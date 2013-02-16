Güncelleme: 00:10, 17 Şubat 2018 Cumartesi

TARİHTE BUGÜN: Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağı düştü

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in Uçağı Düştü (1993)

Ankara Güvercinlik’den havalandıktan kısa süre sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in içinde bulunduğu askeri uçak Ankara Yenimahalle'deki (PTT) İşleme Merkezinin bahçesine düştü. Kazada, Bitlis ile 3 subay, 1 astsubay ve 1 PTT görevlisi hayatını kaybetti. Olayın nedeni olarak uçakta oluşan buzlanma gösterildi. Ancak bu olay tam olarak açıklığa kavuşmamış ve üzerinde bir çok iddiaların gündeme gelmesine neden olmuştur. Günümüzde de en çok tartışılan konulardan birisi olma özelliğini sürdürmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Şehzade Kasım Kardeş Katli Yasasına Kurban Gitti (1638)

Sultan IV. Murat Bağdat Seferine çıkarken arkasında yerine alternatif bir veliaht şehzade bırakmak istemedi. Kardeş katli yasası bir kez daha çalıştırıldı ve 24 yaşında ki veliaht şehzade Kasım 17 Şubat 1638’de katledildi. IV.Murat Kasımdan önce Bayezit ve Süleyman adlarında iki şehzadeyi daha katlettirmişti. Geride taht adayı olarak çeşitli psikolojik sorunlar yaşayan İbrahim kalmıştı.

Misak-ı Milli Kararları Dünyaya Duyuruldu (1920)

Son Osmanlı Mebusan Meclisi yapılacak barış antlaşmasının şartlarını belirlemiş eğer bu şartlar kabul edilmezse yapılacak bir kurtuluş mücadelesinin de hedefini ortaya koyan Misak-ı Milli (Milli Yemin)kararlarını kabul etmişti. Bu kararlar 17 Şubat 1920’de dünya kamuoyuna duyuruldu.

İzmir İktisat Kongresi Toplandı (1923)

Kurtuluş Savaşının sona ermesi ile ülke ekonomisinin masaya yatırılmasına karar verildi. Bu karar gereğince 17 Şubat 1923’te ekonomik alanda faaliyet gösteren her kesimin temsilcilerinin katılımı ile İzmir İktisat Kongresi toplandı. Kongrede ekonomik durum ortay konularak hızlı bir kalkınma için nelerin yapılabileceği üzerinde duruldu. Ayrıca İktisad-ı Misak kabul edildi.

İsviçre’den Alınan Türk Medeni Kanunu Yürürlüğe Girdi (1926)

İslam hukukuna göre hazırlanmış olan Osmanlı Medeni Hukuku yürürlükten kaldırılarak 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Hukukunun düzenlenmesi ile hazırlanan yeni Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Bu Kanun 2002 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.

Adnan Menderes Düşen Uçaktan Sağ Kurtuldu (1959)

Başbakan Adnan Menderes Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye’nin garantörlüğü ile ilgili antlaşmayı imzalamak üzere İngiltere’ye gitti. Bindiği uçak İngiltere’de Gatwick Havaalanı yakınlarında 17 Şubat 1959’da düştü. Bu olaydan uçakta bulunan Menderes ve 10 arkadaşı mucizevi bir şekilde kurtuldular. Adnan Menderes yurda dönüşünde büyük tezahüratla karşılandı.

Kosova Sırbistan’dan Ayrılarak Tek Taraflı Bağımsızlık İlan Etti (2008)

Yugoslavya’ya bağlı bir eyalet statüsünde iken 1999’da NATO korumasına alınmıştı. Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek dünyanın en genç devleti olma özelliğini kazandı. Avrupa’nın 50. Bağımsız ülkesidir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1864. “H. L. Hunley” denizaltısı tarafından, ilk denizaltı saldırısı gerçekleştirildi.

1926. Ankara’da Devlet Resim Sergisi açıldı, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal sergiyi ziyaret etti.

1930. Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.

1939. Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, Hatay yasaları olarak kabul etti.

1957. Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türkiye takımı rekor kırdı; Amerika ordu takımını 19-0 yendi.

1961. Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada’da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve 73 yaşında öldü.

1973. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’ne getirilen Şeyda Odyakmaz, ilk kadın genel müdür oldu.

1983. Dört Filistinli gerilla, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden ikişer kez ölüme mahkum edildi. Filistinli gerillalar, Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği’ni basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp içeridekileri 45 saat rehin tutmuşlardı.

1993. Somali’de görev yapan BM Barış Gücü UNISOM’un komutanlığına, Korgeneral Çevik Bir atandı.

1994 . TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Refah Partili Hasan Mezarcı'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını kararlaştırdı.

1996 . Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayarı yendi.

1999 . Fransa'nın başkent Paris'in 50 km yakınındaki tarihi kraliyet köşkü Rambouillet'de Belgrad hükümeti ile Kosovalı Arnavutlar arasında barış görüşmeleri yapıldı.

2001 . Fischer ve Deppler, G-20 toplantıları çerçevesinde Türkiye'ye geldi".

2006 . Filipinler'in Güney Leyte bölgesinde meydana gelen bir seri toprak kayması sonucu yaklaşık 1800 kişinin toprak altında kalarak öldüğü tahmin ediliyor. Yörede son 10 gündür yağan şiddetli yağmurların, ve hemen öncesinde meydana gelen 2,3 şiddetindeki küçük ölçekli bir depremin faciayı tetiklemiş olabileceği öne sürülüyor.