Tarihte bugün: Rus Donanması Büyükdere önlerine demirledi

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni
‘’Denize Düşen Yılana Sarılır’’ Rus Donanması Büyükdere Önlerine Demirledi (1833)
Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa isyanı karşısında çaresiz kaldı. Yardım istekleri Avrupa Devletleri tarafından cevapsız bırakılan Osmanlı Devleti can düşmanı Rusya’dan yardım istemek zorunda kaldı. Ruslar daha antlaşma bile yapılmadan bu fırsatı kaçırmamak için İstanbul’a bir donanma gönderdiler. Amiral Lazerev kumandasında ki Rus donanmasına ait bir filo 20 Şubat 1833’te İstanbul Boğazına girerek Büyükdere önlerine demirledi. Bu oldu bitti hem Osmanlı Devletini hem de Osmanlı devletini Ruslara muhtaç eden Avrupa devletlerini endişelendirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
İngiliz Donanması İstanbul Önlerine Geldi (1807)
1806 Yılında başlayan Osmanlı-Rus savaşında İngiltere Rusya’nın tarafını tutuyordu. İngiltere Osmanlı Devletinden Fransa ile ilişkisini kesmesini ve Eflak-Boğdan’ı Rusya’ya bırakmasını istedi. Bu istek reddedilince bir İngiliz donanması boğazları geçerek 20 Şubat 1807’de İstanbul önlerine geldi. Ancak bu tedbirsiz davranış onları oldukça kötü duruma düşürdü. Kara desteği olmayan İngiliz donanması halkın ve askerin savunma önlemleri karşısında sıkıntılı bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldı.
İstanbul’da İlk Elektrikli Tramvay Hizmete Girdi (1914)
İstanbul’da ilk elektrikli tramvay 20 Şubat 1914 tarihinde Karaköy-Ortaköy arasında Şehremini Belediye Başkanı Bedri Bey’in konuşması ile hizmete başladı.
Bağımsız Afganistan’ın Kurucusu Amanullah Han Kral Oldu (1919)
Amanullah Han babası kral Habibullah Han’ın bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine 20 Şubat 1919’da Afganistan kralı oldu. Tahta geçince ilk iş olarak Hindistan’dan ayrılarak bağımsız olma yolunda çalışmalara başladı. Bu isteği Hindistan’ın hakimi olan İngiltere ile çatışmaya dönüştü. Üç aylık bir mücadele döneminin ardından İngiltere Afganistan’ın bağımsızlığını tanıdı.
Boğaziçi Köprüsünün Temeli Atıldı (1970)
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Başbakan Süleyman Demirel tarafından İstanbul Boğaziçi Köprüsünün temeli 20 Şubat 1970 tarihinde atıldı. Boğaziçi Köprüsünün yapımı üç yıl sürdü ve 29 Ekim 1973’te hizmete girdi.
Mesut Yılmaz Dış İşleri Bakanlığından İstifa Etti (1990)
Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra kurulan Akbulut hükümetinde Dış İşleri Bakanı olarak görev yapan Mesut Yılmaz 20 Şubat 1990’da bu görevinden istifa etti.
Mısır’da Trende Yangın Çıktı (2002)
Mısır’da aşırı derecede kalabalık olan bir yolcu treninde 20 Şubat 2002 tarihinde büyük bir yangın çıktı. Bu yangında 361 kişi yanarak can verdi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1928. İstanbul’da “Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik” toplantısı yapıldı.
1930. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.
1961. İlk koalisyon kabinesi İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.
1991. Slovenya Parlamentosu Yugoslavya devletinin dağıtılmasını önerdi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rus Donanmasının İstanbul'a gelmesi, İstanbul’da Elektrikli Tramvayın hizmete girmesi, Boğaziçi Köprüsünün temelinin atılması, Mısır’da tren yangını var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İbrahim Ethem Hazretlerinin vefatı, Çanakkale Savaşı’nın başlaması, Said Nursi’nin Ruslara esir düşmesi, Halkevlerinin açılması, Kıbrıs için Londra Anlaşmasının imzalanması, 2001 ekonomik krizinin başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Timur’un ölümü, İlk kapitülasyonların verilmesi, Koyun Adaları Zaferi, Islahat Fermanının ilanı var…
Birinci İzmir İktisat Kongresi ile Savaştan yeni çıkmış bir ülkede ekonominin sahip oldukları ve olmadıkları belirlenmiş, ekonomik hedefler tayin edilmiş, karma ekonomi modelinin temelleri hazırlanmıştır
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İzmir İktisat Kongresinin toplanması, Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesi, Adnan Menderes’in uçağının düşmesi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi, Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurulması, Taksim’de 6.Filo Olayları, Rusların Erzurum’u işgali var…
12 Ada ile ilgili kararın verildiği Paris Barış Konferansına aslında Türkiye de resmen davet edilmişti. Ancak İsmet İnönü’nün başkanlığında toplanan hükümet konferansa katılmama yönünde karar aldı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Darbeci Paşa Hüseyin Avni Paşa’nın Seraskerliğe gelmesi, ABD-İspanya savaşı, Türkiye'nin 12 Ada’nın Yunanistan’ın olduğunu kabul etmesi, Erbakan’ın olaylı brifingi, SSCB’nin Afganistan’dan tamamen çekilişi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sevgililer Gününün ortaya çıkışı, James Cook’un yerlilerce öldürülmesi, TBMM’de vurulan Deli Halit Paşanın ölmesi, II.Demirel Hükümetinin istifası, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in vefatı, Refik Hariri suikasti var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Moğolların Bağdatı yerle bir etmesi, Meclisi Mebusanın kapatılması, Şeyh Sait ayaklanmasının başlaması, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulması var…
12 Şubat 1949'da şehid edilen Hasan El Benna'nın kurduğu Müslüman Kardeşler Hareketi, etkisini şehadetinden sonra da İslam coğrafyasının farklı yerlerinde gösterdi...
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