GÃ¼ncelleme: 00:30, 12 Mart 2017 Pazar

Tarihte BugÃ¼n: Ä°stiklal MarÅŸÄ± TBMMâ€™de Milli MarÅŸ olarak kabul edildi

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GÃœNÃœN OLAYI

Ä°stiklal MarÅŸÄ± TBMMâ€™de Kabul Edildi (1921)

TBMM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan Milli MarÅŸ yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Mehmet Akif Ersoyâ€™un yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu Ä°stiklal MarÅŸÄ± 12 Mart 1921â€™de TBMMâ€™de Milli MarÅŸ olarak kabul edildi.



GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°ngiltere Ve Fransaâ€™nÄ±n OsmanlÄ± Devletiâ€™nin YanÄ±nda SavaÅŸa Girme KararÄ±(1854)

OsmanlÄ± DonanmasÄ±nÄ±n Sinopâ€™ta Ruslar tarafÄ±ndan yakÄ±lmasÄ± Ã¼zerine 12 Mart 1854â€™te OsmanlÄ± HÃ¼kÃ¼metiâ€™yle bir askeri ittifak antlaÅŸmasÄ± imzalayan Ä°ngiltere ve Fransa, OsmanlÄ± Devletiâ€™nin yanÄ±nda savaÅŸa katÄ±lma kararÄ± aldÄ±lar. Bu karada Avrupaâ€™da oluÅŸan kamuoyunun etkisi bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.

TBMM Temsilcisi Bekir Sami Bey Ä°talya Ä°le AntlaÅŸma Ä°mzaladÄ± (1921)

Londra KonferansÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde yapÄ±lan ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey Ä°tilaf Devletleri Ã¼lkeleri ile Ã§eÅŸitli konularda ayrÄ± ayrÄ± antlaÅŸmalar imza etti. Bunlardan bir tanesi de 12 Mart 1921â€™de Ä°talya ile Londra KonferansÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan antlaÅŸmadÄ±r. Buna gÃ¶re Ä°talyanlar Ä°zmir ve Trakyaâ€™nÄ±n geri verilmesine Ã§alÄ±ÅŸacak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zellikle Akdeniz bÃ¶lgesinden bir Ã§ok ekonomik imtiyaz elde edecekti. Bu antlaÅŸma da diÄŸerleri gibi TBMM tarafÄ±ndan eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ± bulunarak kabul edilmedi. Hatta Bekir Sami Bey DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±.

Gandhi Tuz YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ BaÅŸlattÄ± (1930)

Gandhi Ä°ngilizlere karÅŸÄ± en en etkili eylemlerinden birisi olan Tuz vergisini protesto etmek amacÄ±yla 12 Mart 1930 Ã¼nlÃ¼ 400 kilometrelik â€˜â€™tuz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼â€™â€™ baÅŸlattÄ±.

SSCB Japonyaâ€™nÄ±n Asya Ä°Ã§lerine SokulmasÄ±nÄ± Engellemek Ä°stiyordu (1936)

ManÃ§uryaâ€™yÄ± iÅŸgal eden Japonya gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Asyaâ€™nÄ±n iÃ§lerine dikmiÅŸti. Japonyaâ€™nÄ±n Ä°Ã§ MoÄŸolistan ile ilgilenmesi SSCBâ€™yi harekete geÃ§irdi. SSCB ile DÄ±ÅŸ MoÄŸolistan Halk Cumhuriyeti arasÄ±nda 12 Mart 1936â€™da bir ittifak antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.

Nazi Almanyaâ€™sÄ± Avusturyaâ€™nÄ±n BaÅŸkenti Viyanaâ€™yÄ± Ä°ÅŸgal Etti (1938)

Avusturya AlmanlarÄ±n bÃ¼tÃ¼n isteklerine boyun eÄŸmesine raÄŸmen bunu yeterli gÃ¶rmediler. Alman ordularÄ± Avusturya sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§erek 12 Mart 1938â€™de baÅŸkent Viyanaâ€™yÄ± iÅŸgal ettiler. ArkasÄ±ndan Avusturya Almanyaâ€™nÄ±n bir eyaleti olarak ilan edildi.

