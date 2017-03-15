Tarihte bugÃ¼n: Ä°tilaf devletleri Ä°stanbulâ€™u iÅŸgal etti

Tarih DosyasÄ±/ DÃ¼nya BÃ¼lteniÂ
GÃœNÃœN OLAYI
Ä°tilaf Devletleri Ä°stanbulâ€™u Resmen Ä°ÅŸgal Ettiler (1920)
Misak-Ä± Milli kararlarÄ±nÄ±n kabul edilmesi Ä°tilaf Devletlerinin gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek iÃ§in sert bir ÅŸekilde Ä°stanbulâ€™u resmen iÅŸgal etmelerine neden oldu. Ä°ngilizler 16 Mart 1920â€™de ilk olarak ÅžehzadebaÅŸÄ±ndaki MÄ±zÄ±ka Karakoluâ€™nu basarak askerlerimizden bazÄ±larÄ±nÄ± ÅŸehit ettiler. Meclis-i Mebusanâ€™Ä± daÄŸÄ±ttÄ±lar, bir kÄ±sÄ±m milletvekillerini tutukladÄ±lar. Bir Ã§ok resmi daireye baÅŸta Harbiye Nezareti olmak Ã¼zere el koydular. HaberleÅŸmeyi kestiler. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=151458&q=d%27esperey
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
OsmanlÄ± Devleti Bulgaristanâ€™a BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Vermeyi Kabul Etti (1909)
Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ila etmesi Ã¼zerine bunu tanÄ±mayan OsmanlÄ± Devleti Bulgar sÄ±nÄ±rÄ±na asker yÄ±ÄŸmaya baÅŸladÄ±. Bu duruma bÃ¼yÃ¼k devletler mÃ¼dahale ettiler. Rusya OsmanlÄ± devletine 1877-1878 savaÅŸÄ± sonrasÄ± alacaÄŸÄ± tazminatÄ±n kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Bulgaristanâ€™a baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verilmesi ÅŸartÄ± ile vazgeÃ§ebileceÄŸini teklif etti. OsmanlÄ± Devleti bÃ¼yÃ¼k devletlerin baskÄ±sÄ± Ã¼zerine 16 Mart 1909â€™da Rusyaâ€™nÄ±n bu teklifini kabul etti. Rusya OsmanlÄ± Devletinden alacaÄŸÄ±nÄ± Bulgaristanâ€™a yÃ¼kledi.
Misak-Ä± Milliâ€™den Ä°lk Taviz Verildi â€˜â€™Moskova AntlaÅŸmasÄ±â€™â€™(1921)
Â Moskovaâ€™da sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda TBMM ile Sovyet Rusya arasÄ±nda 16 Mart 1921 tarihinde Moskova AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Sovyet Rusya Batumâ€™un bÄ±rakÄ±lmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±nda Misak-Ä± Milliâ€™yi tanÄ±dÄ±. Batumâ€™un kaybedilmesi Misak-Ä± Milliâ€™nin ilk tavizi olarak kabul edilir.
Almanya Versay AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n SilahsÄ±zlanma HÃ¼kmÃ¼nÃ¼ TanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°lan Etti (1935)
I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonunda Almanya ile imzalanan Versay AntlaÅŸmasÄ± silah ve asker konusunda bazÄ± sÄ±nÄ±rlamalar getiriyordu. Versay antlaÅŸmasÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerini etkisiz hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Hitler son olarak 16 Mart 1935â€™te mecburi askerlik getirerek bir hÃ¼kmÃ¼ daha geÃ§ersiz hale getirdi. AynÄ± zamanda antlaÅŸmaya aykÄ±rÄ± olarak Kara ordusunun asker sayÄ±sÄ±nÄ± da arttÄ±rma kararÄ± aldÄ±.
ABD Askerleri Vietnamâ€™da Katliam YaptÄ± (1968)
ABD askerleri 16 Mart 1968â€™de Vietnam savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¼Ã§ kÃ¶yde masum sivilleri hedef alan My Lai adÄ±yla anÄ±lan katliamÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiler. Bu olayda 350 civarÄ±nda sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. OlayÄ±n bir Ä°ngiliz gazeteci tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±ndan sonra sorumlular hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±. Sadece bir teÄŸmen bu olay ile ilgili olarak ceza almÄ±ÅŸ onun cezasÄ± da daha sonra baÅŸkan Nixon tarafÄ±ndan affedilmiÅŸtir.
HalepÃ§eâ€™ye Kimyasal SaldÄ±rÄ± DÃ¼zenlendi (1988)
Ä°ran-Irak savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Celal Talabaniâ€™ye baÄŸlÄ± peÅŸmergelerin Ä°ran ordusu ile harekete geÃ§mesi Saddamâ€™Ä± kÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. HalepÃ§eâ€™ki isyanÄ± bastÄ±rmakla gÃ¶revli olan Ali Hasan El Mecit (Kimyasal Ali) Saddamâ€™Ä±n emri ile 16 Mart 1988 tarihinde HalepÃ§eâ€™de kimyasal silah kullandÄ±. Bu olayda halepÃ§e halkÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 7000 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABDâ€™li BarÄ±ÅŸ GÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ezdiler (2003)
ABDâ€™li barÄ±ÅŸ gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ Rachel Corrie Gazze Åžeridinde 16 Mart 2003 gÃ¼nÃ¼ buldozer ile ezildi. Rachel Corrie Filistinlilerin evlerini yÄ±kmak iÃ§in harekete geÃ§en bir buldozerin Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve aynÄ± buldozer tarafÄ±ndan ezilerek katledilmiÅŸtir.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1940. Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ kazanan ilk kadÄ±n yazar Selma LagerlÃ¶f, 82 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.
