Tarihte BugÃ¼n: Ä°stiklal MarÅŸÄ± TBMMâ€™de Milli MarÅŸ olarak kabul edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
Ä°stiklal MarÅŸÄ± TBMMâ€™de Kabul Edildi (1921)
TBMM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan Milli MarÅŸ yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Mehmet Akif Ersoyâ€™un yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu Ä°stiklal MarÅŸÄ± 12 Mart 1921â€™de TBMMâ€™de Milli MarÅŸ olarak kabul edildi.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ä°ngiltere Ve Fransaâ€™nÄ±n OsmanlÄ± Devletiâ€™nin YanÄ±nda SavaÅŸa Girme KararÄ±(1854)
OsmanlÄ± DonanmasÄ±nÄ±n Sinopâ€™ta Ruslar tarafÄ±ndan yakÄ±lmasÄ± Ã¼zerine 12 Mart 1854â€™te OsmanlÄ± HÃ¼kÃ¼metiâ€™yle bir askeri ittifak antlaÅŸmasÄ± imzalayan Ä°ngiltere ve Fransa, OsmanlÄ± Devletiâ€™nin yanÄ±nda savaÅŸa katÄ±lma kararÄ± aldÄ±lar. Bu karada Avrupaâ€™da oluÅŸan kamuoyunun etkisi bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.
TBMM Temsilcisi Bekir Sami Bey Ä°talya Ä°le AntlaÅŸma Ä°mzaladÄ± (1921)
Londra KonferansÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde yapÄ±lan ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey Ä°tilaf Devletleri Ã¼lkeleri ile Ã§eÅŸitli konularda ayrÄ± ayrÄ± antlaÅŸmalar imza etti. Bunlardan bir tanesi de 12 Mart 1921â€™de Ä°talya ile Londra KonferansÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan antlaÅŸmadÄ±r. Buna gÃ¶re Ä°talyanlar Ä°zmir ve Trakyaâ€™nÄ±n geri verilmesine Ã§alÄ±ÅŸacak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zellikle Akdeniz bÃ¶lgesinden bir Ã§ok ekonomik imtiyaz elde edecekti. Bu antlaÅŸma da diÄŸerleri gibi TBMM tarafÄ±ndan eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ± bulunarak kabul edilmedi. Hatta Bekir Sami Bey DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±.
Gandhi Tuz YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ BaÅŸlattÄ± (1930)
Gandhi Ä°ngilizlere karÅŸÄ± en en etkili eylemlerinden birisi olan Tuz vergisini protesto etmek amacÄ±yla 12 Mart 1930 Ã¼nlÃ¼ 400 kilometrelik â€˜â€™tuz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼â€™â€™ baÅŸlattÄ±.
SSCB Japonyaâ€™nÄ±n Asya Ä°Ã§lerine SokulmasÄ±nÄ± Engellemek Ä°stiyordu (1936)
ManÃ§uryaâ€™yÄ± iÅŸgal eden Japonya gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Asyaâ€™nÄ±n iÃ§lerine dikmiÅŸti. Japonyaâ€™nÄ±n Ä°Ã§ MoÄŸolistan ile ilgilenmesi SSCBâ€™yi harekete geÃ§irdi. SSCB ile DÄ±ÅŸ MoÄŸolistan Halk Cumhuriyeti arasÄ±nda 12 Mart 1936â€™da bir ittifak antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.
Nazi Almanyaâ€™sÄ± Avusturyaâ€™nÄ±n BaÅŸkenti Viyanaâ€™yÄ± Ä°ÅŸgal Etti (1938)
Avusturya AlmanlarÄ±n bÃ¼tÃ¼n isteklerine boyun eÄŸmesine raÄŸmen bunu yeterli gÃ¶rmediler. Alman ordularÄ± Avusturya sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§erek 12 Mart 1938â€™de baÅŸkent Viyanaâ€™yÄ± iÅŸgal ettiler. ArkasÄ±ndan Avusturya Almanyaâ€™nÄ±n bir eyaleti olarak ilan edildi.
Truman Doktrini Ä°lan Edildi (1947)
SSCBâ€™nin yayÄ±lmacÄ± politikasÄ± Yunanistanâ€™Ä± iyiden iyiye rahatsÄ±z ettiÄŸi bir dÃ¶nemde ABD Truman Doktriniâ€™ni 12 Mart 1947 hayata geÃ§irme kararÄ± aldÄ±. Truman Doktriniâ€™nin amacÄ± SSCB yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hedefindeki Ã¼lkelerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi esasÄ±na dayanÄ±yordu. Bu kapsamda ilk olarak Yunanistanâ€™a 300 milyon dolar, TÃ¼rkiyeâ€™ye ise 100 milyon dolarlÄ±k askeri yardÄ±m yapÄ±lmasÄ± karar altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Askerler 12 Mart MuhtÄ±rasÄ±nÄ± Verdiler (1971)
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri CumhurbaÅŸkanÄ±, TBMM ve Senatoâ€™ya 12 Mart 1971â€™de muhtÄ±ra verdiler. Verilen muhtÄ±rada â€˜â€™TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, TÃ¼rkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak gÃ¶revini yerine getirerek, doÄŸrudan idareyi Ã¼zerine almaya kararlÄ±dÄ±râ€™â€™ deniliyordu. Bunun Ã¼zerine BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel hÃ¼kÃ¼meti istifasÄ±nÄ± sundu.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Â 1918. Erzurum dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuldu.
