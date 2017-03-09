GÃ¼ncelleme: 01:17, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Tarihte bugÃ¼n: Fas OsmanlÄ± himayesine girdi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteniÂ

GÃœNÃœN OLAYI

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EndÃ¼lÃ¼slÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlar OsmanlÄ±larÄ± destekledi Fas OsmanlÄ± Devleti Himayesine AlÄ±ndÄ± (1576) Cezayir Beylerbeyi Ramazan PaÅŸa elinde ki 15000 kiÅŸilik bir kuvvet ile kendisinden dÃ¶rt kat fazla askere sahip Fas kralÄ±nÄ± el Raken savaÅŸÄ±nda yendi ve bu olaydan sonra 9 Mart 1576 Fas OsmanlÄ± himayesine alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu. Bu savaÅŸÄ±n kazanÄ±lmasÄ±nda Fas kralÄ±nÄ±n ordusundaki EndÃ¼lÃ¼s MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n kendilerini Ä°spanyollardan kurtaran OsmanlÄ±lara duyduklarÄ± yakÄ±nlÄ±k nedeniyle OsmanlÄ± tarafÄ±na geÃ§meleri de Ã¶nemli rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI





Laleli Camii Ä°badete AÃ§Ä±ldÄ± (1764)

III.Mustafa dÃ¶neminde yapÄ±mÄ± Ã¼Ã§ yÄ±l sÃ¼ren Laleli Camii 9 Mart 1764 tarihinde ibadete aÃ§Ä±ldÄ±. BugÃ¼n kendi adÄ±yla anÄ±lan semtte yer almaktadÄ±r. Bir rivayete gÃ¶re cami ismini dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ mutasavvÄ±flarÄ±ndan Laleli Babaâ€™dan almÄ±ÅŸtÄ±r. 1783 ve 1911 tarihlerinde iki Ã¶nemli yangÄ±n geÃ§iren cami Ã¶nemli hasarlar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Daha sonra ki dÃ¶nemlerde yapÄ±lan yol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda cami kÃ¼lliyesine ait bir Ã§ok ek bina ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°ngilizler Samsunâ€™a Asker Ã‡Ä±kardÄ±lar (1919)

Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶steren Ä°ngilizler Samsun ilini kontrol etmek amacÄ±yla 9 Mart 1919â€™da 200 asker ile Samsunâ€™a geldiler. AmaÃ§larÄ± sadece Samsun ile ilgili olmayÄ±p bÃ¼tÃ¼n Karadenizâ€™i yakÄ±ndan takip etmek eÄŸer iÃ§ bÃ¶lgelere girilecekse Samsunâ€™u Ã¼s olarak kullanmaktÄ±.

YunanlÄ±lar Bursaâ€™da BazÄ± YÃ¶netici ve MemurlarÄ± tutukladÄ±lar (1921)

Bursaâ€™yÄ± iÅŸgal altÄ±nda bulunduran YunanlÄ±lar 9 Mart 1921 tarihinde baÅŸta vali olmak Ã¼zere, polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼, mektupÃ§u gibi bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlileri ve memurlarÄ± tutukladÄ±lar. Tutuklanan kiÅŸiler iÅŸgal altÄ±nda ki Ä°stanbulâ€™a gÃ¶nderildi.

TÃ¼rkiyeâ€™nin Belgrat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine SilahlÄ± SaldÄ±rÄ± DÃ¼zenlendi (1983)

TÃ¼rkiye'nin Belgrad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Galip Balkar'a iki Ermeni terÃ¶rist tarafÄ±ndan 9 Mart 2003 tarihinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Bu saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan Galip Balkar, iki gÃ¼n sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda bir Yugoslav Ã¶ÄŸrenci de Ã¶ldÃ¼. YaralÄ± olarak yakalanan ve saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Ermeni terÃ¶ristler Kirkor Levonian ile Raffi Aleksandre Elbekian, olaydan tam bir yÄ±l sonra saldÄ±rÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde 9 Mart 1984'de 20'ÅŸer yÄ±l aÄŸÄ±r hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±lar.

Recep Tayyip ErdoÄŸan Siirt Milletvekili SeÃ§ildi (2003)

2002 YÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imlerde siyasi yasaklÄ± olduÄŸu iÃ§in Recep Tayyip ErdoÄŸan katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. SeÃ§imden sonra kurulan Abdullah GÃ¼l BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ak Parti hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶neminde TBMMâ€™de kabul edilen bir yasa ile Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n siyasi yasaÄŸÄ± kalktÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer birincisinde yasayÄ± veto etmiÅŸti. Ancak yasanÄ±n TBMMâ€™de yeniden bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunlukla kabulÃ¼ ile siyasi yasaÄŸÄ± kalkan Recep Tayyip ErdoÄŸan Siirt seÃ§imlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararÄ± sonrasÄ± Siirtâ€™ten aday oldu ve 9 Mart 2003 tarihinde Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bir sÃ¼re sonrada Abdullah GÃ¼lâ€™Ã¼n Ã§ekilmesi ile baÅŸbakan oldu.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1907. Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™ndaki Galatasaray Lisesi, yangÄ±nda bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle yandÄ±. BinanÄ±n onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanana kadar, Ã¶ÄŸretim, Beylerbeyiâ€™ndeki hastane binasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

1923. Sovyet lideri Lenin, geÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonucu konuÅŸma yeteneÄŸini kaybetti.

Â 1929. Ä°stanbulâ€™da MatbaacÄ±lÄ±k Mektebi aÃ§Ä±ldÄ±.

Â 1930. AtatÃ¼rk, Antalya MÃ¼zesiâ€™ni gezdikten sonra Aspendosâ€™ta incelemelerde bulundu.

Â 1956. Ali Sami Yen StadÄ±, Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼â€™ne devredildi.

1956. KÄ±brÄ±s Rum toplumunun lideri BaÅŸpiskopos Makarios, Ä°ngiltere tarafÄ±ndan SeyÅŸel AdalarÄ±â€™na sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderildi. AdanÄ±n Ä°ngiliz Genel Valisi John Harding, Makariosâ€™un, terÃ¶rizmi aktif olarak desteklediÄŸi iÃ§in sÃ¼rgÃ¼n edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Â 1957. TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk kadÄ±n doktor subayÄ± Sema Aran, teÄŸmen rÃ¼tbesiyle gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

Â 1967. Gazeteci Yazar Vala Nureddin (Va-NÃ¼), 66 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

Â 1967. GÃ¶lcÃ¼k Tersanesiâ€™nde â€˜â€™Berkâ€™â€™ adlÄ± refakat firkateyninin yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±.

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