1964. TBMMâ€™de gizli yapÄ±lan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, hÃ¼kÃ¼mete gerektiÄŸinde KÄ±brÄ±sâ€™a mÃ¼dahale yetkisi verildi.
1971. Deniz GezmiÅŸ ve Yusuf Aslan, Sivasâ€™a baÄŸlÄ± Gemerekâ€™te jandarmayla girdikleri Ã§atÄ±ÅŸma sonunda yakalandÄ±lar.
1972. Cumhuriyet Senatosu; Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve HÃ¼seyin Ä°nan hakkÄ±ndaki idam kararÄ±nÄ± onayladÄ±.
1978. Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nden Ã§Ä±kan Ã¶ÄŸrenci grubuna bomba atÄ±ldÄ±; 7 Ã¶ÄŸrenci Ã¶ldÃ¼. SilahlÄ± kiÅŸilerce gruba ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±; Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
1978. Ä°talyaâ€™da eski baÅŸbakanlardan Aldo Moro, KÄ±zÄ±l Tugaylar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±.
1994. TBMM tarafÄ±ndan dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5â€™i DEPâ€™li 6 milletvekili, TCKâ€™nÄ±n 125. maddesine muhalefet ettikleri gerekÃ§esiyle DGMâ€™ye sevk edildi. Vatana ihanetle suÃ§lanan milletvekilleri, 17 Martâ€™ta tutuklanarak cezaevine konuldu.
1998. Halkbilim AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Pertev Naili Boratav, Paris`te Ã¶ldÃ¼.
1999. Kosovaâ€™daki SÄ±rp gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ±, 70 gÃ¼n sÃ¼recek hava harekatÄ± baÅŸladÄ±.
2004 . TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu'nun Karadon maden ocaÄŸÄ±ndaki grizu patlamasÄ±nda 8 Ã‡inli iÅŸÃ§iden 5'i Ã¶ldÃ¼, 3'Ã¼ yaralandÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbulâ€™un resmen iÅŸgali, Moskova AntlaÅŸmasÄ±, HalepÃ§eâ€™de kimyasal katliam varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Makbul Ä°brahim PaÅŸaâ€™nÄ±n (PargalÄ±) idamÄ±, Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Berlinâ€™de vurulmasÄ±, OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yelerine yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸ izni verilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Selimiye Camiiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±,Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n ilk hÃ¼kÃ¼metini kurmasÄ±, Ak Parti'ye kapatma davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± varâ€¦
Hz. Peygamber (a.s) Â ile Mekke'li mÃ¼ÅŸrikler arasÄ±ndaki ilk savaÅŸ (2/624). 1393 YÄ±l evvel vuku bulan Bedir Gazvesinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä°slam Ansiklopesindeki ilgili maddeyi iktibas ediyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bedir SavaÅŸÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ±, CHPâ€™den Ã§arÅŸaf yasaÄŸÄ± isteÄŸi, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda Tanker faciasÄ± varâ€¦
Milletimizin dÃ¢hilÃ® ve haricÃ® istiklÃ¢li uÄŸrunda giriÅŸmiÅŸ olduÄŸu mÃ¼cadelÃ¢tÄ± ifade ve terennÃ¼m iÃ§in bir Ä°stiklÃ¢l MarÅŸÄ± mÃ¼sabakaya vazâ€™ edilmiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼, AlmanlarÄ±n Viyanaâ€™yÄ± iÅŸgali, Truman Doktirinin ilanÄ±, 12 Mart MuhtÄ±rasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngilizlerin BaÄŸdatâ€™Ä± iÅŸgal etmesi, GorbaÃ§ovâ€™un SSCB BaÅŸkanÄ± olmasÄ±, Madritâ€™te patlama varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; AltÄ±ncÄ± Ä°mam Cafer-i SadÄ±k'Ä±n ÅŸehit edilmesi, Ã‡aÄŸrÄ± Beyâ€™in vefatÄ±, MÃ¼slÃ¼man Patani Ãœlkesinin Taylandâ€™a verilmesi, SSCBâ€™nin Ã‡ekoslavakyaâ€™da darbe yaptÄ±rmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fasâ€™Ä±n OsmanlÄ± himayesine girmesi, Laleli Camiinin ibadete aÃ§Ä±lmasÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Siirt Milletvekili seÃ§ilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Aslan MaÅŸadov'un ÅŸehadeti, KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼, ABDâ€™li askerlerin Filipinlileri katli, Vehbi KoÃ§â€™un naaÅŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±, ElazÄ±ÄŸâ€™daki deprem varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°znikâ€™in fethi, Artvinâ€™in kurtuluÅŸu, Åžerif HÃ¼seyin'in kendisini Halife ilan etmesi, Ã‡etin EmeÃ§â€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mehmet Emin Resulzadeâ€™nin vefatÄ±, Dev-Sol operasyonu, GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi AntlaÅŸmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Antalyaâ€™nÄ±n fethi, YeÅŸilay Cemiyetinin kurulmasÄ±, Stalinâ€™in Ã¶lmesi, Ã‡ankÄ±rÄ± valisine saldÄ±rÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Son Halifenin yurt dÄ±ÅŸÄ±na sÃ¼rgÃ¼n edilmesi, Selahattin Eyyubiâ€™nin vefatÄ±, Ã‡Ä±nar VakasÄ±, Ä°zmir Ä°ktisat Kongresi varâ€¦
Halife AbdÃ¼lmecid Efendi, sÃ¼rgÃ¼nde bulunduÄŸu Paris'te bÃ¼yÃ¼k bir yalnÄ±zlÄ±k iÃ§erisinde vefat etti ve cenazesinin TÃ¼rkiye'de defnedilmesine izin verilmedi