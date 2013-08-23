GÃ¼ncelleme: 01:05, 04 Mart 2017 Cumartesi

Son Halife AbdÃ¼lmecid Efendi sÃ¼rgÃ¼nde Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼ !

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Tarih Servisi

Son Halife AbdÃ¼lmecid Efendi, 1944 yÄ±lÄ±nÄ±n 23 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rgÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Paris'te vefat etmiÅŸti. Ailesinin tÃ¼m baÅŸvurularÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye'ye defnedilmesine izin verilmemiÅŸ, cenazesi 10 yÄ±la yakÄ±n Paris'teki camide muhafaza edildikten sonra Medine'ye nakledilerek Cennet-Ã¼l Baki MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilmiÅŸti.

3 Mart 1924'te halifelik laÄŸvedilip hanedan Ã¼yelerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. AbdÃ¼lmecid hemen o gece, Ä°stanbul polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tarafÄ±ndan acele ile DolmabahÃ§e SarayÄ±'ndan alÄ±narak otomobil ile Ã‡atalca'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve Ä°sviÃ§re'ye hareket eden ilk trene bindirilerek TÃ¼rkiye'den sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°sviÃ§re'ye vardÄ±ÄŸÄ±nda, o Ã¼lkenin kanunlarÄ±na gÃ¶re birden fazla eÅŸlilerin Ã¼lkeye girmesine izin verilmediÄŸi gerekÃ§esi ile sÄ±nÄ±rda bir sÃ¼re alÄ±konuldu ancak bu gecikmeden sonra Ã¼lkeye kabul edildi. Daha sonra Fransa'ya geÃ§ti.

AbdÃ¼lmecid Efendi sÃ¼rgÃ¼nde de hanedan Ã¼yelerini bir arada tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Cuma namazlarÄ±nÄ± Paris Camii'nde kÄ±lÄ±yor ve ÅŸehzadeleri,n nikahÄ±nÄ± kendisi kÄ±yÄ±yordu. Ã‡ocuklarÄ± ve torunlarÄ±nÄ±n Fransa'dan ayrÄ±larak MÄ±sÄ±r'a gitmeleri Ã¼zerine hanÄ±mÄ±yla beraber yalnÄ±z ve zor gÃ¼nler geÃ§irdi.

Fransa'da bulunduÄŸu dÃ¶nemde de Ã¼lke sorunlarÄ±na eÄŸilen AbdÃ¼lmecid Efendi'nin OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ± ile ilgili bir risale yazdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Murat BardakÃ§Ä±'nÄ±n bir yazÄ±sÄ±nda bahsettiÄŸi fakat yasyÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi risalede OsmanlÄ±'nÄ±n yÄ±kÄ±lma gerekÃ§elerinin baÅŸÄ±nda iÃ§ki geldiÄŸi belirtiliyor. Son Halife, risalesinde "OsmanlÄ± Devleti'nin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼ne sebep olan dertlerin baÅŸÄ±nda, iÃ§ki gelir. Ä°Ã§ki, dinen de yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r ve haramdÄ±r. Halife Ã§ocuÄŸu olan ÅŸehzadeler bunu asla unutamazlar ve unuttuklarÄ± takdirde hem ilahi emirlere karÅŸÄ± gelmiÅŸ, hem de millete ve OsmanlÄ± HanedanÄ±'na verilmiÅŸ olan hilafet ile saltanata ihanet etmiÅŸ olurlar. Ä°Ã§ki iÃ§enlerin hilafette ve saltanatta hiÃ§bir haklarÄ± yoktur" sÃ¶zleri ile iÃ§kinin ne kadar zararlÄ± olduÄŸunu ve iÃ§ki iÃ§enlerin devlette sÃ¶z sahibi olamayacaklarÄ±nÄ± belirtiyor.

CENAZESÄ° BÄ°LE KABUL EDÄ°LMEDÄ°

Halife AbdÃ¼lmecid Efendi'nin kÄ±zÄ± DÃ¼rrÃ¼ÅŸehvar Sultan tarafÄ±ndan muhafaza edilmiÅŸ 12 ciltlik HatÄ±ralar kitabÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

AbdÃ¼lmecid Efendi, 23 AÄŸustos 1944'de sÃ¼rgÃ¼nde bulunduÄŸu Paris'te kalp krizinden Ã¶ldÃ¼. KÄ±zÄ± DÃ¼rriÅŸehvar Sultan'Ä±n Berar Prensesi sÄ±fatÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ nezdindeki Ã§abalarÄ±na raÄŸmen cenazesi TÃ¼rkiye'ye kabul edilmedi. Cenazesi TÃ¼rkiye'ye kabul edilmeyince, Paris Camii'de 10 yÄ±l bekletildi ve Camii mÃ¼tevelli heyetinin cenazeyi daha fazla tutamayacaklarÄ±nÄ± bildirmesi Ã¼zerine Medine'ye nakledilerek BÃ¢ki MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.