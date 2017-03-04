Tarihte BugÃ¼n: OsmanlÄ± HanedanÄ± sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
Son Halife AbdÃ¼lmecit Efendi Ve YakÄ±nlarÄ± Yurt DÄ±ÅŸÄ±na SÃ¼rgÃ¼n Edildi (1924)
HalifeliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sonra baÅŸta halife olmak Ã¼zere OsmanlÄ± HanedanÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edilmesi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu karar gÃ¶re hanedanÄ±n erkek Ã¼yeleri 24 saat iÃ§erisinde kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n ise 3 gÃ¼n iÃ§erisinde yurt dÄ±ÅŸÄ± edilmesine karar verilmiÅŸti. Bu karara uygun olarak son halife AbdÃ¼lmecit Efendi 4 Mart 1924 tarihinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edildi. Otomobil ile Ã‡atalcaâ€™ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Son halife oradan trene bindirilerek Ä°sviÃ§reâ€™ye gÃ¶nderildi. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=149687&q=d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BC+olmayan+yolculuk
GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°
KudÃ¼s Fatihi Selahaddin Eyyubi Vefat Etti (1193)
Selahattin Eyyubi TÃ¼rk-Ä°slam Tarihinin bÃ¼yÃ¼k hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan birisidir.MÄ±sÄ±r ve Suriyeâ€™de hakim olan Eyyubi devletinin kurucusudur. HaÃ§lÄ±lar ile baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼cadeleler vermiÅŸtir. Hittin savaÅŸÄ±nda HaÃ§lÄ±larÄ± aÄŸÄ±r bir maÄŸlubiyete uÄŸrattÄ±. KudÃ¼s ÅŸehrini HaÃ§lÄ±larÄ±n elinden geri aldÄ±. III.HaÃ§lÄ± Seferini sonuÃ§suz bÄ±rakarak Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir tehlikeden kurtardÄ±. Selahattin Eyyubi 4 Mart 1193â€™te Åžamâ€™da vefat etti.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ã‡Ä±nar VakasÄ± (Vaka-i Vakvakiye) BaÅŸladÄ± (1656)
OsmanlÄ± Tarihinin en kÃ¶tÃ¼ yeniÃ§eri isyanlarÄ±ndan olan tarihlerde Ã‡Ä±nar VakasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan isyan 4 Mart 1656â€™da isyancÄ±larÄ±n saraya yÃ¼rÃ¼mesi ile baÅŸladÄ±. Ä°syanÄ±n nedeni deÄŸeri dÃ¼ÅŸÃ¼k para ile maaÅŸ Ã¶denmesi idi. Bu olay sÄ±rasÄ±nda isyancÄ±lar birÃ§ok devlet adamÄ± ve saray gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler. Ã–ldÃ¼rÃ¼lenlerin cesetleri Sultan Ahmet meydanÄ±nda Ã‡Ä±nar aÄŸacÄ±na asÄ±ldÄ±. Ä°ranlÄ±larÄ±n bir efsanesinden esinlenerek bu olaya Vaka-i Vakvakiye adÄ± da verilmiÅŸtir. (DallarÄ±nda insan yetiÅŸtiÄŸi sÃ¶ylenen Vakvak aÄŸacÄ± efsanesi)
Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi Sona Erdi (1923)
KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±nÄ±n sona ermesi ile Ã¼lke ekonomisinin masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi. Bu karar gereÄŸince 17 Åžubat 1923â€™te ekonomik alanda faaliyet gÃ¶steren her kesimin temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi toplandÄ±. Kongrede ekonomik durum ortay konularak hÄ±zlÄ± bir kalkÄ±nma iÃ§in nelerin yapÄ±labileceÄŸi Ã¼zerinde duruldu. AyrÄ±ca Ä°ktisad-Ä± Misak kabul edildi. Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi 4 Mart 1923â€™te sona erdi.
Takrir-i SÃ¼kun Kanunu KaldÄ±rÄ±ldÄ± (1929)
Åžeyh Sait Ä°syanÄ± nedeniyle Ã§Ä±karÄ±lan Takrir-i SÃ¼kun Kanunu (Sessizlik Kanunu) yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BaÅŸlangÄ±Ã§ta iki yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan kanun uzatmalar ile dÃ¶rt yÄ±la ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kanun hÃ¼kÃ¼mete olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler veriyordu.
Ä°brahim Rugova Kosovaâ€™nÄ±n Ä°lk Devlet BaÅŸkanÄ± SeÃ§ildi (2002)
Kosovaâ€™da 1999 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan olaylar nedeniyle PiriÅŸtinaâ€™da sÃ¼rekli evinde gÃ¶zaltÄ±nda tutuldu. Kosova baÄŸÄ±msÄ±z olduktan sonra 4 Mart 2002'de Kosova'da BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde yapÄ±lan seÃ§imlerde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na kazandÄ±. BatÄ± dÃ¼nyasÄ± ile yakÄ±n iliÅŸkiler sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine dayalÄ± bir politikayÄ± benimsemiÅŸtir. Vefat edene kadar bu gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1934. Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nde aÃ§Ä±lan â€˜â€™Ä°nkÄ±lap Tarihi EnstitÃ¼sÃ¼â€™â€™nde ilk dersi Milli EÄŸitim BakanÄ± Hikmet Bayur verdi.
