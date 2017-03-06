GÃ¼ncelleme: 00:10, 06 Mart 2017 Pazartesi

Tarihte bugÃ¼n: TÃ¼rkiye-AB GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±

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GÃœNÃœN OLAYI

TÃ¼rkiye GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ±nÄ± Ä°mzaladÄ± (1995)

TÃ¼rkiye-AB OrtaklÄ±k Konseyiâ€™nin 6 Mart 1995 tarihli toplantÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin Avrupa GÃ¼mrÃ¼k birliÄŸine giriÅŸine dair antlaÅŸma imzalandÄ±. Bu antlaÅŸmada kabul edilen kabul edilen 1/95 sayÄ±lÄ± OrtaklÄ±k Konseyi KararÄ± uyarÄ±nca, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren TÃ¼rkiyeâ€™nin AB gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸinde yer almasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°

Ã–mer Seyfettin Vefat Etti (1920)

Milli ve tarihi hikayeleri ile tanÄ±nan meÅŸhur yazar Ã–mer Seyfettin 36 yaÅŸÄ±nda 6 Mart 1920 gÃ¼nÃ¼ vefat etti. Eserlerinde sade bir TÃ¼rkÃ§e kullanmayÄ± tercih etmiÅŸtir. Hikayelerinden bazÄ±larÄ±: KaÅŸaÄŸÄ±,YalnÄ±z Efe, Bomba, Diyet vb.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°zmit KÃ¶rfezi Sapanca KanalÄ± Projesi Ä°Ã§in Ferman Ã‡Ä±ktÄ± (1591)

Donanma iÃ§in gerekli kerestenin Bolu DaÄŸlarÄ±ndan temin edilebilmesi amacÄ±yla Sapanca GÃ¶lÃ¼ ile Ä°zmit KÃ¶rfezi arasÄ±nda bir kanal inÅŸa edilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu projenin hayata geÃ§irilmesi iÃ§in Sultan III.Murat 6 Mart 1591â€™de bir ferman yayÄ±nladÄ±. Ancak bu proje uygulanamadÄ±.

Takrir-i SÃ¼kun YasasÄ± Ã‡erÃ§evesinde BazÄ± Gazete Ve Dergiler KapatÄ±ldÄ± (1925)

Ä°stanbulâ€™da yayÄ±nlanan altÄ± gazete ve dergi Takrir-i SÃ¼kun yasasÄ± gereÄŸince 6 Mart 1925 tarihinde kapatÄ±ldÄ±. Bu olay Ã¼zerine konuÅŸan Mustafa Kemal vatandaÅŸlardan milli birlik ve beraberliklerini korumalarÄ±nÄ± istedi.

Azerbaycanâ€™Ä±n Kurucusu Mehmet Emin Resulzade Vefat Etti (1955)

Mehmet Emin Resulzade 1917 yÄ±lÄ±nda tarihin ilk TÃ¼rk cumhuriyeti olan Azerbaycanâ€™Ä± kurmuÅŸtu. Ancak birkaÃ§ yÄ±l sonra bu devlet Sovyet iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± zamanda Azerbaycanâ€™Ä±n ilk cumhurbaÅŸkanÄ± olan Mehmet Emin Resulzade 6 Mart 1955 tarihine Ankaraâ€™da vefat etti. Cenazesi cebeci Asri mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilmiÅŸtir.

KÃ¼Ã§Ã¼kleri MuzÄ±r NeÅŸriyattan Koruma YasasÄ± (1986)

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi 6 Mart 1986â€™da yasalaÅŸan 3445 sayÄ±lÄ± kanun ile KÃ¼Ã§Ã¼kleri MuzÄ±r NeÅŸriyattan Koruma YasasÄ±nÄ± kabul etti. Bu kanun ile bu tÃ¼r eserlerin Ã¶n kapaklarÄ±na â€˜â€™kÃ¼Ã§Ã¼klere zararlÄ±dÄ±râ€™â€™ ibaresinin yazÄ±lmasÄ± zorunlu hale getirirken, kÃ¼Ã§Ã¼klere teÅŸhiri ve satÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±. Bu tÃ¼r yayÄ±nlarÄ±n poÅŸet iÃ§erisinde satÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Ä°stanbul Kartalâ€™da Dev-Sol Operasyonu YapÄ±ldÄ± (1993)

Ä°stanbul Kartalâ€™da bir eve polis 6 Mart 1993 gÃ¼nÃ¼ polis baskÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. AralarÄ±nda Dev-Sol Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n liderliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Bedri YaÄŸanâ€™Ä±n da bulunduÄŸu toplan beÅŸ kiÅŸi Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi. SHPâ€™liler olayda polisin yargÄ±sÄ±z infazda bulunduÄŸu suÃ§lamasÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ler.Â

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1927. Ä°stanbul Radyosu yayÄ±na baÅŸladÄ±.

1935. Oyun YazarÄ± Ä°bnÃ¼rrefik Ahmet Nuri (Sekizinci), 61 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

Â 1957. Afrikaâ€™da AltÄ±n KÄ±yÄ±sÄ±, Gana ismini alarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.

1961. Ä°ngiltere KraliÃ§esi II. Elizabeth, TÃ¼rkiye Ã¼zerinden geÃ§erken Ankaraâ€™ya geldi. EsenboÄŸa HavaalanÄ±â€™nda Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanÄ± Orgeneral Cemal GÃ¼rsel tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan II. Elizabeth, GÃ¼rsel ile 40 dakika gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra TÃ¼rkiyeâ€™den ayrÄ±ldÄ±.

1972. TBMM Adalet Komisyonu, Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve HÃ¼seyin Ä°nanâ€™Ä±n idam cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±.

2007. Endonezya'da 6,3 ÅŸiddetinde deprem: en az 70 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralandÄ±.