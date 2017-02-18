Güncelleme: 01:16, 18 Şubat 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: Islahat Fermanı ilan edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Islahat Fermanı İlan Edildi Avrupalılar Yine Memnun Olmadı (1856)

Kırım Savaşı sona ermişti. Sıra barış antlaşmasının yapılmasına gelmişti. Osmanlı Devlet adamları barış görüşmeleri sırasında azınlık meselesinin bahane edilerek Osmanlı Devletinin içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla gayri Müslim teba konusunda bazı düzenlemeler içeren Islahat Fermanını 18 Şubat 1856’da ilan ettiler. Ancak Islahat fermanından sonrada azınlık sorunları hiçbir zaman bitmedi. Çünkü bu konu Osmanlı Devletinin içişlerine karışmak için her zaman suistimale açıktı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Timur (1405)

Timurlular Devletinin kurucusudur. Orta Asya’da kurulan devlet Anadolu, Suriye, Hindistan ve Karadeniz’in kuzeyine kadar hakimiyet sahasını geliştirmiştir. Ankara Savaşında Osmanlı Devletini yenmiş ve Yıldırım Bayezit’i esir almıştır. Bozkırın son büyük hükümdarı sayılır. Türk Tarihinin en çok tartışılan hükümdarlarından birisi olan Timur Çin seferine çıktığında 18 Şubat 1405 günü öldü. En çok tartışılan konular Osmanlı Devleti ve Altınorda Devleti üzerine yaptığı seferlerin Türk Tarihindeki olumsuz sonuçlarıdır. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=168453&q=timur

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fransa’ya İlk Kez Kapsamlı Bir Kapitülasyon Antlaşması Yapıldı (1536)

Osmanlı Devleti Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Fransa’yı Almanlara karşı koruyuculuk altına almıştı. Fransa’yı Avrupa Hıristiyan birliğinden tamamen uzaklaştırmak ve önem kaybetmeye başlayan Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla 18 Şubat 1536’da kapitülasyon denilen ekonomik ve hukuki konular başta olmak üzere bazı ayrıcalıklar verildi. Ancak bu antlaşma padişahın ölümüne kadar geçerliydi. Ancak daha sonraki dönemlerde sürekli yenilenmiş ve son dönemlerde Rusya’da dahil bir çok Avrupa ülkesine de verilmişti. Bu durum Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen en önemli etkenlerden birisi haline gelmiştir.

Koyun Adaları Deniz Zaferi Kazanıldı (1695)

Mezomorta Hüseyin Paşa denizlerdeki başarılarına bir yenisini daha Ekledi .Venediklilerin Büyükamirali Contarini’yi Sakız Adası yakınlarında Koyun Adaları denilen bölgede 18 Şubat 1695’te büyük bir yenilgiye uğrattı. Amiral Contarini’nin dokuz gemisi battı kendisini zor kurtararak kaçmak zorunda kaldı. Buna karşılık Osmanlı Donanmasından hiçbir kayıp verilmedi.

CHP İle SHP Birleşti Hikmet Çetin Genel Başkan Oldu (1995)

1994 Yerel Seçimlerinde solun üç büyük partisi toplamda ancak %25 civarında oy alabilmişlerdi. Bu büyük bir yenilgiydi ve hemen bir şeyler yapılmalıydı. Bu konu da atılan ilk adım ise CHP ile SHP’nin CHP çatısı altında birleşmesi kararı oldu. Bu birleşme kararı 18 Şubat 1995’te alınırken aynı zamanda Hikmet Çetin’de genel başkanlığa getirildi.

Güney Kore’de Metro İstasyonunda Yangın Çıktı (2003)

Güney Kore’nin Taegu kenti metrosunda kundaklama sonucu 18 Şubat 2003’te büyük bir yangın çıktı. Bu olayda yaklaşık olarak 200 kişi hayatını kaybetti. Saldırının içine yanıcı madde doldurulmuş bir süt kutusu ile gerçekleştirildiği tespit edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1451. Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) tahta çıktı.

1564. Protestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.

1925. Osmanlı devletinin son vakanüvisi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey, İstanbul’da öldü.

1941. Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

1952. Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü’ne (NATO: North Atlantic Treaty Organization) katıldı. TBMM’nin 18 Şubat’ta verdiği onayın ardından, Türkiye, 21 Şubat günü, NATO üyesi oldu.

1957. BM’de Kıbrıs görüşmelerine başlandı. BM, 26 Şubat’ta, sorunun öncelikle ilgili taraflar arasında görüşülmesine

karar verdi.

1988. İstanbul’daki Spor ve Sergi Sarayı’nın adı, “Lütfi Kırdar” olarak değiştirildi.

2004 . İran'ın Nişabur kenti yakınlarda kontrolden çıkan bir yük treninde meydana gelen patlama ve yangında 200'ü kurtarma personeli olmak üzere 295 kişi öldü. Tren kükürt, petrol ve gübre taşıyordu.

2005 . SEKA İzmit Fabrikası çalışanlarının, iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis panzerlerle fabrika bahçesine girdi. İşçiler bu gelişme üzerine kendilerini mekanik atölyesine kilitledi.

2008 . Amerika Birleşik Devletleri ve Afganistan, Kosovanın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.

2008 . Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı