve tahribat yaÅŸandÄ±. MoÄŸollarÄ±n BaÄŸdatâ€™a saldÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapmamÄ±ÅŸ olan Halife MustasÄ±m bile Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmekten kurtulamadÄ±. BaÄŸdat yÄ±llarca kendine gelemedi.

MÄ±sÄ±râ€™Ä±n Yeni StatÃ¼sÃ¼ Belirlendi (1841)

MÄ±sÄ±r valisi Mehmet Ali PaÅŸa Londra AntlaÅŸmasÄ±nÄ± kabul etmek istemedi. Fakat Ä°ngiltere ve Ã¶zellikle de Fransaâ€™nÄ±n kendisine karÅŸÄ± tavÄ±r almasÄ± Ã¼zerine uzlaÅŸmaz tavrÄ±ndan vazgeÃ§ti. Arada ki savaÅŸ durumunun sona ermesi Ã¼zerine OsmanlÄ± Devleti 1840 Londra AntlaÅŸmasÄ±nÄ± esas alan ve MÄ±sÄ±râ€™Ä±n yeni statÃ¼sÃ¼nÃ¼n belirlendiÄŸi 13 Åžubat 1841â€™de MÄ±sÄ±r ValiliÄŸi Ä°mtiyaz FermanÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. BÃ¶ylece MÄ±sÄ±r OsmanlÄ± Devletine baÄŸlÄ± ancak Ã¶zel bir statÃ¼sÃ¼ olan eyalet konumuna geldi. Ä°lk defa valilik babadan oÄŸla geÃ§er hale geldi.

Åžeyh Sait AyaklanmasÄ± BaÅŸladÄ± (1925)

Erganiye baÄŸlÄ± Piran KÃ¶yÃ¼â€™nde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma Åžeyh Saidâ€™in sahiplenmesi ile 13 Åžubat 1925â€™te DoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesine yayÄ±lanÂ bÃ¼yÃ¼k bir ayaklanmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ bir dizi tedbirler alarak isyanÄ±n bastÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. BaÅŸta Åžeyh Sait olmak Ã¼zere isyanÄ±n Ã¶ncÃ¼leri DiyarbakÄ±r Ä°stiklal Mahkemesinde yargÄ±lanarak idama mahkum edildi.

Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ HÃ¼kÃ¼meti Ä°stifa Etti (1965)

Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisine sunduÄŸu bÃ¼tÃ§eÂ 13 ÅŸubat 1925â€™te yapÄ±lan oylamada reddedildi. Bunun Ã¼zerine BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ istifa etti.

TÃ¼rkiyeâ€™nin ABDâ€™ye CevabÄ± â€˜â€™KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Federe Devletiâ€™â€™ Kuruldu (1975)

Amerika BirleÅŸik Devletleri TÃ¼rkiyeâ€™ye KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ± nedeniyle silah ambargosu koymuÅŸtu. TÃ¼rkiyeâ€™nin buna cevabÄ± 13 Åžubat 1975â€™te KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Federe Devletiâ€™nin kurulmasÄ± ÅŸeklinde oldu. Rauf DenktaÅŸ bu devletin ilk baÅŸkanÄ± oldu. BÃ¶ylece TÃ¼rkiye KÄ±brÄ±sâ€™ta ki konumunu biraz daha saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Konstantin Ã‡ernenko SSCB Devlet BaÅŸkanÄ± Oldu (1984)

Brejnevâ€™in en Ã¶nemli adamlarÄ±ndan birisidir. Yuri Andropovâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine 13 Åžubat 1984â€™te KomÃ¼nist Parti SekreterliÄŸini Ã¼stlendi. Ancak yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l sonra vefat etti.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1883. Alman besteci Richard Wagner, Venedikâ€™te Ã¶ldÃ¼.

1920. Erzincan, dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuldu.

1934. Åžair Cenap Åžahabettin Ã¶ldÃ¼.

1960. Fransa, BM ile ABDâ€™nin itirazlarÄ±na raÄŸmen, BÃ¼yÃ¼k Sahraâ€™da atom bombasÄ± patlattÄ±.

1966. Cemal GÃ¼rselâ€™in komaya girdiÄŸinin 6. gÃ¼nÃ¼, partiler Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Cevdet Sunayâ€™Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±.

1985 . KapatÄ±lan Milli Selamet Partisi yÃ¶neticileri hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan kamu davasÄ± sona erdi. Partinin Genel BaÅŸkanÄ± Necmettin Erbakan ve 22 arkadaÅŸÄ± beraat etti.1981 ÅŸubatÄ±ndan 1985 ÅŸubatÄ±na kadar geÃ§en bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼re iÃ§inde Necmettin Erbakan 10 ay tutuklu kaldÄ±.

1990 . 12 EylÃ¼l sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden alÄ±nan 1402'lik Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri gÃ¶revlerine dÃ¶nmek iÃ§in Ã¼niversitelerine baÅŸvurmaya baÅŸladÄ±lar. Ä°lk baÅŸvuruyu ProfesÃ¶r Dr. HÃ¼seyin Hatemi yaptÄ±.

1993 . CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal, Bosna-Hersek'te devam eden.savaÅŸÄ± protesto iÃ§in Ä°stanbul'da Taksim MeydanÄ±'nda bir miting dÃ¼zenlenmesini istedi. HÃ¼kÃ¼met ortaklarÄ± DoÄŸru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat HalkÃ§Ä± Parti, mitinge katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Turgut Ã–zal'Ä±n amacÄ±nÄ±n ÅŸov yapmak olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼ler. Anavatan Partisi katÄ±lma kararÄ± aldÄ±. Miting sÃ¶nÃ¼k geÃ§ti.

1995. Ä°lk TÃ¼rk FÃ¼zesi, Konya-KarapÄ±nar FÃ¼ze FÄ±rlatma ÃœssÃ¼â€™nden baÅŸarÄ±yla fÄ±rlatÄ±ldÄ±

2005 . TÃ¼rkiye, Afganistan'daki UluslararasÄ± GÃ¼venlik ve YardÄ±m Kuvvetinin komutasÄ±nÄ± 6 ay sÃ¼reyle, Kabil'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle Avrupa kolordusundan devraldÄ±.

2008 . DanÄ±ÅŸtay 2. Daire Ã¼yeleri ve Cumhuriyet gazetesi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larla ilgili davada, Ankara 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi sanÄ±k Alparslan Arslan'Ä±n 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi. SanÄ±klardan Osman YÄ±ldÄ±rÄ±m, Erhan TimuroÄŸlu ve Ä°smail SaÄŸÄ±r mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. SanÄ±k SÃ¼leyman Esen toplam 17 yÄ±l 8 ay 15 gÃ¼n, Tekin Ä°rÅŸi ise toplam 10 yÄ±l 2 ay 15 gÃ¼n hapse mahkÃ»m edildi.

