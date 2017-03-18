GÃ¼ncelleme: 00:18, 18 Mart 2017 Cumartesi

Tarihte bugÃ¼n: Ã‡anakkale Zaferi kazanÄ±ldÄ±

Â Tarih DosyasÄ±/ DÃ¼nya BÃ¼lteniÂ

GÃœNÃœN OLAYI

Ã‡anakkale Zaferi KazanÄ±ldÄ± (1915)

Ä°ngiltere ve Fransa I.DÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ±n sÃ¼resini kÄ±saltmak istiyorlardÄ±. Bunun tek yolu vardÄ± Ã‡anakkaleâ€™yi geÃ§mek. BÃ¶ylece hem OsmanlÄ± Devletini savaÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakacaklar hem de mÃ¼ttefikleri Rusyaâ€™ya gerekli yardÄ±mÄ± ulaÅŸtÄ±racaklardÄ±. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini 19 Åžubat 1915â€™ten itibaren uygulamaya koydular. TÃ¼rk tabyalarÄ±nÄ±n tamamen etkisiz hale getirildiÄŸine inanarak 18 Mart 1915â€™te Ã‡anakkaleâ€™den geÃ§me giriÅŸimini baÅŸlattÄ±lar. Ancak bu onlar iÃ§in tam bir felaketle sonuÃ§landÄ±. DonanmanÄ±n bir Ã§ok bÃ¼yÃ¼k gemisinin batmasÄ± sonucu geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±lar. BaÅŸarÄ±lÄ± bir kara harekatÄ± yapÄ±lmadan denizden Ã‡anakkaleâ€™yi geÃ§menin imkansÄ±z olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸlardÄ±.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Rus Ã‡arÄ± KorkunÃ§ Ä°van Ã–ldÃ¼ (1584)

BÃ¼yÃ¼k Rusyaâ€™nÄ±n kurucusuÂ ve aynÄ± zamanda acÄ±masÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile de Ã¼n salmÄ±ÅŸ olan Rus Ã‡arÄ± KorkunÃ§ Ä°van 18 Mart 1584â€™de aniden Ã¶ldÃ¼. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar bÃ¼yÃ¼k bir ihtimal ile zehirlendiÄŸini iddia ederler.

1848 Ä°htilalleri Prusyaâ€˜da da GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ (1848)

BilindiÄŸi gibi Fransaâ€™da 1848 yÄ±lÄ±nda liberalist ve sosyalist isteklerle baÅŸlayan 1848 ihtilalleri neredeyse tÃ¼m Avrupaâ€™yÄ± etkilemiÅŸti. Prusyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™de 18 Mart 1848â€™de halk krala karÅŸÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istekleriyle ayaklandÄ±. Bunun Ã¼zerine Kral IV.Frederik Wilhelm halka anayasa hazÄ±rlama sÃ¶zÃ¼ verdi. BÃ¶ylece Prusyaâ€™da halk kraldan istediÄŸini almÄ±ÅŸ oldu yani isyan amacÄ±na ulaÅŸtÄ±.

OsmanlÄ± Mebusan Meclisi Son ToplantÄ±sÄ±nÄ± YaptÄ± (1920)

Ä°tilaf Devletleri 16 Mart gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbulâ€™u resmen iÅŸgal edip bir Ã§ok resmi daireye el koymuÅŸlardÄ±. Meclis-i mebusanâ€™Ä±n bazÄ± milletvekillerini de tutuklayÄ±p Malta adasÄ±na sÃ¼rgÃ¼n etmiÅŸlerdi. Bu ÅŸartlar altÄ±nda son toplantÄ±sÄ±nÄ± 18 Mart 1921 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtiren Meclis-i Mebusan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verme kararÄ± aldÄ±.

KÃ¶y Kanunu Kabul Edildi (1924)

TBMMâ€™De 18 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 442 sayÄ±lÄ± kÃ¶y kanuna gÃ¶re 1.maddesine nÃ¼fusu iki binden aÅŸaÄŸÄ± yurtlara (kÃ¶y) ve nÃ¼fusu iki bin ile yirmi bin arasÄ±nda olanlara (kasaba) ve yirmi binden Ã§ok nÃ¼fusu olanlara (ÅŸehir) denir. NÃ¼fusu iki binden aÅŸaÄŸÄ± olsa dahi belediye teÅŸkilatÄ± mevcut olan nahiye,kaza ve vilayet merkezleri kasaba itibar olunur. Ve Belediye Kanununa tabidir.

