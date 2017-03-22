Tarihte bugÃ¼n: BediÃ¼zzaman Said-i Nursi vefat etti

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
BediÃ¼zzaman Said Nursi Ahirete Ä°rtihal Etti (1960)
Son asrÄ±n Ä°slam alimlerinden BediÃ¼zzaman Said Nursi 23 Mart 1960 tarihinde Urfaâ€™da vefat etti. I.DÃ¼nya savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ruslara esir dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sibiryaâ€™da geÃ§en esaret hayatÄ±ndan kaÃ§arak kurtuldu ve Ä°stanbulâ€™a geldi. Milli mÃ¼cadele yÄ±llarÄ±nda Ankaraâ€™ya geldi. Daha sonra ki dÃ¶nemlerde devlet yÃ¶neticileri ile fikri olarak ters dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bundan sonraki hayatÄ± genelde takip altÄ±nda sorgular, mahkemeler ve hapishanelerde geÃ§ti. Â Bu sÃ¼re zarfÄ±nda Risale-i Nur adlÄ± eserini meydana getirdi. Hicri takvime gÃ¶re vefat gÃ¼nÃ¼ ramazanÄ±n 25. GÃ¼nÃ¼ne denk gelmiÅŸti. VefatÄ± ile de rahat bÄ±rakÄ±lmadÄ± ve mezarÄ± 27 MayÄ±s darbesinin ardÄ±ndan Isparta civarÄ±nda bilinmeyen bir yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
GÃ¼nÃ¼n diÄŸer Ã¶nemli olaylarÄ± ÅŸunlar:
Fatih Edirneâ€™den Ä°stanbulâ€™a DoÄŸru Yola Ã§Ä±ktÄ± (1453)
Fatih Sultan Mehmet, Ä°stanbulâ€™un fethi iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamladÄ±ktan sonra 23 Mart 1453 tarihinde Ä°stanbul kuÅŸatmasÄ± iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±. On Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra Ä°stanbul Ã¶nlerine gelindi ve bÃ¼yÃ¼k kuÅŸatma bir gÃ¼n sonra 6 Nisan 1453 tarihinde baÅŸladÄ±.
AÅŸÄ±kpaÅŸazade Vefat Etti (1481)
OsmanlÄ± Devleti kuruluÅŸ dÃ¶nemi en Ã¶nemli tarihÃ§ilerinden AÅŸÄ±kpaÅŸazade 23 Mart 1481â€™de vefat etmiÅŸtir. Aslen ÅŸu anki Ã‡orum ili MecitÃ¶zÃ¼ ilÃ§esi Elvan Ã‡elebi kÃ¶yÃ¼nde dÃ¼nyaya gelmiÅŸtir. Eseri Tevarih-i Al-i Osman adÄ±yla bilinen eserdir.
Yunan Kuvvetleri Taarruza GeÃ§ti (1921)
Yunan Kuvvetleri Bursa ve UÅŸak Ã¼zerinden iki koldan hedef EskiÅŸehir olmak Ã¼zere 23 Mart 1921â€™de tekrar taarruza geÃ§tiler. AmaÃ§larÄ± I.Ä°nÃ¶nÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gidermek ve EskiÅŸehirâ€™i ele geÃ§irmekti. Bu olay tarihe II.Ä°nÃ¶nÃ¼ savaÅŸÄ± olarak geÃ§ecektir.
DoÄŸu Pakistan BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ä°lan Etti (1971)
Pakistan tarafÄ±ndan kendilerinin ihmal edildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen DoÄŸu Pakistan halkÄ± ayaklandÄ±. Åžeyh Mucibur Rahman liderliÄŸinde ki Awami Partisi 23 Mart 1971â€™de BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Pakistan askeri birliklerinin bu duruma mÃ¼dahale etmesine Hindistan kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ± ve BangladeÅŸâ€™e asker soktu. BatÄ± Pakistanâ€™dan yeterince yardÄ±m alamayan Pakistan kuvvetleri teslim oldular.
Ä°lkÂ UzayÂ AraÅŸtÄ±rma Ä°stasyonu Mirâ€™in GÃ¶revi SonlandÄ±rÄ±ldÄ± (2001)
Ä°lk modÃ¼lÃ¼ SSCB tarafÄ±ndanÂ 19 ÅžubatÂ 1986'daÂ Uzaya gÃ¶nderilmiÅŸti. Ä°nsanlarÄ±nÂ Uzayda uzun sÃ¼re kalarak araÅŸtÄ±rma yapabildiÄŸi ilkÂ UzayÂ istasyonudur. BaÅŸlangÄ±Ã§ta sadece SSCB kendisi kullanÄ±rken ileriki dÃ¶nemlerde uluslar arasÄ± bir istasyona dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Daha sonra yeni modÃ¼ller eklenerek sÃ¼rekli bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. MirUzayÂ Ä°stasyonunun gÃ¶reviÂ Â 23 MartÂ 2001Â tarihinde sonlandÄ±rÄ±ldÄ± ve imha edildi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Fatih Sultan Mehmetâ€™in Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±, AÅŸÄ±kpaÅŸazadeâ€™nin vefatÄ±, Yunan kuvvetlerinin taaruza geÃ§mesi, DoÄŸu Pakistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin Ã¶nderi BediÃ¼zzaman Said-i Nursiâ€™nin ahirete irtihali gibi Ã¶nemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugÃ¼n, Sultan KÄ±lÄ±Ã§ Arslan'Ä±n Musulâ€™a giriÅŸi, Celal Bayar'Ä±n tahliye edimesi, Arap BirliÄŸi'nin ve 68 olaylarÄ±nÄ±n Parisâ€™te baÅŸlamasÄ± var...
Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.
Ä°tilaf Devletleri Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±ndan hemen sonra antlaÅŸma gereÄŸince 13 KasÄ±m 1918â€™de Ä°stanbulâ€™u fiilen iÅŸgal etmiÅŸlerdi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbulâ€™un resmen iÅŸgali, Moskova AntlaÅŸmasÄ±, HalepÃ§eâ€™de kimyasal katliam varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Makbul Ä°brahim PaÅŸaâ€™nÄ±n (PargalÄ±) idamÄ±, Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Berlinâ€™de vurulmasÄ±, OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yelerine yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸ izni verilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Selimiye Camiiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±,Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n ilk hÃ¼kÃ¼metini kurmasÄ±, Ak Parti'ye kapatma davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± varâ€¦
Hz. Peygamber (a.s) Â ile Mekke'li mÃ¼ÅŸrikler arasÄ±ndaki ilk savaÅŸ (2/624). 1393 YÄ±l evvel vuku bulan Bedir Gazvesinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä°slam Ansiklopesindeki ilgili maddeyi iktibas ediyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bedir SavaÅŸÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ±, CHPâ€™den Ã§arÅŸaf yasaÄŸÄ± isteÄŸi, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda Tanker faciasÄ± varâ€¦
Milletimizin dÃ¢hilÃ® ve haricÃ® istiklÃ¢li uÄŸrunda giriÅŸmiÅŸ olduÄŸu mÃ¼cadelÃ¢tÄ± ifade ve terennÃ¼m iÃ§in bir Ä°stiklÃ¢l MarÅŸÄ± mÃ¼sabakaya vazâ€™ edilmiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n KÄ±rÄ±m savaÅŸÄ±na girmesi, Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ±n kabulÃ¼, AlmanlarÄ±n Viyanaâ€™yÄ± iÅŸgali, Truman Doktirinin ilanÄ±, 12 Mart MuhtÄ±rasÄ± varâ€¦