Tarihte bugÃ¼n: MeÅŸhur halifelerden Harun ReÅŸit vefat etti

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
MeÅŸhur Halifelerden Harun ReÅŸit Vefat Etti (809)
Harun ReÅŸit Abbasiler dÃ¶neminin en parlak devrini yaÅŸatan halife olarak bilinmektedir. Harun ReÅŸit zamanÄ±nda BaÄŸdat dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde ÅŸehriydi ve bu zenginliÄŸi masallara bile ilham kaynaÄŸÄ± olmuÅŸtu. Harun ReÅŸit Ä°ranâ€™Ä±n Tus ÅŸehrinde 46 yaÅŸÄ±nda 24 Mart 809 tarihinde vefat etti.
FransÄ±z Bilim-Kurgu YazarÄ± Jules Verne Ã–ldÃ¼ (1905)
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z bilim-kurgu yazarÄ± Jules Gabriel Verne 24 Mart 1905 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Eserleri gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de zevkle okunmaktadÄ±r. Eserleri hemen hemen bÃ¼tÃ¼n dillere Ã§evrilmiÅŸ ve bir Ã§oÄŸu sinema filmi haline getirilmiÅŸtir. Eserlerinde konu ettiÄŸi araÃ§lar gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde gerÃ§ek olmuÅŸtur. KonularÄ± genelde uzay, denizaltÄ± ve gÃ¶kyÃ¼zÃ¼dÃ¼r. En meÅŸhur eserleri Â Denizler AltÄ±nda Yirmi Bin FersahÂ (1870),Â DÃ¼nyanÄ±n Merkezine YolculukÂ (1864) veÂ Seksen GÃ¼nde Devr-i Ã‚lemÂ (1873) romanlarÄ±dÄ±r.
Hitler OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Yetkiler AldÄ± (1933)
Muhalif milletvekillerinin bir Ã§oÄŸunun tutuklu olduÄŸu iÃ§in katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± meclis toplantÄ±sÄ±nda Hitler kendisini diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe gÃ¶tÃ¼recek olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkileri 24 Mart 1933â€™de meclisten aldÄ±. DÃ¶rt yÄ±l iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± bu yetkilere dayanarak bÃ¼tÃ¼n partileri yasakladÄ±. BÃ¶ylece Almanyaâ€™yÄ± tekrar bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸa sÃ¼rÃ¼kleyecek olan Nazi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kurdu. Gestapo adlÄ± bir gizli polis teÅŸkilatÄ± kurularak Alman halkÄ± gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ãœlkedeki her tÃ¼rlÃ¼ faaliyet Nazi Partisinin kontrolÃ¼ne geÃ§ti.
Alman General Rommel Kuvvetleri Kuzey Afrikaâ€™da Taarruza GeÃ§ti (1941)
Kuzey Afrika cephesinde Ä°talyanlar Ä°ngilizler karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayarak geri Ã§ekildiler. Bunun Ã¼zerine Almanlar bÃ¶lgeye General Erwin Rommelâ€™i gÃ¶nderdiler. General Rommel elindeki Alman kuvvetleri ile bir sÃ¼re hazÄ±rlandÄ± ve 24 Mart 19412de Ä°ngilizlere karÅŸÄ± taarruza geÃ§ti. Ä°ngilizler bu taarruz karÅŸÄ±sÄ±nda Libyaâ€™dan MÄ±sÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±na kadar geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±lar. General Rommel, bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Ä°ngilizlere oranla kÃ¼Ã§Ã¼k olan birliklerle kazanmasÄ± nedeniyle Ã‡Ã¶l Tilkisi lakabÄ±nÄ± aldÄ±. Gerekli takviye kuvveti alamayan General Rommel ileri taarruzunu durdurmak zorunda kaldÄ±. Rommel, daha sonra Hitlerâ€™e suikast dÃ¼zenleyen ekipte yer aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle intihara zorlandÄ±.
ETA SÃ¼resiz AteÅŸkes Ä°lan Etti (2006)
ETA Ä°spanyaâ€™nÄ±n Fransa sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸayanÂ BaskÂ kÃ¶kenli topluluÄŸun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanÂ Â Marksist-LeninistterÃ¶r Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r. Åžu anda yasaklÄ± olan Batasuna Partisi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n siyasi kanadÄ±nÄ± oluÅŸturuyordu. BaÅŸlangÄ±Ã§ta barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarÄ± kullanan ETA zamanla silahlÄ± bir Ã¶rgÃ¼te dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. YaptÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± ve silahlÄ± eylemlerde bir Ã§ok insan hayatÄ±nÄ± kaybetti. ETA Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 24 Mart 2006 tarihinde sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etti. 1959â€™da kurulmuÅŸ 1968â€™de silahlÄ± kanlÄ± eylemlerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.
