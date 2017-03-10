GÃ¼ncelleme: 01:14, 10 Mart 2017 Cuma

Malay MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Patani Taylandâ€™a bÄ±rakÄ±ldÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

Malay MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Patani Taylandâ€™a BÄ±rakÄ±ldÄ± (1909)

Patani SultanlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar sonunda 1786 yÄ±lÄ±nda Taylandâ€™Ä±n iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. Bu iÅŸgal 10 Mart 1909 tarihinde yapÄ±lan Ä°ngiliz-Siyam antlaÅŸmasÄ± ile meÅŸrulaÅŸtÄ±. Yani Malay MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Patani bÃ¶lgesinde Tayland hakimiyeti uluslar arasÄ± bir nitelik kazandÄ±. Patani bÃ¶lgesinde bugÃ¼n 6 milyon civarÄ±nda MÃ¼slÃ¼man yaÅŸamaktadÄ±r.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

AltÄ±ncÄ± Ä°mam Cafer-i SadÄ±k Åžehit Oldu (765)

On iki imamÄ±n altÄ±ncÄ±sÄ± olan Cafer-i SadÄ±k hazretlerinin bÃ¼yÃ¼k dedesi Hz.Aliâ€™dir. Kendisi din alimi olduÄŸu kadar fen bilimlerinde de sÃ¶z sahibi idi. Fen bilimleri alanÄ±nda Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§an bir Ã§ok Ä°slam alimine hocalÄ±k ve Ã¶nderlik yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°mam-Ä± Azam Ebu Hanifeâ€™de kendisinden ders alanlarÄ±n en meÅŸhurlarÄ±ndandÄ±r. ÃœnÃ¼ kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼tÃ¼n Ä°slam Ã¼lkesine yayÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu durumdan rahatsÄ±zlÄ±k duyanlar tarafÄ±ndan 10 Mart 765 tarihinde zehirletilerek ÅŸehit edilmiÅŸtir.

Sultan Alparslanâ€™Ä±n BabasÄ± Ã‡aÄŸrÄ± Bey Vefat Etti (1060)

1016-1019 YÄ±llarÄ±nda Anadoluâ€™ya yaptÄ±ÄŸÄ± seferler sonucu Anadoluâ€™nun yurt edinmek iÃ§in uygun olduÄŸunu keÅŸfetmiÅŸti. KardeÅŸi TuÄŸrul Bey ile BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Devletinin kuruluÅŸunda Ã¶nemli rol oynamÄ±ÅŸtÄ±. Onun raporu doÄŸrultusunda TuÄŸrul Bey Anadoluâ€™nun fethi iÃ§in akÄ±nlarÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Sultan Alparslanâ€™Ä±nda babasÄ± olan Ã‡aÄŸrÄ± Bey 10 Mart 1060 yÄ±lÄ±nda Serahsâ€™da vefat etti.

Pazar ve ArdeÅŸen Rus Ä°ÅŸgalinden Kurtuldu (1918)

Rusyaâ€™da BolÅŸevik ihtilali Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine yeni oluÅŸan yÃ¶netim I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±ndan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan antlaÅŸma gereÄŸince Ruslar iÅŸgal ettikleri yerlerden Ã§ekilirken 10 Mart 1918 tarihinde Pazar ve ArdeÅŸen ilÃ§elerinden de Ã§ekildiler.

Ä°ttihat ve Terakki partisi Ä°leri gelenleri Tutuklanmaya baÅŸladÄ± (1919)

Damat Ferit PaÅŸa HÃ¼kÃ¼meti I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n yenilgisi nedeniyle sorumlu tutulan Ä°ttihat Ve Terakki Partisi ileri gelenlerini yargÄ±lamak iÃ§in bir Divan-Ä± Harp oluÅŸturdu. Ä°ttihat ve Terakki Partisinin ileri gelenlerinden yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ olanlar 10 Mart 1919â€™da tutuklanmaya baÅŸladÄ±lar. Ä°lk olarak yaklaÅŸÄ±k altmÄ±ÅŸ kiÅŸi tutuklandÄ±.

KoÃ§giri AyaklanmasÄ± Nedeni Ä°le BazÄ± Ä°llerde SÄ±kÄ±yÃ¶netim Ä°lan Edildi (1921)

KoÃ§giri AyaklanmasÄ± nedeniyle TBMM HÃ¼kÃ¼meti, Elaziz, Erzincan, DivriÄŸi ve Zara bÃ¶lgesinde 10 Mart 1921â€™de sÄ±kÄ±yÃ¶netim ilan edildi. KoÃ§giri isyanÄ± Ã¼Ã§ aylÄ±k bir uÄŸraÅŸ sonunda Nurettin PaÅŸa komutasÄ±ndaki merkez ordusu ve Topal Osman AÄŸaâ€™nÄ±n Giresun alayÄ± tarafÄ±ndan bastÄ±rÄ±ldÄ±.

