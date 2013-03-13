GÃ¼ncelleme: 00:16, 13 Mart 2017 Pazartesi

Tarihte bugÃ¼n: MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk zaferi â€˜â€™Bedir SavaÅŸÄ±â€™â€™

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

MÃ¼slÃ¼manlar Ä°le Mekkeli MÃ¼ÅŸrikler ArasÄ±nda Ä°lk SavaÅŸ YapÄ±ldÄ± â€˜â€™Bedir SavaÅŸÄ±â€™â€™ (624)

MÃ¼slÃ¼manlar ile Mekkeli mÃ¼ÅŸrikler arasÄ±nda ilk savaÅŸ 13 Mart 624 tarihinde Bedir kuyularÄ± etrafÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. SavaÅŸÄ±n sebebi Mekkeli mÃ¼ÅŸriklerin kendilerine verdiÄŸi zararÄ± biraz da olsa tazmin etmek isteyen MÃ¼slÃ¼manlar Mekkelilerin ticaret kervanÄ±na el koymak istediler. MÃ¼slÃ¼manlar kendilerinden Ã¼Ã§ kat daha fazla olan dÃ¼ÅŸmanÄ± Bedirâ€™de bozguna uÄŸrattÄ±lar. Ã–ldÃ¼rÃ¼len mÃ¼ÅŸriklerin arasÄ±nda komutanlarÄ± Ebu Cehilâ€™de vardÄ±.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Romen Diyojen TÃ¼rkleri Yok Etmek Ä°Ã§in Yola Ã‡Ä±ktÄ± (1071)

Bizans Ä°mparatoru Romen Diyojen TÃ¼rklerin Anadoluâ€™ya olan akÄ±nlarÄ±nÄ± durdurmak istiyordu. Bu amaÃ§ ile topladÄ±ÄŸÄ± ordu ile 13 Mart 1071 tarihinde Ä°stanbulâ€™dan hareket etti. Fakat Romen Diyojenâ€™in bu seferi Malazgirtâ€™te tam bir trajedi ile sonuÃ§lanacaktÄ±r.

Karadenizâ€™in TarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± KaldÄ±rÄ±ldÄ± (1870)

1856 Paris AntlaÅŸmasÄ± ile Karadeniz silahsÄ±z ve tarafsÄ±z hale getirilmiÅŸti. Rusyaâ€™nÄ±n isteÄŸi ile Karadenizâ€™in durumunun ele alÄ±nmasÄ± iÃ§in Londraâ€™da OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu, Rusya, Ä°ngiltere, Fransa, Almanya, Ä°talya ve Avusturyaâ€™nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir konferans dÃ¼zenlendi. Konferans sonunda Karadenizâ€™in tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±ran Londra AntlaÅŸmasÄ± 13 Mart 1870â€™de imzalandÄ±.

CHPâ€™li Vekiller Ã‡arÅŸafÄ±n YasaklanmasÄ±nÄ± Ä°stedi (1956)

TÃ¼rk KadÄ±nlar BirliÄŸi ve Mustafa kemal DerneÄŸi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§arÅŸafa karÅŸÄ± bir kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡arÅŸafÄ±n Ã§aÄŸdÄ±ÅŸÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ile hareket eden bu grup basÄ±n desteÄŸi de alÄ±yorlardÄ±. BÃ¼tÃ¼n bu kampanyalar sÄ±rasÄ±nda CHPâ€™li Ã¼Ã§ bayan vekil tarafÄ±ndan 13 Mart 1956â€™da TBMMâ€™ye Ã§arÅŸafÄ±n yasaklanmasÄ±na dair bir Ã¶nerge verildi.

