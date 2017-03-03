GÃ¼ncelleme: 00:42, 03 Mart 2017 Cuma

Tarihte bugÃ¼n: Halifelik kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

TBMMâ€™de Halifelik KaldÄ±rÄ±ldÄ± ve AynÄ± GÃ¼n TBMM Bir Ã‡ok Ã–nemli Karar AldÄ± (1924)

Halifelik makamÄ± laÄŸvedilerek 1350 yÄ±llÄ±k bir Ä°slam mÃ¼essesi ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Son halife AbdÃ¼lmecit Efendi ve OsmanlÄ± hanedan Ã¼yelerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.(3 Mart 1924)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Ã–ÄŸretim birliÄŸi) kabul edilerek bÃ¼tÃ¼n okullar Milli eÄŸitim bakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±.(3 Mart 1924)

Åžeriye ve Evkaf Vekaleti kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Yerine Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kuruldu. Yine aynÄ± gÃ¼n Erkan-Ä± Harbiye Vekaleti kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve yerine Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruldu. (3 Mart 1924)

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°

YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid Vefat Etti (1403)

YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid Anadolu TÃ¼rk birliÄŸini bÃ¼yÃ¼k oranda saÄŸladÄ± HaÃ§lÄ±larÄ± NiÄŸbolu savaÅŸÄ±nda aÄŸÄ±r bir bozguna uÄŸrattÄ± (1396). OsmanlÄ± tarihinde ilk kez Ä°stanbulâ€™u kuÅŸatan hÃ¼kÃ¼mdar oldu. Ancak 1402 yÄ±lÄ±nda Timurâ€™la yaptÄ±ÄŸÄ± Ankara savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti ve esir dÃ¼ÅŸtÃ¼. Timur tarafÄ±ndan bir kafese konularak Anadoluâ€™da dolaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonunda AkÅŸehirâ€™de 3 Mart 1403 gÃ¼nÃ¼ vefat etti.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°kinci Mahmut KÄ±lÄ±k KÄ±yafet DÃ¼zenlemesi YaptÄ± (1829)

Ä°kinci Mahmut 3 Mart 1829â€™da kÄ±lÄ±k kÄ±yafet dÃ¼zenlemesi getirdi. Buna gÃ¶re devlet memurlarÄ±na fes, setre, pantolon ve Ä°stanbulin giyme mecburiyeti getirildi. SarÄ±k ve cÃ¼bbe ilmiye sÄ±nÄ±fÄ± tarafÄ±ndan giyilecekti. BÃ¶ylece TÃ¼rk tarihinin ilk kÄ±yafet inkÄ±labÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ oldu.

ABD Ä°stanbul MaslahatgÃ¼zarÄ±na ElÃ§i ÃœnvanÄ±nÄ± Verdi (1839)

OsmanlÄ± ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkiler 1830â€™lardan itibaren remi nitelik kazanmaya baÅŸladÄ±. Bu iliÅŸkiler sonrasÄ±nda ABD 3 Mart 1839â€™da Ä°stanbulâ€™da bulunan maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± elÃ§i seviyesine yÃ¼kseltti.

Ayastefanos AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1878)

OsmanlÄ± Devleti 1877-1878 OsmanlÄ±-Rus savaÅŸÄ±nda aÄŸÄ±r bir yenilgi almÄ±ÅŸtÄ±. Ruslar batÄ±da Ä°stanbul Ã¶nlerine , doÄŸuda ise Erzurum Ã¶nlerine kadar gelmiÅŸti. Her tÃ¼rlÃ¼ dÄ±ÅŸ destekten de yoksun olan OsmanlÄ± Devleti 3 Mart 1878â€™de RuslarÄ±n dikte ettiÄŸi Ayastefanos AntlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalamak zorunda kaldÄ±. AntlaÅŸma imzalanÄ±nca durumun vahametini fark eden Avrupa devletlerinin mÃ¼dahalesi ile bu antlaÅŸma hiÃ§ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulamadÄ±. Ancak ilk defa Ermeni meselesini gÃ¼ndeme getirmesi bakÄ±mÄ±ndan da Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r.

Mustafa Kemal Ä°lk Kez TÃ¼rkÃ§e Ä°badetten Bahsetti (1922)

Mustafa Kemal TÃ¼rkÃ§e ibadet konusunu ilk kez TBMMâ€™nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ dÃ¶neminde 3 Mart 1922â€™de TBMM kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde dile getirdi. Bu konuÅŸmasÄ±nda Mustafa Kemal ilk kez TÃ¼rkÃ§e ezan, hutbe ve kametten sÃ¶z etmiÅŸti.

DiyanetÂ TÃ¼rkÃ§e Ezan, Hutbe ve Salat OkunmasÄ± HakkÄ±nda Bildiri YayÄ±nladÄ± (1933)

Bursa olayÄ± Ã¼zerine Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 3 Mart 1933â€™te bir bildiri yayÄ±nlayarak camilerde ezan hutbe ve salatÄ±n TÃ¼rkÃ§e okunacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir. Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ dÃ¶nemine kadar bu konuda herhangi bir kanuni dÃ¼zenleme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ bu bildiri esas alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

TÃ¼rk HavacÄ±lÄ±k Tarihinin En BÃ¼yÃ¼k KazasÄ± Meydana Geldi (1974)

TÃ¼rk Hava YollarÄ±na ait bir yolcu uÃ§aÄŸÄ± Paris-Londra seferini yaparken3 Mart 1974â€™te Parisâ€™in kuzeyinde ormanlÄ±k alana Ã§akÄ±ldÄ±. Bu olayda 346 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1883 - Mektebi Sanayii Nefise (GÃ¼zel Sanatlar Akademisi) Ã¶ÄŸretime aÃ§Ä±ldÄ±.

