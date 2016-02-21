Tarihte bugÃ¼n: Malcolm X (Malik El Åžahbaz) ÅŸehit edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
BÃ¼yÃ¼k Ekonomik Kriz â€˜â€™Kara Ã‡arÅŸambaâ€™â€™ YaÅŸandÄ± (2001)
Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezerâ€™in BaÅŸbakan BÃ¼lent Ecevitâ€™e anayasa kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± fÄ±rlatmasÄ± ile baÅŸlayan ekonomik dalgalanma 21 Åžubat 2001 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ tam bir krize dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Repo faizi gecelik 7500â€™lere fÄ±rladÄ±, Ä°MKB tarihinin en kÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerinden birini yaÅŸadÄ±. HÃ¼kÃ¼met para politikasÄ±nda ciddi deÄŸiÅŸikliklere gitmek zorunda kaldÄ±.
GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°
Malcolm X (Malik El Åžahbaz) Åžehit Edildi (1965)
ABDâ€™deki siyasi MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¶nde gelen liderlerindendir. Ä°slamiyet ile hapishanede tanÄ±ÅŸtÄ±. Siyah MÃ¼slÃ¼manlar hareketine katÄ±ldÄ±. Hacca gitmesi ve orada Ä°slamiyetin sadece siyahlara deÄŸil bÃ¼tÃ¼n insanlara hitap eden eÅŸitlikÃ§i anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± farketti ve benimsedi. ABDâ€™ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde Ã§izgisi deÄŸiÅŸen Malcolm X mÃ¼cadelesini eÅŸitlikÃ§i bir anlayÄ±ÅŸla sÃ¼rdÃ¼rmek istedi. Fakat 21 Åžubat 1965 tarihinde Harlemâ€™de bir toplantÄ± esnasÄ±nda suikaste uÄŸradÄ± ve 16 kurÅŸun yarasÄ± alarak ÅŸehit oldu. Bu suikast hala karanlÄ±k yÃ¶nÃ¼nÃ¼ korumaktadÄ±r.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Sevr AntlaÅŸmasÄ±nÄ± Yeniden GÃ¶zden GeÃ§irmek iÃ§in Londra KonferansÄ± BaÅŸladÄ± (1921)
TBMM Ordusunun YunanlÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± ve Rusya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamasÄ± Ä°tilaf Devletlerini Sevr AntlaÅŸmasÄ±nÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irmeye itti. Bu amaÃ§la 21 Åžubat 1921â€™de Londra KonferansÄ± dÃ¼zenlendi. Konferans da TÃ¼rkiye adÄ±na iki faklÄ± temsilci grubu vardÄ±. Anadoluâ€™dan giden TBMM grubu ve Ä°stanbulâ€™dan giden OsmanlÄ± Devleti grubu. Ä°lk gÃ¼n konferansa Ankaraâ€™dan giden TÃ¼rk temsilcileri yetiÅŸemediÄŸi iÃ§in Yunan delegasyonunun gÃ¶rÃ¼ÅŸleri dinlenildi. Ancak konferans sonunda herhangi bir somut antlaÅŸma saÄŸlanamayacaktÄ±r.
Åžeyh Sait AyaklanmasÄ± Nedeniyle Bir KÄ±sÄ±m DoÄŸu Ä°llerinde SÄ±kÄ±yÃ¶netim Ä°lan Edildi (1925)
Erganiye baÄŸlÄ± Piran KÃ¶yÃ¼â€™nde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma Åžeyh Saidâ€™in sahiplenmesi ile 13 Åžubat 1925â€™teDoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesine yayÄ±lanÂ bÃ¼yÃ¼k bir ayaklanmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ bir dizi tedbir aldÄ±. Bu tedbirlerden bir tanesi de 21 Åžubat 1925 tarihinde bir kÄ±sÄ±m doÄŸu illerini kapsayan sÄ±kÄ±yÃ¶netim kararÄ±nÄ±n ilan edilmesidir.
Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™ye Suikast GiriÅŸiminde Bulunuldu (1964)
BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™ye baÅŸbakanlÄ±ktan ayrÄ±lÄ±rken silahlÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan 21 Åžubat 1964â€™te suikast giriÅŸiminde bulunuldu.Ã§ BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n aracÄ±nÄ± delen kurÅŸunlar ona isabet etmedi. Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ bu olayÄ±n devamÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k programÄ± dahilinde hareket etti.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri GÃ¼neÅŸ HarekatÄ±na BaÅŸladÄ± (2008)
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri TBMM tarafÄ±ndan verilen sÄ±nÄ±r Ã¶tesi tezkeresine dayanarak 21 Åžubat 2008 tarihinde hava destekli bir kara harekatÄ± dÃ¼zenledi. Bu operasyonun adÄ± GÃ¼neÅŸ HarekatÄ± idi. Sekiz gÃ¼n sÃ¼ren operasyon sonunda TÃ¼rk birlikleri verilen hedeflere ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve gÃ¶revini tamamlayarak baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1927. Time dergisi, Mustafa Kemal PaÅŸaâ€™yÄ± ikinci kez kapak yaptÄ±.
1949. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± komutanlarÄ±ndan, eski bakanlardan Ali Ã‡etinkaya Ã¶ldÃ¼.
