Tarihte bugÃ¼n: Fas baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
Fas BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°lan Etti (1956)
1912 YÄ±lÄ±nda Fas Ä°spanya ve Fransa arasÄ±nda paylaÅŸÄ±larak sÃ¶mÃ¼rge haline getirildi. Ä°kinci DÃ¼nya savaÅŸÄ±nda ise baÅŸta ABD olmak Ã¼zere mÃ¼ttefiklerin Ã¼ssÃ¼ haline geldi. SavaÅŸtan sonra Fas bÃ¼yÃ¼k oranda FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgesi haline gelmiÅŸti. Ancak Sultan V. Muhammed Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hareketi giderek gÃ¼Ã§ kazandÄ±. Sonunda Fransa Fasâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmek zorunda kaldÄ±. Sultan V.Muhammedâ€™in 2 Mart 1956â€™da tahta geÃ§mesi ile Fas baÄŸÄ±msÄ±z oldu.
GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°
ÃœnlÃ¼ Alim Ve MutasavvÄ±f Emir Sultan Vefat Etti (1430)
Anadolu da yetiÅŸen bÃ¼yÃ¼k alim ve mutasavvÄ±f Emir Sultan 2 Mart 1430 tarihinde bir veba salgÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Soyu Hz. Peygamberimize (sav) ulaÅŸan Emir Sultan aynÄ± zamanda YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezidâ€™in de damadÄ± idi. TÃ¼rbesi Bursaâ€™da kendi ismiyle anÄ±lan camiin yanÄ±ndadÄ±r.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
OsmanlÄ± DonanmasÄ± Gelibolu Kalesini Fethetti (1354)
OsmanlÄ± Devleti KaresioÄŸullarÄ±nÄ±n ilhakÄ± ile kÃ¼Ã§Ã¼k bir de donanma sahibi olmuÅŸtu. TecrÃ¼beli denizci ve komutanlara sahip bu donanmayÄ± OsmanlÄ±lar geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Orhan Beyâ€™in oÄŸlu SÃ¼leyman PaÅŸa bu donanma ile Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±nÄ± gerek 2 Mart 1354 tarihinde Gelibolu kalesini ele geÃ§irdi. BurasÄ± Ã¶nemli bir deniz Ã¼ssÃ¼ydÃ¼.
MÃ¼himmat FabrikasÄ± YandÄ± O GÃ¼n Yahudilerin Ä°ÅŸe GelmediÄŸi SÃ¶ylentisi YayÄ±ldÄ± (1949)
Enver PaÅŸaâ€™nÄ±n kardeÅŸi Azerbaycan fatihi Nuri PaÅŸa'nÄ±n Ä°stanbul SÃ¼tlÃ¼ceâ€™de Mermi ve mÃ¼himmat fabrikasÄ± vardÄ±. Bu fabrika MÄ±sÄ±r ile silah antlaÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan bir sÃ¼re sonra 2 Mart 1949â€™da bÃ¼yÃ¼k bir yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Nuri PaÅŸaâ€™nÄ±n Ä°stanbul iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tehlike oluÅŸturacak yayÄ±lmayÄ± engellemek iÃ§in iÃ§eride kapÄ±yÄ± kapatÄ±p kendisini feda ettiÄŸi ve bÃ¶ylelikle bÃ¼yÃ¼k bir facianÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ildiÄŸi anlatÄ±lmaktadÄ±r.
Emekli Orgeneral Mustafa MuÄŸlalÄ± Ä°dam CezasÄ± AldÄ± (1950)
Vanâ€™Ä±n Ã–zalp ilÃ§esinde hayvan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 1943 yÄ±lÄ±nda 33 kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ yargÄ±sÄ±z kurÅŸuna dizdirmekle suÃ§landÄ±ÄŸÄ± davada suÃ§lamalarÄ± kabul eden emekli orgeneral Mustafa MuÄŸlalÄ± 2 Mart 1950â€™de idam cezasÄ± aldÄ±. AdÄ± geÃ§en olayda kurÅŸuna dizilen 33 kiÅŸiden 32â€™si Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak yaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduran mahkeme heyeti bu cezayÄ± 20 yÄ±l hapse Ã§evirdi. Mustafa MuÄŸlalÄ± 71 yaÅŸÄ±nda iken bir yÄ±l sonra cezaevinde Ã¶ldÃ¼.
