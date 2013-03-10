TARİHTE BUGÜN: Malay Müslümanlarının Yaşadığı Patani Tayland’a bırakıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Malay Müslümanlarının Yaşadığı Patani Tayland’a Bırakıldı (1909)
Patani Sultanlığı yaşadığı iç karışıklıklar sonunda 1786 yılında Tayland’ın işgaline uğramıştı. Bu işgal 10 Mart 1909 tarihinde yapılan İngiliz-Siyam antlaşması ile meşrulaştı. Yani Malay Müslümanlarının yaşadığı Patani bölgesinde Tayland hakimiyeti uluslar arası bir nitelik kazandı. Patani bölgesinde bugün 6 milyon civarında Müslüman yaşamaktadır.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Altıncı İmam Cafer-i Sadık Şehit Oldu (765)
On iki imamın altıncısı olan Cafer-i Sadık hazretlerinin büyük dedesi Hz.Ali’dir. Kendisi din alimi olduğu kadar fen bilimlerinde de söz sahibi idi. Fen bilimleri alanında çığır açan bir çok İslam alimine hocalık ve önderlik yapmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife’de kendisinden ders alanların en meşhurlarındandır. Ünü kısa sürede bütün İslam ülkesine yayılmış ve bu durumdan rahatsızlık duyanlar tarafından 10 Mart 765 tarihinde zehirletilerek şehit edilmiştir.
Sultan Alparslan’ın Babası Çağrı Bey Vefat Etti (1060)
1016-1019 Yıllarında Anadolu’ya yaptığı seferler sonucu Anadolu’nun yurt edinmek için uygun olduğunu keşfetmişti. Kardeşi Tuğrul Bey ile Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşunda önemli rol oynamıştı. Onun raporu doğrultusunda Tuğrul Bey Anadolu’nun fethi için akınları başlatmıştı. Sultan Alparslan’ında babası olan Çağrı Bey 10 Mart 1060 yılında Serahs’da vefat etti.
Pazar ve Ardeşen Rus İşgalinden Kurtuldu (1918)
Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkması üzerine yeni oluşan yönetim I.Dünya Savaşından çekilme kararı almıştı. Yapılan antlaşma gereğince Ruslar işgal ettikleri yerlerden çekilirken 10 Mart 1918 tarihinde Pazar ve Ardeşen ilçelerinden de çekildiler.
İttihat ve Terakki partisi İleri gelenleri Tutuklanmaya başladı (1919)
Damat Ferit Paşa Hükümeti I.Dünya Savaşının yenilgisi nedeniyle sorumlu tutulan İttihat Ve Terakki Partisi ileri gelenlerini yargılamak için bir Divan-ı Harp oluşturdu. İttihat ve Terakki Partisinin ileri gelenlerinden yurtdışına çıkmamış olanlar 10 Mart 1919’da tutuklanmaya başladılar. İlk olarak yaklaşık altmış kişi tutuklandı.
Koçgiri Ayaklanması Nedeni İle Bazı İllerde Sıkıyönetim İlan Edildi (1921)
Koçgiri Ayaklanması nedeniyle TBMM Hükümeti, Elaziz, Erzincan, Divriği ve Zara bölgesinde 10 Mart 1921’de sıkıyönetim ilan edildi. Koçgiri isyanı üç aylık bir uğraş sonunda Nurettin Paşa komutasındaki merkez ordusu ve Topal Osman Ağa’nın Giresun alayı tarafından bastırıldı.
SSCB’nin Çekoslavak Darbesi (1948)
SSCB Çekoslavak hükümetinde yer alan bakanlarının çoğunun komünistlerden olmaması nedeniyle rahatsızlık duyuyordu. SSCB Çekoslavakya’nın durumunu iyice netleştirmek için müdahale etti ve baskı ile 11 bakanı değiştirttiler. Cumhurbaşkanı Dr.Beneş’in itirazı hiç dikkate alınmadı. Bu kriz sırasında Çekoslavakya’nın kurucusu olan Thomas Masaryk’in oğlu Dış İşleri Bakanı Jan Masaryk 10 Mart 1948 tarihinde kendisini dördüncü katın penceresinden atarak intihar etti. SSCB’nin bu müdahalesi ‘’Çekoslavak Darbesi’’ olarak adlandırılmış ve SSCB’nin yayılmacılığına karşı batı dünyasının tedbir alma çalışmalarına neden olmuştur.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1876. Graham Bell ile yardımcısı Watson, ilk telefon görüşmesini yaptılar.
1910. Hollywood’da çekilen ilk film olan ‘’In Old California’’, gösterime girdi.
1919. Çin’de kölelik resmen kaldırıldı.
1920. Yunanistan Başbakanı Venizelos’un da katıldığı toplantıda, İstanbul’un resmi işgaline ve Kuvayı Milliye
öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.
1947. Dört büyükler, Almanya’nın geleceğini tartışmak için Moskova’da toplandı.
1952. Küba’da General Fulgencio Batista, Devlet Başkanı Carlos Socarras’ı devirerek yerini aldı.
1956. Başpiskopos Makarios’un, 9 Mart günü sınır dışı edilmesinden sonra Kıbrıs’ta ayaklanmalar başladı.
1963. Saatli Maarif Takvimleri’nin kurucusu Naci Kasım, 79 yaşında vefat etti.
1969. ABD’li siyahi lider Martin Luther King’in katili James Earl Ray, 99 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.
1972. Millet Meclisi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararlarını 53 ret, 6 çekimser, 238 kabul oyuyla onayladı.
1988. Zorunlu Tasarruf Yasası çıktı.
1989. Avrupa Kulüpler Kupası’nda finale yükselen ilk Türk basketbol takımı Efes Pilsen, Yunanistan’ın Aris takımına yenilerek ikinci oldu.
1993. Gazeteci Emil Galip Sandalcı, 71 yaşında İstanbul’da öldü.
1998. Gazeteciler Federasyonu kuruldu.
1999. Şair, deneme yazarı Salah Birsel İstanbul’da öldü.
2000. Diyarbakır 1 No’lu DGM, kapatılan RP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan’a, ‘’halkı ırk ve din farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği’’ gerekçesiyle 1 yıl hapisle cezası verdi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Altıncı İmam Cafer-i Sadık'ın şehit edilmesi, Çağrı Bey’in vefatı, Müslüman Patani Ülkesinin Tayland’a verilmesi, SSCB’nin Çekoslavakya’da darbe yaptırması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fas’ın Osmanlı himayesine girmesi, Laleli Camiinin ibadete açılması, Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt Milletvekili seçilmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Aslan Maşadov'un şehadeti, Kadınlar Günü, ABD’li askerlerin Filipinlileri katli, Vehbi Koç’un naaşının bulunması, Elazığ’daki deprem var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İznik’in fethi, Artvin’in kurtuluşu, Şerif Hüseyin'in kendisini Halife ilan etmesi, Çetin Emeç’in öldürülmesi var…
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Son Halifenin yurt dışına sürgün edilmesi, Selahattin Eyyubi’nin vefatı, Çınar Vakası, İzmir İktisat Kongresi var…
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