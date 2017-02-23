Güncelleme: 00:17, 24 Şubat 2017 Cuma

Tarihte bugün: Nizam-ı Cedit kuruldu

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Avrupa Tarzında Yeni Bir Ordu ‘’Nizam-ı Cedit’’ Kuruldu (1793)

Yeniçeri ocağının yetersiz olduğunu ve devletin başına açtığı sorunları göz önünde bulunduran Sultan III.Selim büyük bir tehlikeyi göze alarak 24 Şubat 1793’te Nizam-I Cedit adında yeni bir ordu kurulması çalışmasını başlattı. Nizam-ı Cedit ordusu Fransız subaylar ve teknisyenlerin danışmanlığı ile oluşturuldu. Nizam-ı Cedit ordusunun giderleri oluşturulan İrad-ı Cedit hazinesi tarafından karşılanıyordu. Bu ordu ilk başarısını Akka önlerinde yine Fransızları yenerek gösterdi. Ancak III.Selim’in tahttan indirilmesi ile Nizam-ı Cedit ordusu da kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sırbistan Bosna-Hersek’i Avusturya’dan İstedi (1909)

Bosna-Hersek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından Osmanlı Devletinden koparılarak ilhak edilmişti. Bosna-Hersek’i kendi toprağı olarak gören Sırbistan 24 Şubat 1909’da Avusturya-Macaristan’dan burasını kendisine vermesini istedi. Bu istek reddedildi.

Yahudileri Filistin’e Götüren Struma Gemisi Ruslar Tarafından Batırıldı (1942)

Romanya’nın Köstence limanından hareket eden ve Filistin’e gitmek isteyen Yahudileri taşıyan Struma gemisi 24 Şubat 1942’de Karadeniz’de bir patlama sonucu battı. Patlamanın nedeninin yıllar sonra bir Rus denizaltısından atılan torpil olduğu ortaya çıktı. Bu olayda 800’e yakın Yahudi hayatını kaybetmiş sadece bir kişi kurtulabilmiştir.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisine Suikast Girişiminde Bulunuldu (1942)

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen’e 24 Şubat 1942 tarihinde suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi yara almadan kurtuldular. Bu suikastin SSCB ile bağlantılı olduğunun düşünülmesi Türk-Sovyet ilişkilerinin gerilmesine neden oldu.

Juan Peron Arjantin Devlet Başkanı Oldu (1946)

Eski Genelkurmay Başkanı Juan Peron özellikle işçilerden aldığı destekle 24 Şubat 1946 tarihinde Arjantin devlet başkanı seçildi. Milliyetçi bir politika izledi. Ordu ve işçi desteğiyle ülkeyi ekonomik istikrara kavuşturmaya çalıştı. Ancak ülkede bir baskı rejimi oluşturarak özgürlükleri kısıtladı. İkinci kez seçildiğinde darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı.

Bağdat Paktı Kuruldu (1955)

Türkiye, Irak, Pakistan ve İran arasında 24 Şubat 1955 tarihinde Bağdat Paktı kuruldu. Bağdat Paktının diğer adı CENTO’dur ve İngiltere tarafından dışarıdan desteklenmektedir. Irak 1959’da pakttan ayrıldı.Pakt 1979’a kadar devam etmiştir.

I.Körfez Savaşında Kara Harekatı Başladı (1991)

Irak’ın Kuveyt’i işgal ettiği gerekçesi ile başlayan I.Körfez savaşında Irak’a yönelik hava harekatının arkasından 24 Şubat 1991 tarihinde koalisyon güçleri tarafından Irak’a yönelik bir kara harekatı başlatıldı. ABD öncülüğünde Suudi Arabistan’ın kuzeyinden başlatılan harekat üç gün sürdü ve sonunda Irak direnişi kırılarak ateşkes yapıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1848. Fransa’da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi.

1908. Dr. Galip Üstün tarafından “Topkapı Fukaraperver Cemiyeti” kuruldu.

1910. Sanayii Nefise Mektebi’nin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.

1918. Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

1922. Elazığ’da, Milli Mücadele yanlısı “Satveti Milliye” adlı gazete çıkmaya başladı.

1936. Fenerbahçe Galatasaray’ı 6-1 yendi.

1942. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen’e, Ankara’da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1954. Tuna Nehri’nden Karadeniz’e, oradan da İstanbul Boğazı’na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz’ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.

1955. Türkiye’nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul’da, Avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.

1977. Türk Fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü’ne ve Einstein Madalyası’na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD’li Fizikçi S. Glashow ile paylaştı.

1984. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kabe’yi ziyaret etti.

1987. Sovyetler Birliği’nde (SSCB) Gorbaçov ilk kez “Glasnost”tan (Açıklık Politikası) söz etti.

1995. Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

1999 . Çin havayollarına ait Tupolev TU-154 tipi bir yolcu uçağı Wenzhou havaalanına inişe geçtiği sırada düştü: 61 kişi öldü.

2002 . Salt Lake City'de (Utah, ABD) düzenlenen Kış Olimpiyatları sona erdi.

2010. Balıkesir Dursunbey'de 4 yıl önce 17 madenciye mezar olan maden ocağında grizu patlaması sonucu 19 madenci yaşamını yitirdi. Maden ocağının sahibi "Biz madenciler bununla yaşamak zorundayız" derken, Başbakan Erdoğan da, ‘işyerinde 20 gün önce inceleme yapıldı’ dedi.

