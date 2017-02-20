Güncelleme: 01:44, 20 Şubat 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Rus Donanması Büyükdere önlerine demirledi

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

‘’Denize Düşen Yılana Sarılır’’ Rus Donanması Büyükdere Önlerine Demirledi (1833)

Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa isyanı karşısında çaresiz kaldı. Yardım istekleri Avrupa Devletleri tarafından cevapsız bırakılan Osmanlı Devleti can düşmanı Rusya’dan yardım istemek zorunda kaldı. Ruslar daha antlaşma bile yapılmadan bu fırsatı kaçırmamak için İstanbul’a bir donanma gönderdiler. Amiral Lazerev kumandasında ki Rus donanmasına ait bir filo 20 Şubat 1833’te İstanbul Boğazına girerek Büyükdere önlerine demirledi. Bu oldu bitti hem Osmanlı Devletini hem de Osmanlı devletini Ruslara muhtaç eden Avrupa devletlerini endişelendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İngiliz Donanması İstanbul Önlerine Geldi (1807)

1806 Yılında başlayan Osmanlı-Rus savaşında İngiltere Rusya’nın tarafını tutuyordu. İngiltere Osmanlı Devletinden Fransa ile ilişkisini kesmesini ve Eflak-Boğdan’ı Rusya’ya bırakmasını istedi. Bu istek reddedilince bir İngiliz donanması boğazları geçerek 20 Şubat 1807’de İstanbul önlerine geldi. Ancak bu tedbirsiz davranış onları oldukça kötü duruma düşürdü. Kara desteği olmayan İngiliz donanması halkın ve askerin savunma önlemleri karşısında sıkıntılı bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldı.

İstanbul’da İlk Elektrikli Tramvay Hizmete Girdi (1914)

İstanbul’da ilk elektrikli tramvay 20 Şubat 1914 tarihinde Karaköy-Ortaköy arasında Şehremini Belediye Başkanı Bedri Bey’in konuşması ile hizmete başladı.

Bağımsız Afganistan’ın Kurucusu Amanullah Han Kral Oldu (1919)

Amanullah Han babası kral Habibullah Han’ın bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine 20 Şubat 1919’da Afganistan kralı oldu. Tahta geçince ilk iş olarak Hindistan’dan ayrılarak bağımsız olma yolunda çalışmalara başladı. Bu isteği Hindistan’ın hakimi olan İngiltere ile çatışmaya dönüştü. Üç aylık bir mücadele döneminin ardından İngiltere Afganistan’ın bağımsızlığını tanıdı.

Boğaziçi Köprüsünün Temeli Atıldı (1970)

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Başbakan Süleyman Demirel tarafından İstanbul Boğaziçi Köprüsünün temeli 20 Şubat 1970 tarihinde atıldı. Boğaziçi Köprüsünün yapımı üç yıl sürdü ve 29 Ekim 1973’te hizmete girdi.

Mesut Yılmaz Dış İşleri Bakanlığından İstifa Etti (1990)

Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra kurulan Akbulut hükümetinde Dış İşleri Bakanı olarak görev yapan Mesut Yılmaz 20 Şubat 1990’da bu görevinden istifa etti.

Mısır’da Trende Yangın Çıktı (2002)

Mısır’da aşırı derecede kalabalık olan bir yolcu treninde 20 Şubat 2002 tarihinde büyük bir yangın çıktı. Bu yangında 361 kişi yanarak can verdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1928. İstanbul’da “Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik” toplantısı yapıldı.

1930. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.

1961. İlk koalisyon kabinesi İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.

1991. Slovenya Parlamentosu Yugoslavya devletinin dağıtılmasını önerdi.