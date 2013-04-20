TARÄ°HTE BUGÃœN: OsmanlÄ±-ABD Ä°liÅŸkileri Kesildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYLARIÂ Â
OsmanlÄ±-ABD Ä°liÅŸkileri Kesildi (1917)
OsmanlÄ±-ABD iliÅŸkileri ABD I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±na girene kadar devam etti. ABD Almanyaâ€™ya savaÅŸ ilan ettikten sonra 20 Nisan 1917â€™de Almanyaâ€™nÄ±n mÃ¼ttefiki olan OsmanlÄ± Devleti ile iliÅŸkilerini sonlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.
Sultan Baybars Kayseriâ€™de SevinÃ§le KarÅŸÄ±landÄ± (1277)
Memluk SultanÄ± Sultan Baybars Anadoluâ€™yu MoÄŸol zulmÃ¼nden kurtarmak iÃ§in gelmiÅŸ ve MoÄŸollarÄ± Elbistanâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir yenilgiye uÄŸratmÄ±ÅŸtÄ±. Anadolu halkÄ± Sultan Baybarsâ€™Ä± 20 Nisan 1277â€™de bir kurtarÄ±cÄ± gibi karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Sultan Baybars devlet ileri gelenlerinden MoÄŸol korkusu yÃ¼zÃ¼nden gerekli yardÄ±mÄ± alamayÄ±nca bir sÃ¼re sonra Anadoluâ€™dan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.
Napolyon SÃ¼rgÃ¼ne GÃ¶nderildi (1814)
MÃ¼ttefik ordularÄ±nÄ±n Parisâ€™e girmesi Ã¼zerine Napolyon Ä°mparatorlukâ€™tan koÅŸulsuz Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±. Bununla da yetinmeyen mÃ¼ttefikler Ä°mparator Ã¼nvanÄ±nÄ± korumasÄ±na mÃ¼saade ettikleri Napolyonâ€™u 20 Nisan 1814 tarihinde Elbe adasÄ±na sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderdiler.
TÃ¼rkiyeâ€™yi AyaÄŸa KaldÄ±ran Razgrat OlayÄ± YaÅŸandÄ± (1933)
Bulgaristan'Ä±n Razgrad ÅŸehrindeki TÃ¼rk mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 Nisan 1933'te bir grup Bulgar tarafÄ±ndan yerle bir edilmesiyle baÅŸlayan ve devam eden sÃ¼reÃ§tir. OlayÄ± Ã¶ÄŸrenen Ã–ÄŸrencilerin Ä°stanbul'daki Bulgar mezarlÄ±ÄŸÄ±na Ã§elenk koyarak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri daha sonra bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Olaylar 2 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼, birÃ§ok Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BasÄ±n Ã¶ÄŸrencilerin arkasÄ±nda yer alan yazÄ±lar yazdÄ±ysa da MTTB kapatÄ±ldÄ±.
Castro ABDâ€™de KomÃ¼nizme KarÅŸÄ± OlduklarÄ±nÄ± SÃ¶yledi (1959)
Castro KÃ¼baâ€™da iktidara gelmesinin ardÄ±ndan saÄŸ ve sol arasÄ±nda bir Ã§izgi tutturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Milli BasÄ±n KlubÃ¼â€™nÃ¼n davetlisi olarak gittiÄŸi ABDâ€™de 20 Nisan 1959â€™da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda komÃ¼nizmde dahil her tÃ¼rlÃ¼ diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Ancak bir sÃ¼re sonra komÃ¼nizme kayacaktÄ±r.
ABDâ€™de Columbine Lisesi KatliamÄ± YaÅŸandÄ± (1999)
ABDâ€™de Columbine Lisesi son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi iki kiÅŸi kendi okullarÄ±na 20 Nisan 1999â€™da baskÄ±n yaparak ellerinde ki silahlar ile 13 Ã¶ÄŸrenciyi katlettiler ve bir Ã§ok kiÅŸiyi de yaraladÄ±lar.
