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Günün Haberleri
02:26, 22 Şubat 2017 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:40, 22 Şubat 2017 Çarşamba

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Tarihte bugün: Albay Talat Aydemir darbe girişiminde bulundu
Tarihte bugün: Albay Talat Aydemir darbe girişiminde bulundu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Talat Aydemir’in darbe girişimi, 1848 İhtilallerinin başlaması, Pakistan’ın Bangladeş’in bağımsızlığını tanıması var…

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir Hükümet Darbesi Yapmak İstedi (1962)

27 Mayıs Darbesi Sonrasında İsmet İnönü başbakanlığında CHP-AP koalisyon hükümeti kurulmuştu. Ancak darbe sonrasında darbeci subaylar arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlamıştı. İşte bu rahatsızlığın sonrasında Harp Okulları Komutanı Albay Talat Aydemir öncülüğünde bir darbe girişiminde bulunuldu. Ancak darbe başarılı olmadı. Hükümetin verdiği söz doğrultusunda darbeciler affedildi. Sadece bazı üst düzey komutanların yeri değiştirildi ve bazı subaylar da emekli edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

II.Murat Bizans İle Sulh Yaptı (1424)

II.Murat tahta geçtikten bir süre sonra Bizans’ın desteği ile ortay a çıkan amcası Şehzade Mustafa Çelebi ile uğraşmak zorunda kaldı. Bu meseleyi hallettikten sonra iç savaşın en büyük sebebi olan Bizans İmparatorlu üzerine yürüdü ve İstanbul’u kuşattı. İki ay kadar süren kuşatmadan netice alınamadı ve kuşatma kaldırıldı. Bizanslılar ile yıllık 300 bin akçe vergi vermeleri şartıyla 22 Şubat 1424’te barış yapıldı.

Sakız Adası Venediklilerden Geri Alındı (1695)

Mezomorta Hüseyin Paşa Venediklilere karşı arka arkaya zaferler kazandı. Son olarak Koyun Adaları zaferi Sakız yolunu açmıştı. Daha sonra yaklaşık beş aydır Venediklilerin elinde bulunan Sakız Adası 22 Şubat 1695 tarihinde tekrar fethedilerek hakimiyet altına alındı.

1848 İhtilalleri Başladı (1848)

Fransa Kralı ülkede giderek kalabalıklaşan ve bir çok sorun ile boğuşan işçi sınıfına kulaklarını tıkamış ve sertlikle sorunları çözmeye çalışmıştı. Bu arada demokrasi isteyen liberallerin istekleri de dikkate alınmıyordu. Sosyal sorunların giderek artması siyasi çeşitliliği ve anlaşmazlığı da arttırmıştı. Hükümetin muhalefetin özgürlüklerini kısıtlama yoluna gitmesi 22 Şubat 1948’de ihtilalin patlamasına neden oldu.

Fransa’da başlayan bu ihtilal benzer sorunlar yaşayan bir çok Avrupa ülkesinde domino etkisi yaparak yayıldı. 1848 İhtilalleri Avrupa’da bir çok kralı tahtından etmiş ya da krallar liberal isteklere boyun eğmek zorunda kalmışlardır.

İngilizler Maraş’ı İşgal Ettiler (1919)

Mondros Ateşkes Antlaşmasının yedinci maddesini gerekçe gösteren İtilaf Devletleri daha önceki aralarında ki gizli paylaşım antlaşmaları doğrultusunda Anadolu’yu işgale başladılar. İngilizler Antep’ten sonra Maraş’ı da işgal etmek için yola çıktılar. İngilizler 22 Şubat 1919’da şehirdeki Hıristiyan din adamları ve Ermenilerin karşılama töreni ile Maraş’a girdiler. İngilizler daha sonra bu bölgeyi Fransızlara terk edeceklerdir.

İkinci İslam Zirvesi Başladı Pakistan Bangladeş’in Bağımsızlığını Tanıdı (1974)

Çoğunlukla İsrail’in işgal faaliyetlerinin görüşüldüğü ikinci İslam Zirvesi Pakistan’ın Lahor kentinde 22 Şubat 1974 tarihinde toplandı. İsrail’in işgal ettiği yerlerden çekilmesi, Kudüs’ün Arap olarak kalması ve Filistinlilere milli haklarının tanınması istenmiştir. Zirvede İslam ülkeleri ekonomik dayanışmasının ilkeleri ele alındı. En önemli sonuçlardan birisi Pakistan’ın Bangladeş’in bağımsızlığını tanıması oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

 1950. Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.

 1972. Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk “Free Shop”, Yeşilköy Havalimanı’nda açıldı.

 1991. Irak kuvvetleri, Kuveyt’teki petrol bölgelerini ateşe verdi.

 1994. Somali’deki görevlerini başarıyla tamamlayan Türk Birliği yurda döndü.

2000 . Diyarbakır'da olay çıkardığı gerekçesiyle yargılanan İtalyan gazeteci Dino Giovanni Frisullo ifade vermek için geldiği Türkiye'ye alınmayarak sınır dışı edildi.

2001. Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200’leri gördü.

2002 . Angola'nın isyancı lideri Jonas Savimbi, askeri birliklerce öldürüldü.

2008 . Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde üslenmiş PKK/KONGRA-GEL mensuplarını etkisiz kılmak ve bölgedeki örgütsel altyapıyı kullanılmaz hale getirmek amacıyla 21 Şubat 2008 günü saat 19.00'dan itibaren Hava Kuvvetleri ile desteklenen bir sınır ötesi kara harekatı başlattığı açıklandı.

2009 . Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 madenci öldü, onlarcası galerilerde mahsur kaldı.



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