1921. Londra KonferansÄ± sona erdi. Ä°tilaf Devletleri barÄ±ÅŸ teklif etti.
1925. Ã‡inli lider Sun Yat Sen Ã¶ldÃ¼, yerine General Ã‡an Kay Åžek getirildi.
Â 1933. TÃ¼rk Dili Tetkik Cemiyetiâ€™nce eski sÃ¶zcÃ¼klere TÃ¼rkÃ§e karÅŸÄ±lÄ±k bulmak iÃ§in Dil Anketi baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Â 1935. TarihÃ§i Yusuf AkÃ§ura Ã¶ldÃ¼.
1985. TÃ¼rkiyeâ€™nin Ottawa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™ne Ermeni terÃ¶ristler saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. KanadalÄ± polisi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶ristler, elÃ§ilikte 11 kiÅŸiyi rehin aldÄ±. BÃ¼yÃ¼kelÃ§i CoÅŸkun KÄ±rca, canÄ±nÄ± pencereden atlayarak kurtarabildi.
Â 1985. Sovyetler BirliÄŸi ile ABD arasÄ±nda, Cenevreâ€™de Stratejik NÃ¼kleer Kuvvetler, Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri ile Ä°lgili Yeni SilahlarÄ±n KontrolÃ¼ GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±.
1995. Bir taksiyi gasp eden terÃ¶ristler, Gazi Mahallesiâ€™nde Alevilerâ€™e ait olduÄŸu bildirilen 3 kahvehaneyi gece otomatik silahlarla taradÄ±. 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. 20 kiÅŸi yaralandÄ±. 14 Martâ€™ta GaziosmanpaÅŸaâ€™da meydana gelen olaylarda 96 iÅŸyeri tahrip edildi, 13 araÃ§ yakÄ±ldÄ±.
Â 1998. Komedi oyuncusu Ali Sururi, Ä°zmirâ€™de Ã¶ldÃ¼.
Â 1999. Ã‡ek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, NATOâ€™ya katÄ±ldÄ±.
Â 2000. Papa II. John Paul, Kiliseâ€™nin geÃ§miÅŸte Yahudilerâ€™e, muhaliflere, kadÄ±nlara ve yerlilere karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi gÃ¼nahlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ af diledi
2003 . SÄ±rbistan baÅŸbakanÄ± Zoran DindiÃ§, Belgrad'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼, AlmanlarÄ±n Viyanaâ€™yÄ± iÅŸgali, Truman Doktirinin ilanÄ±, 12 Mart MuhtÄ±rasÄ± varâ€¦
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; AltÄ±ncÄ± Ä°mam Cafer-i SadÄ±k'Ä±n ÅŸehit edilmesi, Ã‡aÄŸrÄ± Beyâ€™in vefatÄ±, MÃ¼slÃ¼man Patani Ãœlkesinin Taylandâ€™a verilmesi, SSCBâ€™nin Ã‡ekoslavakyaâ€™da darbe yaptÄ±rmasÄ± varâ€¦
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Aslan MaÅŸadov'un ÅŸehadeti, KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼, ABDâ€™li askerlerin Filipinlileri katli, Vehbi KoÃ§â€™un naaÅŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±, ElazÄ±ÄŸâ€™daki deprem varâ€¦
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Halife AbdÃ¼lmecid Efendi, sÃ¼rgÃ¼nde bulunduÄŸu Paris'te bÃ¼yÃ¼k bir yalnÄ±zlÄ±k iÃ§erisinde vefat etti ve cenazesinin TÃ¼rkiye'de defnedilmesine izin verilmedi
AbdÃ¼lmecit ile birlikte hanedan mensubu ve hizmetliler de dahil 234 kiÅŸi on gÃ¼n iÃ§erisinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezitâ€™in vefatÄ±, Ayestefanos antlaÅŸmasÄ±, HalifeliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, Diyanetten TÃ¼rkÃ§e ibadet bildirisi, THY uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Paris yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸmesi varâ€¦
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; TBMM-Afganistan Dostluk AntlaÅŸmasÄ±, ÃœskÃ¼dar vapurunun batmasÄ±, Bosna-Hersekâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, 1 Mart Tezkeresinin TBMMâ€™de reddedilmesi varâ€¦
Postmodern darbe' olarak da adlandÄ±rÄ±lan 28 Åžubatâ€™Ä±n Ã¼zerinden 20 yÄ±l geÃ§ti. Ä°ÅŸte 28 Åžubat darbesinde ve o dÃ¶nemde yaÅŸananlardan satÄ±rbaÅŸlarÄ±...
TÃ¼rkiye tarihine "post modern darbe" olarak geÃ§en 28 Åžubat sÃ¼reci bugÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±