Fransaâ€™nÄ±n Cezayir SoykÄ±rÄ±mÄ± Bitti (1962)

Fransa 1954 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Cezayir ayaklanmasÄ±nÄ± tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen bastÄ±ramadÄ±. Bu sÃ¼re iÃ§erisinde Fransa Cezayir nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k %15â€™ini katletti. BaÅŸka bir deyiÅŸle yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon Cezayirli hayatÄ±nÄ± kaybetti. Cezayir dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±k bir soykÄ±rÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti. Sonunda pes eden Fransa Cezayirli direniÅŸÃ§iler ile yaptÄ±ÄŸÄ± iki yÄ±llÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda 18 Mart 1962â€™de ateÅŸkes antlaÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°mzalanan Evianles-Bains antlaÅŸmasÄ± sonrasÄ± Cezayir Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi aynÄ± gÃ¼n ateÅŸkes ilan ederek mÃ¼cadeleyi durdurdu. Cezayirâ€™de yapÄ±lan referandum sonunda halkÄ±n %91â€™i baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ktan yana oy kullandÄ±.

Cezayirâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Fransa en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi Ä°srailâ€™den gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Fransa gerilla savaÅŸÄ± konusunda tecrÃ¼besizdi. Ä°srailliler bu konuda Fransaâ€™dan yardÄ±mlarÄ±nÄ± esirgemediler ve FransÄ±z ordusunu eÄŸittiler. Bu iÅŸin baÅŸÄ±nda ki tanÄ±nmÄ±ÅŸ Ä°srailli general Ä°zak Rabin ve Haim Herzog.

http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=151669&q=israilli+generaller

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1871. FransÄ±z-Alman savaÅŸÄ±ndan alÄ±nan yenilginin ve III. Napoleon yÃ¶netimindeki Ä°kinci Ä°mparatorlukâ€™un (1852-1870) Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Parisâ€™te Ã§Ä±kan ayaklanmalar sÄ±rasÄ±nda, Paris KomÃ¼nÃ¼ kuruldu.

Â 1926. Finikeâ€™de meydana gelen 6.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Â 1926. Papa I. Eftim (Pavli Erenerol), BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rk Ortodoks Patrikhanesiâ€™ni kurdu.

Â 1940. Hitler ve Mussolini, Ä°talyaâ€™da buluÅŸtu. Ä°talya, Almanyaâ€™nÄ±n yanÄ±nda savaÅŸa girme kararÄ± aldÄ±. Bundan dÃ¶rt yÄ±l sonra aynÄ± gÃ¼n, Almanlar Macaristanâ€™Ä± iÅŸgale baÅŸladÄ±.

Â 1949. Kuzey Atlantik AntlaÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (NATO) kuruldu.

Â 1949. â€˜â€™Harika Ã‡ocuklar YasasÄ±â€™â€™ kapsamÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rmesine karar verilen yedi yaÅŸÄ±ndaki Ä°dil Biret, Parisâ€™e gitmek Ã¼zere ailesiyle Ä°stanbulâ€™dan ayrÄ±ldÄ±. Fransaâ€™da Ã¶ÄŸrenim gÃ¶recek olan Ä°dil Biret ile tanÄ±nmÄ±ÅŸ kompozitÃ¶r Nadia Boulangerâ€™nin ilgileneceÄŸi bildirildi.

Â 1953. Yenice ve GÃ¶nenâ€™de meydana gelen 7.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde, 265 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1956. Fransa, Cezayirâ€™e asker Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±.

Â 1965. Ä°nsanoÄŸlu ilk kez uzayda yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Sovyet kozmonot Aleksey Leonov, DÃ¼nyaâ€™danÂ 2.177 kilometreÂ yÃ¼kseklikte, â€˜â€™Voskhod IIâ€™â€™ (GÃ¼ndoÄŸumu) adlÄ± uzay aracÄ±ndan Ã§Ä±karak 20 dakika boÅŸlukta kaldÄ±. Leonov, bu sÃ¼renin 12 dakika 9 saniyesini â€˜â€™yÃ¼rÃ¼yerekâ€™â€™ geÃ§irdi.

1974. Pakistanâ€™Ä±n devrik devlet baÅŸkanÄ± ZÃ¼lfikar Ali Butto, muhaliflerinden birine suikast dÃ¼zenlettiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¶lÃ¼m cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

1979. CENTO Genel Sekreteri BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kamuran GÃ¼rÃ¼n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n daÄŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. CENTO Daimi Komitesi, EylÃ¼l 1979â€™da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n feshedildiÄŸini duyurdu.

Â 1992. GÃ¼ney Afrikaâ€™da siyahlara eÅŸit vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± tanÄ±yan; Devlet BaÅŸkanÄ± De Klerk tarafÄ±ndan planlanan anayasal reform tasarÄ±sÄ± halk oylamasÄ±yla kabul edildi.

Â 1995. TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±ndan Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k, 70 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

1997 . Antonov An-24 tipi bir Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kuyruÄŸu, TÃ¼rkiye'ye gitmekte olduÄŸu sÄ±rada havada koptu. DÃ¼ÅŸen uÃ§aktaki 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

2000 . Suriye ve TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan ve akraba olan 573 aile iki Ã¼lkenin anlaÅŸmasÄ± sonucu sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§erek bayramlaÅŸtÄ±lar.

