Osmanlı, “Titanic”i böyle görmüştü

Emre Gül/ Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası
En büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçen ve filmlere konu olan “Titanic”in batışı, meydana geldiği tarihten günümüze kadar ilgi çekiciliğini korudu. Dünyaca ünlü bu yolcu gemisinin inşasında, döneminin en ileri teknolojileri kullanılmış ve gövdesi su geçirmez bölmelerden yapılmıştı. Bu nedenle birçok insan tarafından “batmaz” olarak vasıflandırılmaktaydı. Fakat daha ilk seferinde, 14 Nisan 1912 gecesi bir buz dağına çarparak Atlas Okyanusu’nun soğuk sularına gömüldü. “Titanic faciası” özellikle Batı kamuoyu ve medyasında bir şok etkisi yaptı ve gazeteler geminin batışı ve kurbanları ile ilgili efsaneleri sürekli gündeme getirmeye devam etti.
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı. İşte o haberlerden bazıları:
20 Nisan 1912 Tanin:
Titanic Felaketi
Birkaç günden beri telgraflar büyük bir felakete aid birçok malumat veriyorlar. Şimdiye kadar verilen haberler şuradan buradan toplanma olmakla beraber yine vukua gelen felaketin vüs’at ve derecesini gösterebilir bir halde idi. Son posta ile gelen Avrupa Gazeteleri “Titanic Faciası”nı bütün vuzuhuyla tasvir ediyorlar.
25 Nisan 1912 Vazife:
White Star Line Kumpanyası’nın İngiltere ile Amerika arasında icra-yı sefer eden en büyük vapuru olan “Titanic Vapuru” bir buz kütlesine çarparak batmıştır. İçinde bulunan 2490 yolcudan yalnız 868’i kurtulmuştur ki evvela kadınları, çocukları kurtarmak İngiliz gemilerinde kanun hükmünde olduğundan bu miktarın en büyük kısmını kadınlar teşkil etmektedir.
4 Mayıs 1912 Vazife:
Titanic Vapuru’nun Şef Orkestrası
Titanic Vapuru’nun şef orkestrası pek çok zamandan beri Avrupa-Amerika hattında işleyen gemilerde bulunuyormuş. Titanic’ten evvel de dünyanın en büyük gemisi olan Moritanya’da imiş. Kendisi mutlak bir gün gelip de denize öleceğine kanaat getirmiş imiş. Arkadaşlarından birisi bu fikrine dair kendisiyle vuku bulan bir mülakatı naklediyor:
-İhtiyar dostum, bir gün kazara böyle bir kazada bir gemide bulunsan ne yaparsın?
-Derhal maiyetimi bir araya toplayıp çalgı çaldırırım.
-Hangi havaları?
-En ziyade sevdiğim bir Protestan neşidesinin “Ben sana pek yakınım Ey Rabbim!” havasını.
İşte Titanic’in ihtiyar ve metin şef orkestrası dediğini yapmış, vücudunun yarısı suya batıncaya kadar “ Ben sana pek yakınım Ey Rabbim! Diye terane saz olmuştur.
19 Nisan 1328 Servet-i Fünun:
Titanic Vapuru Kazası
Efrenci Nisan’ın on dördüncü Pazar günü akşamı sanayii cedidenin bir harikası olan (Titanic) gark ve na-bedid olmuş ve yolcu ve mürettebatından cüz’i mikdarı kurtulup vapurun kıymetdar eşyadan mürekkep olan hamulesi ile posta çantaları ve yolcuların kıymetdar eşyası dahi mahv olmuştur. Kürre-i arzın en büyük bir sefinesi ile bir cemudeye arasında vuku bulan müsademeden, şimdiye kadar tarihte emsaline tesadüf edilmeyen bir felaket-i azime-i bahriye vuku bulmuştur. Şimdiye kadar, insan ve malca bu kadar azim zayiatı bais olan bir kazay-ı bahri görülmemiş idi. Her cihetçe mükemmel olan (Titanic) in feci bir surette garkı münasebetiyle birçok seyr ü sefain ve inşaat-ı bahriye şirketleri ve mühendisler sefinelerin cesameti büyütülmesi ile kaza-yı bahriyelerin dehşet be şiddeti tahfif mi yoksa tezyid mi olduğu meselesiyle uzun zaman iştigal edeceklerdir. Arz-ı cedid sahilinde vuku bulan bu kaza-yı müthişe beyne’l-milel haiz-i ehemmiyet bir vakıadır. Avrupa ve Amerika’da binlerce aile mateme girmiş ve pek çok kimse mutazarrır olmuştur.
…
Titanic Vapuru kazasında, Amerika’ya gitmekte olan İngiltere ve Amerika’nın en kibar familyalarından birçok zevat telef olmuştur. Bu meyanda cihanın en meşhur ağniyasından Milyarder Miralay Astor’unda gark ve telef olduğu tahkik edilmiştir.
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
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