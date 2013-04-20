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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:59, 20 Nisan 2018 Cuma
Tarihte bugÃ¼n
GÃ¼ncelleme: 00:00, 20 Nisan 2018 Cuma

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TARÄ°HTE BUGÃœN: OsmanlÄ±-ABD Ä°liÅŸkileri Kesildi
TARÄ°HTE BUGÃœN: OsmanlÄ±-ABD Ä°liÅŸkileri Kesildi

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ±-ABD iliÅŸkilerinin kesilmesi, Sultan Baybarsâ€™Ä±n Anadoluâ€™ya gelmesi, Napolyonâ€™un sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderilmesi, Razgrat OlayÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ± varâ€¦

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYLARIÂ Â 

OsmanlÄ±-ABD Ä°liÅŸkileri Kesildi (1917)

OsmanlÄ±-ABD iliÅŸkileri ABD I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±na girene kadar devam etti. ABD Almanyaâ€™ya savaÅŸ ilan ettikten sonra 20 Nisan 1917â€™de Almanyaâ€™nÄ±n mÃ¼ttefiki olan OsmanlÄ± Devleti ile iliÅŸkilerini sonlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Sultan Baybars Kayseriâ€™de SevinÃ§le KarÅŸÄ±landÄ± (1277)

Memluk SultanÄ± Sultan Baybars Anadoluâ€™yu MoÄŸol zulmÃ¼nden kurtarmak iÃ§in gelmiÅŸ ve MoÄŸollarÄ± Elbistanâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir yenilgiye uÄŸratmÄ±ÅŸtÄ±. Anadolu halkÄ± Sultan Baybarsâ€™Ä± 20 Nisan 1277â€™de bir kurtarÄ±cÄ± gibi karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Sultan Baybars devlet ileri gelenlerinden MoÄŸol korkusu yÃ¼zÃ¼nden gerekli yardÄ±mÄ± alamayÄ±nca bir sÃ¼re sonra Anadoluâ€™dan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.

Napolyon SÃ¼rgÃ¼ne GÃ¶nderildi (1814)

MÃ¼ttefik ordularÄ±nÄ±n Parisâ€™e girmesi Ã¼zerine Napolyon Ä°mparatorlukâ€™tan koÅŸulsuz Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±. Bununla da yetinmeyen mÃ¼ttefikler Ä°mparator Ã¼nvanÄ±nÄ± korumasÄ±na mÃ¼saade ettikleri Napolyonâ€™u 20 Nisan 1814 tarihinde Elbe adasÄ±na sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderdiler.

TÃ¼rkiyeâ€™yi AyaÄŸa KaldÄ±ran Razgrat OlayÄ± YaÅŸandÄ± (1933)

Bulgaristan'Ä±n Razgrad ÅŸehrindeki TÃ¼rk mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 Nisan 1933'te bir grup Bulgar tarafÄ±ndan yerle bir edilmesiyle baÅŸlayan ve devam eden sÃ¼reÃ§tir. OlayÄ± Ã¶ÄŸrenen Ã–ÄŸrencilerin Ä°stanbul'daki Bulgar mezarlÄ±ÄŸÄ±na Ã§elenk koyarak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri daha sonra bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Olaylar 2 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼, birÃ§ok Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BasÄ±n Ã¶ÄŸrencilerin arkasÄ±nda yer alan yazÄ±lar yazdÄ±ysa da MTTB kapatÄ±ldÄ±.

Castro ABDâ€™de KomÃ¼nizme KarÅŸÄ± OlduklarÄ±nÄ± SÃ¶yledi (1959)

Castro KÃ¼baâ€™da iktidara gelmesinin ardÄ±ndan saÄŸ ve sol arasÄ±nda bir Ã§izgi tutturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Milli BasÄ±n KlubÃ¼â€™nÃ¼n davetlisi olarak gittiÄŸi ABDâ€™de 20 Nisan 1959â€™da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda komÃ¼nizmde dahil her tÃ¼rlÃ¼ diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Ancak bir sÃ¼re sonra komÃ¼nizme kayacaktÄ±r.

ABDâ€™de Columbine Lisesi KatliamÄ± YaÅŸandÄ± (1999)

ABDâ€™de Columbine Lisesi son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi iki kiÅŸi kendi okullarÄ±na 20 Nisan 1999â€™da baskÄ±n yaparak ellerinde ki silahlar ile 13 Ã¶ÄŸrenciyi katlettiler ve bir Ã§ok kiÅŸiyi de yaraladÄ±lar.

Åžemdinli OlaylarÄ± SavcÄ±sÄ± Ferhat SarÄ±kaya Meslekten Ä°hraÃ§ Edildi (2006)

Van Cumhuriyet savcÄ±sÄ± iken kamuoyunda ismini Åžemdinli olaylarÄ± ile duyurmuÅŸtur. Bu olayla ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianame sonrasÄ± 20 Nisan 2006 tarihinde HSYK tarafÄ±ndan mesleki yeterliliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile meslekten men edilmiÅŸtir.



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