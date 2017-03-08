GÃ¼ncelleme: 01:40, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Tarihte bugÃ¼n: Aslan MaÅŸadov ÅŸehit oldu

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

KadÄ±n Ä°ÅŸÃ§ilerin Ã–ldÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼n â€˜â€™DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼â€™â€™ Oldu (1857)

ABDâ€™nin New York ÅŸehrinde Ã§alÄ±ÅŸama koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini isteyen dokuma iÅŸÃ§ileri bÃ¼yÃ¼k bir grev baÅŸlattÄ±lar. Polis grev yapan iÅŸÃ§ilere Ã§ok sert ÅŸekilde mÃ¼dahale etti. Fabrikaya kilitlenen iÅŸÃ§iler Ã§Ä±kan yangÄ±n sonrasÄ±nda kurtulmakta zorlandÄ±lar. KapÄ±larÄ±n kilitli olmasÄ± ve barikatlar nedeniyle 8 Mart 1857â€™de Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n olan 129 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°lk olarak 1910 yÄ±lÄ±nda bugÃ¼n Sosyalistlerin aldÄ±ÄŸÄ± bir karar ile â€˜â€™DÃ¼nya EmekÃ§i KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼â€™â€™ olarak kutlanmaya baÅŸlandÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler 1975 yÄ±lÄ±ndan itibaren 8 MartÄ±n DÃ¼nya kadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ±na karar verdi.

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°

Aslan MaÅŸadov Åžehit Oldu (2005)

SSCB KÄ±zÄ±lordusunda topÃ§u AlbaylÄ±ÄŸa kadar yÃ¼kselmiÅŸti. Ã‡eÃ§enistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k savaÅŸÄ±nda Ã¶nemli rol oynadÄ± Ã‡eÃ§enistan Devlet BaÅŸkanÄ± Dudayevâ€™in ÅŸehit olmasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi. IlÄ±mlÄ± politikalarÄ± ile tanÄ±ndÄ±. Ä°kinci Ã‡eÃ§en-Rus savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine tekrar daÄŸlara dÃ¶nerek gerilla savaÅŸÄ±na devam etti. Rus Ã¶zel kuvvetlerinin 8 Mart 2005â€™te bulunduÄŸu Yurt kasabasÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte ÅŸehit oldu.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

ABD Askerleri Masum Filipinlileri Katletti (1906)

ABD 20.YÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Filipinleri iÅŸgal etmiÅŸti. Filipinlileri uygarlaÅŸtÄ±rma gerekÃ§esi ile bir Ã§ok katliam gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti. Hatta bu katliamlar savaÅŸÄ±n bittiÄŸi 1902 yÄ±lÄ±ndan sonrada devam etmiÅŸti. Yazar Mark Twain bu katliamlarÄ± protesto etmiÅŸtir. ABD askerleri 8 Mart 1906 tarihinde Filipinlerde Moro Kraterine gizlenmiÅŸ olan aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nda bulunduÄŸu 600â€™e yakÄ±n kiÅŸiyi katlettiler. Â ABD askerleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen bu olay tarihe Moro Krateri katliamÄ± olarak geÃ§miÅŸtir.

Ä°ttihat Ve Terakkicilerin YargÄ±lanmasÄ± Ä°Ã§in Mahkeme Kuruldu (1919)

KurtuluÅŸu Ä°ngilizlerde gÃ¶ren Sadrazam Damat Ferit PaÅŸa Ä°ttihatÃ§Ä±larÄ± yargÄ±layarak Ä°ngiliz sempatisi kazanmak iÃ§in sadrazamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, 8 Mart 1919 tarihli kararname ile Nemrut Mustafa PaÅŸa baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda DivanÄ± Harbi Ã–rfinin kurulmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Adnan Menderes Ä°stifa Etti (1951)

Kabinesini yenilemek isteyen Adnan Menderes 8 Mart 1951 Tarihinde istifa etti. CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan tekrar gÃ¶revlendirilen Adnan Menderes hÃ¼kÃ¼meti yeniden kurdu.

Vehbi KoÃ§â€™un Ã‡alÄ±nan NaaÅŸÄ± Bulundu (1997)

ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Vehbi KoÃ§â€™un naaÅŸÄ± mezarÄ±ndan Ã§alÄ±ndÄ±. Vehbi KoÃ§â€™un naÅŸÄ± 8 Mart 1997 tarihinde Zincirlikuyu mezarlÄ±ÄŸÄ±nda bulundu. Bu olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilenler yakalandÄ±. Vehbi KoÃ§ ikinci bir cenaze tÃ¶reni ile tekrar defnedildi.

