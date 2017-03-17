GÃ¼ncelleme: 00:42, 17 Mart 2017 Cuma

Tarihte bugÃ¼n: Ä°talya birliÄŸini saÄŸladÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

Åžehzade Korkut saltanat Ä°ddiasÄ± Nedeniyle Katledildi (1513)

Yavuz Sultan Selim saltanat mÃ¼cadelesinde baÅŸarÄ±lÄ± oldu ve tahta geÃ§ti. Ancak babasÄ±na kardeÅŸlerine dokunmayacaÄŸÄ±na dair sÃ¶z vermiÅŸti. Åžehzade Korkut saltanat iddiasÄ±nda bulunmayacaÄŸÄ±na dair sÃ¶z vermiÅŸ ve yeniÃ§erilerde kendisine kefil olmuÅŸlardÄ±. Åžehzade Ahmetâ€™in saltanat davasÄ± ile isyan etmesi Yavuz Sultan Selimâ€™i Åžehzade Korkut hakkÄ±nda da bazÄ± endiÅŸelere sevk etti. Åžehzade Korkutâ€™unda saltanat eÄŸilimi olduÄŸu tespit edilince Ã¼zerine kuvvet sevk edildi. KaÃ§an Åžehzade arkadaÅŸÄ± ile birlikte Korkuteli yakÄ±nlarÄ±nda bir maÄŸarada yakalandÄ± ve sonrasÄ±nda da 17 Mart 1513â€™te boÄŸularak katledildi.

Åžehzade Korkut bizzat dedesi Fatih Sultan Mehmetâ€™in gÃ¶zetiminde iyi bir eÄŸitim almÄ±ÅŸ alim ve ÅŸairdir. AynÄ± zamanda Akdenizâ€™de TÃ¼rk denizcilerine verdiÄŸi destek ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=150545&q=%C5%9Fehzade+korkut

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°talya Ulusal BirliÄŸini TamamladÄ± (1861)

XIX.YÃ¼zyÄ±la girildiÄŸinde Ä°talya hala milli birlikten yoksun bir Ã¼lkeydi. Ä°talyaâ€™nÄ±n bulunduÄŸu yerde irili ufaklÄ± devletler bulunuyordu. BunlarÄ±n iÃ§erisinde en gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼ olan Piyemonte KrallÄ±ÄŸÄ± milli birlik iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. BaÅŸta Kont Cavour ve Garibaldi birlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±lar. Giderek gÃ¼Ã§lenen Piyemonte KrallÄ±ÄŸÄ± 1860â€™larda bir Ã§ok devleti birleÅŸtirmiÅŸti. Piyemonte KralÄ± Victor Emmanuelâ€™in 17 Mart 1861â€™de Ä°talya KralÄ± ilan edilmesi ile Ä°talya resmen kurulmuÅŸ oldu.

Amiral Sackville Carden GÃ¶revinden AyrÄ±ldÄ± (1917)

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nda son hÃ¼cum iÃ§in hazÄ±rlanan Ä°tilaf devletleri donanmasÄ±nda Ã¶nemli bir gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸi oldu. Ä°ngiliz donanmasÄ± komutanÄ± ve aynÄ± zamanda Ã‡anakkaleâ€™de kiÂ BirleÅŸik donanmanÄ±n komutanÄ± Amiral Sackville Carden 17 Mart 1915â€™te saÄŸlÄ±k nedenleriyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ± yerine De Robeck atandÄ±. Bu nedenle 17 Mart 1915 olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len kesin hÃ¼cum tarihi bir gÃ¼n Ã¶telendi.

