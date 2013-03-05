GÃ¼ncelleme: 01:01, 05 Mart 2017 Pazar

Tarihte bugÃ¼n: YeÅŸilay Cemiyeti kuruldu

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

Tarihin GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ En KanlÄ± DiktatÃ¶rlerden Biri Olan Stalin Ã–ldÃ¼ (1953)

BolÅŸevik devriminin Ã¶ncÃ¼lerinden olup GÃ¼rcÃ¼ asÄ±llÄ±dÄ±r. Leninâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndan iktidara gelmiÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k otuz yÄ±l SSCBâ€™yi idare etmiÅŸtir. Ä°daresi sÄ±rasÄ±nda SSCBâ€™de komÃ¼nizmin yerleÅŸmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¶ntemi (Ã¶zelliklede kan dÃ¶kmekten hiÃ§ kaÃ§Ä±nmamÄ±ÅŸ) uygulamÄ±ÅŸtÄ±r. DoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinde de komÃ¼nizmin yayÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcamÄ±ÅŸtÄ±r. SSCBâ€™nin kanlÄ± diktatÃ¶rÃ¼ Josef Stalin 5 Mart 1953 tarihinde Ã¶ldÃ¼.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°talyanlarÄ±n Elinde ki Antalya Fethedildi (1207)

Antalya Aldo Brandini adÄ±nda ki bir Ä°talyanâ€™Ä±n idaresinde bulunuyordu. Åžehri kuÅŸatan Anadolu SelÃ§uklu devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Sultan GÄ±yaseddin KeyhÃ¼srev ÅŸehrin KÄ±brÄ±s kralÄ±ndan yardÄ±m gÃ¶rmesi Ã¼zerine kuÅŸatmayÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bir sÃ¼re sonra ÅŸehirde bulunan Rum ahali Sultanâ€™dan yardÄ±m istedi. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en Sultan GÄ±yaseddin KeyhÃ¼srev 5 Mart 1207â€™de Antalyaâ€™yÄ± fethetti.

OsmanlÄ± Tarihinin En KÄ±sa SadrazamlÄ±ÄŸÄ± YaÅŸandÄ± (1656)

Zurnazen Mustafa PaÅŸa sadrazamlÄ±ÄŸa getirilmesinden altÄ± saat sonra askerin karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine 5 Mart 1656â€™da gÃ¶revden alÄ±ndÄ± ve yerine SiyavuÅŸ PaÅŸa atandÄ±.

YeÅŸilay Cemiyeti Kuruldu (1920)

Ä°ÅŸgal kuvvetleri Ã¶zellikle TÃ¼rk genÃ§liÄŸini alkol ve uyuÅŸturucuya alÄ±ÅŸtÄ±rarak iÅŸe yaramaz hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Bu amaÃ§la Ä°stanbulâ€™a getirdikleri iÃ§kileri ya bedava ya da Ã§ok ucuza halka veriyorlardÄ±. Bu ortam iÃ§erisinde kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar ile mÃ¼cadele etmek iÃ§in ÅžeyhÃ¼lislam Haydarizade Ä°brahim Efendiâ€™nin teÅŸviki ile 5 Mart 1920â€™de Ä°stanbulâ€™da bir YeÅŸilay Cemiyeti kuruldu.

Ä°lk Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Vefat Etti (1941)

KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ankara mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ iken Milli MÃ¼cadeleye verdiÄŸi destek ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. MilletvekilliÄŸide yapan RÄ±fat BÃ¶rekÃ§i Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ± ile ilk Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± oldu. BÃ¶rekÃ§izade Mehmet RÄ±fat Efendi 5 Mart 1941 tarihinde 80 yaÅŸlarÄ±nda iken vefat etti.

PKK MilitanlarÄ± Ã‡Ä±ÄŸ AltÄ±nda KaldÄ± (1993)

MuÅŸ ilinin KÄ±zÄ±lsu Vadisinde tespit edilen PKKâ€™lÄ± militanlar Ã¼zerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda 5 Mart 1993 tarihinde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu uÃ§ak saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 60 kadar militan Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼.



Ã‡ankÄ±rÄ± Valisi Ayhan Ã‡evikâ€™e BombalÄ± SaldÄ±rÄ± DÃ¼zenlendi (1999)

Ã‡ankÄ±rÄ± valisi Ayhan Ã‡evikâ€™e 5 Mart 1999â€™da TÄ°KKO Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da vali Ayhan Ã‡evik aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Koruma polisi ve saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgeden geÃ§en iki lise Ã¶ÄŸrencisi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1946. Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda ortaya Ã§Ä±kan ve Sovyetler BirliÄŸi ile DoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerini simgeleyen â€˜â€™Demirperdeâ€™â€™ kavramÄ±; ilk kez Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Winston Churchillâ€™in bir konuÅŸmasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±.

1971. AmerikalÄ± 4 asker Ankaraâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ THKO mensuplarÄ±nca kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Bir duyum Ã¼zerine polisin 5 Martâ€™ta Ã¼niversiteye dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±; Erdal Åžener adlÄ± Ã¶ÄŸrenci Ã¶ldÃ¼, yaralananlar oldu. ABDâ€™li askerler 8 Martâ€™ta serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

1994. BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Bosnaâ€™ya TÃ¼rk askeri gÃ¶nderilmesini kabul etti.

2000. HayÄ±rseverliÄŸi ile tanÄ±nan iÅŸadamÄ± Ä°zzet Baysal Ã¶ldÃ¼.