TARÄ°HTE BUGÃœN: PKK elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan TÃ¼rkiyeâ€™ye getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
Abdullah Ã–calan TÃ¼rkiyeâ€™ye Getirildi (1999)
TÃ¼rkiyeâ€™nin baskÄ±larÄ± sonucu Suriyeâ€™den ayrÄ±lmak zorunda kalan Abdullah Ã–calan bir Ã§ok Ã¼lke dolaÅŸtÄ±ktan sonra son olarak Kenyaâ€™ya gitti. Kenyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Nairobiâ€™de yakalanan Abdullah Ã–calan 16 Åžubat 1999â€™da Ã¶zel bir ekip ve Ã¶zel bir uÃ§akla TÃ¼rkiyeâ€™ye getirildi. PKK TerÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan beri Ã¶len 30 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu tutulan Ã–calan Ã¶zel bir mahkemede yargÄ±landÄ± ve idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak idam onayÄ± zamanÄ±n koalisyon hÃ¼kÃ¼meti (DSP-ANAP ve MHP)idam cezalarÄ± yasal olarak kaldÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar TBMM gÃ¼ndemine alÄ±nmadÄ±.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ruslar Erzurumâ€™u Ä°ÅŸgal Ettiler (1916)
Ruslar 1915 sonlarÄ±nda DoÄŸu Anadoluâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±lar. Nitekim 1916 ocaÄŸÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±lar. Bu saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yetersiz kalan OsmanlÄ± Kuvvetleri geri Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±. Son olarak III.Ordu KomutanÄ± Kamil PaÅŸa Erzurumâ€™u savunmak iÃ§in asker ve cephanenin yetersiz olduÄŸunu gÃ¶rerek Erzincanâ€™a doÄŸru Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±. Rus kuvvetleri 16 Åžubat 1916â€™da Erzurumâ€™u iÅŸgal ettiler.
TÃ¼rk Tayyare Cemiyeti Kuruldu (1925)
Mustafa Kemalâ€™in isteÄŸi ile TÃ¼rk havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in 16 Åžubat 1925â€™te TÃ¼rk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin adÄ± 1935 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rk Hava Kurumuâ€™na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.
Yeni SeÃ§im Sistemine Ait Kanun Kabul Edildi (1950)
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde kabul edilen 5545 sayÄ±lÄ± kanun ile seÃ§im sistemi daha demokratik hale getirildi. 16 Åžubat 1950 tarihinde kabul edilen kanuna gÃ¶re gizli oy, aÃ§Ä±k sayÄ±m sistemi benimsendi. Daha Ã¶nceki sistem bu uygulamanÄ±n tersiydi.
Fidel Castro HÃ¼kÃ¼meti Kurdu KomÃ¼nistleri Kabineye AlmadÄ± (1959)
Fidel Castroâ€™nun bÃ¼yÃ¼k bir destek ile Havanaâ€™ya girmesi Ã¼zerine DiktatÃ¶r Batista Ã¼lkeyi terk etti. Fidel Castro 16 Åžubat 1959â€™da ilk hÃ¼kÃ¼metini kurdu. Fidel Castro yÃ¶netime gelirken komÃ¼nistlerden bÃ¼yÃ¼k destek almÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen kabinesinde komÃ¼nistlere yer vermedi. Buna gerekÃ§e olarak da komÃ¼nist olmamasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Hatta SSCB ile iliÅŸkilerinde baÅŸlangÄ±Ã§ta oldukÃ§a mesafeli davrandÄ±.
Taksim OlaylarÄ± YaÅŸandÄ± (1969)
Ä°stanbul DolmabahÃ§e Ã¶nlerine gelen Amerikan 6. Filosunu protesto mitingi dÃ¼zenleyen sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler ve iÅŸÃ§iler ile saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ kiÅŸiler arasÄ±nda 16 Åžubat 1969 gÃ¼nÃ¼ Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Bu olaylar esnasÄ±nda iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve birÃ§ok kiÅŸi de yaralandÄ±.Â
Ä°slam Kerimovâ€™a Suikast GiriÅŸiminde Bulunuldu (1999)
Ã–zbekistan Devlet BaÅŸkanÄ± Ä°slam Kerimovâ€™a baÅŸkent TaÅŸkentâ€™te 16 Åžubat 1999â€™da suikast giriÅŸiminde bulunuldu. Ä°slam Kerimov saldÄ±rÄ±yÄ± yara almadan atlattÄ±. Ancak 15 civarÄ±nda asker saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±dan Ä°slamcÄ±lar sorumlu tutuldu.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Â 1933. TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bekir Sami Bey Ã¶ldÃ¼.
1953. TÃ¼rkiye-Amerika telefon hattÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.
1973. Rauf DenktaÅŸ, KÄ±brÄ±s CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na seÃ§ildi.
1976. TÃ¼rkiyeâ€™nin Beyrut BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi BaÅŸkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SaldÄ±rÄ±yÄ± Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA Ã¼stlendi.
1986. Portekizâ€™de seÃ§imler yapÄ±ldÄ±. Mario Soares, 60 yÄ±l sonra Portekizâ€™in ilk sivil baÅŸkanÄ± oldu.
1988. TVâ€™de 11 Åžubatâ€™ta kanser tedavisiyle ilgili programÄ± izleyen bir hasta, zakkum yapraklarÄ±nÄ± kaynatÄ±p iÃ§ince Ã¶ldÃ¼.