Abdullah GÃ¼l Fazilet Partisi Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Aday Oldu (2000)

Fazilet Partisinde yenilikÃ§i kanat olarak adlandÄ±rÄ±lan grubun desteÄŸi ile Abdullah GÃ¼l 8 Mart 2000 tarihinde genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday oldu. Fakat yapÄ±lan seÃ§imlerde yeterli Ã§oÄŸunluÄŸu elde edemedi ve Recai Kutan genel baÅŸkan oldu.

ElazÄ±ÄŸâ€™da Deprem Oldu (2010)

ElazÄ±ÄŸ'da 8 Mart 2010 tarihinde sabaha yakÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼ KarakoÃ§an ilÃ§esi BaÅŸyurt beldesi olan 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. Bu depremde 51 hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 74 kiÅŸi ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1933. TÃ¼rk Dili Tetkik Cemiyeti, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

1944. GÃ¼lmece unsuru taÅŸÄ±yan romanlarÄ±yla Ã¼nlenen HÃ¼seyin Rahmi GÃ¼rpÄ±nar, Heybeliadaâ€™daki kÃ¶ÅŸkÃ¼nde Ã¶ldÃ¼. GÃ¼rpÄ±nar, 17 AÄŸustos 1864â€™te Ä°stanbulâ€™da doÄŸmuÅŸtu.

1948. TanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir deri hastalÄ±ÄŸÄ±, â€˜â€™BehÃ§et HastalÄ±ÄŸÄ±â€™â€™ adÄ±yla dÃ¼nya tÄ±p literatÃ¼rÃ¼ne geÃ§en, deri ve zÃ¼hrevi hastalÄ±klar uzmanÄ± OrdinaryÃ¼s ProfesÃ¶r Dr. Hulusi BehÃ§et kalp krizi sonucu Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

Â 1952. ABD Philadelphiaâ€™da ilk suni kalp ameliyatÄ± yapÄ±ldÄ±.

1954. Devletin siyasal prestijine ve mali gÃ¼cÃ¼ne zarar getirdiÄŸine karar verilen ya da kiÅŸilerin Ã¶zel hayatÄ±na tecavÃ¼z eden yazÄ±lar yazan gazetecilere aÄŸÄ±r cezalar Ã¶ngÃ¶ren BasÄ±n Kanunu, TBMMâ€™den geÃ§ti.

1955. TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk kanserle savaÅŸ dispanseri aÃ§Ä±ldÄ±.

Â 1962. Ä°stanbul-Ankara-Adana seferini yapan THY Kop uÃ§aÄŸÄ± Toroslarâ€™da dÃ¼ÅŸtÃ¼. 8 yolcu ve 3 kiÅŸilik mÃ¼rettebat Ã¶ldÃ¼.

Â 1963. Suriyeâ€™de, bir darbe sonucu, BaasÃ§Ä±lar ve NasÄ±rcÄ±lar iktidarÄ± ele geÃ§irdi. BaasÃ§Ä± subaylar, ÅŸubat ayÄ±nda, Irakâ€™ta da yÃ¶netimi ele geÃ§irmiÅŸ ve BaÅŸbakan KasÄ±m Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Â 1972. Demokratik Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Menderes, Ankaraâ€™da havagazÄ±yla intihar etti. BaÅŸbakan Adnan Menderesâ€™in oÄŸullarÄ±ndan Mutlu Menderes, 1 Mart 1978â€™de trafik kazasÄ±nda Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. 15 Mart 1996â€™da ise AydÄ±n Menderes, trafik kazasÄ± sonucu felÃ§ oldu.

Â 1976. Ä°stanbulâ€™un ilk Ã§ok katlÄ± otoparkÄ±, KarakÃ¶yâ€™de hizmete girdi.

Â 1984. 8 ilde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulanmasÄ±yla ilgili â€˜â€™OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal YÃ¶netmeliÄŸiâ€™â€™ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Â 1996. LefkoÅŸa-Ä°stanbul seferini yapan KKTCâ€™ye ait bir yolcu uÃ§aÄŸÄ± kaÃ§Ä±rÄ±larak Ã¶nce Sofyaâ€™ya, ardÄ±ndan da MÃ¼nihâ€™e indirildi.

Â 2003 . Ä°stanbul-DiyarbakÄ±r seferini yapan THY'nin RC-100 tipi uÃ§aÄŸÄ±, DiyarbakÄ±r'a iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼: 74 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralÄ± kurtuldu.

2004 . Milli GÃ¼venlik Kurulu Genel SekreterliÄŸi YÃ¶netmeliÄŸinin gizliliÄŸini kaldÄ±ran yasanÄ±n ardÄ±ndan hazÄ±rlanan yeni yÃ¶netmelik de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. MGK Genel SekreterliÄŸi, yÃ¶netmelikte, baÅŸbakana baÄŸlÄ± bir kuruluÅŸ olarak tanÄ±mlandÄ±.

