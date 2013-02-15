GÃ¼ncelleme: 00:10, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

TARÄ°HTE BUGÃœN: 12 Ada Yunanistanâ€™a bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

TÃ¼rkiye 12 Adaâ€™nÄ±n Yunanistanâ€™Ä±n OlduÄŸunu Kabul Etti (1947)

II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± 10 Åžubat 1947 tarihinde Ä°talya ile yapÄ±lan barÄ±ÅŸ antlaÅŸmasÄ±na bir madde eklenerek 12 Ada ve Meis adasÄ± Ä°ngiltereâ€™nin Ã¶nerisi ile Yunanistanâ€™a verildi. TÃ¼rkiye 15 Åžubat 1947 tarihinde bu kararÄ± kabul etti. AlmanlarÄ±n II.DÃ¼nya savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda 12 adayÄ± size verelim Ã¶nerisini Ä°ngiltereâ€™ye danÄ±ÅŸan o zamanki TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼meti Ä°ngiltereâ€™nin olumsuz cevap vermesi Ã¼zerine ayaÄŸÄ±na gelen fÄ±rsatÄ± tepmiÅŸti.Â

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Yavuz Sultan Selim Kahireâ€™ye Girdi (1517)

Ridaniye SavaÅŸÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan 24 Ocak 1517â€™de OsmanlÄ± Kuvvetleri Kahireâ€™ye girmiÅŸlerdi. Ancak birkaÃ§ gÃ¼n sonra Sultan Tumanbay Kahireâ€™ye baskÄ±n yaptÄ±. Kahireâ€™de Ã§ok ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±. Sonunda Tumanbay yakalandÄ±. Kahire kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±nca Yavuz Sultan Selim 15 Åžubat 1517â€™de ÅŸehre girdi. Åžehrin darphanesinde Sultan selim adÄ±na paralar basÄ±ldÄ±.

Serasker HÃ¼seyin Avni PaÅŸa Sadrazam Oldu (1874)

Åživanzade RÃ¼ÅŸtÃ¼ PaÅŸaâ€™nÄ±n yerine 15 Åžubat 1874â€™te Serasker HÃ¼seyin PaÅŸa sadrazamlÄ±ÄŸa getirildi. Kendisi Sultan AbdÃ¼laziz tarafÄ±ndan hiÃ§ sevilmiyordu. Sultan AbdÃ¼lazizâ€™in tahtan indirilmesi ve Ã¶lÃ¼mÃ¼nden birinci derece sorumlu tutulanlardandÄ±r. Kinim dinimdir diyecek kadar kindarlÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Sultan AbdÃ¼lazizâ€™e yapÄ±lanlarÄ± hazmedemeyen Ã‡erkes Hasan tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

Havana LimanÄ±nda ABD SavaÅŸ Gemisinin BatmasÄ± SavaÅŸa Neden Oldu (1898)

KÃ¼baâ€™da Ä°spanyollara karÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ayaklanmasÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ABD bu olaylardan zarar gÃ¶rmesini istemediÄŸi vatandaÅŸlarÄ±na sahip Ã§Ä±kmak iÃ§in Havana LimanÄ±na bir savaÅŸ gemisi gÃ¶ndermiÅŸti. Ancak bu gemi nedeni bilinmeyen bir ÅŸekilde 15 Åžubat 1898â€™de battÄ±. KÃ¼baâ€™daki olaylar nedeniyle Ä°spanyollara karÅŸÄ± kÄ±zgÄ±nlÄ±k duyan ABD kamuoyunda bu olay nedeniyle Ä°spanyaâ€™ya karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir cephe oluÅŸtu. Sonunda bir sÃ¼re sonra ABD-Ä°spanya savaÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ±na Suikast GiriÅŸimi YapÄ±ldÄ± (1933)

Miami'de ABD baÅŸkanÄ± Franklin D. Roosevelt'e 15 Åžubat 1933â€™te suikastÂ giriÅŸiminde bulunuldu. BaÅŸkan yara almadan kurtuldu. YaralÄ±lardan Chicago belediye baÅŸkanÄ±Â 6 Mart 1933'te Ã¶ldÃ¼.

Ä°sveÃ§li TV Ekibi SÄ±nÄ±r DÄ±ÅŸÄ± Edildi (1977)

TÃ¼rkiye ile ilgili bir film Ã§ekmek iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen Ä°sveÃ§li bir Tv ekibi 15 Åžubat 1977â€™de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.