1934. Ankara Radyosu yayÄ±nÄ±na baÅŸladÄ±.
1940. Ä°stanbulâ€™da yapÄ±lan AltÄ±ncÄ± Balkan GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±â€™nda TÃ¼rk takÄ±mÄ± beÅŸ birincilik alarak altÄ±ncÄ± kez ÅŸampiyon oldu.
1964. BM GÃ¼venlik Konseyi, KÄ±brÄ±sâ€™a uluslararasÄ± gÃ¼Ã§ gÃ¶nderme kararÄ± aldÄ±.
1992. Ä°spanyaâ€™dan Engizisyon baskÄ±sÄ±ndan kaÃ§arak OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸuâ€™na sÄ±ÄŸÄ±nan Museviler, TÃ¼rkiyeâ€™ye geliÅŸlerinin 500. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±lar.
1994. DokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±lan DEP milletvekilleri Leyla Zana, SÄ±rrÄ± SakÄ±k, Ahmet TÃ¼rk, Selim Sadak ve baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili Mahmut AlÄ±nak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. MezarcÄ± ve DEP ÅžÄ±rnak Milletvekili Selim Sadak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
2003 . Filipinler'in gÃ¼neyindeki bir havaalanÄ±nda, bir sÄ±rt Ã§antasÄ±na gizlenmiÅŸ bomba patladÄ±: 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Son Halifenin yurt dÄ±ÅŸÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edilmesi, Selahattin Eyyubiâ€™nin vefatÄ±, Ã‡Ä±nar VakasÄ±, Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi varâ€¦
Halife AbdÃ¼lmecid Efendi, sÃ¼rgÃ¼nde bulunduÄŸu Paris'te bÃ¼yÃ¼k bir yalnÄ±zlÄ±k iÃ§erisinde vefat etti ve cenazesinin TÃ¼rkiye'de defnedilmesine izin verilmedi
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezitâ€™in vefatÄ±, Ayestefanos antlaÅŸmasÄ±, HalifeliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, Diyanetten TÃ¼rkÃ§e ibadet bildirisi, THY uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Paris yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fas'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ±, Emir Sultanâ€™Ä±n vefatÄ±, Geliboluâ€™nun fethi, Mustafa MuÄŸlalÄ±'nÄ±n idam cezasÄ± almasÄ±, Ä°stanbulâ€™da MÃ¼himmat fabrikasÄ±nÄ±n yanmasÄ±, DEP Milletvekillerinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; TBMM-Afganistan Dostluk AntlaÅŸmasÄ±, ÃœskÃ¼dar vapurunun batmasÄ±, Bosna-Hersekâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, 1 Mart Tezkeresinin TBMMâ€™de reddedilmesi varâ€¦
Postmodern darbe' olarak da adlandÄ±rÄ±lan 28 Åžubatâ€™Ä±n Ã¼zerinden 20 yÄ±l geÃ§ti. Ä°ÅŸte 28 Åžubat darbesinde ve o dÃ¶nemde yaÅŸananlardan satÄ±rbaÅŸlarÄ±...
TÃ¼rkiye tarihine "post modern darbe" olarak geÃ§en 28 Åžubat sÃ¼reci bugÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ermenilerin HocalÄ±â€™da Azeri TÃ¼rklerini katletmesi, GenÃ§ Osmanâ€™Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, VarlÄ±k vergisini Ã¶deyemeyen 160 kiÅŸi AÅŸkaleâ€™ye sÃ¼rgÃ¼n edilmesi, Makedonya devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n uÃ§ak kazasÄ±nda Ã¶lmesi varâ€¦
26 Åžubat 1992'de, 106'sÄ± kadÄ±n, 70'i yaÅŸlÄ±, 63'Ã¼ Ã§ocuk olma Ã¼zere toplam 613 Azerbaycan vatandaÅŸÄ±nÄ±n katledildiÄŸi HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti ancak olayÄ±n failleri hala cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Nizam-Ä± Cedit ordusunun kurulmasÄ±, Yahudileri taÅŸÄ±yan Struma Gemisinin batÄ±rÄ±lmasÄ±, BaÄŸdat PaktÄ±nÄ±n kurulmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; RuslarÄ±n Ä°stanbul Ã¶nlerine gelmesi, Diesel Motorun patentinin alÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin Almanya ve Japonyaâ€™ya savaÅŸ ilanÄ±, Suriye tarihinin en kanlÄ± darbesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Talat Aydemirâ€™in darbe giriÅŸimi, 1848 Ä°htilallerinin baÅŸlamasÄ±, Pakistanâ€™Ä±n BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±masÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; 2001 Ekonomik Krizi, Malcolm X'in (Malik El Åžahbaz) ÅŸehit edilmesi, Londra KonferansÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, TSKâ€™nÄ±n GÃ¼neÅŸ Operasyonu varâ€¦