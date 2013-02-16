GÃ¼ncelleme: 00:19, 16 Åžubat 2018 Cuma

TARÄ°HTE BUGÃœN: PKK elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan TÃ¼rkiyeâ€™ye getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

Abdullah Ã–calan TÃ¼rkiyeâ€™ye Getirildi (1999)

TÃ¼rkiyeâ€™nin baskÄ±larÄ± sonucu Suriyeâ€™den ayrÄ±lmak zorunda kalan Abdullah Ã–calan bir Ã§ok Ã¼lke dolaÅŸtÄ±ktan sonra son olarak Kenyaâ€™ya gitti. Kenyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Nairobiâ€™de yakalanan Abdullah Ã–calan 16 Åžubat 1999â€™da Ã¶zel bir ekip ve Ã¶zel bir uÃ§akla TÃ¼rkiyeâ€™ye getirildi. PKK TerÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan beri Ã¶len 30 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu tutulan Ã–calan Ã¶zel bir mahkemede yargÄ±landÄ± ve idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak idam onayÄ± zamanÄ±n koalisyon hÃ¼kÃ¼meti (DSP-ANAP ve MHP)idam cezalarÄ± yasal olarak kaldÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar TBMM gÃ¼ndemine alÄ±nmadÄ±.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ruslar Erzurumâ€™u Ä°ÅŸgal Ettiler (1916)

Ruslar 1915 sonlarÄ±nda DoÄŸu Anadoluâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±lar. Nitekim 1916 ocaÄŸÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±lar. Bu saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yetersiz kalan OsmanlÄ± Kuvvetleri geri Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±. Son olarak III.Ordu KomutanÄ± Kamil PaÅŸa Erzurumâ€™u savunmak iÃ§in asker ve cephanenin yetersiz olduÄŸunu gÃ¶rerek Erzincanâ€™a doÄŸru Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±. Rus kuvvetleri 16 Åžubat 1916â€™da Erzurumâ€™u iÅŸgal ettiler.

TÃ¼rk Tayyare Cemiyeti Kuruldu (1925)

Mustafa Kemalâ€™in isteÄŸi ile TÃ¼rk havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in 16 Åžubat 1925â€™te TÃ¼rk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin adÄ± 1935 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rk Hava Kurumuâ€™na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

Yeni SeÃ§im Sistemine Ait Kanun Kabul Edildi (1950)

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde kabul edilen 5545 sayÄ±lÄ± kanun ile seÃ§im sistemi daha demokratik hale getirildi. 16 Åžubat 1950 tarihinde kabul edilen kanuna gÃ¶re gizli oy, aÃ§Ä±k sayÄ±m sistemi benimsendi. Daha Ã¶nceki sistem bu uygulamanÄ±n tersiydi.

Fidel Castro HÃ¼kÃ¼meti Kurdu KomÃ¼nistleri Kabineye AlmadÄ± (1959)

Fidel Castroâ€™nun bÃ¼yÃ¼k bir destek ile Havanaâ€™ya girmesi Ã¼zerine DiktatÃ¶r Batista Ã¼lkeyi terk etti. Fidel Castro 16 Åžubat 1959â€™da ilk hÃ¼kÃ¼metini kurdu. Fidel Castro yÃ¶netime gelirken komÃ¼nistlerden bÃ¼yÃ¼k destek almÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen kabinesinde komÃ¼nistlere yer vermedi. Buna gerekÃ§e olarak da komÃ¼nist olmamasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Hatta SSCB ile iliÅŸkilerinde baÅŸlangÄ±Ã§ta oldukÃ§a mesafeli davrandÄ±.

Taksim OlaylarÄ± YaÅŸandÄ± (1969)

Ä°stanbul DolmabahÃ§e Ã¶nlerine gelen Amerikan 6. Filosunu protesto mitingi dÃ¼zenleyen sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler ve iÅŸÃ§iler ile saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ kiÅŸiler arasÄ±nda 16 Åžubat 1969 gÃ¼nÃ¼ Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Bu olaylar esnasÄ±nda iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve birÃ§ok kiÅŸi de yaralandÄ±.Â

Ä°slam Kerimovâ€™a Suikast GiriÅŸiminde Bulunuldu (1999)

Ã–zbekistan Devlet BaÅŸkanÄ± Ä°slam Kerimovâ€™a baÅŸkent TaÅŸkentâ€™te 16 Åžubat 1999â€™da suikast giriÅŸiminde bulunuldu. Ä°slam Kerimov saldÄ±rÄ±yÄ± yara almadan atlattÄ±. Ancak 15 civarÄ±nda asker saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±dan Ä°slamcÄ±lar sorumlu tutuldu.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1933. TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bekir Sami Bey Ã¶ldÃ¼.

1953. TÃ¼rkiye-Amerika telefon hattÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

1973. Rauf DenktaÅŸ, KÄ±brÄ±s CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na seÃ§ildi.

1976. TÃ¼rkiyeâ€™nin Beyrut BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi BaÅŸkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SaldÄ±rÄ±yÄ± Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA Ã¼stlendi.

1986. Portekizâ€™de seÃ§imler yapÄ±ldÄ±. Mario Soares, 60 yÄ±l sonra Portekizâ€™in ilk sivil baÅŸkanÄ± oldu.

1988. TVâ€™de 11 Åžubatâ€™ta kanser tedavisiyle ilgili programÄ± izleyen bir hasta, zakkum yapraklarÄ±nÄ± kaynatÄ±p iÃ§ince Ã¶ldÃ¼.

2005 . Ä°stanbul BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili YaÅŸar Nuri Ã–ztÃ¼rk, HalkÄ±n YÃ¼kseliÅŸi Partisi'ni kurdu.

2005 . Eski baÅŸbakan Mesut YÄ±lmaz ve eski devlet bakanÄ± GÃ¼neÅŸ Taner'in TÃ¼rkbank ihalesine fesat karÄ±ÅŸtÄ±rmak suÃ§undan YÃ¼ce Divan'da yargÄ±lanmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.

2006 . KÄ±saca MASH olarak adlandÄ±rÄ±lan ve Ã§adÄ±rlardan oluÅŸmuÅŸ "Seyyar Ordu Cerrahi Hastaneleri"'nin (Mobile Army Surgical Hospital) sonuncusu da ABD ordusunda hizmetten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.