Erbakanâ€™Ä±n Brifingine CumhurbaÅŸkanÄ± Ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± KatÄ±lmadÄ± (1977)

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Necmettin Erbakan tarafÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey devlet gÃ¶revlilerine yÃ¶nelik 15 Åžubat 1977â€™de aÄŸÄ±r sanayi konulu bir brifing verildi. Brifinge CumhurbaÅŸkanÄ± Fahri KorutÃ¼rk ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Semih Sancar katÄ±lmadÄ±. AyrÄ±ca hÃ¼kÃ¼met ortaÄŸÄ± CumhuriyetÃ§i GÃ¼ven Partili bakanlarÄ±nda gelmediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SSCB Birliklerinin Afganistanâ€™dan Ã‡ekiliÅŸi TamamlandÄ± (1989)

1988 YÄ±lÄ±nÄ±n nisanÄ±nda SSCB Cenevreâ€™de yapÄ±lan antlaÅŸma ile Afganistanâ€™da bulunan 120 bin civarÄ±nda ki askeri personelini 15 Åžubat 1989â€™a kadar Ã§ekme sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti. SSCB bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼n gereÄŸi olarak askeri personelini belirlenen tarihe kadar Afganistanâ€™dan Ã§ekti.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1927- Ä°zmir Eski Eserler mÃ¼zesi aÃ§Ä±ldÄ±.

1949- 1200 Musevi TÃ¼rkiyeâ€™den Filistinâ€™e gÃ¶Ã§ etmek iÃ§in baÅŸvurdu; gÃ¶Ã§ edenlerin sayÄ±sÄ± 10.000â€™i geÃ§ti.

Â 1958- Eski dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±ndan Numan MenemencioÄŸlu, 65 yaÅŸÄ±nda Ankaraâ€™da Ã¶ldÃ¼.

Â 1971- ABDâ€™nin Ankara Balgatâ€™taki tesislerinde gÃ¶revli Ã‡avuÅŸ James Finley kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Finley, 17.5 saat sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

1977. Ankara-Ä°stanbul arasÄ±nÄ± 7 saat 13 dakikada alacak olan Mavi Tren, deneme seferine baÅŸladÄ±.

1979- TÃ¼rkiye HÃ¼r Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu kuruldu.

1982 - Bir petrol Ã§Ä±karma platformu, Newfoundland aÃ§Ä±klarÄ±nda fÄ±rtÄ±na nedeniyle battÄ±, 84 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1983 - TÃ¼rkiye'de renkli televizyon yayÄ±nÄ± haftada 4 saate Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

1989 - Sovyetlerin Afganistan'da 9 yÄ±l sÃ¼ren askeri varlÄ±ÄŸÄ±, son Sovyet birliklerinin Ã§ekilmesiyle sona erdi. SavaÅŸta 15 bin kadar Rus askerinin yanÄ± sÄ±ra, yaklaÅŸÄ±k 1 milyon AfganlÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 milyon AfganlÄ± Ã¼lkesinden gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.

1995 - Hacker Kevin Mitnick ABD'nin bazÄ± en gÃ¼venli bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek suÃ§undan FBI tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

1996- Kardak kayalÄ±klarÄ±na dÃ¼zenledikleri operasyonla adlarÄ±nÄ± duyuran SAT komandolarÄ±, Ege Deniziâ€™nde kaza geÃ§irdi. KomandolarÄ± taÅŸÄ±yan helikopter denize Ã§akÄ±ldÄ±, 5 gÃ¶revli ÅŸehit oldu.

1999 - PKK lideri Abdullah Ã–calan, TÃ¼rk gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Kenya'da yakalandÄ±.

2002 - UluslararasÄ± GÃ¼venlik Destek GÃ¼cÃ¼'nde (ISAF) yer alacak TÃ¼rk kuvvetinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Kabil'de gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

2005 - Video paylaÅŸÄ±m sitesi YouTube kuruldu.

2009 - Ä°stanbul KadÄ±kÃ¶y meydanÄ±nda birÃ§ok sol parti ve sendika iÅŸsizliÄŸe,krize karÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bir eylem dÃ¼zenledi.

1996- Kardak kayalÄ±klarÄ±na dÃ¼zenledikleri operasyonla adlarÄ±nÄ± duyuran SAT komandolarÄ±, Ege Deniziâ€™nde kaza geÃ§irdi. KomandolarÄ± taÅŸÄ±yan helikopter denize Ã§akÄ±ldÄ±, 5 gÃ¶revli hayatÄ±nÄ± kaybetti.

2002- UluslararasÄ± GÃ¼venlik Destek GÃ¼cÃ¼â€™nde (ISAF) yer alacak TÃ¼rk Kuvvetiâ€™nin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Kabilâ€™de gÃ¶reve baÅŸladÄ±