TeÄŸmen Hamdi Askerleri Ä°le DaÄŸa Ã‡Ä±ktÄ± (1919)

Ä°ngilizlerin Ã¶nce Samsunâ€™a asker Ã§Ä±karmalarÄ± arkasÄ±ndan da Merzifonâ€™a asker gÃ¶ndermeleri tepkileri de beraberinde getirdi. Samsunâ€™da ki TÃ¼rk birliklerinden makineli tÃ¼fek bÃ¶lÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± TeÄŸmen Hamdi askerleri ile birlikte 17/18 Mart 1919 gecesi daÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k olay Ä°tilaf devletlerini ciddi endiÅŸelere sevk etmiÅŸtir.

BatÄ± Avrupa BirliÄŸi Kuruldu (1948)

SSCBâ€™nin desteÄŸindeki komÃ¼nistlerin Ã‡ekoslavakyaâ€™da yÃ¶netimi ele geÃ§irmesi BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerini endiÅŸelendirdi. Ä°ngiltere ve Fransa baÅŸta olmak Ã¼zere BenelÃ¼x Ã¼lkeleri (BelÃ§ika, Hollanda, LÃ¼xemburg) bir araya geldiler. BrÃ¼kselâ€™de ki toplantÄ± sonrasÄ±nda 17 Mart 1948â€™de BatÄ± Avrupa BirliÄŸiâ€™ni oluÅŸturan antlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±lar. Bu beÅŸ devlet aralarÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸbirliÄŸine aÃ§Ä±k olmayÄ± taahhÃ¼t ediyorlardÄ±.

Sivasâ€™ta Heyelan Meydana Geldi (2005)

Sivas'Ä±n Koyulhisar ilÃ§esine baÄŸlÄ± SugÃ¶zÃ¼ kÃ¶yÃ¼ Kuzucu Mahallesi'nde 17 Mart 2005 tarihinde toprak kaymasÄ± meydana geldi. Bu olay sonucu 15 kiÅŸi ve 21 ev toprak altÄ±nda kaldÄ±. AynÄ± yerde ikinci bir toprak kaymasÄ±nÄ±n daha olmasÄ± Ã¼mitleri yok etti.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1816. 38 tonluk â€˜â€™Eliseâ€™â€™ adlÄ± buharlÄ± tekne, kaptan Pierre Andriel yÃ¶netiminde, ManÅŸ Deniziâ€™ni aÅŸan ilk buharlÄ± tekne oldu.

Â 1939. Hatayâ€™da TÃ¼rk posta ve telgraf Ã¼cretleri uygulamaya konuldu.

1944. VarlÄ±k Vergisiâ€™nin tasfiyesine iliÅŸkin yasa, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Â 1954. TÃœRK MÄ°LLÄ° FUTBOL TAKIMI, DÃœNYA KUPASIâ€™NDA: Milli TakÄ±m, grup eleme maÃ§larÄ±nda, Madridâ€™te 4-1 yenildiÄŸi Ä°spanyaâ€™yÄ± Ä°stanbulâ€™da 1-0 yendi. YÃ¶netmelik gereÄŸi, 1954 yÄ±lÄ±nÄ±n 17 Mart gÃ¼nÃ¼ Romaâ€™da yapÄ±lan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmada Ä°spanya ile 2-2 berabere kalÄ±nca, kura Ã§ekildi. Kurada kazanan TÃ¼rk Milli Futbol TakÄ±mÄ±, finallere katÄ±lma hakkÄ±nÄ± elde etti.

Â 1966. Vartoâ€™da 5.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Â 1972. Uzun sÃ¼redir aralarÄ± aÃ§Ä±k olan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ ile Genel Sekreter BÃ¼lent Ecevit barÄ±ÅŸtÄ±.

Â 1976. Amerikan Northrop uÃ§ak ÅŸirketi, uÃ§ak alÄ±m satÄ±mlarÄ±yla ilgili TÃ¼rkiyeâ€™de rÃ¼ÅŸvet daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

Â 1985. Ä°ki Ã¼nlÃ¼ oyun yazarÄ± Artur Miller ve Harold Pinter, hapiste bulunan Pen Ã¼yesi yazarlarÄ± ziyaret etmek amacÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™ye geldi.