Fas BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ä°lan Etti (1956)
1912 YÄ±lÄ±nda Fas Ä°spanya ve Fransa arasÄ±nda paylaÅŸÄ±larak sÃ¶mÃ¼rge haline getirildi. Ä°kinci DÃ¼nya savaÅŸÄ±nda ise baÅŸta ABD olmak Ã¼zere mÃ¼ttefiklerin Ã¼ssÃ¼ haline geldi. SavaÅŸtan sonra Fas bÃ¼yÃ¼k oranda FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgesi haline gelmiÅŸti. Ancak Sultan V.Muhammed Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hareketi giderek gÃ¼Ã§ kazandÄ±. Sonunda Fransa Fasâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmek zorunda kaldÄ±. Sultan V.Muhammedâ€™in 2 Mart 1956â€™da tahta geÃ§mesi ile Fas baÄŸÄ±msÄ±z oldu.Â
TBMM DEP Milletvekillerinin DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± KaldÄ±rdÄ± (1994)
BaÅŸbakan Tansu Ã‡iller'in isteÄŸi Ã¼zeri 2 Mart 1994â€™te TBMMâ€™de altÄ± DEPâ€™li ve bir baÄŸÄ±msÄ±z milletvekilinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na son verildi. TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlÄ±klarÄ±, kaldÄ±rÄ±lanlar DEP Genel BaÅŸkanÄ± ve DiyarbakÄ±r Milletvekili Hatip Dicle, ÅžÄ±rnak Milletvekili Orhan DoÄŸan, MuÅŸ Milletvekili SÄ±rrÄ± SakÄ±k, DiyarbakÄ±r Milletvekili Leyla Zana, Mardin Milletvekili Ahmet TÃ¼rk ve ÅžÄ±rnak BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Mahmut AlÄ±nak idi. TBMM Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda tutuklanan milletvekilleri vatan hainliÄŸi ile suÃ§lanÄ±yorlardÄ±.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Â 1924. Halk FÄ±rkasÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda, Åžerâ€™iye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ve Ã¶ÄŸretimin birleÅŸtirilmesine karar verildi.
1956. Fransa Fasâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± onayladÄ±.
1957. Sporcu, eÄŸitimci Selim SÄ±rrÄ± Tarcan Ã¶ldÃ¼.
1960. Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n hatÄ±rasÄ±na yayÄ±m yoluyla hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 18 ay hapis cezasÄ± daha aldÄ±.
Â 1994. YÃ¶netmen Bilge OlgaÃ§, evinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 54 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.
1998 . Galileo uzay sondasÄ±ndan gelen bilgilere gÃ¶re Jupiter'in Ay'Ä± Europa'nÄ±n kalÄ±n buzla kaplÄ± yÃ¼zeyinin altÄ±nda sÄ±vÄ± bir okyanus var.
2000. TÃ¼rk Halk MÃ¼ziÄŸi sanatÃ§Ä±sÄ± Ã–zay GÃ¶nlÃ¼m Ã¶ldÃ¼.
2000. Ä°ngiltere, 16 aydÄ±r Londraâ€™da ev hapsinde tutulan eski Åžili diktatÃ¶rÃ¼ Pinochetâ€™in salÄ±verilmesine karar verdi. Pinochet, kendisini isteyen Ã¼lkeler itiraz etmeden, Ã¼lkeyi terk etti.
2000 . Ä°ngiltere, 16 aydÄ±r Londra'da ev hapsinde tutulan eski Åžili diktatÃ¶rÃ¼ Pinochet'in salÄ±verilmesine karar verdi.
2004 . BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re Irak'ta kitle imha silahlarÄ± yok.
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