SSCBâ€™nin Ã‡ekoslavak Darbesi (1948)

SSCB Ã‡ekoslavak hÃ¼kÃ¼metinde yer alan bakanlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunun komÃ¼nistlerden olmamasÄ± nedeniyle rahatsÄ±zlÄ±k duyuyordu. SSCB Ã‡ekoslavakyaâ€™nÄ±n durumunu iyice netleÅŸtirmek iÃ§in mÃ¼dahale etti ve baskÄ± ile 11 bakanÄ± deÄŸiÅŸtirttiler. CumhurbaÅŸkanÄ± Dr.BeneÅŸâ€™in itirazÄ± hiÃ§ dikkate alÄ±nmadÄ±. Bu kriz sÄ±rasÄ±nda Ã‡ekoslavakyaâ€™nÄ±n kurucusu olan Thomas Masarykâ€™in oÄŸlu DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri BakanÄ± Jan Masaryk 10 Mart 1948 tarihinde kendisini dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ katÄ±n penceresinden atarak intihar etti. SSCBâ€™nin bu mÃ¼dahalesi â€˜â€™Ã‡ekoslavak Darbesiâ€™â€™ olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve SSCBâ€™nin yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± batÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tedbir alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na neden olmuÅŸtur.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1876. Graham Bell ile yardÄ±mcÄ±sÄ± Watson, ilk telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini yaptÄ±lar.

1910. Hollywoodâ€™da Ã§ekilen ilk film olan â€˜â€™In Old Californiaâ€™â€™, gÃ¶sterime girdi.

Â 1919. Ã‡inâ€™de kÃ¶lelik resmen kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

1920. Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Venizelosâ€™un da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Ä°stanbulâ€™un resmi iÅŸgaline ve KuvayÄ± Milliye

Ã¶ncÃ¼lerinin tutuklanmasÄ±na karar verildi.

Â 1947. DÃ¶rt bÃ¼yÃ¼kler, Almanyaâ€™nÄ±n geleceÄŸini tartÄ±ÅŸmak iÃ§in Moskovaâ€™da toplandÄ±.

Â 1952. KÃ¼baâ€™da General Fulgencio Batista, Devlet BaÅŸkanÄ± Carlos Socarrasâ€™Ä± devirerek yerini aldÄ±.

Â 1956. BaÅŸpiskopos Makariosâ€™un, 9 Mart gÃ¼nÃ¼ sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinden sonra KÄ±brÄ±sâ€™ta ayaklanmalar baÅŸladÄ±.

Â 1963. Saatli Maarif Takvimleriâ€™nin kurucusu Naci KasÄ±m, 79 yaÅŸÄ±nda vefat etti.

Â 1969. ABDâ€™li siyahi lider Martin Luther Kingâ€™in katili James Earl Ray, 99 yÄ±l aÄŸÄ±r hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Â 1972. Millet Meclisi, Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve HÃ¼seyin Ä°nan hakkÄ±ndaki idam kararlarÄ±nÄ± 53 ret, 6 Ã§ekimser, 238 kabul oyuyla onayladÄ±.

Â 1988. Zorunlu Tasarruf YasasÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Â 1989. Avrupa KulÃ¼pler KupasÄ±â€™nda finale yÃ¼kselen ilk TÃ¼rk basketbol takÄ±mÄ± Efes Pilsen, Yunanistanâ€™Ä±n Aris takÄ±mÄ±na yenilerek ikinci oldu.

1993. Gazeteci Emil Galip SandalcÄ±, 71 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

Â 1998. Gazeteciler Federasyonu kuruldu.

Â 1999. Åžair, deneme yazarÄ± Salah Birsel Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

Â 2000. DiyarbakÄ±r 1 Noâ€™lu DGM, kapatÄ±lan RPâ€™nin Genel BaÅŸkanÄ± Necmettin Erbakanâ€™a, â€˜â€™halkÄ± Ä±rk ve din farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zeterek, kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa aÃ§Ä±kÃ§a tahrik ettiÄŸiâ€™â€™ gerekÃ§esiyle 1 yÄ±l hapisle cezasÄ± verdi.

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