Güncelleme: 00:17, 25 Şubat 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: İsrail İbrahim Camii'nde katliam yaptı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İsrail İbrahim Camiinde katliam yaptı(1994)

Filistin’de Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinde ki İbrahim Camii’nde 25 Şubat 1994 günü sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açıldı. Katliamda 60 civarında Müslüman şehit oldu ve yüzlerce Müslüman yaralandı. Katliamcılardan birisi Müslümanlar tarafından linç edildi. Bu olayın arkasından meydana gelen olaylarda yine bir çok Filistinli hayatını kaybetti. İsrail katliamın bir kişi tarafından yani linç edilen kişi tarafından yapıldığını iddia etti. Katliamdan sonra sekiz ay kapatılan camide İsrailliler kendi istedikleri şekilde düzenlemeler yapmışlardı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Şehzade Cem Sultan Vefat Etti (1495)

Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan kardeşi II.Bayezit ile giriştiği taht mücadelesini kaybetti. Son teşebbüsünden sonra Mısır’a gitmek isteyen Cem Sultan Rodos şövalyeleri tarafından Papa’ya teslim edildi. II.Bayezit Cem Sultan’ın serbest bırakılmaması karşılığında her yıl vergi verdi. Yaklaşık 12 yıl Avrupa’da kalan Cem Sultan Fransa kralına teslim edildikten kısa bir süre sonra 25 Şubat 1495 tarihinde vefat etti. Cenazesi dört yıl sonra Bursa’ya getirilerek defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Paris Barış Konferansı Toplandı (1856)

Kırım savaşının bitmesinin ardından 25 Şubat 1856’da yapılacak barış antlaşmasının esaslarını belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı toplandı. Konferansa Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve Sardunya katıldı.

Vagon-Li Şirketi Türkçe Konuşan Çalışanını Cezalandırdı ‘’ Vagon-Li Olayı’’( 1933)

İstanbul’da bulunan Fransız vagon şirketi müdürünün Türkçe konuşan bir çalışanını cezalandırması üzerine çıkan olaylardır. Türk şirket çalışanına Türkçe konuştuğu için on beş gün maaş kesimi ve on beş gün işten uzaklaştırma cezası verildi. Bu olayın duyulması üzerine İstanbul’da 25 Şubat 1933’te olaylar çıktı. Bu olayla birlikte vatandaş Türkçe konuş kampanyası başladı. Fransız şirketi özür diledi fakat devletleştirilmekten kurtulamadı.

Suriye’de Darbeler Zincirine Yeni Bir Halka Daha Eklendi (1954)

Albay Sami Hınnavi 1949’da darbe ile iktidara gelmişti. Albay Edip Çiçekli’de aynı yıl Hınnavi’yi devirdi. Çiçekli’nin partisinin 1953 seçimlerinden galip çıkması rakiplerini harekete geçirdi. Özellikle Baas Partisi’nin çabası ile 25 Şubat 1954’te yapılan darbe ile Edip Çiçekli iktidardan uzaklaştırıldı. Suriye’de Baas Partisi’nin etkili olduğu bir dönem başladı. Bu dönem Mısır ile yakınlaşma dönemi oldu.

Muhammed Ali Clay Dünya Boks Şampiyonu Oldu (1964)

ABD’li Müslüman siyahi boksör Muhammed Ali Clay 25 Şubat 1964 tarihinde dünya şampiyonu oldu. Miami Beach’te yapılan unvan maçında Muhammed Ali o güne kadar yenilmemiş rakibi Sonny Liston’u mağlup etti ve dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu.

Filipinlerde Darbe Gerçekleştirildi (1986)

Yirmi yıldır iktidarda bulunan ünlü diktatör Ferdinand Marcos öldürülen muhalefet liderinin eşi Corazon Aquino tarafından 25 Şubat 1986’da iktidardan düşürüldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1943. Talat Paşa’nın Almanya’da tahnit edilen naaşı İstanbul’a getirildi. Aynı gün Hürriyeti Ebediye Tepesi’nde toprağa verildi.

1950. “Çoruh” ilinin adı, “Artvin” olarak değiştirildi.

1991. Irak, Kuveyt’ten çekilme kararını açıkladı.

1991. Varşova Paktı feshedildi.

1996. İşadamı Vehbi Koç Antalya’da öldü.

2003 . Irak krizi konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM'ne sunuldu.

2009 . Türk Hava Yolları 1951 sefer sayılı uçuşu: İstanbul'dan 8:22 de havalanan uçak Schipol havaalanına inemeden düşerek 3 parçaya ayrıldı.