Truman Doktrini Ä°lan Edildi (1947)

SSCBâ€™nin yayÄ±lmacÄ± politikasÄ± Yunanistanâ€™Ä± iyiden iyiye rahatsÄ±z ettiÄŸi bir dÃ¶nemde ABD Truman Doktriniâ€™ni 12 Mart 1947 hayata geÃ§irme kararÄ± aldÄ±. Truman Doktriniâ€™nin amacÄ± SSCB yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hedefindeki Ã¼lkelerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi esasÄ±na dayanÄ±yordu. Bu kapsamda ilk olarak Yunanistanâ€™a 300 milyon dolar, TÃ¼rkiyeâ€™ye ise 100 milyon dolarlÄ±k askeri yardÄ±m yapÄ±lmasÄ± karar altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Askerler 12 Mart MuhtÄ±rasÄ±nÄ± Verdiler (1971)

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri CumhurbaÅŸkanÄ±, TBMM ve Senatoâ€™ya 12 Mart 1971â€™de muhtÄ±ra verdiler. Verilen muhtÄ±rada â€˜â€™TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, TÃ¼rkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak gÃ¶revini yerine getirerek, doÄŸrudan idareyi Ã¼zerine almaya kararlÄ±dÄ±râ€™â€™ deniliyordu. Bunun Ã¼zerine BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel hÃ¼kÃ¼meti istifasÄ±nÄ± sundu.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1918. Erzurum dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuldu.

1921. Londra KonferansÄ± sona erdi. Ä°tilaf Devletleri barÄ±ÅŸ teklif etti.

1925. Ã‡inli lider Sun Yat Sen Ã¶ldÃ¼, yerine General Ã‡an Kay Åžek getirildi.

Â 1933. TÃ¼rk Dili Tetkik Cemiyetiâ€™nce eski sÃ¶zcÃ¼klere TÃ¼rkÃ§e karÅŸÄ±lÄ±k bulmak iÃ§in Dil Anketi baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Â 1935. TarihÃ§i Yusuf AkÃ§ura Ã¶ldÃ¼.

1985. TÃ¼rkiyeâ€™nin Ottawa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™ne Ermeni terÃ¶ristler saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. KanadalÄ± polisi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶ristler, elÃ§ilikte 11 kiÅŸiyi rehin aldÄ±. BÃ¼yÃ¼kelÃ§i CoÅŸkun KÄ±rca, canÄ±nÄ± pencereden atlayarak kurtarabildi.

Â 1985. Sovyetler BirliÄŸi ile ABD arasÄ±nda, Cenevreâ€™de Stratejik NÃ¼kleer Kuvvetler, Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri ile Ä°lgili Yeni SilahlarÄ±n KontrolÃ¼ GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±.

1995. Bir taksiyi gasp eden terÃ¶ristler, Gazi Mahallesiâ€™nde Alevilerâ€™e ait olduÄŸu bildirilen 3 kahvehaneyi gece otomatik silahlarla taradÄ±. 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. 20 kiÅŸi yaralandÄ±. 14 Martâ€™ta GaziosmanpaÅŸaâ€™da meydana gelen olaylarda 96 iÅŸyeri tahrip edildi, 13 araÃ§ yakÄ±ldÄ±.

Â 1998. Komedi oyuncusu Ali Sururi, Ä°zmirâ€™de Ã¶ldÃ¼.

Â 1999. Ã‡ek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, NATOâ€™ya katÄ±ldÄ±.

Â 2000. Papa II. John Paul, Kiliseâ€™nin geÃ§miÅŸte Yahudilerâ€™e, muhaliflere, kadÄ±nlara ve yerlilere karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi gÃ¼nahlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ af diledi

2003 . SÄ±rbistan baÅŸbakanÄ± Zoran DindiÃ§, Belgrad'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

