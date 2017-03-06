Tarihte bugÃ¼n: TÃ¼rkiye-AB GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
TÃ¼rkiye GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ±nÄ± Ä°mzaladÄ± (1995)
TÃ¼rkiye-AB OrtaklÄ±k Konseyiâ€™nin 6 Mart 1995 tarihli toplantÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin Avrupa GÃ¼mrÃ¼k birliÄŸine giriÅŸine dair antlaÅŸma imzalandÄ±. Bu antlaÅŸmada kabul edilen kabul edilen 1/95 sayÄ±lÄ± OrtaklÄ±k Konseyi KararÄ± uyarÄ±nca, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren TÃ¼rkiyeâ€™nin AB gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸinde yer almasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°
Ã–mer Seyfettin Vefat Etti (1920)
Milli ve tarihi hikayeleri ile tanÄ±nan meÅŸhur yazar Ã–mer Seyfettin 36 yaÅŸÄ±nda 6 Mart 1920 gÃ¼nÃ¼ vefat etti. Eserlerinde sade bir TÃ¼rkÃ§e kullanmayÄ± tercih etmiÅŸtir. Hikayelerinden bazÄ±larÄ±: KaÅŸaÄŸÄ±,YalnÄ±z Efe, Bomba, Diyet vb.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ä°zmit KÃ¶rfezi Sapanca KanalÄ± Projesi Ä°Ã§in Ferman Ã‡Ä±ktÄ± (1591)
Donanma iÃ§in gerekli kerestenin Bolu DaÄŸlarÄ±ndan temin edilebilmesi amacÄ±yla Sapanca GÃ¶lÃ¼ ile Ä°zmit KÃ¶rfezi arasÄ±nda bir kanal inÅŸa edilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu projenin hayata geÃ§irilmesi iÃ§in Sultan III.Murat 6 Mart 1591â€™de bir ferman yayÄ±nladÄ±. Ancak bu proje uygulanamadÄ±.
Takrir-i SÃ¼kun YasasÄ± Ã‡erÃ§evesinde BazÄ± Gazete Ve Dergiler KapatÄ±ldÄ± (1925)
Ä°stanbulâ€™da yayÄ±nlanan altÄ± gazete ve dergi Takrir-i SÃ¼kun yasasÄ± gereÄŸince 6 Mart 1925 tarihinde kapatÄ±ldÄ±. Bu olay Ã¼zerine konuÅŸan Mustafa Kemal vatandaÅŸlardan milli birlik ve beraberliklerini korumalarÄ±nÄ± istedi.
Azerbaycanâ€™Ä±n Kurucusu Mehmet Emin Resulzade Vefat Etti (1955)
Mehmet Emin Resulzade 1917 yÄ±lÄ±nda tarihin ilk TÃ¼rk cumhuriyeti olan Azerbaycanâ€™Ä± kurmuÅŸtu. Ancak birkaÃ§ yÄ±l sonra bu devlet Sovyet iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± zamanda Azerbaycanâ€™Ä±n ilk cumhurbaÅŸkanÄ± olan Mehmet Emin Resulzade 6 Mart 1955 tarihine Ankaraâ€™da vefat etti. Cenazesi cebeci Asri mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilmiÅŸtir.
KÃ¼Ã§Ã¼kleri MuzÄ±r NeÅŸriyattan Koruma YasasÄ± (1986)
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi 6 Mart 1986â€™da yasalaÅŸan 3445 sayÄ±lÄ± kanun ile KÃ¼Ã§Ã¼kleri MuzÄ±r NeÅŸriyattan Koruma YasasÄ±nÄ± kabul etti. Bu kanun ile bu tÃ¼r eserlerin Ã¶n kapaklarÄ±na â€˜â€™kÃ¼Ã§Ã¼klere zararlÄ±dÄ±râ€™â€™ ibaresinin yazÄ±lmasÄ± zorunlu hale getirirken, kÃ¼Ã§Ã¼klere teÅŸhiri ve satÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±. Bu tÃ¼r yayÄ±nlarÄ±n poÅŸet iÃ§erisinde satÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Ä°stanbul Kartalâ€™da Dev-Sol Operasyonu YapÄ±ldÄ± (1993)
Ä°stanbul Kartalâ€™da bir eve polis 6 Mart 1993 gÃ¼nÃ¼ polis baskÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. AralarÄ±nda Dev-Sol Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n liderliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Bedri YaÄŸanâ€™Ä±n da bulunduÄŸu toplan beÅŸ kiÅŸi Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi. SHPâ€™liler olayda polisin yargÄ±sÄ±z infazda bulunduÄŸu suÃ§lamasÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ler.Â
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1927. Ä°stanbul Radyosu yayÄ±na baÅŸladÄ±.
