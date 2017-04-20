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01:16, 20 Nisan 2017 Perşembe
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:09, 20 Nisan 2017 Perşembe

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Tarihte bugün: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü
Tarihte bugün: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI  

Mucizeler Eşliğinde ‘’Kutlu Doğum Gerçekleşti’’ (571)

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) miladi 20 Nisan 571 tarihinde pazartesi günü sabaha yakın tan ağarırken Mekke’de dünyaya geldi. Kameri takvime göre ise rebiülevvel ayının 12.günü idi. Hz.Peygamberimiz göbek bağı kesilmiş, sünnetli bir şekilde ve kürek kemikleri arasında ‘’risalet mührü’’ ile doğmuştu. Dedesi Abdülmuttalib  torununa, Hz. Amine’ye  iletilen ilahi mesaj doğrultusunda ‘’Muhammed’’ ismini verdi.

Hz. Muhammed (sav) doğumu esnasında bir çok olağanüstü hadise yaşanmıştı. Kabe’de bulunan  putların bir çoğu sebepsiz bir şekilde yıkılmış, İran’da Mecusilerin hiç sönmeyen kutsal ateşleri aniden sönmüştü. Sasani hükümdarının sarayı önemli bir sarsıntı geçirmiş büyük hasarlar meydana gelmişti. Bugün İsrail’de bulunan Taberiye Gölü bir anda kurudu. Semave vadisi seller altında kaldı.

Sultan Baybars Kayseri’de Sevinçle Karşılandı (1277)

Memluk Sultanı Sultan Baybars Anadolu’yu Moğol zulmünden kurtarmak için gelmiş ve Moğolları Elbistan’da büyük bir yenilgiye uğratmıştı. Anadolu halkı Sultan Baybars’ı 20 Nisan 1277’de bir kurtarıcı gibi karşılamıştı. Ancak Sultan Baybars devlet ileri gelenlerinden Moğol korkusu yüzünden gerekli yardımı alamayınca bir süre sonra Anadolu’dan ayrılmak zorunda kaldı.

Napolyon Sürgüne Gönderildi (1814)

Müttefik ordularının Paris’e girmesi üzerine Napolyon İmparatorluk’tan koşulsuz çekilmek zorunda kaldı. Bununla da yetinmeyen müttefikler İmparator ünvanını korumasına müsaade ettikleri Napolyon’u 20 Nisan 1814 tarihinde Elbe adasına sürgüne gönderdiler.

Osmanlı-ABD İlişkileri Kesildi (1917)

Osmanlı-ABD ilişkileri ABD I.Dünya Savaşına girene kadar devam etti. ABD Almanya’ya savaş ilan ettikten sonra 20 Nisan 1917’de Almanya’nın müttefiki olan Osmanlı Devleti ile ilişkilerini sonlandırmıştır.

Türkiye’yi Ayağa Kaldıran Razgrat Olayı Yaşandı (1933)

Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Türk mezarlığının 20 Nisan 1933'te bir grup Bulgar tarafından yerle bir edilmesiyle başlayan ve devam eden süreçtir. Olayı öğrenen Öğrencilerin İstanbul'daki Bulgar mezarlığına çelenk koyarak başlattığı gösteri daha sonra büyüdü. Olaylar 2 gün sürdü, birçok öğrenci gözaltına alındı. Basın öğrencilerin arkasında yer alan yazılar yazdıysa da MTTB kapatıldı.

Castro ABD’de Komünizme Karşı Olduklarını Söyledi (1959)

Castro Küba’da iktidara gelmesinin ardından sağ ve sol arasında bir çizgi tutturmaya çalışıyordu. Milli Basın Klubü’nün davetlisi olarak gittiği ABD’de 20 Nisan 1959’da yaptığı konuşmasında komünizmde dahil her türlü diktatörlüğe karşı olduklarını belirtmişti. Ancak bir süre sonra komünizme kayacaktır.

ABD’de Columbine Lisesi Katliamı Yaşandı (1999)

ABD’de Columbine Lisesi son sınıf öğrencisi iki kişi kendi okullarına 20 Nisan 1999’da baskın yaparak ellerinde ki silahlar ile 13 öğrenciyi katlettiler ve bir çok kişiyi de yaraladılar.

Şemdinli Olayları Savcısı Ferhat Sarıkaya Meslekten İhraç Edildi (2006)

Van Cumhuriyet savcısı iken kamuoyunda ismini Şemdinli olayları ile duyurmuştur. Bu olayla ilgili hazırladığı iddianame sonrası 20 Nisan 2006 tarihinde HSYK tarafından mesleki yeterliliği olmadığı gerekçesi ile meslekten men edilmiştir.



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