2005 . Ä°stanbul BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili YaÅŸar Nuri Ã–ztÃ¼rk, HalkÄ±n YÃ¼kseliÅŸi Partisi'ni kurdu.
2005 . Eski baÅŸbakan Mesut YÄ±lmaz ve eski devlet bakanÄ± GÃ¼neÅŸ Taner'in TÃ¼rkbank ihalesine fesat karÄ±ÅŸtÄ±rmak suÃ§undan YÃ¼ce Divan'da yargÄ±lanmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.
2006 . KÄ±saca MASH olarak adlandÄ±rÄ±lan ve Ã§adÄ±rlardan oluÅŸmuÅŸ "Seyyar Ordu Cerrahi Hastaneleri"'nin (Mobile Army Surgical Hospital) sonuncusu da ABD ordusunda hizmetten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Abdullah Ã–calanâ€™Ä±n TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilmesi, TÃ¼rk Tayyare Cemiyetiâ€™nin kurulmasÄ±, Taksimâ€™de 6.Filo OlaylarÄ±, RuslarÄ±n Erzurumâ€™u iÅŸgali varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Darbeci PaÅŸa HÃ¼seyin Avni PaÅŸaâ€™nÄ±n SeraskerliÄŸe gelmesi, ABD-Ä°spanya savaÅŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin 12 Adaâ€™nÄ±n Yunanistanâ€™Ä±n olduÄŸunu kabul etmesi, Erbakanâ€™Ä±n olaylÄ± brifingi, SSCBâ€™nin Afganistanâ€™dan tamamen Ã§ekiliÅŸi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Sevgililer GÃ¼nÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, James Cookâ€™un yerlilerce Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TBMMâ€™de vurulan Deli Halit PaÅŸanÄ±n Ã¶lmesi, II.Demirel HÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±, Ord. Prof. Dr. SÃ¼heyl Ãœnver'in vefatÄ±, Refik Hariri suikasti varâ€¦
BalkanlarÄ±n fokur fokur kaynadÄ±ÄŸÄ±, Ã¼st Ã¼ste gelen taht deÄŸiÅŸiklikleri, devletin iÃ§ine girdiÄŸi ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar gibi kaotik bir dÃ¶nemde tahtta geÃ§en II. AbdÃ¼lhamidâ€™i bekleyen pek Ã§ok sorun vardÄ± ve bunlardan biri de meÅŸrutiyetin ilanÄ± hadisesiydi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MoÄŸollarÄ±n BaÄŸdat'Ä± yerle bir etmesi, Meclisi MebusanÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, Åžeyh Sait ayaklanmasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Federe Devletiâ€™nin kurulmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Moraâ€™da Yunan isyanÄ±, MaraÅŸâ€™Ä±n kurtuluÅŸu, Hasan El Bennaâ€™nÄ±n ÅŸehit edilmesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Yalta KonferansÄ±nÄ±n sona ermesi, Adalet Partisiâ€™nin kurulmasÄ±, KÄ±brÄ±s Devleti iÃ§in ilk adÄ±m, Tisa Nehri Ã§evre felaketi, HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barekâ€™in istifasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Japon-Rus savaÅŸÄ±, II.AbdÃ¼lhamitâ€™in vefatÄ±, 12 Adaâ€™nÄ±n Yunanistanâ€™a bÄ±rakÄ±lmasÄ±, 6.Filonun Ä°stanbulâ€™a geliÅŸi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Halife Ã–mer bin AbdÃ¼lazizâ€™in ÅŸehit olmasÄ±, Minarelerde ilk kez Kandil yakÄ±lmasÄ±, SakÄ±z AdasÄ± zaferi, Balkan AntantÄ±, Irakâ€™ta ihtilal, MHPâ€™nin kurulmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; IV. Muratâ€™Ä±n vefatÄ±, Yeni Camiâ€™nin tamamlanmasÄ±, ABD GÃ¼ney Eyaletlerinin birlikten ayrÄ±lma kararÄ±, FransÄ±z KomutanÄ±n densizliÄŸi, TBMMâ€™ de ilk kadÄ±n vekiller var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mustafa Kemalâ€™in BalÄ±kesir Hutbesi, Haiti Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n kaÃ§masÄ±, Kral HÃ¼seyinâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Maastricht AntlaÅŸmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Canberdi Gazali isyanÄ±, UzakdoÄŸu KonferansÄ±, Bursa OlayÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n mÃ¼dahalesi, Osman BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±â€™nÄ±n vefatÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mithat PaÅŸaâ€™nÄ±n sÃ¼rgÃ¼nÃ¼, ABDâ€™nin silah ambargosu, Adnan Kahveciâ€™nin trafik kazasÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼, Bosnaâ€™da katliam, Trabzonâ€™da Rahip Santoro Cinayeti varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°skilipli AtÄ±f Hocaâ€™nÄ±n idamÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e Ezan konusunda genelgesi, Yalta KonferansÄ±, Esat CoÅŸan Hocaâ€™nÄ±n vefatÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Sadrazam olmasÄ±, LUNA 9â€™un Aya inmesi, Yaser Arafatâ€™Ä±n FKÃ– lideri olmasÄ±, Filipinlerde MÃ¼slÃ¼manlara Ã¶zerklik verilmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Kanal HarekatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ±, Fatihâ€™e karÅŸÄ± HaÃ§lÄ± seferi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, Suriye Ordusunun Hamaâ€™da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlere yÃ¶nelik katliam yapmasÄ± varâ€¦