TARİHTE BUGÜN: Türkiye'den Almanya ve Japonya’ya savaş ilanı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
Türkiye Almanya Ve Japonya’ya Kağıt Üzerinde Savaş İlan Etti (1945)
II. Dünya savaşı boyunca Türkiye’yi savaşa sokmak için özellikle İngiltere ve ABD çok gayret saf etmişlerdi. Ancak Türkiye buna yanaşmamış ve oyalama taktiği uygulamıştı. Türkiye II. Dünya savaşı sonunda galip devletler arasında yer alarak Birleşmiş Milletlerde söz sahibi olmak için savaş biterken Almanya ve Japonya’ya 23 Şubat 1945’te savaş ilan etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Ruslar İstanbul Önlerine Kadar Geldiler (1878)
İngiliz donanmasına ait bir filonun İstanbul önlerine demirlemesi Rusları harekete geçirdi. Rus başkomutanı Osmanlı Devletine ültimatom vererek 10 bin civarında Rus askerinin Ayestefanos’a yerleşmesine izin verilmesini istedi. Osmanlı Devleti Rusların bu isteğini kabul etti. Bunun üzerine Rus askerleri 23 Şubat 1878’de Atestefanos’a (Yeşilköy)geldiler. Böylece Rus askerleri İstanbul’a Türk askerlerinden daha yakın bir konuma gelmiş oldular. Fakat çok istedikleri halde İngilizlerin tehdidi nedeniyle İstanbul’a giremediler.
Alman Mühendis Rudolf Diesel Dizel Motorun Patentini Aldı (1893)
Alman Mühendis Rudolf Diesel petrole olan bağımlılığı sona erdirmek için zengin kömür yataklarına sahip Almanya için kömürle çalışan bir motor üretmek istedi. Fakat bu mümkün olmayınca değişik yakıtlar üzerine çalıştı ve dizel motoru icat etti. Bu motorun patentini 23 Şubat 1893’te aldı. Bu motor yer fıstığından üretilen biodizel ile çalışıyordu.
Londra Konferansı’nda Türk Delegasyonu Dinlendi(1921)
TBMM Ordusunun Yunanlılar karşısında başarılı olması ve Rusya ile görüşmelere başlaması İtilaf Devletlerini Sevr Antlaşmasını yeniden gözden geçirmeye itti. Bu amaçla 21 Şubat 1921’de Londra Konferansı düzenlendi. Konferans da Türkiye adına iki faklı temsilci grubu vardı. Anadolu’dan giden TBMM Grubu ve İstanbul’dan giden Osmanlı Devleti Grubu. İlk gün konferansa Ankara’dan giden Türk temsilcileri yetişemediği için Yunan delegasyonunun görüşleri dinlenildi. Türk heyeti 23 Şubat 1920’de yalnız olarak dinlenildi. Ancak konferans sonunda herhangi bir somut antlaşma sağlanamayacaktır.
Talat Aydemir Teslim Oldu (1962)
Harp Okulları Komutanı Talat Aydemir başlattığı darbe girişiminde ordunun genelinden destek göremeyince başarısız oldu. Darbeciler 23 Şubat 1962 günü Genelkurmay Başkanına teslim oldular.
Suriye’de Kanlı Bir Darbe Gerçekleştirildi (1966)
Genelkurmay Başkanı Salah Cedid Hava Kuvvetleri komutanı Hafız Esad’ında desteğini alarak 23 Şubat 1966’da Suriye’de kanlı bir darbe gerçekleştirerek yönetime el koydu. Bu darbe Suriye tarihinin on üçüncü ve en kanlı darbesi olma özelliği taşıyordu.
İspanya’da Başarısız Bir Darbe Girişimi Oldu (1981)
Yarbay Antonio Tejero 20 jandarma ile 23 Şubat 1981 günü parlamento binasını basarak darbe girişiminde bulundu. Ancak beklediğini elde edemeyeceğini anlayan darbeciler teslim oldular ve yargılanarak 30 yıla yakın hapis cezası aldılar.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1653. Batı Anadolu’daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak’ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.
1919. İtalya’da Benito Mussolini Faşist Parti’yi kurdu.
1942. Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya’nın Petropolis kentinde, eşiyle beraber intihar etti.
1945. Türkiye-Amerika İkili Yardım Anlaşması imzalandı.
1963. Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.
1971. Şair ve Yazar Halit Fahri Ozansoy 80 yaşında öldü.
1994. Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.
1997. Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen “Dolly” adlı koyunun, İskoçya’daki Roslin Enstitüsü’nde kopyalandığı duyuruldu.
1998. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, sakallı, başörtülü ve kimliksiz öğrencilerin yerleşke ve binalara girişini yasakladı.
1998 . Usame bin Ladin bir fetva yayımlayarak bütün Yahudi ve haçlılara karşı cihad ilan etti.
1999 . Avusturya'da Galtür köyüne çığ düştü: 31 kişi öldü.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusların İstanbul önlerine gelmesi, Diesel Motorun patentinin alınması, Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilanı, Suriye tarihinin en kanlı darbesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Talat Aydemir’in darbe girişimi, 1848 İhtilallerinin başlaması, Pakistan’ın Bangladeş’in bağımsızlığını tanıması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 2001 Ekonomik Krizi, Malcolm X'in (Malik El Şahbaz) şehit edilmesi, Londra Konferansının başlaması, TSK’nın Güneş Operasyonu var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rus Donanmasının İstanbul'a gelmesi, İstanbul’da Elektrikli Tramvayın hizmete girmesi, Boğaziçi Köprüsünün temelinin atılması, Mısır’da tren yangını var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İbrahim Ethem Hazretlerinin vefatı, Çanakkale Savaşı’nın başlaması, Said Nursi’nin Ruslara esir düşmesi, Halkevlerinin açılması, Kıbrıs için Londra Anlaşmasının imzalanması, 2001 ekonomik krizinin başlaması var…
Islahat Fermanı’na en şiddetli itiraz ve muhalefet Müslümanlardan gelmiş ve fermanın okunmasının ardından traji-komik hadiseler yaşanmıştı
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İzmir İktisat Kongresinin toplanması, Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesi, Adnan Menderes’in uçağının düşmesi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi, Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurulması, Taksim’de 6.Filo Olayları, Rusların Erzurum’u işgali var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Darbeci Paşa Hüseyin Avni Paşa’nın Seraskerliğe gelmesi, ABD-İspanya savaşı, Türkiye'nin 12 Ada’nın Yunanistan’ın olduğunu kabul etmesi, Erbakan’ın olaylı brifingi, SSCB’nin Afganistan’dan tamamen çekilişi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sevgililer Gününün ortaya çıkışı, James Cook’un yerlilerce öldürülmesi, TBMM’de vurulan Deli Halit Paşanın ölmesi, II.Demirel Hükümetinin istifası, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in vefatı, Refik Hariri suikasti var…
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Moğolların Bağdat'ı yerle bir etmesi, Meclisi Mebusanın kapatılması, Şeyh Sait ayaklanmasının başlaması, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulması var…
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