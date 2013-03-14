TARİHTE BUGÜN: Recep Tayyip Erdoğan ilk hükümetini kurdu

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Recep Tayyip Erdoğan İlk Hükümetini Kurdu (2003)
2002 Yılında yapılan seçimlerde siyasi yasaklı olduğu için Recep Tayyip Erdoğan katılamamıştı. Seçimden sonra kurulan Abdullah Gül Başbakanlığında Ak Parti hükümeti döneminde TBMM’de kabul edilen bir yasa ile Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağı kalktı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer birincisinde yasayı veto etmişti. Ancak yasanın TBMM’de yeniden büyük çoğunlukla kabulü ile siyasi yasağı kalkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararı sonrası Siirt’ten aday oldu ve 9 Mart 2003 tarihinde Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. Abdullah Gül’ün istifası ile hükümeti kurma görevini aldı. Bu görev doğrultusunda 14 Mart 2003 tarihinde 59. TBMM hükümeti başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Selimiye Camii İbadete Açıldı(1575)
Osmanlı hükümdarı Sultan II. Selim tarafından Edirne’de Mimar Sinan’a yaptırılan camii’dir. Selimiye Camii eşiz bir mimari teknikle yapılmıştır. Yapımına 1468 yılında başlanmış 1474’te tamamlanmışa da II.Selim’in ölümü nedeniyle açılışı 14 Mart 1575’te yapılabilmiştir. Mimar Sinan Selimiye Camii için ustalık dönemi esri olduğunu söylemiştir. Camii sadece mimarisi ile değil süslemeleri ile de eşiz bir görünüm arz eder. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Edirne’yi işgal eden Ruslar çinilerden bir kısmını sökerek Moskova’ya götürmüşlerdir.
Türkiye Tarihinin İlk Tıp Fakültesi açıldı (1827)
Batılı anlamda eğitim veren ilk tıp fakültesi II. Mahmut zamanında 14 Mart 1827’de açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’dir. Tıphane adıyla da bilinen bu eğitim kurumu Türkiye Tarihinin ilk tıp fakültesi olarak kabul edilir.
Komünizmin Babası Karl Marx Öldü (1883)
Karl Marx Yahudi bir anne babanın çocuğu olarak Prusya Krallığı’nda (Almanya) doğdu. Daha sonradan Hukuk Fakültesi diploması almak için Hıristiyanlığı seçti. Yazdığı Kapital adlı kitabı ile Komünizmin fikri temellerini oluşturdu. Bu yüzden komünizm Marksizm olarak adlandırılır. Karl Marx 14 Mart 1883 tarihinde Londra’da öldü.
Sırbistan İle İstanbul Antlaşması İmzalandı (1914)
Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devletinin Sırbistan ile sınırı kalmamıştı. Ancak Sırbistan’da kalan Müslümanların durumu başta olmak üzere Sırbistan ile çeşitli sorunları çözümlemek amacıyla 14 Mart 1914 tarihinde İstanbul antlaşması imzalandı.
Gerze Yangını Sonrası Yapılan Konutlar Teslim Edildi (1958)
Sinop ili Gerze ilçesinde 1956’da çıkan büyük yangında bir çok ev ve işyeri kullanılamaz hale gelmişti. Bu yangın sonrasında devlet tarafından inşa edilen ev ve işyerleri mağdur hak sahiplerine 14 Mart 1958 tarihinde teslim edildi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1919. Yunanlılar’ın çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.
1935. İstanbul Belediye Meclisi, Darülaceze’nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi.
1939. Hatay Meclisi, Türk Lirası’nı, resmi para olarak kabul etti.
1939. İktisat Bakanlığı, kadın çoraplarında kalitenin yükseltilmesi için Avrupa’dan uzman heyet getirdi.
1953. Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin’in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev’e devretti.
1964. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Gücü’nün Kıbrıs’a gitmesi kararı aldı.
1977. Ressam Hikmet Onat 95 yaşında İstanbul’da öldü.
1978. Tiyatro ve sinema oyuncusu Aziz Basmacı İstanbul’da öldü.
1980. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi bir askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü’ne iniş yaparken düştü. 18 ABD askeri öldü.
