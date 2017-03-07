GÃ¼ncelleme: 00:22, 07 Mart 2017 SalÄ±

Tarihte bugÃ¼n: Åžerif HÃ¼seyin kendisini Halife ilan etti

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteniÂ

GÃœNÃœN OLAYI

Åžerif HÃ¼seyin Kendisini Halife Ä°lan Etti (1924)

TBMM tarafÄ±ndan 3 Mart 1924 tarihinde halifeliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Åžerif HÃ¼seyin kendisini 7 Mart 1924â€™te halife ilan etti. Ancak bu durum onun krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da sonu oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Åžerif HÃ¼seyin ile rekabet iÃ§erisinde olan Necd KralÄ± AbdÃ¼laziz es Suud onun halifeliÄŸini tanÄ±madÄ± ve Hicazâ€™Ä± ele geÃ§irmek iÃ§in harekete geÃ§ti. Åžerif HÃ¼seyin tahtÄ± oÄŸluna bÄ±rakarak Hicazâ€™dan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±. OÄŸlu Ali bir sÃ¼re dayandÄ± ise de baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ± ve Hicaz 1932â€™de tamamen Suudâ€™larÄ±n eline geÃ§ti.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Orhan Gazi Ä°znikâ€™i AldÄ± (1331)

Orhan Gazi, BizanslÄ±lardan o tarihlerde Bursaâ€™dan daha bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸehir olan Ä°znikâ€™i 7 Mart 1331â€™de, Â fethetti. Ä°znikâ€™i kurtarmak iÃ§in Bizans imparatoru III. Andronikos Paleologosâ€™un OsmanlÄ±â€™nÄ±n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Orhan Gazi, Ä°mparatorâ€™u Ä°zmit KÃ¶rfezi kuzeyinde, Gebze DarÄ±casÄ±na yakÄ±n Palekanon (Maltepe SavaÅŸÄ±)mevkiinde 8.000 kiÅŸilik ordusuyla karÅŸÄ±ladÄ±, yalnÄ±z 275 ÅŸehit vererek, dÃ¼ÅŸmanÄ± kolayca yendi.

Artvinâ€™in Ä°ÅŸgali Sona Erdi (1921)

Artvin 1877-1878 OsmanlÄ±-Rus savaÅŸÄ± sonunda Rusyaâ€™ya bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BolÅŸevik Ä°htilali sonrasÄ±nda I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±ndan Ã§ekilen Rusya yapÄ±lan antlaÅŸma neticesinde Artvinâ€™de yapÄ±lan halk oylamasÄ± ile bÃ¶lgeden Ã§ekildi. ArkasÄ±ndan Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ± ile Artvin Ä°ngiliz iÅŸgaline uÄŸradÄ±. Ä°ngilizlerin Ã§ekilmesi ile Artvinâ€™i GÃ¼rcistan iÅŸgal etti. Son olarak TBMM ile anlaÅŸan GÃ¼rcistan 7 Mart 1921 tarihinde Artvinâ€™i bÄ±raktÄ±.

Ä°stiklal Mahkemelerinin GÃ¶revine Son Verildi (1927)

Ä°stiklal Mahkemelerinin gÃ¶revine 7 Mart 1927â€™de son verildi. Ä°stiklal Mahkemeleriâ€™nin kararlarÄ± kesindi ve hiÃ§bir baÅŸka mercinin onayÄ± olmadan doÄŸrudan uygulanÄ±yordu. Ä°stiklal mahkemeleri gÃ¶rev sÃ¼resi iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k 60.000 kiÅŸi yargÄ±lanmÄ±ÅŸ Â 3.000â€™e yakÄ±n Â idam kararÄ± verilip infaz edilmiÅŸtir.

Hindistanâ€™Ä±n Pencap Eyaletinde MÃ¼slÃ¼manlara AteÅŸ AÃ§Ä±ldÄ± (1947)

Hindistanâ€™Ä±n Pencap eyaletinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteyen MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ã¼zerine 7 Mart 1947â€™de ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Bu olayda yaklaÅŸÄ±k 300 MÃ¼slÃ¼man hayatÄ±nÄ± kaybetti bir Ã§ok MÃ¼slÃ¼man ise yaralandÄ±.

Fransa ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ BÃ¼yÃ¼k GÃ¼cÃ¼ Olmak Ä°stiyordu (1966)

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± De Gaule Fransaâ€™yÄ± dÃ¼nyanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k gÃ¼cÃ¼ haline getirmek istiyordu. Hatta o bunu ÅŸu ÅŸekilde ifade etmiÅŸti: â€˜â€™ABD ve SSCBâ€™nin etkisinde olmayan bir dÃ¼nyada yeni bir dÃ¼zen ve yeni bir denge oluÅŸturmak â€˜â€™ Bu amaÃ§la Fransa 7 Mart 1966â€™da NATOâ€™nun askeri kanadÄ±ndan Ã§ekildi. Fakat siyasi iliÅŸkilerini devam ettirdi. Bu olayÄ±n sonucu olarak NATOâ€™nun merkezi Parisâ€™ten BrÃ¼kselâ€™e taÅŸÄ±ndÄ±.

Ã‡etin EmeÃ§ Ã–ldÃ¼ (1990)

HÃ¼rriyet gazetesi yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi ve aynÄ± zamanda yazarÄ± olan Ã‡etin EmeÃ§Â 7 Mart 1990â€™da Ä°stanbul Suadiyeâ€™de evinden iÅŸine gitmek iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dÃ¼zenlenen bir suikastla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AynÄ± olayda Ã‡etin EmeÃ§â€™in ÅŸofÃ¶rÃ¼ de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1954. Petrol iÅŸletmeciliÄŸini yabancÄ± sermayeye aÃ§an Petrol YasasÄ± Meclisâ€™te kabul edildi. Petrol Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kuruldu.

Â 1969. Golda Meir Ä°srailâ€™in ilk kadÄ±n baÅŸbakanÄ± oldu.

Â 1977. Pakistanâ€™da seÃ§imleri ZÃ¼lfikar Ali Butto kazandÄ±.

Â 1979. ABD uzay aracÄ± Voyager I, JÃ¼piter ve UranÃ¼sâ€™Ã¼n SatÃ¼rn gibi halkalara sahip olduÄŸunu keÅŸfetti. Voyager I, JÃ¼piterâ€™in halkalÄ± resimlerini dÃ¼nyaya gÃ¶nderdi.

Â 1983. Zonguldak EreÄŸli KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmeleriâ€™nin Kandilli Ã¼retim havzasÄ±ndaki ArmutÃ§uk OcaÄŸÄ±â€™nda meydana gelen patlamada 102 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 86 kiÅŸi yaralandÄ±.

Â 1989. Anayasa Mahkemesi, Ã¼niversitelerde â€˜â€™dini inanÃ§ sebebiyle boyun ve saÃ§larÄ±n Ã¶rtÃ¼ veya tÃ¼rbanla kapatÄ±lmasÄ±nÄ±â€™â€™ serbest bÄ±rakan yasayÄ± iptal etti.