1935. Oyun YazarÄ± Ä°bnÃ¼rrefik Ahmet Nuri (Sekizinci), 61 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.
Â 1957. Afrikaâ€™da AltÄ±n KÄ±yÄ±sÄ±, Gana ismini alarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.
1961. Ä°ngiltere KraliÃ§esi II. Elizabeth, TÃ¼rkiye Ã¼zerinden geÃ§erken Ankaraâ€™ya geldi. EsenboÄŸa HavaalanÄ±â€™nda Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanÄ± Orgeneral Cemal GÃ¼rsel tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan II. Elizabeth, GÃ¼rsel ile 40 dakika gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra TÃ¼rkiyeâ€™den ayrÄ±ldÄ±.
1972. TBMM Adalet Komisyonu, Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve HÃ¼seyin Ä°nanâ€™Ä±n idam cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±.
2007. Endonezya'da 6,3 ÅŸiddetinde deprem: en az 70 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralandÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mehmet Emin Resulzadeâ€™nin vefatÄ±, Dev-Sol operasyonu, GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ± varâ€¦
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Halife AbdÃ¼lmecid Efendi, sÃ¼rgÃ¼nde bulunduÄŸu Paris'te bÃ¼yÃ¼k bir yalnÄ±zlÄ±k iÃ§erisinde vefat etti ve cenazesinin TÃ¼rkiye'de defnedilmesine izin verilmedi
AbdÃ¼lmecit ile birlikte hanedan mensubu ve hizmetliler de dahil 234 kiÅŸi on gÃ¼n iÃ§erisinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezitâ€™in vefatÄ±, Ayestefanos antlaÅŸmasÄ±, HalifeliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, Diyanetten TÃ¼rkÃ§e ibadet bildirisi, THY uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Paris yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸmesi varâ€¦
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; TBMM-Afganistan Dostluk AntlaÅŸmasÄ±, ÃœskÃ¼dar vapurunun batmasÄ±, Bosna-Hersekâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, 1 Mart Tezkeresinin TBMMâ€™de reddedilmesi varâ€¦
Postmodern darbe' olarak da adlandÄ±rÄ±lan 28 Åžubatâ€™Ä±n Ã¼zerinden 20 yÄ±l geÃ§ti. Ä°ÅŸte 28 Åžubat darbesinde ve o dÃ¶nemde yaÅŸananlardan satÄ±rbaÅŸlarÄ±...
TÃ¼rkiye tarihine "post modern darbe" olarak geÃ§en 28 Åžubat sÃ¼reci bugÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti
Tarihte BugÃ¼n YaÅŸanan Olaylar ArasÄ±nda; TÃ¼rkiyeâ€™de Ä°lk Yapay Kalp AmeliyatÄ± YapÄ±lmasÄ±, Vahhabi Liderin Ä°damÄ±, Rus Ã‡arlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Sonu, KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±nda Kara HarekatÄ±nÄ±n Sona Ermesi,Åžiliâ€™de Deprem, Erbakanâ€™Ä±n vefatÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ermenilerin HocalÄ±â€™da Azeri TÃ¼rklerini katletmesi, GenÃ§ Osmanâ€™Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, VarlÄ±k vergisini Ã¶deyemeyen 160 kiÅŸi AÅŸkaleâ€™ye sÃ¼rgÃ¼n edilmesi, Makedonya devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n uÃ§ak kazasÄ±nda Ã¶lmesi varâ€¦
26 Åžubat 1992'de, 106'sÄ± kadÄ±n, 70'i yaÅŸlÄ±, 63'Ã¼ Ã§ocuk olma Ã¼zere toplam 613 Azerbaycan vatandaÅŸÄ±nÄ±n katledildiÄŸi HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti ancak olayÄ±n failleri hala cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Cem Sultanâ€™Ä±n vefatÄ±, Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±nÄ±n toplanmasÄ±, Vagon-Li olayÄ±, Suriyeâ€™de darbe, Ä°srail'in Ä°brahim Camiinde katliam yapmasÄ± var...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Nizam-Ä± Cedit ordusunun kurulmasÄ±, Yahudileri taÅŸÄ±yan Struma Gemisinin batÄ±rÄ±lmasÄ±, BaÄŸdat PaktÄ±nÄ±n kurulmasÄ± var..