Ä°sabel Peron darbe Ä°le Ä°ktidardan UzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± (1976)
Aslen danÃ§Ä± olan Ä°sabel Peron Arjantin devlet baÅŸkanÄ± Juan Peronâ€™un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸidir. EÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± oldu. BaÅŸkan olunca Ã¼lkedeki derin sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± tedbirler fazla iÅŸe yaramayÄ±nca 24 Mart 1976 tarihinde ordunun yÃ¶netime el koymasÄ± ile iktidardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. BaÅŸkanlÄ±ktan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra uzun sÃ¼re evinde gÃ¶z hapsinde tutulmuÅŸtur.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda Abbasilerin en meÅŸhur halifelerinden Harun ReÅŸidâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Hitlerâ€™in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler almasÄ±, Ã‡Ã¶l Tilkisi lakaplÄ± Alman General Erwin Rommelâ€™in Ä°ngilizlere karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k taarruz baÅŸlatmasÄ±, Ä°spanyaâ€™da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ETA'nÄ±n sÃ¼resiz ateÅŸkes ilan etmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, Fatih Sultan Mehmetâ€™in Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kmasÄ±, AÅŸÄ±kpaÅŸazadeâ€™nin vefatÄ±, Yunan kuvvetlerinin taaruza geÃ§mesi, DoÄŸu Pakistanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Risale-i Nur cemaatinin Ã¶nderi BediÃ¼zzaman Said-i Nursiâ€™nin ahirete irtihali gibi Ã¶nemli olaylar bulunuyor.
Tarihte bugÃ¼n, Sultan KÄ±lÄ±Ã§ Arslan'Ä±n Musulâ€™a giriÅŸi, Celal Bayar'Ä±n tahliye edimesi, Arap BirliÄŸi'nin ve 68 olaylarÄ±nÄ±n Parisâ€™te baÅŸlamasÄ± var...
Tarihte BugÃ¼n yaÅŸanan Ã¶nemli olaylar arasÄ±nda, Ã¼nlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, bÃ¼yÃ¼k devletlerin Giritâ€™e el koymasÄ±, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun doÄŸuda en geniÅŸ sÄ±nÄ±rlara ulaÅŸmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devleti'nin SÄ±rbistanâ€™daki kalelerden Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±,Napolyon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Taha Yasin Ramazan'Ä±n idamÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ÃœnlÃ¼ Ä°slam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°bni Haldun'un vefatÄ±, Ayan Meclisinin aÃ§Ä±lmasÄ±, OsmanlÄ± Devleti'nin SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na izin vermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡anakkale Zaferi, KÃ¶y Kanunun kabulÃ¼, Fransaâ€™nÄ±n Cezayirâ€™de ateÅŸkes yapmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžehzade Korkutâ€™un katli, Ä°talyan birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, BatÄ± Avrupa BirliÄŸinin kurulmasÄ±, Sivasâ€™ta heyelan varâ€¦
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri ÅŸehirde bulunan baÅŸta sivil ve askeri okullar olmak Ã¼zere kamu binalarÄ±na ve TÃ¼rklere ait binalara el koymaya baÅŸladÄ±lar. Åžehri iÅŸgal eden itilaf gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinde askeri kÄ±talar ile gÃ¶vde gÃ¶sterileri yaptÄ±lar.
Ä°tilaf Devletleri Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±ndan hemen sonra antlaÅŸma gereÄŸince 13 KasÄ±m 1918â€™de Ä°stanbulâ€™u fiilen iÅŸgal etmiÅŸlerdi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bulgaristanâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbulâ€™un resmen iÅŸgali, Moskova AntlaÅŸmasÄ±, HalepÃ§eâ€™de kimyasal katliam varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Makbul Ä°brahim PaÅŸaâ€™nÄ±n (PargalÄ±) idamÄ±, Talat PaÅŸaâ€™nÄ±n Berlinâ€™de vurulmasÄ±, OsmanlÄ± HanedanÄ± Ã¼yelerine yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸ izni verilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Selimiye Camiiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±,Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n ilk hÃ¼kÃ¼metini kurmasÄ±, Ak Parti'ye kapatma davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± varâ€¦
Hz. Peygamber (a.s) Â ile Mekke'li mÃ¼ÅŸrikler arasÄ±ndaki ilk savaÅŸ (2/624). 1393 YÄ±l evvel vuku bulan Bedir Gazvesinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ä°slam Ansiklopesindeki ilgili maddeyi iktibas ediyoruz.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bedir SavaÅŸÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ±, CHPâ€™den Ã§arÅŸaf yasaÄŸÄ± isteÄŸi, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda Tanker faciasÄ± varâ€¦
Milletimizin dÃ¢hilÃ® ve haricÃ® istiklÃ¢li uÄŸrunda giriÅŸmiÅŸ olduÄŸu mÃ¼cadelÃ¢tÄ± ifade ve terennÃ¼m iÃ§in bir Ä°stiklÃ¢l MarÅŸÄ± mÃ¼sabakaya vazâ€™ edilmiÅŸtir.