GÃ¼ncelleme: 00:10, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Tarihte bugÃ¼n: Ä°tilaf devletleri Ä°stanbulâ€™u iÅŸgal etti

Tarih DosyasÄ±/ DÃ¼nya BÃ¼lteniÂ

GÃœNÃœN OLAYI

Ä°tilaf Devletleri Ä°stanbulâ€™u Resmen Ä°ÅŸgal Ettiler (1920)

Misak-Ä± Milli kararlarÄ±nÄ±n kabul edilmesi Ä°tilaf Devletlerinin gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek iÃ§in sert bir ÅŸekilde Ä°stanbulâ€™u resmen iÅŸgal etmelerine neden oldu. Ä°ngilizler 16 Mart 1920â€™de ilk olarak ÅžehzadebaÅŸÄ±ndaki MÄ±zÄ±ka Karakoluâ€™nu basarak askerlerimizden bazÄ±larÄ±nÄ± ÅŸehit ettiler. Meclis-i Mebusanâ€™Ä± daÄŸÄ±ttÄ±lar, bir kÄ±sÄ±m milletvekillerini tutukladÄ±lar. Bir Ã§ok resmi daireye baÅŸta Harbiye Nezareti olmak Ã¼zere el koydular. HaberleÅŸmeyi kestiler. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=151458&q=d%27esperey

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

OsmanlÄ± Devleti Bulgaristanâ€™a BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Vermeyi Kabul Etti (1909)

Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ila etmesi Ã¼zerine bunu tanÄ±mayan OsmanlÄ± Devleti Bulgar sÄ±nÄ±rÄ±na asker yÄ±ÄŸmaya baÅŸladÄ±. Bu duruma bÃ¼yÃ¼k devletler mÃ¼dahale ettiler. Rusya OsmanlÄ± devletine 1877-1878 savaÅŸÄ± sonrasÄ± alacaÄŸÄ± tazminatÄ±n kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Bulgaristanâ€™a baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verilmesi ÅŸartÄ± ile vazgeÃ§ebileceÄŸini teklif etti. OsmanlÄ± Devleti bÃ¼yÃ¼k devletlerin baskÄ±sÄ± Ã¼zerine 16 Mart 1909â€™da Rusyaâ€™nÄ±n bu teklifini kabul etti. Rusya OsmanlÄ± Devletinden alacaÄŸÄ±nÄ± Bulgaristanâ€™a yÃ¼kledi.

Misak-Ä± Milliâ€™den Ä°lk Taviz Verildi â€˜â€™Moskova AntlaÅŸmasÄ±â€™â€™(1921)

Â Moskovaâ€™da sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda TBMM ile Sovyet Rusya arasÄ±nda 16 Mart 1921 tarihinde Moskova AntlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Sovyet Rusya Batumâ€™un bÄ±rakÄ±lmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±nda Misak-Ä± Milliâ€™yi tanÄ±dÄ±. Batumâ€™un kaybedilmesi Misak-Ä± Milliâ€™nin ilk tavizi olarak kabul edilir.

Almanya Versay AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n SilahsÄ±zlanma HÃ¼kmÃ¼nÃ¼ TanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°lan Etti (1935)

I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonunda Almanya ile imzalanan Versay AntlaÅŸmasÄ± silah ve asker konusunda bazÄ± sÄ±nÄ±rlamalar getiriyordu. Versay antlaÅŸmasÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerini etkisiz hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Hitler son olarak 16 Mart 1935â€™te mecburi askerlik getirerek bir hÃ¼kmÃ¼ daha geÃ§ersiz hale getirdi. AynÄ± zamanda antlaÅŸmaya aykÄ±rÄ± olarak Kara ordusunun asker sayÄ±sÄ±nÄ± da arttÄ±rma kararÄ± aldÄ±.