1983. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisi’nde kabul edildi.
1984. Bilim Sanat ve Kültür Kurumu (BİLSAK), İstanbul’da kuruldu.
1998 . 14 Mart 1998 YÖK başörtüsü takma taktırmanın suç olduğunu açıkladı.
2000. Greenpeace, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.
2000 . Naim Süleymanoğlu, Ankara'da devam ettiği idmanlarda koparmada 145 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı.
2003 . Türkiye Cumhuriyeti'nin 59'uncu hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.
2008 . Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Selimiye Camii’nin açılışı,Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk hükümetini kurması, Ak Parti'ye kapatma davası açılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bedir Savaşının kazanılması, CHP’den çarşaf yasağı isteği, İstanbul Boğazında Tanker faciası var…
Türkiye Büyük Millet Meclisinin etrafı tanklarla çevriliydi. Meclis koridorlarında yüksek rütbeli askerler dolaşıyordu. Saat 15’te açılan Mecliste ordunun muhtırası okundu. Meclisteki milletvekillerinin büyük kısmı yaşananlardan rahatsızdı. Ancak yalnızca Demokratik Parti milletvekili Hasan Kormazcan yerinden kalkarak "Mecliste ya Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ya da Başbakanlık tezkeresi okunur,ordu tezkeresi okunmaz.” şeklinde itirazda bulundu.
Eskinin “İstanbul Kültür Sarayı”, bugünün “Atatürk Kültür Merkezi”, açılışından 585 gün sonra, 27 Kasım 1970’te, “Burası Türkiye” denilebilecek ve ancak Türkiye’de yaşanabilecek traji-komik bir yangın sonucu 45 dakikada küle dönmüştü. Hem de Arthur Miller’in “Cadı Kazanı” isimli oyunu sahnelendiği sırada. Yangında bir oyun için AKM’ye getirilen Sultan IV. Murad’ın eşyaları da kül olmuştu
'3 gün sonra beni Yüksek Öğretmen Okulundan Emniyet Müdürlüğüne istediler. Bir şube müdürü beni sorguya çekti. “ Ne sıfatla resmi makamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında konuşma yaptığımı sormuştu. Cevabım yaklaşık olarak şöyleydi:
Milletimizin dâhilî ve haricî istiklâli uğrunda girişmiş olduğu mücadelâtı ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı müsabakaya vaz’ edilmiştir.
12 Mart askeri muhtırasına ilk destek verenler başta DEV GENÇ olmak üzere solculardı ama...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa’nın Kırım savaşına girmesi, İstiklal Marşının kabulü, Almanların Viyana’yı işgali, Truman Doktirinin ilanı, 12 Mart Muhtırası var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngilizlerin Bağdat’ı işgal etmesi, Gorbaçov’un SSCB Başkanı olması, Madrit’te patlama var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Altıncı İmam Cafer-i Sadık'ın şehit edilmesi, Çağrı Bey’in vefatı, Müslüman Patani Ülkesinin Tayland’a verilmesi, SSCB’nin Çekoslavakya’da darbe yaptırması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fas’ın Osmanlı himayesine girmesi, Laleli Camiinin ibadete açılması, Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt Milletvekili seçilmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Aslan Maşadov'un şehadeti, Kadınlar Günü, ABD’li askerlerin Filipinlileri katli, Vehbi Koç’un naaşının bulunması, Elazığ’daki deprem var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İznik’in fethi, Artvin’in kurtuluşu, Şerif Hüseyin'in kendisini Halife ilan etmesi, Çetin Emeç’in öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mehmet Emin Resulzade’nin vefatı, Dev-Sol operasyonu, Gümrük Birliği Antlaşması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Antalya’nın fethi, Yeşilay Cemiyetinin kurulması, Stalin’in ölmesi, Çankırı valisine saldırı var…
Kudüs'ü haçlılardan alarak 88 yıllık Hristiyan hakimiyetini sonlandıran Selahaddin Eyyubi 4 Mart 1193'te vefat etmişti