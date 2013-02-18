TARİHTE BUGÜN: 1856 Islahat Fermanı ilan edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
1856 Islahat Fermanı ilan edildi (1856)
Kırım Savaşı sona ermişti. Sıra barış antlaşmasının yapılmasına gelmişti. Osmanlı Devlet adamları barış görüşmeleri sırasında azınlık meselesinin bahane edilerek Osmanlı Devletinin içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla gayri Müslim teba konusunda bazı düzenlemeler içeren Islahat Fermanını 18 Şubat 1856’da ilan ettiler. Ancak Islahat fermanından sonrada azınlık sorunları hiçbir zaman bitmedi. Çünkü bu konu Osmanlı Devletinin içişlerine karışmak için her zaman suistimale açıktı.
GÜNÜN KİŞİSİ
Timur (1405)
Timurlular Devletinin kurucusudur. Orta Asya’da kurulan devlet Anadolu, Suriye, Hindistan ve Karadeniz’in kuzeyine kadar hakimiyet sahasını geliştirmiştir. Ankara Savaşında Osmanlı Devletini yenmiş ve Yıldırım Bayezit’i esir almıştır. Bozkırın son büyük hükümdarı sayılır. Türk Tarihinin en çok tartışılan hükümdarlarından birisi olan Timur Çin seferine çıktığında 18 Şubat 1405 günü öldü. En çok tartışılan konular Osmanlı Devleti ve Altınorda Devleti üzerine yaptığı seferlerin Türk Tarihindeki olumsuz sonuçlarıdır. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=168453&q=timur
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Fransa’ya İlk Kez Kapsamlı Bir Kapitülasyon Antlaşması Yapıldı (1536)
Osmanlı Devleti Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Fransa’yı Almanlara karşı koruyuculuk altına almıştı. Fransa’yı Avrupa Hıristiyan birliğinden tamamen uzaklaştırmak ve önem kaybetmeye başlayan Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla 18 Şubat 1536’da kapitülasyon denilen ekonomik ve hukuki konular başta olmak üzere bazı ayrıcalıklar verildi. Ancak bu antlaşma padişahın ölümüne kadar geçerliydi. Ancak daha sonraki dönemlerde sürekli yenilenmiş ve son dönemlerde Rusya’da dahil bir çok Avrupa ülkesine de verilmişti. Bu durum Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen en önemli etkenlerden birisi haline gelmiştir.
Koyun Adaları Deniz Zaferi Kazanıldı (1695)
Mezomorta Hüseyin Paşa denizlerdeki başarılarına bir yenisini daha Ekledi .Venediklilerin Büyükamirali Contarini’yi Sakız Adası yakınlarında Koyun Adaları denilen bölgede 18 Şubat 1695’te büyük bir yenilgiye uğrattı. Amiral Contarini’nin dokuz gemisi battı kendisini zor kurtararak kaçmak zorunda kaldı. Buna karşılık Osmanlı Donanmasından hiçbir kayıp verilmedi.
CHP İle SHP Birleşti Hikmet Çetin Genel Başkan Oldu (1995)
1994 Yerel Seçimlerinde solun üç büyük partisi toplamda ancak %25 civarında oy alabilmişlerdi. Bu büyük bir yenilgiydi ve hemen bir şeyler yapılmalıydı. Bu konu da atılan ilk adım ise CHP ile SHP’nin CHP çatısı altında birleşmesi kararı oldu. Bu birleşme kararı 18 Şubat 1995’te alınırken aynı zamanda Hikmet Çetin’de genel başkanlığa getirildi.
Güney Kore’de Metro İstasyonunda Yangın Çıktı (2003)
Güney Kore’nin Taegu kenti metrosunda kundaklama sonucu 18 Şubat 2003’te büyük bir yangın çıktı. Bu olayda yaklaşık olarak 200 kişi hayatını kaybetti. Saldırının içine yanıcı madde doldurulmuş bir süt kutusu ile gerçekleştirildiği tespit edildi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1451. Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) tahta çıktı.
1564. Protestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.
1925. Osmanlı devletinin son vakanüvisi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey, İstanbul’da öldü.
1941. Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.