1958. Ä°lk TÃ¼rkiye Profesyonel Futbol Ligi baÅŸladÄ±; Ä°zmirspor- Beykoz arasÄ±nda yapÄ±lan ilk maÃ§ta, ilk golÃ¼ Ä°zmirsporlu Ã–zcan attÄ±.
1958. Cemal AbdÃ¼l NasÄ±r, BirleÅŸik Arap Cumhuriyeti BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
1989. Sovyetler BirliÄŸiâ€™nin Ã‡ekoslovakyaâ€™yÄ± iÅŸgalini protesto etmek iÃ§in kendini yakan Ã‡ek Ã¶ÄŸrencinin mezarÄ±na Ã§iÃ§ek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkum oldu.
Â 1993. EczacÄ±baÅŸÄ± Bayan Voleybol TakÄ±mÄ±, Avrupa Konfederasyon KupasÄ±â€™nda ikinci oldu.
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; 2001 Ekonomik Krizi, Malcolm X'in (Malik El Åžahbaz) ÅŸehit edilmesi, Londra KonferansÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, TSKâ€™nÄ±n GÃ¼neÅŸ Operasyonu varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Rus DonanmasÄ±nÄ±n Ä°stanbul'a gelmesi, Ä°stanbulâ€™da Elektrikli TramvayÄ±n hizmete girmesi, BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n temelinin atÄ±lmasÄ±, MÄ±sÄ±râ€™da tren yangÄ±nÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°brahim Ethem Hazretlerinin vefatÄ±, Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n baÅŸlamasÄ±, Said Nursiâ€™nin Ruslara esir dÃ¼ÅŸmesi, Halkevlerinin aÃ§Ä±lmasÄ±, KÄ±brÄ±s iÃ§in Londra AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±, 2001 ekonomik krizinin baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Timurâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼, Ä°lk kapitÃ¼lasyonlarÄ±n verilmesi, Koyun AdalarÄ± Zaferi, Islahat FermanÄ±nÄ±n ilanÄ± varâ€¦
Birinci Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi ile SavaÅŸtan yeni Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir Ã¼lkede ekonominin sahip olduklarÄ± ve olmadÄ±klarÄ± belirlenmiÅŸ, ekonomik hedefler tayin edilmiÅŸ, karma ekonomi modelinin temelleri hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°zmir Ä°ktisat Kongresinin toplanmasÄ±, TÃ¼rk Medeni Kanununun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi, Adnan Menderesâ€™in uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral EÅŸref Bitlis'in uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Abdullah Ã–calanâ€™Ä±n TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilmesi, TÃ¼rk Tayyare Cemiyetiâ€™nin kurulmasÄ±, Taksimâ€™de 6.Filo OlaylarÄ±, RuslarÄ±n Erzurumâ€™u iÅŸgali varâ€¦
12 Ada ile ilgili kararÄ±n verildiÄŸi Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±na aslÄ±nda TÃ¼rkiye de resmen davet edilmiÅŸti. Ancak Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan hÃ¼kÃ¼met konferansa katÄ±lmama yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Darbeci PaÅŸa HÃ¼seyin Avni PaÅŸaâ€™nÄ±n SeraskerliÄŸe gelmesi, ABD-Ä°spanya savaÅŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin 12 Adaâ€™nÄ±n Yunanistanâ€™Ä±n olduÄŸunu kabul etmesi, Erbakanâ€™Ä±n olaylÄ± brifingi, SSCBâ€™nin Afganistanâ€™dan tamamen Ã§ekiliÅŸi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Sevgililer GÃ¼nÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, James Cookâ€™un yerlilerce Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TBMMâ€™de vurulan Deli Halit PaÅŸanÄ±n Ã¶lmesi, II.Demirel HÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±, Ord. Prof. Dr. SÃ¼heyl Ãœnver'in vefatÄ±, Refik Hariri suikasti varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MoÄŸollarÄ±n BaÄŸdatÄ± yerle bir etmesi, Meclisi MebusanÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, Åžeyh Sait ayaklanmasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Federe Devletiâ€™nin kurulmasÄ± varâ€¦
12 Åžubat 1949'da ÅŸehid edilen Hasan El Benna'nÄ±n kurduÄŸu MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler Hareketi, etkisini ÅŸehadetinden sonra da Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n farklÄ± yerlerinde gÃ¶sterdi...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Moraâ€™da Yunan isyanÄ±, MaraÅŸâ€™Ä±n kurtuluÅŸu, Hasan El Bennaâ€™nÄ±n ÅŸehit edilmesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Yalta KonferansÄ±nÄ±n sona ermesi, Adalet Partisiâ€™nin kurulmasÄ±, KÄ±brÄ±s Devleti iÃ§in ilk adÄ±m, Tisa Nehri Ã§evre felaketi, HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barekâ€™in istifasÄ± varâ€¦
Sultan II. AbdÃ¼lhamit Hanâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼m hastalÄ±ÄŸÄ± 5 Åžubat 1918 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra ÅŸiddetli bir mide aÄŸrÄ±sÄ±yla nefes darlÄ±ÄŸÄ± baÅŸ gÃ¶stermiÅŸtir
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Japon-Rus savaÅŸÄ±, II.AbdÃ¼lhamitâ€™in vefatÄ±, 12 Adaâ€™nÄ±n Yunanistanâ€™a bÄ±rakÄ±lmasÄ±, 6.Filonun Ä°stanbulâ€™a geliÅŸi varâ€¦