GÃ¼ncelleme: 00:19, 14 Mart 2017 SalÄ±

Recep Tayyip ErdoÄŸan ilk hÃ¼kÃ¼metini kurdu

Tarih DosyasÄ±/ DÃ¼nya BÃ¼lteniÂ

GÃœNÃœN OLAYI

Recep Tayyip ErdoÄŸan Ä°lk HÃ¼kÃ¼metini Kurdu (2003)

2002 YÄ±lÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imlerde siyasi yasaklÄ± olduÄŸu iÃ§in Recep Tayyip ErdoÄŸan katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. SeÃ§imden sonra kurulan Abdullah GÃ¼l BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ak Parti hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶neminde TBMMâ€™de kabul edilen bir yasa ile Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n siyasi yasaÄŸÄ± kalktÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer birincisinde yasayÄ± veto etmiÅŸti. Ancak yasanÄ±n TBMMâ€™de yeniden bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunlukla kabulÃ¼ ile siyasi yasaÄŸÄ± kalkan Recep Tayyip ErdoÄŸan Siirt seÃ§imlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararÄ± sonrasÄ± Siirtâ€™ten aday oldu ve 9 Mart 2003 tarihinde Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. Abdullah GÃ¼lâ€™Ã¼n istifasÄ± ile hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini aldÄ±. Bu gÃ¶rev doÄŸrultusunda 14 Mart 2003 tarihinde 59. TBMM hÃ¼kÃ¼meti baÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kuruldu.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Selimiye Camii Ä°badete AÃ§Ä±ldÄ±(1575)

OsmanlÄ± hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Sultan II. Selim tarafÄ±ndan Edirneâ€™de Mimar Sinanâ€™a yaptÄ±rÄ±lan camiiâ€™dir. Selimiye Camii eÅŸiz bir mimari teknikle yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±mÄ±na 1468 yÄ±lÄ±nda baÅŸlanmÄ±ÅŸ 1474â€™te tamamlanmÄ±ÅŸa da II.Selimâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 14 Mart 1575â€™te yapÄ±labilmiÅŸtir. Mimar Sinan Selimiye Camii iÃ§in ustalÄ±k dÃ¶nemi esri olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸtir. Camii sadece mimarisi ile deÄŸil sÃ¼slemeleri ile de eÅŸiz bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m arz eder. 1877-1878 OsmanlÄ±-Rus SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Edirneâ€™yi iÅŸgal eden Ruslar Ã§inilerden bir kÄ±smÄ±nÄ± sÃ¶kerek Moskovaâ€™ya gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸlerdir.

TÃ¼rkiye Tarihinin Ä°lk TÄ±p FakÃ¼ltesi aÃ§Ä±ldÄ± (1827)

BatÄ±lÄ± anlamda eÄŸitim veren ilk tÄ±p fakÃ¼ltesi II. Mahmut zamanÄ±nda 14 Mart 1827â€™de aÃ§Ä±lan Mekteb-i TÄ±bbiye-i Åžahaneâ€™dir. TÄ±phane adÄ±yla da bilinen bu eÄŸitim kurumu TÃ¼rkiye Tarihinin ilk tÄ±p fakÃ¼ltesi olarak kabul edilir.

KomÃ¼nizmin BabasÄ± Karl Marx Ã–ldÃ¼ (1883)

Karl Marx Yahudi bir anne babanÄ±n Ã§ocuÄŸu olarak Prusya KrallÄ±ÄŸÄ±â€™nda (Almanya) doÄŸdu. Daha sonradan Hukuk FakÃ¼ltesi diplomasÄ± almak iÃ§in HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§ti. YazdÄ±ÄŸÄ± Kapital adlÄ± kitabÄ± ile KomÃ¼nizmin fikri temellerini oluÅŸturdu. Bu yÃ¼zden komÃ¼nizm Marksizm olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±r. Karl Marx 14 Mart 1883 tarihinde Londraâ€™da Ã¶ldÃ¼.

