GÃ¼ncelleme: 02:37, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Tarihte bugÃ¼n: Malcolm X (Malik El Åžahbaz) ÅŸehit edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

BÃ¼yÃ¼k Ekonomik Kriz â€˜â€™Kara Ã‡arÅŸambaâ€™â€™ YaÅŸandÄ± (2001)

Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezerâ€™in BaÅŸbakan BÃ¼lent Ecevitâ€™e anayasa kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± fÄ±rlatmasÄ± ile baÅŸlayan ekonomik dalgalanma 21 Åžubat 2001 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ tam bir krize dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Repo faizi gecelik 7500â€™lere fÄ±rladÄ±, Ä°MKB tarihinin en kÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerinden birini yaÅŸadÄ±. HÃ¼kÃ¼met para politikasÄ±nda ciddi deÄŸiÅŸikliklere gitmek zorunda kaldÄ±.

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°

Malcolm X (Malik El Åžahbaz) Åžehit Edildi (1965)

ABDâ€™deki siyasi MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¶nde gelen liderlerindendir. Ä°slamiyet ile hapishanede tanÄ±ÅŸtÄ±. Siyah MÃ¼slÃ¼manlar hareketine katÄ±ldÄ±. Hacca gitmesi ve orada Ä°slamiyetin sadece siyahlara deÄŸil bÃ¼tÃ¼n insanlara hitap eden eÅŸitlikÃ§i anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± farketti ve benimsedi. ABDâ€™ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde Ã§izgisi deÄŸiÅŸen Malcolm X mÃ¼cadelesini eÅŸitlikÃ§i bir anlayÄ±ÅŸla sÃ¼rdÃ¼rmek istedi. Fakat 21 Åžubat 1965 tarihinde Harlemâ€™de bir toplantÄ± esnasÄ±nda suikaste uÄŸradÄ± ve 16 kurÅŸun yarasÄ± alarak ÅŸehit oldu. Bu suikast hala karanlÄ±k yÃ¶nÃ¼nÃ¼ korumaktadÄ±r.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Sevr AntlaÅŸmasÄ±nÄ± Yeniden GÃ¶zden GeÃ§irmek iÃ§in Londra KonferansÄ± BaÅŸladÄ± (1921)

TBMM Ordusunun YunanlÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± ve Rusya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamasÄ± Ä°tilaf Devletlerini Sevr AntlaÅŸmasÄ±nÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irmeye itti. Bu amaÃ§la 21 Åžubat 1921â€™de Londra KonferansÄ± dÃ¼zenlendi. Konferans da TÃ¼rkiye adÄ±na iki faklÄ± temsilci grubu vardÄ±. Anadoluâ€™dan giden TBMM grubu ve Ä°stanbulâ€™dan giden OsmanlÄ± Devleti grubu. Ä°lk gÃ¼n konferansa Ankaraâ€™dan giden TÃ¼rk temsilcileri yetiÅŸemediÄŸi iÃ§in Yunan delegasyonunun gÃ¶rÃ¼ÅŸleri dinlenildi. Ancak konferans sonunda herhangi bir somut antlaÅŸma saÄŸlanamayacaktÄ±r.

Åžeyh Sait AyaklanmasÄ± Nedeniyle Bir KÄ±sÄ±m DoÄŸu Ä°llerinde SÄ±kÄ±yÃ¶netim Ä°lan Edildi (1925)

Erganiye baÄŸlÄ± Piran KÃ¶yÃ¼â€™nde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma Åžeyh Saidâ€™in sahiplenmesi ile 13 Åžubat 1925â€™teDoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesine yayÄ±lanÂ bÃ¼yÃ¼k bir ayaklanmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ bir dizi tedbir aldÄ±. Bu tedbirlerden bir tanesi de 21 Åžubat 1925 tarihinde bir kÄ±sÄ±m doÄŸu illerini kapsayan sÄ±kÄ±yÃ¶netim kararÄ±nÄ±n ilan edilmesidir.

Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™ye Suikast GiriÅŸiminde Bulunuldu (1964)

BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™ye baÅŸbakanlÄ±ktan ayrÄ±lÄ±rken silahlÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan 21 Åžubat 1964â€™te suikast giriÅŸiminde bulunuldu.Ã§ BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n aracÄ±nÄ± delen kurÅŸunlar ona isabet etmedi. Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ bu olayÄ±n devamÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k programÄ± dahilinde hareket etti.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri GÃ¼neÅŸ HarekatÄ±na BaÅŸladÄ± (2008)

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri TBMM tarafÄ±ndan verilen sÄ±nÄ±r Ã¶tesi tezkeresine dayanarak 21 Åžubat 2008 tarihinde hava destekli bir kara harekatÄ± dÃ¼zenledi. Bu operasyonun adÄ± GÃ¼neÅŸ HarekatÄ± idi. Sekiz gÃ¼n sÃ¼ren operasyon sonunda TÃ¼rk birlikleri verilen hedeflere ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve gÃ¶revini tamamlayarak baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1927. Time dergisi, Mustafa Kemal PaÅŸaâ€™yÄ± ikinci kez kapak yaptÄ±.

1949. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± komutanlarÄ±ndan, eski bakanlardan Ali Ã‡etinkaya Ã¶ldÃ¼.

1958. Ä°lk TÃ¼rkiye Profesyonel Futbol Ligi baÅŸladÄ±; Ä°zmirspor- Beykoz arasÄ±nda yapÄ±lan ilk maÃ§ta, ilk golÃ¼ Ä°zmirsporlu Ã–zcan attÄ±.

1958. Cemal AbdÃ¼l NasÄ±r, BirleÅŸik Arap Cumhuriyeti BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

1989. Sovyetler BirliÄŸiâ€™nin Ã‡ekoslovakyaâ€™yÄ± iÅŸgalini protesto etmek iÃ§in kendini yakan Ã‡ek Ã¶ÄŸrencinin mezarÄ±na Ã§iÃ§ek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkum oldu.

Â 1993. EczacÄ±baÅŸÄ± Bayan Voleybol TakÄ±mÄ±, Avrupa Konfederasyon KupasÄ±â€™nda ikinci oldu.

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