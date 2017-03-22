GÃ¼ncelleme: 00:02, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Tarihte bugÃ¼n: BediÃ¼zzaman Said-i Nursi vefat etti

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BediÃ¼zzaman Said Nursi Ahirete Ä°rtihal Etti (1960)

Son asrÄ±n Ä°slam alimlerinden BediÃ¼zzaman Said Nursi 23 Mart 1960 tarihinde Urfaâ€™da vefat etti. I.DÃ¼nya savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ruslara esir dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sibiryaâ€™da geÃ§en esaret hayatÄ±ndan kaÃ§arak kurtuldu ve Ä°stanbulâ€™a geldi. Milli mÃ¼cadele yÄ±llarÄ±nda Ankaraâ€™ya geldi. Daha sonra ki dÃ¶nemlerde devlet yÃ¶neticileri ile fikri olarak ters dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bundan sonraki hayatÄ± genelde takip altÄ±nda sorgular, mahkemeler ve hapishanelerde geÃ§ti. Â Bu sÃ¼re zarfÄ±nda Risale-i Nur adlÄ± eserini meydana getirdi. Hicri takvime gÃ¶re vefat gÃ¼nÃ¼ ramazanÄ±n 25. GÃ¼nÃ¼ne denk gelmiÅŸti. VefatÄ± ile de rahat bÄ±rakÄ±lmadÄ± ve mezarÄ± 27 MayÄ±s darbesinin ardÄ±ndan Isparta civarÄ±nda bilinmeyen bir yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

GÃ¼nÃ¼n diÄŸer Ã¶nemli olaylarÄ± ÅŸunlar:

Fatih Edirneâ€™den Ä°stanbulâ€™a DoÄŸru Yola Ã§Ä±ktÄ± (1453)

Fatih Sultan Mehmet, Ä°stanbulâ€™un fethi iÃ§in gerekli bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamladÄ±ktan sonra 23 Mart 1453 tarihinde Ä°stanbul kuÅŸatmasÄ± iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±. On Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra Ä°stanbul Ã¶nlerine gelindi ve bÃ¼yÃ¼k kuÅŸatma bir gÃ¼n sonra 6 Nisan 1453 tarihinde baÅŸladÄ±.

AÅŸÄ±kpaÅŸazade Vefat Etti (1481)

OsmanlÄ± Devleti kuruluÅŸ dÃ¶nemi en Ã¶nemli tarihÃ§ilerinden AÅŸÄ±kpaÅŸazade 23 Mart 1481â€™de vefat etmiÅŸtir. Aslen ÅŸu anki Ã‡orum ili MecitÃ¶zÃ¼ ilÃ§esi Elvan Ã‡elebi kÃ¶yÃ¼nde dÃ¼nyaya gelmiÅŸtir. Eseri Tevarih-i Al-i Osman adÄ±yla bilinen eserdir.

Yunan Kuvvetleri Taarruza GeÃ§ti (1921)

Yunan Kuvvetleri Bursa ve UÅŸak Ã¼zerinden iki koldan hedef EskiÅŸehir olmak Ã¼zere 23 Mart 1921â€™de tekrar taarruza geÃ§tiler. AmaÃ§larÄ± I.Ä°nÃ¶nÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gidermek ve EskiÅŸehirâ€™i ele geÃ§irmekti. Bu olay tarihe II.Ä°nÃ¶nÃ¼ savaÅŸÄ± olarak geÃ§ecektir.

DoÄŸu Pakistan BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ä°lan Etti (1971)

Pakistan tarafÄ±ndan kendilerinin ihmal edildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen DoÄŸu Pakistan halkÄ± ayaklandÄ±. Åžeyh Mucibur Rahman liderliÄŸinde ki Awami Partisi 23 Mart 1971â€™de BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Pakistan askeri birliklerinin bu duruma mÃ¼dahale etmesine Hindistan kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ± ve BangladeÅŸâ€™e asker soktu. BatÄ± Pakistanâ€™dan yeterince yardÄ±m alamayan Pakistan kuvvetleri teslim oldular.

Ä°lkÂ UzayÂ AraÅŸtÄ±rma Ä°stasyonu Mirâ€™in GÃ¶revi SonlandÄ±rÄ±ldÄ± (2001)

Ä°lk modÃ¼lÃ¼ SSCB tarafÄ±ndanÂ 19 ÅžubatÂ 1986'daÂ Uzaya gÃ¶nderilmiÅŸti. Ä°nsanlarÄ±nÂ Uzayda uzun sÃ¼re kalarak araÅŸtÄ±rma yapabildiÄŸi ilkÂ UzayÂ istasyonudur. BaÅŸlangÄ±Ã§ta sadece SSCB kendisi kullanÄ±rken ileriki dÃ¶nemlerde uluslar arasÄ± bir istasyona dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Daha sonra yeni modÃ¼ller eklenerek sÃ¼rekli bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. MirUzayÂ Ä°stasyonunun gÃ¶reviÂ Â 23 MartÂ 2001Â tarihinde sonlandÄ±rÄ±ldÄ± ve imha edildi.