Kennedy KÃ¼ba Devriminin Etkilerini SÄ±nÄ±rlamaya Ã‡alÄ±ÅŸtÄ± (1961)

ABD BaÅŸkanÄ± Kennedy baÅŸkan olur olmaz ilk olarak KÃ¼ba meselesine el attÄ±. KÃ¼ba devriminin bir komÃ¼nist devrime dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine diÄŸer Latin Amerika Ã¼lkelerine yayÄ±lmasÄ± tehlikesi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bunu engellemek isteyen Kennedy 13 Mart 1961â€™de â€˜â€™GeliÅŸme Ä°ttifakÄ±â€™â€™ sistemini ortaya attÄ±. Bu Latin Amerika Ã¼lkelerine yÃ¶nelik bir kalkÄ±ndÄ±rma yardÄ±m programÄ± idi.

Erzincanâ€™da Åžiddetli Bir Deprem YaÅŸandÄ± (1992)

Erzincanâ€™da 13 Mart 1992 tarihinde 6.8 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen bu depremde 653 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Depremin merkez Ã¼ssÃ¼ 1939 depreminin merkez Ã¼ssÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda idi.

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda Tanker FaciasÄ± YaÅŸandÄ± (1994)

Â Petrol yÃ¼klÃ¼ KÄ±brÄ±s Rum Kesimi bandÄ±ralÄ± Nassia tankeri Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda 13 Mart 1994â€™te bir kuru yÃ¼k gemisi ile Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bÃ¼yÃ¼k bir yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Bu olayda toplam 30 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°nfilak eden tankerden denize petrol sÄ±zmÄ±ÅŸ ve yangÄ±n gÃ¼nlerce sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1430. Selanik fethedildi.

Â 1781. Alman kÃ¶kenli Ä°ngiliz astronom William Hershel, UranÃ¼s gezegenini keÅŸfetti.

Â 1893. Tanzimat dÃ¶nemi yazar ve ÅŸairi Muallim Naci, Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

Â 1899. AtatÃ¼rk, â€˜â€™1283â€™â€™ yaka numarasÄ±yla Harp Okuluâ€™nun piyade sÄ±nÄ±fÄ±na yazÄ±ldÄ±.

Â 1919. KazÄ±m Karabekir PaÅŸa, Erzurumâ€™da 15. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na atandÄ±.

Â 1923. Mustafa Kemal, gece yarÄ±sÄ± Adanaâ€™dan baÅŸlayan bir geziye Ã§Ä±ktÄ±.

Â 1926. Mustafa Kemal PaÅŸaâ€™nÄ±n Falih RÄ±fkÄ± (Atay) ve Mahmut (Soydan) beylere anlattÄ±ÄŸÄ± hayat hikayesi ve hatÄ±ralarÄ±nÄ±n kÄ±saltÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸekli, Milliyet gazetesinde yayÄ±mlandÄ±.

Â 1934. Yazar Cenap Åžahabettin, 64 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

Â 1952. Gazeteci Yazar Ã–mer RÄ±za DoÄŸrul, Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

Â 1955. FenerbahÃ§e-Galatasaray futbol maÃ§Ä±nda taraftarlar tribÃ¼nde birbirine girdi, 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Â 1983. Beylerbeyiâ€™nde restorasyonu sÃ¼ren tarihi Ä°smail HakkÄ± Efendi YalÄ±sÄ±, gece Ã§Ä±kan yangÄ±nda kÃ¼l oldu. YalÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki 205 yÄ±llÄ±k Beylerbeyi Camisiâ€™nin kubbesi de tamamen hasar gÃ¶rdÃ¼.

1996 - Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Dunblane kasabasÄ±ndaki Dunblane Ä°lkokulunda okulu basan silahlÄ± bir kiÅŸi 3 dakika iÃ§inde sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni ve 5-6 yaÅŸlarÄ±ndaki 16 Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. SaldÄ±rÄ±dan sonra saldÄ±rgan kendi kafasÄ±na kurÅŸun sÄ±karak yaÅŸamÄ±na son verdi.

2006 - ABD'de 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± olan Fas asÄ±llÄ± FransÄ±z Zekeriya Musavi davasÄ±nda tanÄ±klarÄ±n yalan sÃ¶ylemeye yÃ¶nlendirildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YargÄ±Ã§, tanÄ±klÄ±klarÄ± iptal etti ve duruÅŸmayÄ± askÄ±ya aldÄ±.