SÄ±rbistan Ä°le Ä°stanbul AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1914)

Balkan SavaÅŸlarÄ± sonunda OsmanlÄ± Devletinin SÄ±rbistan ile sÄ±nÄ±rÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak SÄ±rbistanâ€™da kalan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumu baÅŸta olmak Ã¼zere SÄ±rbistan ile Ã§eÅŸitli sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlemek amacÄ±yla 14 Mart 1914 tarihinde Ä°stanbul antlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

Gerze YangÄ±nÄ± SonrasÄ± YapÄ±lan Konutlar Teslim Edildi (1958)

Sinop ili Gerze ilÃ§esinde 1956â€™da Ã§Ä±kan bÃ¼yÃ¼k yangÄ±nda bir Ã§ok ev ve iÅŸyeri kullanÄ±lamaz hale gelmiÅŸti. Bu yangÄ±n sonrasÄ±nda devlet tarafÄ±ndan inÅŸa edilen ev ve iÅŸyerleri maÄŸdur hak sahiplerine 14 Mart 1958 tarihinde teslim edildi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1919. YunanlÄ±larâ€™Ä±n Ã§Ä±karma planÄ±, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Lloyd George, Fransa BaÅŸbakanÄ± Clemenceau, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Orlando ve ABD BaÅŸkanÄ± Wilson tarafÄ±ndan kabul edildi.

1935. Ä°stanbul Belediye Meclisi, DarÃ¼lacezeâ€™nin adÄ±nÄ± DÃ¼ÅŸkÃ¼nler Evi olarak deÄŸiÅŸtirdi.

1939. Hatay Meclisi, TÃ¼rk LirasÄ±â€™nÄ±, resmi para olarak kabul etti.

1939. Ä°ktisat BakanlÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±n Ã§oraplarÄ±nda kalitenin yÃ¼kseltilmesi iÃ§in Avrupaâ€™dan uzman heyet getirdi.

1953. Sovyetler BirliÄŸi KomÃ¼nist Partisi 1. Sekreteri Stalinâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine yerine getirilen Malenkov, gÃ¶revini 8 gÃ¼n sonra KruÅŸÃ§evâ€™e devretti.

1964. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼n KÄ±brÄ±sâ€™a gitmesi kararÄ± aldÄ±.

1977. Ressam Hikmet Onat 95 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

Â 1978. Tiyatro ve sinema oyuncusu Aziz BasmacÄ± Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

Â 1980. ABD Hava Kuvvetleriâ€™ne ait C-130 tipi bir askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ±, Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼â€™ne iniÅŸ yaparken dÃ¼ÅŸtÃ¼. 18 ABD askeri Ã¶ldÃ¼.

Â 1983. Devlet GÃ¼venlik Mahkemeleriâ€™nin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±, DanÄ±ÅŸma Meclisiâ€™nde kabul edildi.

Â 1984. Bilim Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r Kurumu (BÄ°LSAK), Ä°stanbulâ€™da kuruldu.

1998 . 14 Mart 1998 YÃ–K baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takma taktÄ±rmanÄ±n suÃ§ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Â 2000. Greenpeace, yÄ±llardÄ±r Ã§evre kirliliÄŸi konusunda mÃ¼cadele ettiÄŸi uluslararasÄ± kuruluÅŸlardan Shell petrol ÅŸirketine ortak oldu.

2000 . Naim SÃ¼leymanoÄŸlu, Ankara'da devam ettiÄŸi idmanlarda koparmada 145 kilo kaldÄ±rarak dÃ¼nya rekoru kÄ±rdÄ±.

2003 . TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 59'uncu hÃ¼kÃ¼meti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kuruldu.

2008 . YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Abdurrahman YalÃ§Ä±nkaya, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in Anayasa Mahkemesi'nde dava aÃ§tÄ±.