1952. Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü’ne (NATO: North Atlantic Treaty Organization) katıldı. TBMM’nin 18 Şubat’ta verdiği onayın ardından, Türkiye, 21 Şubat günü, NATO üyesi oldu.
1957. BM’de Kıbrıs görüşmelerine başlandı. BM, 26 Şubat’ta, sorunun öncelikle ilgili taraflar arasında görüşülmesine
karar verdi.
1988. İstanbul’daki Spor ve Sergi Sarayı’nın adı, “Lütfi Kırdar” olarak değiştirildi.
2004 . İran'ın Nişabur kenti yakınlarda kontrolden çıkan bir yük treninde meydana gelen patlama ve yangında 200'ü kurtarma personeli olmak üzere 295 kişi öldü. Tren kükürt, petrol ve gübre taşıyordu.
2005 . SEKA İzmit Fabrikası çalışanlarının, iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis panzerlerle fabrika bahçesine girdi. İşçiler bu gelişme üzerine kendilerini mekanik atölyesine kilitledi.
2008 . Amerika Birleşik Devletleri ve Afganistan, Kosovanın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.
2008 . Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı
Islahat Fermanı’na en şiddetli itiraz ve muhalefet Müslümanlardan gelmiş ve fermanın okunmasının ardından traji-komik hadiseler yaşanmıştı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Timur’un ölümü, İlk kapitülasyonların verilmesi, Koyun Adaları Zaferi, 1856 Islahat Fermanının ilanı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İzmir İktisat Kongresinin toplanması, Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesi, Adnan Menderes’in uçağının düşmesi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi, Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurulması, Taksim’de 6.Filo Olayları, Rusların Erzurum’u işgali var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Darbeci Paşa Hüseyin Avni Paşa’nın Seraskerliğe gelmesi, ABD-İspanya savaşı, Türkiye'nin 12 Ada’nın Yunanistan’ın olduğunu kabul etmesi, Erbakan’ın olaylı brifingi, SSCB’nin Afganistan’dan tamamen çekilişi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sevgililer Gününün ortaya çıkışı, James Cook’un yerlilerce öldürülmesi, TBMM’de vurulan Deli Halit Paşanın ölmesi, II.Demirel Hükümetinin istifası, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in vefatı, Refik Hariri suikasti var…
Balkanların fokur fokur kaynadığı, üst üste gelen taht değişiklikleri, devletin içine girdiği ekonomik sıkıntılar gibi kaotik bir dönemde tahtta geçen II. Abdülhamid’i bekleyen pek çok sorun vardı ve bunlardan biri de meşrutiyetin ilanı hadisesiydi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Moğolların Bağdat'ı yerle bir etmesi, Meclisi Mebusanın kapatılması, Şeyh Sait ayaklanmasının başlaması, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mora’da Yunan isyanı, Maraş’ın kurtuluşu, Hasan El Benna’nın şehit edilmesi var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yalta Konferansının sona ermesi, Adalet Partisi’nin kurulması, Kıbrıs Devleti için ilk adım, Tisa Nehri çevre felaketi, Hüsnü Mübarek’in istifası var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Japon-Rus savaşı, II.Abdülhamit’in vefatı, 12 Ada’nın Yunanistan’a bırakılması, 6.Filonun İstanbul’a gelişi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Halife Ömer bin Abdülaziz’in şehit olması, Minarelerde ilk kez Kandil yakılması, Sakız Adası zaferi, Balkan Antantı, Irak’ta ihtilal, MHP’nin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; IV. Murat’ın vefatı, Yeni Cami’nin tamamlanması, ABD Güney Eyaletlerinin birlikten ayrılma kararı, Fransız Komutanın densizliği, TBMM’ de ilk kadın vekiller var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mustafa Kemal’in Balıkesir Hutbesi, Haiti Devlet Başkanının kaçması, Kral Hüseyin’in ölümü, Maastricht Antlaşması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Canberdi Gazali isyanı, Uzakdoğu Konferansı, Bursa Olayına Cumhurbaşkanının müdahalesi, Osman Bölükbaşı’nın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mithat Paşa’nın sürgünü, ABD’nin silah ambargosu, Adnan Kahveci’nin trafik kazasında ölümü, Bosna’da katliam, Trabzon’da Rahip Santoro Cinayeti var…