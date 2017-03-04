GÃ¼ncelleme: 01:40, 04 Mart 2017 Cumartesi

Tarihte BugÃ¼n: OsmanlÄ± HanedanÄ± sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

Son Halife AbdÃ¼lmecit Efendi Ve YakÄ±nlarÄ± Yurt DÄ±ÅŸÄ±na SÃ¼rgÃ¼n Edildi (1924)

HalifeliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sonra baÅŸta halife olmak Ã¼zere OsmanlÄ± HanedanÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edilmesi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu karar gÃ¶re hanedanÄ±n erkek Ã¼yeleri 24 saat iÃ§erisinde kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n ise 3 gÃ¼n iÃ§erisinde yurt dÄ±ÅŸÄ± edilmesine karar verilmiÅŸti. Bu karara uygun olarak son halife AbdÃ¼lmecit Efendi 4 Mart 1924 tarihinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edildi. Otomobil ile Ã‡atalcaâ€™ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Son halife oradan trene bindirilerek Ä°sviÃ§reâ€™ye gÃ¶nderildi. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=149687&q=d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BC+olmayan+yolculuk

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°

KudÃ¼s Fatihi Selahaddin Eyyubi Vefat Etti (1193)

Selahattin Eyyubi TÃ¼rk-Ä°slam Tarihinin bÃ¼yÃ¼k hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan birisidir.MÄ±sÄ±r ve Suriyeâ€™de hakim olan Eyyubi devletinin kurucusudur. HaÃ§lÄ±lar ile baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼cadeleler vermiÅŸtir. Hittin savaÅŸÄ±nda HaÃ§lÄ±larÄ± aÄŸÄ±r bir maÄŸlubiyete uÄŸrattÄ±. KudÃ¼s ÅŸehrini HaÃ§lÄ±larÄ±n elinden geri aldÄ±. III.HaÃ§lÄ± Seferini sonuÃ§suz bÄ±rakarak Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir tehlikeden kurtardÄ±. Selahattin Eyyubi 4 Mart 1193â€™te Åžamâ€™da vefat etti.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ã‡Ä±nar VakasÄ± (Vaka-i Vakvakiye) BaÅŸladÄ± (1656)

OsmanlÄ± Tarihinin en kÃ¶tÃ¼ yeniÃ§eri isyanlarÄ±ndan olan tarihlerde Ã‡Ä±nar VakasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan isyan 4 Mart 1656â€™da isyancÄ±larÄ±n saraya yÃ¼rÃ¼mesi ile baÅŸladÄ±. Ä°syanÄ±n nedeni deÄŸeri dÃ¼ÅŸÃ¼k para ile maaÅŸ Ã¶denmesi idi. Bu olay sÄ±rasÄ±nda isyancÄ±lar birÃ§ok devlet adamÄ± ve saray gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler. Ã–ldÃ¼rÃ¼lenlerin cesetleri Sultan Ahmet meydanÄ±nda Ã‡Ä±nar aÄŸacÄ±na asÄ±ldÄ±. Ä°ranlÄ±larÄ±n bir efsanesinden esinlenerek bu olaya Vaka-i Vakvakiye adÄ± da verilmiÅŸtir. (DallarÄ±nda insan yetiÅŸtiÄŸi sÃ¶ylenen Vakvak aÄŸacÄ± efsanesi)

Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi Sona Erdi (1923)

KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±nÄ±n sona ermesi ile Ã¼lke ekonomisinin masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi. Bu karar gereÄŸince 17 Åžubat 1923â€™te ekonomik alanda faaliyet gÃ¶steren her kesimin temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi toplandÄ±. Kongrede ekonomik durum ortay konularak hÄ±zlÄ± bir kalkÄ±nma iÃ§in nelerin yapÄ±labileceÄŸi Ã¼zerinde duruldu. AyrÄ±ca Ä°ktisad-Ä± Misak kabul edildi. Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi 4 Mart 1923â€™te sona erdi.

Takrir-i SÃ¼kun Kanunu KaldÄ±rÄ±ldÄ± (1929)

Åžeyh Sait Ä°syanÄ± nedeniyle Ã§Ä±karÄ±lan Takrir-i SÃ¼kun Kanunu (Sessizlik Kanunu) yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BaÅŸlangÄ±Ã§ta iki yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan kanun uzatmalar ile dÃ¶rt yÄ±la ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kanun hÃ¼kÃ¼mete olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler veriyordu.

Ä°brahim Rugova Kosovaâ€™nÄ±n Ä°lk Devlet BaÅŸkanÄ± SeÃ§ildi (2002)

Kosovaâ€™da 1999 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan olaylar nedeniyle PiriÅŸtinaâ€™da sÃ¼rekli evinde gÃ¶zaltÄ±nda tutuldu. Kosova baÄŸÄ±msÄ±z olduktan sonra 4 Mart 2002'de Kosova'da BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde yapÄ±lan seÃ§imlerde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na kazandÄ±. BatÄ± dÃ¼nyasÄ± ile yakÄ±n iliÅŸkiler sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine dayalÄ± bir politikayÄ± benimsemiÅŸtir. Vefat edene kadar bu gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1934. Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde aÃ§Ä±lan â€˜â€™Ä°nkÄ±lap Tarihi EnstitÃ¼sÃ¼â€™â€™nde ilk dersi Milli EÄŸitim BakanÄ± Hikmet Bayur verdi.

1934. Ankara Radyosu yayÄ±nÄ±na baÅŸladÄ±.

1940. Ä°stanbulâ€™da yapÄ±lan AltÄ±ncÄ± Balkan GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±â€™nda TÃ¼rk takÄ±mÄ± beÅŸ birincilik alarak altÄ±ncÄ± kez ÅŸampiyon oldu.

1964. BM GÃ¼venlik Konseyi, KÄ±brÄ±sâ€™a uluslararasÄ± gÃ¼Ã§ gÃ¶nderme kararÄ± aldÄ±.

1992. Ä°spanyaâ€™dan Engizisyon baskÄ±sÄ±ndan kaÃ§arak OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸuâ€™na sÄ±ÄŸÄ±nan Museviler, TÃ¼rkiyeâ€™ye geliÅŸlerinin 500. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±lar.

1994. DokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±lan DEP milletvekilleri Leyla Zana, SÄ±rrÄ± SakÄ±k, Ahmet TÃ¼rk, Selim Sadak ve baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili Mahmut AlÄ±nak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. MezarcÄ± ve DEP ÅžÄ±rnak Milletvekili Selim Sadak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

2003 . Filipinler'in gÃ¼neyindeki bir havaalanÄ±nda, bir sÄ±rt Ã§antasÄ±na gizlenmiÅŸ bomba patladÄ±: 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.