Tarihte bugün: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Mucizeler Eşliğinde ‘’Kutlu Doğum Gerçekleşti’’ (571)
Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) miladi 20 Nisan 571 tarihinde pazartesi günü sabaha yakın tan ağarırken Mekke’de dünyaya geldi. Kameri takvime göre ise rebiülevvel ayının 12.günü idi. Hz.Peygamberimiz göbek bağı kesilmiş, sünnetli bir şekilde ve kürek kemikleri arasında ‘’risalet mührü’’ ile doğmuştu. Dedesi Abdülmuttalib torununa, Hz. Amine’ye iletilen ilahi mesaj doğrultusunda ‘’Muhammed’’ ismini verdi.
Hz. Muhammed (sav) doğumu esnasında bir çok olağanüstü hadise yaşanmıştı. Kabe’de bulunan putların bir çoğu sebepsiz bir şekilde yıkılmış, İran’da Mecusilerin hiç sönmeyen kutsal ateşleri aniden sönmüştü. Sasani hükümdarının sarayı önemli bir sarsıntı geçirmiş büyük hasarlar meydana gelmişti. Bugün İsrail’de bulunan Taberiye Gölü bir anda kurudu. Semave vadisi seller altında kaldı.
Sultan Baybars Kayseri’de Sevinçle Karşılandı (1277)
Memluk Sultanı Sultan Baybars Anadolu’yu Moğol zulmünden kurtarmak için gelmiş ve Moğolları Elbistan’da büyük bir yenilgiye uğratmıştı. Anadolu halkı Sultan Baybars’ı 20 Nisan 1277’de bir kurtarıcı gibi karşılamıştı. Ancak Sultan Baybars devlet ileri gelenlerinden Moğol korkusu yüzünden gerekli yardımı alamayınca bir süre sonra Anadolu’dan ayrılmak zorunda kaldı.
Napolyon Sürgüne Gönderildi (1814)
Müttefik ordularının Paris’e girmesi üzerine Napolyon İmparatorluk’tan koşulsuz çekilmek zorunda kaldı. Bununla da yetinmeyen müttefikler İmparator ünvanını korumasına müsaade ettikleri Napolyon’u 20 Nisan 1814 tarihinde Elbe adasına sürgüne gönderdiler.
Osmanlı-ABD İlişkileri Kesildi (1917)
Osmanlı-ABD ilişkileri ABD I.Dünya Savaşına girene kadar devam etti. ABD Almanya’ya savaş ilan ettikten sonra 20 Nisan 1917’de Almanya’nın müttefiki olan Osmanlı Devleti ile ilişkilerini sonlandırmıştır.
Türkiye’yi Ayağa Kaldıran Razgrat Olayı Yaşandı (1933)
Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Türk mezarlığının 20 Nisan 1933'te bir grup Bulgar tarafından yerle bir edilmesiyle başlayan ve devam eden süreçtir. Olayı öğrenen Öğrencilerin İstanbul'daki Bulgar mezarlığına çelenk koyarak başlattığı gösteri daha sonra büyüdü. Olaylar 2 gün sürdü, birçok öğrenci gözaltına alındı. Basın öğrencilerin arkasında yer alan yazılar yazdıysa da MTTB kapatıldı.
Castro ABD’de Komünizme Karşı Olduklarını Söyledi (1959)
Castro Küba’da iktidara gelmesinin ardından sağ ve sol arasında bir çizgi tutturmaya çalışıyordu. Milli Basın Klubü’nün davetlisi olarak gittiği ABD’de 20 Nisan 1959’da yaptığı konuşmasında komünizmde dahil her türlü diktatörlüğe karşı olduklarını belirtmişti. Ancak bir süre sonra komünizme kayacaktır.
ABD’de Columbine Lisesi Katliamı Yaşandı (1999)
ABD’de Columbine Lisesi son sınıf öğrencisi iki kişi kendi okullarına 20 Nisan 1999’da baskın yaparak ellerinde ki silahlar ile 13 öğrenciyi katlettiler ve bir çok kişiyi de yaraladılar.
Şemdinli Olayları Savcısı Ferhat Sarıkaya Meslekten İhraç Edildi (2006)
Van Cumhuriyet savcısı iken kamuoyunda ismini Şemdinli olayları ile duyurmuştur. Bu olayla ilgili hazırladığı iddianame sonrası 20 Nisan 2006 tarihinde HSYK tarafından mesleki yeterliliği olmadığı gerekçesi ile meslekten men edilmiştir.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..