Åžemdinli OlaylarÄ± SavcÄ±sÄ± Ferhat SarÄ±kaya Meslekten Ä°hraÃ§ Edildi (2006)
Van Cumhuriyet savcÄ±sÄ± iken kamuoyunda ismini Åžemdinli olaylarÄ± ile duyurmuÅŸtur. Bu olayla ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianame sonrasÄ± 20 Nisan 2006 tarihinde HSYK tarafÄ±ndan mesleki yeterliliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile meslekten men edilmiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ±-ABD iliÅŸkilerinin kesilmesi, Sultan Baybarsâ€™Ä±n Anadoluâ€™ya gelmesi, Napolyonâ€™un sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderilmesi, Razgrat OlayÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Rusya'nÄ±n OsmanlÄ± Devleti'ne savaÅŸ aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± bildirmesi, Ä°ngilizlerin desteÄŸini alan Ermeniler'in Karsâ€™Ä± iÅŸgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulÃ¼ var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ±-Yunan savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, Sultan AbdÃ¼lhamit'in Ã‡inâ€™e nasihat heyeti gÃ¶ndermesi, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n â€˜â€™Ben de Sizi Kurtaramamâ€™â€™ demesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Sekizinci CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal'Ä±n vefat etmesi, KÃ¶y EnstitÃ¼leri kuruluÅŸ kanununun kabul edilmesi, ABDâ€™nin Domuzlar KÃ¶rfezi HarekatÄ±nÄ±n hezimete dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;MÄ±sÄ±râ€™Ä±n son sultanÄ± Tomanbay'Ä±n idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatÄ±lmasÄ±,Avrupa Ä°ktisadi Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n kurulmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Celali Ä°syanlarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, ABD uÃ§aklarÄ±nÄ±n KÃ¼baâ€™yÄ± bombalamaya baÅŸlamasÄ±, tarihin en bÃ¼yÃ¼k katliamcÄ±larÄ±ndan Pol Pot'un Ã¶lmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD BaÅŸkanÄ± Abraham Lincoln'Ã¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Titanic'in batmasÄ±, SSCB'nin Afganistanâ€™dan Ã§ekilmeyi kabul etmesi, Adanaâ€™da Ermeniler'in MÃ¼slÃ¼man tebaya KarÅŸÄ± SaldÄ±rÄ±lara BaÅŸlamasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;â€™31 Mart OlayÄ±â€™nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, Ä°lk kadÄ±n mÃ¼hendislerimizin diplomalarÄ±nÄ± almasÄ±, Åžemdin SakÄ±k'Ä±n yakalanmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™de Kuzey-GÃ¼ney savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, Åžeyh Sait'in yakalanarak tutuklanmasÄ±, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarÄ±nÄ±n Filistinlilere ait olduÄŸunu ilan etmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular Ã¼zerine sefere Ã§Ä±kmasÄ±, Urfa'nÄ±n FransÄ±z iÅŸgalinden kurtulmasÄ±, Son OsmanlÄ± Mebusan Meclisinin kapatÄ±lmasÄ± var..
Zapata'nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± hareket, batÄ±cÄ± fikirler dÄ±ÅŸÄ±nda neÅŸet edebilen yerli taleplerin karÅŸÄ±lÄ±k bulmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan 20.yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda ilk kÃ¶ylÃ¼ ihtilaliydi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;MareÅŸal Fevzi Ã‡akmak'Ä±n vefatÄ±,Emniyet TeÅŸkilatÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, Anayasadan Devletin Dini Ä°slam'dÄ±r hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mimar Sinan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, BaltacÄ± Mehmet PaÅŸa'nÄ±n Prut Seferine Ã§Ä±kmasÄ±, Amerikan iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n sona ermesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; BoÄŸazlÄ±yan KaymakamÄ± Kemal Bey'in idamÄ±, Åžer'iye Mahkemelerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±,Nusretiye Cami'inin ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°talya'nÄ±n ArnavutluÄŸu iÅŸgale baÅŸlamasÄ±, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ kurulmasÄ±, Divan EdebiyatÄ±â€™nÄ±n Ã¼nlÃ¼ ÅŸairlerinden Baki'nin vefatÄ± var..
Ã–lmekten baÅŸka ÅŸansÄ± kalmayan insanlar insani bir ÅŸekilde Ã¶lmek iÃ§in katillerine kurÅŸun parasÄ± verdiler.