ABD Askerleri Vietnamâ€™da Katliam YaptÄ± (1968)

ABD askerleri 16 Mart 1968â€™de Vietnam savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¼Ã§ kÃ¶yde masum sivilleri hedef alan My Lai adÄ±yla anÄ±lan katliamÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiler. Bu olayda 350 civarÄ±nda sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. OlayÄ±n bir Ä°ngiliz gazeteci tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±ndan sonra sorumlular hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±. Sadece bir teÄŸmen bu olay ile ilgili olarak ceza almÄ±ÅŸ onun cezasÄ± da daha sonra baÅŸkan Nixon tarafÄ±ndan affedilmiÅŸtir.

HalepÃ§eâ€™ye Kimyasal SaldÄ±rÄ± DÃ¼zenlendi (1988)

Ä°ran-Irak savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Celal Talabaniâ€™ye baÄŸlÄ± peÅŸmergelerin Ä°ran ordusu ile harekete geÃ§mesi Saddamâ€™Ä± kÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. HalepÃ§eâ€™ki isyanÄ± bastÄ±rmakla gÃ¶revli olan Ali Hasan El Mecit (Kimyasal Ali) Saddamâ€™Ä±n emri ile 16 Mart 1988 tarihinde HalepÃ§eâ€™de kimyasal silah kullandÄ±. Bu olayda halepÃ§e halkÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 7000 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ABDâ€™li BarÄ±ÅŸ GÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ezdiler (2003)

ABDâ€™li barÄ±ÅŸ gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ Rachel Corrie Gazze Åžeridinde 16 Mart 2003 gÃ¼nÃ¼ buldozer ile ezildi. Rachel Corrie Filistinlilerin evlerini yÄ±kmak iÃ§in harekete geÃ§en bir buldozerin Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve aynÄ± buldozer tarafÄ±ndan ezilerek katledilmiÅŸtir.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1940. Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ kazanan ilk kadÄ±n yazar Selma LagerlÃ¶f, 82 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

1964. TBMMâ€™de gizli yapÄ±lan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±da, hÃ¼kÃ¼mete gerektiÄŸinde KÄ±brÄ±sâ€™a mÃ¼dahale yetkisi verildi.

1971. Deniz GezmiÅŸ ve Yusuf Aslan, Sivasâ€™a baÄŸlÄ± Gemerekâ€™te jandarmayla girdikleri Ã§atÄ±ÅŸma sonunda yakalandÄ±lar.

1972. Cumhuriyet Senatosu; Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve HÃ¼seyin Ä°nan hakkÄ±ndaki idam kararÄ±nÄ± onayladÄ±.

1978. Ä°stanbul Ãœniversitesiâ€™nden Ã§Ä±kan Ã¶ÄŸrenci grubuna bomba atÄ±ldÄ±; 7 Ã¶ÄŸrenci Ã¶ldÃ¼. SilahlÄ± kiÅŸilerce gruba ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±; Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.

1978. Ä°talyaâ€™da eski baÅŸbakanlardan Aldo Moro, KÄ±zÄ±l Tugaylar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±.

1994. TBMM tarafÄ±ndan dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5â€™i DEPâ€™li 6 milletvekili, TCKâ€™nÄ±n 125. maddesine muhalefet ettikleri gerekÃ§esiyle DGMâ€™ye sevk edildi. Vatana ihanetle suÃ§lanan milletvekilleri, 17 Martâ€™ta tutuklanarak cezaevine konuldu.

1998. Halkbilim AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Pertev Naili Boratav, Paris`te Ã¶ldÃ¼.

1999. Kosovaâ€™daki SÄ±rp gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ±, 70 gÃ¼n sÃ¼recek hava harekatÄ± baÅŸladÄ±.

2004 . TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu'nun Karadon maden ocaÄŸÄ±ndaki grizu patlamasÄ±nda 8 Ã‡inli iÅŸÃ§iden 5'i Ã¶ldÃ¼, 3'Ã¼ yaralandÄ±.