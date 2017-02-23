Tarihte bugün: Nizam-ı Cedit kuruldu

Dünya Bülteni / Tarih Servisi
Avrupa Tarzında Yeni Bir Ordu ‘’Nizam-ı Cedit’’ Kuruldu (1793)
Yeniçeri ocağının yetersiz olduğunu ve devletin başına açtığı sorunları göz önünde bulunduran Sultan III.Selim büyük bir tehlikeyi göze alarak 24 Şubat 1793’te Nizam-I Cedit adında yeni bir ordu kurulması çalışmasını başlattı. Nizam-ı Cedit ordusu Fransız subaylar ve teknisyenlerin danışmanlığı ile oluşturuldu. Nizam-ı Cedit ordusunun giderleri oluşturulan İrad-ı Cedit hazinesi tarafından karşılanıyordu. Bu ordu ilk başarısını Akka önlerinde yine Fransızları yenerek gösterdi. Ancak III.Selim’in tahttan indirilmesi ile Nizam-ı Cedit ordusu da kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Sırbistan Bosna-Hersek’i Avusturya’dan İstedi (1909)
Bosna-Hersek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından Osmanlı Devletinden koparılarak ilhak edilmişti. Bosna-Hersek’i kendi toprağı olarak gören Sırbistan 24 Şubat 1909’da Avusturya-Macaristan’dan burasını kendisine vermesini istedi. Bu istek reddedildi.
Yahudileri Filistin’e Götüren Struma Gemisi Ruslar Tarafından Batırıldı (1942)
Romanya’nın Köstence limanından hareket eden ve Filistin’e gitmek isteyen Yahudileri taşıyan Struma gemisi 24 Şubat 1942’de Karadeniz’de bir patlama sonucu battı. Patlamanın nedeninin yıllar sonra bir Rus denizaltısından atılan torpil olduğu ortaya çıktı. Bu olayda 800’e yakın Yahudi hayatını kaybetmiş sadece bir kişi kurtulabilmiştir.
Almanya’nın Ankara Büyükelçisine Suikast Girişiminde Bulunuldu (1942)
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen’e 24 Şubat 1942 tarihinde suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi yara almadan kurtuldular. Bu suikastin SSCB ile bağlantılı olduğunun düşünülmesi Türk-Sovyet ilişkilerinin gerilmesine neden oldu.
Juan Peron Arjantin Devlet Başkanı Oldu (1946)
Eski Genelkurmay Başkanı Juan Peron özellikle işçilerden aldığı destekle 24 Şubat 1946 tarihinde Arjantin devlet başkanı seçildi. Milliyetçi bir politika izledi. Ordu ve işçi desteğiyle ülkeyi ekonomik istikrara kavuşturmaya çalıştı. Ancak ülkede bir baskı rejimi oluşturarak özgürlükleri kısıtladı. İkinci kez seçildiğinde darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı.
Bağdat Paktı Kuruldu (1955)
Türkiye, Irak, Pakistan ve İran arasında 24 Şubat 1955 tarihinde Bağdat Paktı kuruldu. Bağdat Paktının diğer adı CENTO’dur ve İngiltere tarafından dışarıdan desteklenmektedir. Irak 1959’da pakttan ayrıldı.Pakt 1979’a kadar devam etmiştir.
I.Körfez Savaşında Kara Harekatı Başladı (1991)
Irak’ın Kuveyt’i işgal ettiği gerekçesi ile başlayan I.Körfez savaşında Irak’a yönelik hava harekatının arkasından 24 Şubat 1991 tarihinde koalisyon güçleri tarafından Irak’a yönelik bir kara harekatı başlatıldı. ABD öncülüğünde Suudi Arabistan’ın kuzeyinden başlatılan harekat üç gün sürdü ve sonunda Irak direnişi kırılarak ateşkes yapıldı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1848. Fransa’da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi.
1908. Dr. Galip Üstün tarafından “Topkapı Fukaraperver Cemiyeti” kuruldu.
1910. Sanayii Nefise Mektebi’nin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.
1918. Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.
1922. Elazığ’da, Milli Mücadele yanlısı “Satveti Milliye” adlı gazete çıkmaya başladı.
1936. Fenerbahçe Galatasaray’ı 6-1 yendi.
1942. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen’e, Ankara’da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.
