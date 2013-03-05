Tarihte bugÃ¼n: YeÅŸilay Cemiyeti kuruldu

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
Tarihin GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ En KanlÄ± DiktatÃ¶rlerden Biri Olan Stalin Ã–ldÃ¼ (1953)
BolÅŸevik devriminin Ã¶ncÃ¼lerinden olup GÃ¼rcÃ¼ asÄ±llÄ±dÄ±r. Leninâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndan iktidara gelmiÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k otuz yÄ±l SSCBâ€™yi idare etmiÅŸtir. Ä°daresi sÄ±rasÄ±nda SSCBâ€™de komÃ¼nizmin yerleÅŸmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¶ntemi (Ã¶zelliklede kan dÃ¶kmekten hiÃ§ kaÃ§Ä±nmamÄ±ÅŸ) uygulamÄ±ÅŸtÄ±r. DoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinde de komÃ¼nizmin yayÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcamÄ±ÅŸtÄ±r. SSCBâ€™nin kanlÄ± diktatÃ¶rÃ¼ Josef Stalin 5 Mart 1953 tarihinde Ã¶ldÃ¼.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ä°talyanlarÄ±n Elinde ki Antalya Fethedildi (1207)
Antalya Aldo Brandini adÄ±nda ki bir Ä°talyanâ€™Ä±n idaresinde bulunuyordu. Åžehri kuÅŸatan Anadolu SelÃ§uklu devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Sultan GÄ±yaseddin KeyhÃ¼srev ÅŸehrin KÄ±brÄ±s kralÄ±ndan yardÄ±m gÃ¶rmesi Ã¼zerine kuÅŸatmayÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bir sÃ¼re sonra ÅŸehirde bulunan Rum ahali Sultanâ€™dan yardÄ±m istedi. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en Sultan GÄ±yaseddin KeyhÃ¼srev 5 Mart 1207â€™de Antalyaâ€™yÄ± fethetti.
OsmanlÄ± Tarihinin En KÄ±sa SadrazamlÄ±ÄŸÄ± YaÅŸandÄ± (1656)
Zurnazen Mustafa PaÅŸa sadrazamlÄ±ÄŸa getirilmesinden altÄ± saat sonra askerin karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine 5 Mart 1656â€™da gÃ¶revden alÄ±ndÄ± ve yerine SiyavuÅŸ PaÅŸa atandÄ±.
YeÅŸilay Cemiyeti Kuruldu (1920)
Ä°ÅŸgal kuvvetleri Ã¶zellikle TÃ¼rk genÃ§liÄŸini alkol ve uyuÅŸturucuya alÄ±ÅŸtÄ±rarak iÅŸe yaramaz hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Bu amaÃ§la Ä°stanbulâ€™a getirdikleri iÃ§kileri ya bedava ya da Ã§ok ucuza halka veriyorlardÄ±. Bu ortam iÃ§erisinde kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar ile mÃ¼cadele etmek iÃ§in ÅžeyhÃ¼lislam Haydarizade Ä°brahim Efendiâ€™nin teÅŸviki ile 5 Mart 1920â€™de Ä°stanbulâ€™da bir YeÅŸilay Cemiyeti kuruldu.
Ä°lk Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Vefat Etti (1941)
KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ankara mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ iken Milli MÃ¼cadeleye verdiÄŸi destek ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. MilletvekilliÄŸide yapan RÄ±fat BÃ¶rekÃ§i Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ± ile ilk Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± oldu. BÃ¶rekÃ§izade Mehmet RÄ±fat Efendi 5 Mart 1941 tarihinde 80 yaÅŸlarÄ±nda iken vefat etti.
PKK MilitanlarÄ± Ã‡Ä±ÄŸ AltÄ±nda KaldÄ± (1993)
MuÅŸ ilinin KÄ±zÄ±lsu Vadisinde tespit edilen PKKâ€™lÄ± militanlar Ã¼zerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda 5 Mart 1993 tarihinde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu uÃ§ak saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 60 kadar militan Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼.
Ã‡ankÄ±rÄ± Valisi Ayhan Ã‡evikâ€™e BombalÄ± SaldÄ±rÄ± DÃ¼zenlendi (1999)
Ã‡ankÄ±rÄ± valisi Ayhan Ã‡evikâ€™e 5 Mart 1999â€™da TÄ°KKO Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da vali Ayhan Ã‡evik aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Koruma polisi ve saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgeden geÃ§en iki lise Ã¶ÄŸrencisi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1946. Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda ortaya Ã§Ä±kan ve Sovyetler BirliÄŸi ile DoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerini simgeleyen â€˜â€™Demirperdeâ€™â€™ kavramÄ±; ilk kez Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Winston Churchillâ€™in bir konuÅŸmasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±.
