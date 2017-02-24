Güncelleme: 00:34, 27 Şubat 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Necmettin Erbakan vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Necmettin Erbakan Vefat Etti (2011)

Türk siyaset Tarihinin renkli ve güçlü isimlerinden eski başbakanlardan Necmettin Erbakan 27 Şubat 2011 tarihinde vefat etti. Konya bağımsız milletvekili olarak 1969 yılında başladığı siyasi hayatında kuruluşuna önderlik ettiği Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve kendisi ile bağlantılı olduğu iddiası ile Fazilet Partisi hep benzer gerekçelerle( irtica bahanesi başta olmak üzere) kapatıldı. Siyasi programını Milli Görüş olarak adlandırmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Vahhabilerin Lideri İdam Edildi (1819)

Vahhabilerin elinde ki Hicaz bölgesini ele geçiren Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın kuvvetleri Vahhabilerin merkezine kadar giderek lider Abdullah İbn Suud’u esir alarak İstanbul’a gönderdi. Abdullah İbn Suud 27 Şubat 1819 tarihinde İstanbul’da idam edildi.

Fransa Ve İngiltere Rusya’ya Ültimatom Verdiler (1854)

Rusya’nın Sinop’ta Osmanlı donanmasını yakması Avrupa’yı harekete geçirdi. İngiltere ve Fransa Karadeniz’e bir donanma gönderdiler. Rusya’ya yardım etmek isteyen Yunanistan’ı durdurdular. Fransa kralı III.Napoleon ile İngiltere kraliçesi Victorya,Rus Çarına bir ültimatom verdiler. Bu ultimatom da Rus Çarından Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve Osmanlı iç işlerine karışmaması isteniyordu. Rusya verilen bu ültimatomu reddetti ve Tuna üzerinden Rus orduları Osmanlı sınırlarını geçtiler.

Rusya’da İhtilalciler Zafer Kazandı (1917)

Rusya’a Ocak 1917’de başlayan Bolşevik ihtilal hareketi başkent Petersburg’u 27 Şubat 1917 tarihinde büyük oranda ele geçirdi. Mahkumlar serbest bırakıldı, çarlık rejiminin koruyucusu polis ve askerlerin silahlarına el konuldu.

Halife Abdülmecit Efendi Uyarıldı (1924)

Mustafa Kemal ve İsmet Paşa 27 Şubat 1924 tarihinde halife Abdülmecit Efendi’ye bir uyarı verdiler. Uyarıda Abdülmecit Efendi’nin Fatih’in kavuğunu bir daha takmaması Cuma selamlığına çıkmaması gibi isteklerde bulunuluyordu. Bu uyarı halifeliğin kaldırılacağının da ilk işareti sayılabilir çünkü birkaç gün sonra halifelik kaldırıldı.

Naziler Almanya’da Parlamento Binasını Yaktı (1933)

Almanya’nın başkenti Berlin’de 27 Şubat 1933 tarihinde Alman Parlamento binası Reichstag’da nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yanma nedeni bugünde tartışma konusu olsa da binanın Naziler tarafından yakılmış olma düşüncesi ağır basmaktadır. Çünkü bu yangın Nazileri muhaliflere karşı güçlendirmiş ve Nazi diktatörlüğünün önünü açmıştır.

Türkiye’de İlk Yapay Kalp Ameliyatı Yapıldı (1988)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde Türkiye’de ilk yapay kalp ameliyatı 27 Şubat 1988’de gerçekleştirildi. Kalp sorunu nedeniyle ölmek üzere olan bir kişiye jarvik-7 adı verilen bir suni kalp başarı ile takıldı. Ancak gerçek kalp bulunamayınca hasta birkaç gün yaşayabildi.

ABD Körfez Savaşında Kara Harekatının Sona Erdiğini Açıkladı (1991)

Irak’ın Kuveyt’i işgali sonrası ABD öncülüğünde Suudi Arabistan’ın kuzeyinden başlatılan kara harekatı üç gün sürdü ve 27 Şubat 1991’de ABD başkanı G. Bush harekatın sona erdiğini açıkladı. Arkasından direniş gücü kırılan Irak ile ateşkes yapıldı.

Şili Açıklarında Şiddetli Bir Deprem Meydana Geldi (2010)

Şili’nin yaklaşık 100 kilometre açıklarında 27 Şubat 2010 tarihin de 8.8 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Depremin kıyıya uzak bir bölgede oluşmasına rağmen yinede 300’den fazla kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1863. Türkiye’de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı’nda (Hipodrom) açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

1937. Özel girişimce inşa edilen ilk Türk gemisi “Belkıs”, Haliç’te denize indirildi.

1958. İstiklal Marşı’nın bestecisi Osman Zeki Üngör öldü.

1995. Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan milli futbolcu Tanju Çolak “suçu ihbar ettiği” gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2001. Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş’i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye çağırdı

2004 . Filipinler'de bir feribotta patlama meydana geldi: 116 kişi öldü.