1954. Tuna Nehri’nden Karadeniz’e, oradan da İstanbul Boğazı’na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz’ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.
1955. Türkiye’nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul’da, Avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.
1977. Türk Fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü’ne ve Einstein Madalyası’na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD’li Fizikçi S. Glashow ile paylaştı.
1984. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kabe’yi ziyaret etti.
1987. Sovyetler Birliği’nde (SSCB) Gorbaçov ilk kez “Glasnost”tan (Açıklık Politikası) söz etti.
1995. Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.
1999 . Çin havayollarına ait Tupolev TU-154 tipi bir yolcu uçağı Wenzhou havaalanına inişe geçtiği sırada düştü: 61 kişi öldü.
2002 . Salt Lake City'de (Utah, ABD) düzenlenen Kış Olimpiyatları sona erdi.
2010. Balıkesir Dursunbey'de 4 yıl önce 17 madenciye mezar olan maden ocağında grizu patlaması sonucu 19 madenci yaşamını yitirdi. Maden ocağının sahibi "Biz madenciler bununla yaşamak zorundayız" derken, Başbakan Erdoğan da, ‘işyerinde 20 gün önce inceleme yapıldı’ dedi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması, Yahudileri taşıyan Struma Gemisinin batırılması, Bağdat Paktının kurulması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusların İstanbul önlerine gelmesi, Diesel Motorun patentinin alınması, Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilanı, Suriye tarihinin en kanlı darbesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Talat Aydemir’in darbe girişimi, 1848 İhtilallerinin başlaması, Pakistan’ın Bangladeş’in bağımsızlığını tanıması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 2001 Ekonomik Krizi, Malcolm X'in (Malik El Şahbaz) şehit edilmesi, Londra Konferansının başlaması, TSK’nın Güneş Operasyonu var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rus Donanmasının İstanbul'a gelmesi, İstanbul’da Elektrikli Tramvayın hizmete girmesi, Boğaziçi Köprüsünün temelinin atılması, Mısır’da tren yangını var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İbrahim Ethem Hazretlerinin vefatı, Çanakkale Savaşı’nın başlaması, Said Nursi’nin Ruslara esir düşmesi, Halkevlerinin açılması, Kıbrıs için Londra Anlaşmasının imzalanması, 2001 ekonomik krizinin başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Timur’un ölümü, İlk kapitülasyonların verilmesi, Koyun Adaları Zaferi, Islahat Fermanının ilanı var…
Birinci İzmir İktisat Kongresi ile Savaştan yeni çıkmış bir ülkede ekonominin sahip oldukları ve olmadıkları belirlenmiş, ekonomik hedefler tayin edilmiş, karma ekonomi modelinin temelleri hazırlanmıştır
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İzmir İktisat Kongresinin toplanması, Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesi, Adnan Menderes’in uçağının düşmesi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi, Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurulması, Taksim’de 6.Filo Olayları, Rusların Erzurum’u işgali var…
12 Ada ile ilgili kararın verildiği Paris Barış Konferansına aslında Türkiye de resmen davet edilmişti. Ancak İsmet İnönü’nün başkanlığında toplanan hükümet konferansa katılmama yönünde karar aldı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Darbeci Paşa Hüseyin Avni Paşa’nın Seraskerliğe gelmesi, ABD-İspanya savaşı, Türkiye'nin 12 Ada’nın Yunanistan’ın olduğunu kabul etmesi, Erbakan’ın olaylı brifingi, SSCB’nin Afganistan’dan tamamen çekilişi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sevgililer Gününün ortaya çıkışı, James Cook’un yerlilerce öldürülmesi, TBMM’de vurulan Deli Halit Paşanın ölmesi, II.Demirel Hükümetinin istifası, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in vefatı, Refik Hariri suikasti var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Moğolların Bağdatı yerle bir etmesi, Meclisi Mebusanın kapatılması, Şeyh Sait ayaklanmasının başlaması, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulması var…
12 Şubat 1949'da şehid edilen Hasan El Benna'nın kurduğu Müslüman Kardeşler Hareketi, etkisini şehadetinden sonra da İslam coğrafyasının farklı yerlerinde gösterdi...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mora’da Yunan isyanı, Maraş’ın kurtuluşu, Hasan El Benna’nın şehit edilmesi var