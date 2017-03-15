Tarihte bugÃ¼n: Sadrazam PargalÄ± Ä°brahim PaÅŸa idam edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

Tarihte bugÃ¼n meydana olaylardan bazÄ±larÄ± ÅŸÃ¶yle:



GÃœNÃœN OLAYI

Makbul Ä°brahim PaÅŸa Maktul Ä°brahim PaÅŸa Oldu â€˜â€™PargalÄ±â€™nÄ±n Ã–lÃ¼mÃ¼â€™â€™(1536)

Aslen Yunanistanâ€™Ä±n Parga bÃ¶lgesindendir. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta korsanlar tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rtÄ±lmÄ±ÅŸ Manisaâ€™da ÅŸehzade iken Kanuni ile karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± hayatÄ±nÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir. Kanuni Sultan SÃ¼leyman ile kurduÄŸu yakÄ±nlÄ±k ve Ã¶zel yetenekleri sayesinde sadrazamlÄ±ÄŸa kadar yÃ¼kselmiÅŸtir. TarihÃ§iler idamÄ±nda HÃ¼rrem Sultanâ€™Ä±n rolÃ¼ olduÄŸunu iddia ederler.Â Kanuni Sultan SÃ¼leymanâ€™Ä±n tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± iltimas ile kendisini mÃ¼thiÅŸ bir gurura kaptÄ±rmÄ±ÅŸ ve dokunulmaz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bazÄ± hatalÄ± hareketlerde bulunmuÅŸtur. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucunda 15 Mart 1536â€™da boÄŸdurularak katledilmiÅŸtir. Bu yÃ¼zden lakabÄ± makbul (kabul gÃ¶ren, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z deyimi ile torpilli ) iken maktul (katledilen) e dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°

Ermeni TerÃ¶rist Talat PaÅŸaâ€™yÄ± Vurdu (1921)

Talat PaÅŸa Ä°ttihat Ve Terakki Partisinin iler gelenlerindendi. Son olarak sadrazamlÄ±k gÃ¶revinde bulunmuÅŸ ancak I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ± Ã¼zerine yurdu terk etmiÅŸti. En Ã¶nemli baÅŸarÄ±sÄ± Ruslardan Kars, Ardahan ve Batumâ€™un iadesini saÄŸlamasÄ±dÄ±r. Ermenilerin Talat PaÅŸa dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± 1915 Ermeni GÃ¶Ã§ YasasÄ±na dayanmaktadÄ±r.Talat PaÅŸa Almanyaâ€™da Berlinâ€™de bir Ermeni KomitacÄ±nÄ±n 15 Mart 1921â€™deki saldÄ±rÄ±sÄ± ile hayatÄ±nÄ± ile hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Suikastten sonra yakalanan ErmeniÂ komitacÄ± Soghomon Tehlirian Alman mahkemesi tarafÄ±ndan suÃ§suz bulunarak hemen tahliye edilmiÅŸtir. Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n cenazesi 1943 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbulâ€™a getirilerek defnedilmiÅŸtir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Almanya Ã‡ekoslavakyaâ€™yÄ± Ä°ÅŸgal Etti (1939)

Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n pasif tutumlarÄ± Almanyaâ€™yÄ± iyice cesaretlendiriyordu. ABDâ€™nin Ä°ngiltereâ€™ye yakÄ±nlaÅŸmasÄ± bu devletlerin cesaretini arttÄ±rdÄ± ve Almanyaâ€™ya karÅŸÄ± daha sert tavÄ±rlar takÄ±ndÄ±lar. Buna raÄŸmen Almanya 15 Mart 1939 tarihinde Ã‡ekoslavakyaâ€™yÄ± iÅŸgal etti. Bu olayÄ±n protesto edilmesi herhangi bir sonuÃ§ getirmedi.

VarlÄ±k Vergisi KaldÄ±rÄ±ldÄ± (1944)

1942 YÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan VarlÄ±k Vergisi 15 Mart 1944 tarih ve 4530 sayÄ±lÄ± "VarlÄ±k Vergisi BakayasÄ±nÄ±n Terkinine Dair Kanun" ile tamamen uygulamadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece o gÃ¼ne kadar tahsil edilememiÅŸ vergilerin silinmesiyle "VarlÄ±k Vergisi" uygulamasÄ± sona ermiÅŸ oldu.