1891 - Futbolda penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ± kuralÄ± getirildi.

1915 - Ä°leride NASA adÄ±nÄ± alacak olak NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) kuruldu.

1918 - Erzurum ilinin AÅŸkale ilÃ§esi Ermeni iÅŸgalinden kurtuldu.

1923 - BÃ¶lgedeki denetimini kaybetmek istemeyen Ä°ngilizler, GÃ¼neyli KÃ¼rtlere saldÄ±rdÄ±lar. Ä°ngiliz hava kuvvetlerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda KÃ¼rt kÃ¶yleri bombalandÄ± ve 10,000 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. YaÅŸanan bu olay Ã¼zerine Berzenci hareketi 1924 yÄ±lÄ±nda yenildi

1923 - Time dergisinin ilk sayÄ±sÄ± yayÄ±mlandÄ±.

1925 - Åžeyh Said ayaklanmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini Ã¶nlemek iÃ§in, Takrir-i SÃ¼kun Kanunu kabul edildi; Ä°stiklal Mahkemeleri kuruldu.

1931 - Ä°stanbul'da toplanan Berberler Kongresi'nde berber dÃ¼kkÃ¢nlarÄ±nÄ±n cuma gÃ¼nleri tatil edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

1938 - Suudi Arabistan'da petrol bulundu.

1942 - TÃ¼rk Ressamlar Cemiyeti Ä°stanbul'da kuruldu.

1952 - Erzurum'un Pasinler Ä°lÃ§esi'nde meydana gelen Richter Ã¶lÃ§eÄŸiyle 5,6 ÅŸiddetindeki deprem can ve mal kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±.133 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 262 kiÅŸi yaralandÄ±.

1952 - Ä°slam Demokrat Partisi mahkeme kararÄ±yla kapatÄ±ldÄ±. Genel BaÅŸkan Cevat Rifat Atilhan ve 15 kurucu Ã¼ye hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

1954 - Ä°stanbul Belediyesi ile Hazine arasÄ±nda ihtilaf konusu olan Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±, bir kanunla Ä°stanbul Belediyesi'ne devredildi. 1962 - Anayasa ve demokratik nizama karÅŸÄ± fiil ve davranÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla hazÄ±rlanan "Tedbirler Kanunu" Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1965 - Suat Hayri ÃœrgÃ¼plÃ¼ hÃ¼kÃ¼meti, 231 kabul, 200 ret ve Yakup Kadri KaraosmanoÄŸlu'nun verdiÄŸi 1 Ã§ekimser oy ile gÃ¼venoyu aldÄ±.

1966 - Ä°ngiliz havayollarÄ±na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uÃ§aÄŸÄ± Fuji daÄŸÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼: 124 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1969 - NASA, Apollo 9 uzay aracÄ±nÄ± fÄ±rlattÄ±.

1971 - Ankara'da 300 subaya hitaben bir konuÅŸma yapan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Memduh TaÄŸmaÃ§, "Gereken, gerektiÄŸi zaman yapÄ±lacaktÄ±r" dedi.

1989 - 4. Levent'te bir boya imalathanesinde patlama oldu. 3 bina Ã§Ã¶ktÃ¼,12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 40 kiÅŸi yaralandÄ±.

1992 - Zonguldak'ta Kozlu grizu faciasÄ±nda 127 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼,147 kiÅŸiden umut kesildi.

1993 - Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye girerek AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±na yerleÅŸen yaklaÅŸÄ±k 300 PKK militanÄ±ndan 38'i savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n bombardÄ±manÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼.

2002 - Ä°sviÃ§re'de halk oylamasÄ± sonuÃ§landÄ±: BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e Ã¼ye olmaya "evet" dediler.

2005 - Steve Fossett, tek baÅŸÄ±na, bir uÃ§akla hiÃ§ durmaksÄ±zÄ±n ve yakÄ±t ikmali yapmaksÄ±zÄ±n dÃ¼nya turu atan ilk kiÅŸi oldu. Yolculuk 40.234 km idi ve 67 saat 2 dakika sÃ¼rdÃ¼.

2006 - Randy Cunningham rÃ¼ÅŸvet suÃ§undan 8 yÄ±l 4 ay hapis ile 1.8 milyon dolar para cezasÄ±na mahkÃ»m oldu. SavcÄ± on yÄ±l ceza istemiÅŸti. Bu mahkeme kararÄ±, Amerikan tarihinde bir kongre milletvekiline verilen en yÃ¼ksek cezalardan biri.

2008 - Rusya'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imini BaÅŸbakan Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± Dimitriy Medvedev yÃ¼zde 70,28 oranÄ±nda oy alarak kazandÄ±. Medvedev, 7 MayÄ±s'ta yemin etti.

Â