1971. AmerikalÄ± 4 asker Ankaraâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ THKO mensuplarÄ±nca kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Bir duyum Ã¼zerine polisin 5 Martâ€™ta Ã¼niversiteye dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±; Erdal Åžener adlÄ± Ã¶ÄŸrenci Ã¶ldÃ¼, yaralananlar oldu. ABDâ€™li askerler 8 Martâ€™ta serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
1994. BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Bosnaâ€™ya TÃ¼rk askeri gÃ¶nderilmesini kabul etti.
2000. HayÄ±rseverliÄŸi ile tanÄ±nan iÅŸadamÄ± Ä°zzet Baysal Ã¶ldÃ¼.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Antalyaâ€™nÄ±n fethi, YeÅŸilay Cemiyetinin kurulmasÄ±, Stalinâ€™in Ã¶lmesi, Ã‡ankÄ±rÄ± valisine saldÄ±rÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Son Halifenin yurt dÄ±ÅŸÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edilmesi, Selahattin Eyyubiâ€™nin vefatÄ±, Ã‡Ä±nar VakasÄ±, Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi varâ€¦
Halife AbdÃ¼lmecid Efendi, sÃ¼rgÃ¼nde bulunduÄŸu Paris'te bÃ¼yÃ¼k bir yalnÄ±zlÄ±k iÃ§erisinde vefat etti ve cenazesinin TÃ¼rkiye'de defnedilmesine izin verilmedi
AbdÃ¼lmecit ile birlikte hanedan mensubu ve hizmetliler de dahil 234 kiÅŸi on gÃ¼n iÃ§erisinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezitâ€™in vefatÄ±, Ayestefanos antlaÅŸmasÄ±, HalifeliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, Diyanetten TÃ¼rkÃ§e ibadet bildirisi, THY uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Paris yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fas'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ±, Emir Sultanâ€™Ä±n vefatÄ±, Geliboluâ€™nun fethi, Mustafa MuÄŸlalÄ±'nÄ±n idam cezasÄ± almasÄ±, Ä°stanbulâ€™da MÃ¼himmat fabrikasÄ±nÄ±n yanmasÄ±, DEP Milletvekillerinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; TBMM-Afganistan Dostluk AntlaÅŸmasÄ±, ÃœskÃ¼dar vapurunun batmasÄ±, Bosna-Hersekâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, 1 Mart Tezkeresinin TBMMâ€™de reddedilmesi varâ€¦
Postmodern darbe' olarak da adlandÄ±rÄ±lan 28 Åžubatâ€™Ä±n Ã¼zerinden 20 yÄ±l geÃ§ti. Ä°ÅŸte 28 Åžubat darbesinde ve o dÃ¶nemde yaÅŸananlardan satÄ±rbaÅŸlarÄ±...
TÃ¼rkiye tarihine "post modern darbe" olarak geÃ§en 28 Åžubat sÃ¼reci bugÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti
Tarihte BugÃ¼n YaÅŸanan Olaylar ArasÄ±nda; TÃ¼rkiyeâ€™de Ä°lk Yapay Kalp AmeliyatÄ± YapÄ±lmasÄ±, Vahhabi Liderin Ä°damÄ±, Rus Ã‡arlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Sonu, KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±nda Kara HarekatÄ±nÄ±n Sona Ermesi,Åžiliâ€™de Deprem, Erbakanâ€™Ä±n vefatÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ermenilerin HocalÄ±â€™da Azeri TÃ¼rklerini katletmesi, GenÃ§ Osmanâ€™Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, VarlÄ±k vergisini Ã¶deyemeyen 160 kiÅŸi AÅŸkaleâ€™ye sÃ¼rgÃ¼n edilmesi, Makedonya devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n uÃ§ak kazasÄ±nda Ã¶lmesi varâ€¦
26 Åžubat 1992'de, 106'sÄ± kadÄ±n, 70'i yaÅŸlÄ±, 63'Ã¼ Ã§ocuk olma Ã¼zere toplam 613 Azerbaycan vatandaÅŸÄ±nÄ±n katledildiÄŸi HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti ancak olayÄ±n failleri hala cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Cem Sultanâ€™Ä±n vefatÄ±, Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±nÄ±n toplanmasÄ±, Vagon-Li olayÄ±, Suriyeâ€™de darbe, Ä°srail'in Ä°brahim Camiinde katliam yapmasÄ± var...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Nizam-Ä± Cedit ordusunun kurulmasÄ±, Yahudileri taÅŸÄ±yan Struma Gemisinin batÄ±rÄ±lmasÄ±, BaÄŸdat PaktÄ±nÄ±n kurulmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; RuslarÄ±n Ä°stanbul Ã¶nlerine gelmesi, Diesel Motorun patentinin alÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin Almanya ve Japonyaâ€™ya savaÅŸ ilanÄ±, Suriye tarihinin en kanlÄ± darbesi varâ€¦