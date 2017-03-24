GÃ¼ncelleme: 00:35, 24 Mart 2017 Cuma

Tarihte bugÃ¼n: MeÅŸhur halifelerden Harun ReÅŸit vefat etti

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MeÅŸhur Halifelerden Harun ReÅŸit Vefat Etti (809)

Harun ReÅŸit Abbasiler dÃ¶neminin en parlak devrini yaÅŸatan halife olarak bilinmektedir. Harun ReÅŸit zamanÄ±nda BaÄŸdat dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde ÅŸehriydi ve bu zenginliÄŸi masallara bile ilham kaynaÄŸÄ± olmuÅŸtu. Harun ReÅŸit Ä°ranâ€™Ä±n Tus ÅŸehrinde 46 yaÅŸÄ±nda 24 Mart 809 tarihinde vefat etti.

FransÄ±z Bilim-Kurgu YazarÄ± Jules Verne Ã–ldÃ¼ (1905)

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z bilim-kurgu yazarÄ± Jules Gabriel Verne 24 Mart 1905 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Eserleri gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de zevkle okunmaktadÄ±r. Eserleri hemen hemen bÃ¼tÃ¼n dillere Ã§evrilmiÅŸ ve bir Ã§oÄŸu sinema filmi haline getirilmiÅŸtir. Eserlerinde konu ettiÄŸi araÃ§lar gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde gerÃ§ek olmuÅŸtur. KonularÄ± genelde uzay, denizaltÄ± ve gÃ¶kyÃ¼zÃ¼dÃ¼r. En meÅŸhur eserleri Â Denizler AltÄ±nda Yirmi Bin FersahÂ (1870),Â DÃ¼nyanÄ±n Merkezine YolculukÂ (1864) veÂ Seksen GÃ¼nde Devr-i Ã‚lemÂ (1873) romanlarÄ±dÄ±r.

Hitler OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Yetkiler AldÄ± (1933)

Muhalif milletvekillerinin bir Ã§oÄŸunun tutuklu olduÄŸu iÃ§in katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± meclis toplantÄ±sÄ±nda Hitler kendisini diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe gÃ¶tÃ¼recek olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkileri 24 Mart 1933â€™de meclisten aldÄ±. DÃ¶rt yÄ±l iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± bu yetkilere dayanarak bÃ¼tÃ¼n partileri yasakladÄ±. BÃ¶ylece Almanyaâ€™yÄ± tekrar bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸa sÃ¼rÃ¼kleyecek olan Nazi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kurdu. Gestapo adlÄ± bir gizli polis teÅŸkilatÄ± kurularak Alman halkÄ± gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ãœlkedeki her tÃ¼rlÃ¼ faaliyet Nazi Partisinin kontrolÃ¼ne geÃ§ti.

Alman General Rommel Kuvvetleri Kuzey Afrikaâ€™da Taarruza GeÃ§ti (1941)

Kuzey Afrika cephesinde Ä°talyanlar Ä°ngilizler karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayarak geri Ã§ekildiler. Bunun Ã¼zerine Almanlar bÃ¶lgeye General Erwin Rommelâ€™i gÃ¶nderdiler. General Rommel elindeki Alman kuvvetleri ile bir sÃ¼re hazÄ±rlandÄ± ve 24 Mart 19412de Ä°ngilizlere karÅŸÄ± taarruza geÃ§ti. Ä°ngilizler bu taarruz karÅŸÄ±sÄ±nda Libyaâ€™dan MÄ±sÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±na kadar geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±lar. General Rommel, bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Ä°ngilizlere oranla kÃ¼Ã§Ã¼k olan birliklerle kazanmasÄ± nedeniyle Ã‡Ã¶l Tilkisi lakabÄ±nÄ± aldÄ±. Gerekli takviye kuvveti alamayan General Rommel ileri taarruzunu durdurmak zorunda kaldÄ±. Rommel, daha sonra Hitlerâ€™e suikast dÃ¼zenleyen ekipte yer aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle intihara zorlandÄ±.

ETA SÃ¼resiz AteÅŸkes Ä°lan Etti (2006)

ETA Ä°spanyaâ€™nÄ±n Fransa sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸayanÂ BaskÂ kÃ¶kenli topluluÄŸun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanÂ Â Marksist-LeninistterÃ¶r Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r. Åžu anda yasaklÄ± olan Batasuna Partisi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n siyasi kanadÄ±nÄ± oluÅŸturuyordu. BaÅŸlangÄ±Ã§ta barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarÄ± kullanan ETA zamanla silahlÄ± bir Ã¶rgÃ¼te dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. YaptÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± ve silahlÄ± eylemlerde bir Ã§ok insan hayatÄ±nÄ± kaybetti. ETA Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 24 Mart 2006 tarihinde sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etti. 1959â€™da kurulmuÅŸ 1968â€™de silahlÄ± kanlÄ± eylemlerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°sabel Peron darbe Ä°le Ä°ktidardan UzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± (1976)

Aslen danÃ§Ä± olan Ä°sabel Peron Arjantin devlet baÅŸkanÄ± Juan Peronâ€™un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸidir. EÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± oldu. BaÅŸkan olunca Ã¼lkedeki derin sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± tedbirler fazla iÅŸe yaramayÄ±nca 24 Mart 1976 tarihinde ordunun yÃ¶netime el koymasÄ± ile iktidardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. BaÅŸkanlÄ±ktan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra uzun sÃ¼re evinde gÃ¶z hapsinde tutulmuÅŸtur.