OsmanlÄ± HanedanÄ±nÄ±n Erkeklerine Yurda DÃ¶nÃ¼ÅŸ Ä°zni (1974)

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Adalet Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼ren genel af ile ilgili kanun teklifine, 15 Mart 1974â€™te OsmanlÄ± hanedanÄ±na mensup erkek Ã¼yelerinde yurda dÃ¶nebileceÄŸi maddesi de eklendi. HanedanÄ±nÄ±n bayan Ã¼yelerine 1952 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nÃ¼ÅŸ izni verilmiÅŸti.Â

Ä°stanbul-Moskova seferini yaparken 15 Mart 2001 tarihinde bir Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ± Ã‡eÃ§en eylemciler tarafÄ±ndan Medineâ€™ye kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±.Â KaÃ§Ä±rÄ±lan uÃ§aÄŸa Suudi Ã¶zel gÃ¼Ã§lerin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda Ã¼Ã§ korsandan biri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. DiÄŸerleri saÄŸ yakalandÄ±. Ancak operasyon sÄ±rasÄ±nda bir Rus hostes ve bir TÃ¼rk yolcu da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1933. Almanyaâ€™da Hitler, ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Reichâ€™Ä± ilan etti.

Â 1938. Sovyetler BirliÄŸiâ€™nde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ mahkemede Ã¶lÃ¼m cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan, aralarÄ±nda Ekim Devrimiâ€™nin Ã¶nderlerinden Nikolay Buharinâ€™in de bulunduÄŸu 18 kiÅŸinin cezalarÄ± infaz edildi.

Â 1947. Son Telgraf gazetesi hakkÄ±nda, seÃ§im kurullarÄ±nca verilen ilanlarÄ± bÃ¼tÃ¼n baskÄ±larÄ±nda kullanmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

Â 1955. Tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± Muammer Karacaâ€™nÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± â€˜â€™Karaca Tiyatrosuâ€™â€™, Ä°stiklal Caddesi Sular Ä°daresi SokaÄŸÄ±â€™nda aÃ§Ä±ldÄ±.

Â 1961. Turkish Daily News kuruldu.

1981. VarlÄ±k YayÄ±nlarÄ±â€™nÄ±n kurucusu, ÅŸair YaÅŸar Nabi NayÄ±r, 73 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼. NayÄ±r, â€˜â€™Yedi MeÅŸalecilerâ€™â€™ olarak adlandÄ±rÄ±lan ÅŸairlerdendi.

Â 1983. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hisarbank ve Ä°stanbul BankasÄ±â€™na el koydu.

Â 1989. Avrupa Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ±â€™nda TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil eden Galatasaray, Monaco takÄ±mÄ± ile KÃ¶ln MÃ¼ngersdorf StadÄ±â€™nda yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarÄ±nda yarÄ± finale yÃ¼kselen ilk TÃ¼rk takÄ±mÄ± oldu.

Â 1996. AydÄ±n Menderes, Afyonâ€™un SandÄ±klÄ± ilÃ§esinde geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucunda felÃ§ oldu.

Â 1997. Bergamaâ€™yÄ± Destekleme Komitesi, siyanÃ¼rlÃ¼ yÃ¶ntemle altÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± 120 kilometrelik meÅŸaleli maraton dÃ¼zenledi.

Â 2001. Ä°ktisat BankasÄ±â€™na el konuldu.

Â 2002. GAPâ€™Ä±n sulama tÃ¼nellerinden T2 de faaliyete geÃ§ti.

2003 . Hu Jintao Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin 4. devlet baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

2004 . Ã‡in'de ilk kez bir milletvekili Ã¼lkede yÄ±lda 10 bin insanÄ±n idam edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡in, insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin eleÅŸtirileri nedeniyle idam ilgili rakamlarÄ±nÄ± gizli tutuyor.

2007 . Ã‡orlu Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan vicdani retÃ§i Halil Savda'nÄ±n duruÅŸmasÄ±na katÄ±lan Vicdani Ret Platformu, Ã¼lkÃ¼cÃ¼lerin linÃ§ giriÅŸimine uÄŸradÄ±. Savda, emre itaatsizlik ve askerlikten firar ettiÄŸi iddiasÄ±yla toplam 15,5 ay hapse mahkum edildi.